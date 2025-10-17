Новини
Ива Митева: Парламентът може да се бутне само отвътре

Ива Митева: Парламентът може да се бутне само отвътре

17 Октомври, 2025 17:12 1 205 18

Всички очакват решението на ГЕРБ

"Всички знаем, че по определение правителството няма съвест, а парламентът е недосегаем и в момента с това мнозинство има относителна стабилност. Като е така - то може да прави каквото си иска. Единствената дестабилизация в парламента може да дойде отвътре. Затова всички сме вперени в Борисов, защото само той се опитва в момента да направи и каже нещо, може би защото иска да спаси партията си". Това заяви пред OFFNews председателят на 45-ото и 46-ото Народно събрание и бивш депутат Ива Митева. Тя коментира гневния брифинг на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бъдещето на правителството и възможностите управляващото мнозинство в парламента да бъде съборено и да се отиде на избори, както и мракобесния законопроект на "Има такъв народ" (ИТН), предвиждащ затвор до от 1 до 6 години за "разпространяване на лична информация".

Юристът коментира опитът за промени в Закона на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), с който се отнемат правомощията на президента при назначаване на шеф на службите. Според нея предложението не отговаря на принципите на демократичната държава:

"Затова се надявам ГЕРБ да размислят. За ДПС и БСП не коментирам, защото в миналото те направиха тази поправка. ГЕРБ трябва много да помислят и да се върнат там, където са били през 2013 г. (б.а. и бяха против същите тези промени в закона). В случая се правят закони да за определен човек и определена ситуация. Била съм свидетел, че подобни промени буквално за години се обръщат срещу този, който ги е направил. Би трябвало да са си взели поука от това нещо."

Бившият председател на парламента коментира, че предложението на ИТН за промени в Наказателния кодекс (НК) показва колко опасно продуктивно е 51-ото НС, че писането на закони не е лесна работа и на депутати им липсва висока правна култура.

Според Ива Митева председателят на парламента Наталия Киселова (БСП) е надвишила правомощията си, отказвайки да допусне до обсъждане в НС предложението на президента Румен Радев да се проведе референдум кога България да влезе в еврозоната.

Тя изтъкна, че Киселова е имала друго становище по темата преди да стане председател на НС - на заседание на правната комисия в парламента на 5 юли 2023 г. Киселова защитаваше тезата, че трябва да има референдум за еврото, предложен от "Възраждане" в качеството си на конституционен експерт: "Тогава казва, че е в допустимостта на НС да разгледа въпроса и че това не противоречи на Конституцията. Явно под някакъв натиск е взела това решение. Трудно е да си председател на НС с 16 народни представители зад гърба си. Трябва много да си си повярвал!"

В края на 2022 г. Ива Митева се раздели с ИТН, в чиито листи участваше като гражданска квота. Тя коментира, че този съставянето на този редовен кабинет е било грешка от самото начало: "АПС направиха огромно грешка с влизането в този кабинет и тогава отпушиха като че ли възможността за такива коалиции към днешна дата. Трябва да си понесат отговорността. Не прецениха добре и ми е тъжно, защото това бяха хора, които са политици отдавна и трябваше всеки детайл да е добре обмислен."

Ива Митева каза, поведението на ИТН е "странно" и че не може да си обясни как години наред са обяснявали как ще съборят ГЕРБ и ДПС, а после са направили кабинет с тях: "Мисля, че точно сега в този парламент не трябваше това да се случва. Хората, които се избраха в регулаторните органи са по-зле от това, което беше до 2020 г. Членове, председатели - някак си всичко е в посочени, определени хора."

Ива Митева обърна внимание на реториката на управляващото мнозинство и как всеки ден повтарят формулировката "стабилност и предвидимост":

"Започнаха да говорят с лозунги - всеки ден всички, които са част от тази коалиция го използват. Като според мен за предвидимост предвид действията и реакцията на Борисов (б.а. на изборите в Пазарджик) - виждате как всичко се обърка и няма парламент."


