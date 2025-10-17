Експертът по делото „Сияна“: Избират ме, защото съм непробиваем

Може ли да си помислите, че няма да отчета масата при един удар в ПТП. Много се бъркат понятията, понеже повечето нямат експертно образование. Не се сърдя на г-н Попов, той е изтърпял голяма мъка. Това заяви вещото лице по делото “Сияна“ проф. Станимир Карапетков в предаването „Лице в лице“ по БТВ. Думите му са по повод твърденията, че е в нерегламентирани отношения с адвоката на обвиняемия.

Експериментът има за цел не да се прави експертиза на самото ПТП, а на сцеплението на пътя. Настилката е със съмнително качество, а товарът аз не съм го виждал. Трябва да го намерим, за да го качим и да измерим. Методиката е по учебник от миналия век, уточни той.

Говорят се безумни работи от хора, които не разбрират. Никъде в делото няма определение неравномерно разпределен товар. Няма как да отчета нещо, което не е наложено поделото, каза проф. Карапетков.

Такава задача трябва да се постави от прокуратурата и следствието. Тази експертиза е много сложно. Такава експертиза няма кой да направи в страната. Учудва ме, че Нотев не оспорва експертизата, това очаквах. Тя е базирана изцяло на фактите. Експертизата е в полза на пострадалите лица. Можете ли да си представяте, че аз ще изменя на собствения си морал.Ако има съмнения в мен, защо НСлС все мен ме кани за експертизи при тежки катастрофи?“, поясни той.

Експертът не успя да сдържи емоциите си и през сълзи заяви, че е по-голям приятел с адвоката на Николай Попов, отколкото Явор Нотев. „Не мога да говоря с адвокати ли? Участвам в редица семинари, обучения и т.н. Аз познавам всички“, уточни проф. Карапетков.

„Обмислял съм да си подам отвод, но ще се провали цялото обвинение, понеже то базирано на експертизата ми. Не мога да говоря, защото делото е следствено. Няма да се откажа“, призна той.

Човек трябва да е честен и професионалист. Всички купуват моите учебници за автоексперти. Избират мен, защото аз съм непробиваем. Аз нямам медиен комфорт, подчерта експертът по делото „Сияна“.

Той помоли: "Нека, г-н Попов да ми се извини в името на Сияна. Не се срамувам да пия кафе с добри адвокати и следователи. Аз се уча от тях и те от мен и то повече от 40 години“, завърши експертът по делото „Сияна“.