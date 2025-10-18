Новини
Времето днес, прогноза за събота, 18 октомври: Облачно и дъждовно

Времето днес, прогноза за събота, 18 октомври: Облачно и дъждовно

18 Октомври, 2025

Максималните температури в повечето райони ще са между 14° и 19°

Времето днес, прогноза за събота, 18 октомври: Облачно и дъждовно - 1
Снимка: БНТ
Ще бъде предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, предаде БНТ.

Временни разкъсвания над облачността ще има през деня на южните райони от страната. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните в повечето райони между 14° и 19°.

В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 13°. През нощта срещу неделя от северозапад облачността ще започне бързо да се разкъсва и да намалява. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и през нощта срещу неделя ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.