  • 1 Амет

    16 1 Отговор
    На фона на тази Рая Арменката изглежда, като недоносче!

    17:19 17.10.2025

  • 2 Не ни трябва парламент!

    10 2 Отговор
    240 хрантутници!

    Коментиран от #4, #12

    17:22 17.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хмммм

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Не ни трябва парламент!":

    Не ни трябва президент! Незнайно колко хрантутници.

    17:23 17.10.2025

  • 5 Гост

    15 1 Отговор
    Ако чакаме на безгръбначния лили"пут тошко и неговия шут балабанко-сопо"ланко, няма да се получи

    17:24 17.10.2025

  • 6 ВИЕ

    11 2 Отговор
    БУТАЙТЕ ОТВЪТРЕ
    НИЕ ЩЕ БУТАМЕ ОТВЪН!!!
    ХА,ТОГАВА ДА ВИДИМ КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ!!!!

    17:26 17.10.2025

  • 7 Керанка

    6 1 Отговор
    Известно време беше в нелегалност,но пак я стартираха.Тя участваше в заверата с Виктория за разцепване на ИТН но ги предадоха.Двете по едно време си повярваха,че са фактор в държавата.А и двете са никой.Други хора ги водят за носа.

    17:51 17.10.2025

  • 8 Нехис

    2 5 Отговор
    Гледай ти. Впрегнаха и Ива Логопедова от нафталина.....закъсали са я яката от опозицията.

    Коментиран от #18

    17:52 17.10.2025

  • 9 Кирил Христов

    4 1 Отговор
    Тази булка нещо се активизира. Извадиха я отново като зайче от калпака на магьосник. Нищо чудно да я включат в следващият акт като второстепенен герой, който може да внесе малко цвят в картинката. Тя вече е демонстрирала, че може да играе на свирка.

    17:55 17.10.2025

  • 10 Ива се взе на сериозно

    5 1 Отговор
    Забрави как всички й се смееха на юридическите напъни.
    Мома на ИТН. Толкоз.

    18:01 17.10.2025

  • 11 Дудов

    5 0 Отговор
    С такива политици България винаги ще е на дъното

    18:02 17.10.2025

  • 12 наложително е..

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не ни трябва парламент!":

    броя на депутатите да стане 120бр.,разделяне на 6 области,гласуване със сканиращи машини,премахване на двойното гражданство,прочистване на избирателните списъци.Въвеждане на длъжност квартален шериф с екип към него,а шерифа да е изборна длъжност от квартала.Да има достъпна приемна.Така много неща ще станат ясни.Навремето кварталния знаеше почти всичко за района си.

    Коментиран от #15

    18:05 17.10.2025

  • 13 За къде

    5 0 Отговор
    се е загласила тая фъфла злобната , е и "млада булка" . На всичкото отгоре новият ѝ ще заеме мястото на Иво Сиромахов при Учиндолския отврат ! Всъщност и тая беше в чалгарската трупа , а дребосъкът ямболски плътно до нея , спеше на рамото ѝ в Парламентарната зала ! Резил след тези .

    18:08 17.10.2025

  • 14 Дон Хуан

    3 1 Отговор
    При киселова вече годин, Ивчето някак ми се вижда красавица, а си е проста пръчка.

    18:09 17.10.2025

  • 15 Шерифа е шеф

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "наложително е..":

    на полицейска служба.
    А през соца беше квартално ченге.

    18:10 17.10.2025

  • 16 Дойче зеле

    2 0 Отговор
    След като на територията няма общество ... Стадо с парламент

    18:21 17.10.2025

  • 17 мисирка!

    2 0 Отговор
    едно от големите недоразумения в българската политика.

    18:22 17.10.2025

  • 18 тази е от управляващите,бе

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нехис":

    милиционерче!

    18:27 17.10.2025

