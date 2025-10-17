Новини
Експертът по делото „Сияна“: Избират ме, защото съм непробиваем

17 Октомври, 2025 18:09 660 16

Човек трябва да е честен и професионалист. Всички купуват моите учебници за автоексперти

Експертът по делото „Сияна“: Избират ме, защото съм непробиваем - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Може ли да си помислите, че няма да отчета масата при един удар в ПТП. Много се бъркат понятията, понеже повечето нямат експертно образование. Не се сърдя на г-н Попов, той е изтърпял голяма мъка. Това заяви вещото лице по делото “Сияна“ проф. Станимир Карапетков в предаването „Лице в лице“ по БТВ. Думите му са по повод твърденията, че е в нерегламентирани отношения с адвоката на обвиняемия.

Експериментът има за цел не да се прави експертиза на самото ПТП, а на сцеплението на пътя. Настилката е със съмнително качество, а товарът аз не съм го виждал. Трябва да го намерим, за да го качим и да измерим. Методиката е по учебник от миналия век, уточни той.

Говорят се безумни работи от хора, които не разбрират. Никъде в делото няма определение неравномерно разпределен товар. Няма как да отчета нещо, което не е наложено поделото, каза проф. Карапетков.

Такава задача трябва да се постави от прокуратурата и следствието. Тази експертиза е много сложно. Такава експертиза няма кой да направи в страната. Учудва ме, че Нотев не оспорва експертизата, това очаквах. Тя е базирана изцяло на фактите. Експертизата е в полза на пострадалите лица. Можете ли да си представяте, че аз ще изменя на собствения си морал.Ако има съмнения в мен, защо НСлС все мен ме кани за експертизи при тежки катастрофи?“, поясни той.

Експертът не успя да сдържи емоциите си и през сълзи заяви, че е по-голям приятел с адвоката на Николай Попов, отколкото Явор Нотев. „Не мога да говоря с адвокати ли? Участвам в редица семинари, обучения и т.н. Аз познавам всички“, уточни проф. Карапетков.

„Обмислял съм да си подам отвод, но ще се провали цялото обвинение, понеже то базирано на експертизата ми. Не мога да говоря, защото делото е следствено. Няма да се откажа“, призна той.

Човек трябва да е честен и професионалист. Всички купуват моите учебници за автоексперти. Избират мен, защото аз съм непробиваем. Аз нямам медиен комфорт, подчерта експертът по делото „Сияна“.

Той помоли: "Нека, г-н Попов да ми се извини в името на Сияна. Не се срамувам да пия кафе с добри адвокати и следователи. Аз се уча от тях и те от мен и то повече от 40 години“, завърши експертът по делото „Сияна“.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    6 4 Отговор
    Бре,много стабилен експерт,кон да го качи няма да мръдне

    18:14 17.10.2025

  • 2 Достойна позиция на проф. Карапетков

    7 2 Отговор
    Чел съм учебникът му. Не всеки може да разбере тази специфична материя.

    18:15 17.10.2025

  • 3 Един

    4 5 Отговор
    "Бащата" е едно самозабравило се първеню!
    Господ го наказва него, ама той още не разбира! Той и неговите политически приятели години крадат от пътища - накрая го стигна! Сега обикаля търси на кого да си отмъщава - не разбира какво е смирение!
    Да не говорим, че детето е било без колан, да не говорим, че дядото също има най-малкото споделена вина, за която се мълчи, да не говорим за самия път!
    "Бащата" най-добре да млъкне щото от смешен започва да става прекалено нагъл и неприятен!

    18:18 17.10.2025

  • 4 Изкарайте я

    3 4 Отговор
    Тая Саяна и камионът да я повтори.

    Коментиран от #6

    18:32 17.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Улав

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Изкарайте я":

    Не те слуша главата...

    Коментиран от #9

    18:37 17.10.2025

  • 7 ха ха

    2 0 Отговор
    "пътната безопасност" е един голем гьол за крадене , вместо милиарди за камери и дебнене е нужен елементарен софтуер за компютърна симулация на птп , а от там и обезопасяване / не с табели 40/ на участъка , ама много ще отпаднат от яслата

    18:38 17.10.2025

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    1 2 Отговор
    Майка да стане на нея.

    18:38 17.10.2025

  • 9 Ей улав

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Улав":

    Възбужда ли те бащата на някаква Саяна с оскубаните вежди?

    Коментиран от #12

    18:39 17.10.2025

  • 10 Всеки ден за

    2 1 Отговор
    Някаква Саяна и баща и с оскубаните вежди.

    18:41 17.10.2025

  • 11 Проста истина

    3 0 Отговор
    Дано някой ( няма да е бащата на Сияна явно) събере сили да я каже, а именно - АПИ са домашни любимци на управлението и са ОПГ, те са виновниците. Защото нямаме пътища, мечтаем да някакво подобие на магистрала, някога, никога 2030 - 40 г. Обаче си събират винетните, и си раздадоха 3 млн подаръчна.

    18:41 17.10.2025

  • 12 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ей улав":

    Посети карлуково...дана се оправиш

    18:41 17.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Телиш

    1 0 Отговор
    Дано се оправи някаква Саяна и като порасне да стане пътен експерт.

    18:44 17.10.2025

  • 15 Въпрос

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна от какъв пол е?

    18:45 17.10.2025

  • 16 Скуби вежди

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:46 17.10.2025

