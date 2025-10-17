Експертът по делото „Сияна“: Избират ме, защото съм непробиваем

Може ли да си помислите, че няма да отчета масата при един удар в ПТП. Много се бъркат понятията, понеже повечето нямат експертно образование. Не се сърдя на г-н Попов, той е изтърпял голяма мъка. Това заяви вещото лице по делото “Сияна“ проф. Станимир Карапетков в предаването „Лице в лице“ по БТВ. Думите му са по повод твърденията, че е в нерегламентирани отношения с адвоката на обвиняемия.
Експериментът има за цел не да се прави експертиза на самото ПТП, а на сцеплението на пътя. Настилката е със съмнително качество, а товарът аз не съм го виждал. Трябва да го намерим, за да го качим и да измерим. Методиката е по учебник от миналия век, уточни той.
Говорят се безумни работи от хора, които не разбрират. Никъде в делото няма определение неравномерно разпределен товар. Няма как да отчета нещо, което не е наложено поделото, каза проф. Карапетков.
Такава задача трябва да се постави от прокуратурата и следствието. Тази експертиза е много сложно. Такава експертиза няма кой да направи в страната. Учудва ме, че Нотев не оспорва експертизата, това очаквах. Тя е базирана изцяло на фактите. Експертизата е в полза на пострадалите лица. Можете ли да си представяте, че аз ще изменя на собствения си морал.Ако има съмнения в мен, защо НСлС все мен ме кани за експертизи при тежки катастрофи?“, поясни той.
Експертът не успя да сдържи емоциите си и през сълзи заяви, че е по-голям приятел с адвоката на Николай Попов, отколкото Явор Нотев. „Не мога да говоря с адвокати ли? Участвам в редица семинари, обучения и т.н. Аз познавам всички“, уточни проф. Карапетков.
„Обмислял съм да си подам отвод, но ще се провали цялото обвинение, понеже то базирано на експертизата ми. Не мога да говоря, защото делото е следствено. Няма да се откажа“, призна той.
Човек трябва да е честен и професионалист. Всички купуват моите учебници за автоексперти. Избират мен, защото аз съм непробиваем. Аз нямам медиен комфорт, подчерта експертът по делото „Сияна“.
Той помоли: "Нека, г-н Попов да ми се извини в името на Сияна. Не се срамувам да пия кафе с добри адвокати и следователи. Аз се уча от тях и те от мен и то повече от 40 години“, завърши експертът по делото „Сияна“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
18:14 17.10.2025
2 Достойна позиция на проф. Карапетков
18:15 17.10.2025
3 Един
Господ го наказва него, ама той още не разбира! Той и неговите политически приятели години крадат от пътища - накрая го стигна! Сега обикаля търси на кого да си отмъщава - не разбира какво е смирение!
Да не говорим, че детето е било без колан, да не говорим, че дядото също има най-малкото споделена вина, за която се мълчи, да не говорим за самия път!
"Бащата" най-добре да млъкне щото от смешен започва да става прекалено нагъл и неприятен!
18:18 17.10.2025
4 Изкарайте я
Коментиран от #6
18:32 17.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Улав
До коментар #4 от "Изкарайте я":Не те слуша главата...
Коментиран от #9
18:37 17.10.2025
7 ха ха
18:38 17.10.2025
8 Бащата на някаква Саяна
18:38 17.10.2025
9 Ей улав
До коментар #6 от "Улав":Възбужда ли те бащата на някаква Саяна с оскубаните вежди?
Коментиран от #12
18:39 17.10.2025
10 Всеки ден за
18:41 17.10.2025
11 Проста истина
18:41 17.10.2025
12 Факт
До коментар #9 от "Ей улав":Посети карлуково...дана се оправиш
18:41 17.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Телиш
18:44 17.10.2025
15 Въпрос
18:45 17.10.2025
16 Скуби вежди
18:46 17.10.2025