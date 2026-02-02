Новини
България »
Евростат: 16% от българите живеят без адекватно отопление

Евростат: 16% от българите живеят без адекватно отопление

2 Февруари, 2026 16:54 360 8

  • българи-
  • отопление

Според данните на агенцията, публикувани днес на страницата ѝ, хората в България, които не са могли да поддържат домовете си достатъчно топли през миналата година, са намалели като процент от населението

Евростат: 16% от българите живеят без адекватно отопление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делът на българите, които не са могли адекватно да отопляват домовете си през 2025 г., е намалял до 16,1 процента или с 2,9 процентни пункта под равнището от 2024 година. Това отчита европейската статистическа агенция Евростат.

Според данните на агенцията, публикувани днес на страницата ѝ, хората в България, които не са могли да поддържат домовете си достатъчно топли през миналата година, са намалели като процент от населението до най-ниско ниво, откакто има налични данни за страната ни - 2005 г. Тогава 69,5 на сто от българите не са могли да отопляват достатъчно домовете си.

Така през 2025 г. делът на хората в България, които не са имали възможност адекватно да отопляват домовете си, намалява за девета поредна година.

След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., делът на българите без адекватно отопление на жилищата постепенно отслабва въпреки някои колебания през годините - от 67,4 на сто през 2007 г. до 46,5 на сто през 2012 г. и 36,5 на сто през 2017 г.

Този дял намалява през всяка от годините от 2017 г. насам, сочат още данните на Евростат.

През 2023 г. България за първи път не беше с най-голям дял на хората без възможност адекватно да отопляват домовете си сред страните от ЕС, като преди нас бяха Испания и Португалия, но през 2024 г. страната ни подели първото място в негативната класация с Гърция (с по 19 процента за всяка).

През 2024 г. делът на хората в ЕС без адекватно отопление на домовете си е бил 9,2 на сто, след като нарасна до 10,6 на сто през предходната година.

Освен България и Гърция, с най-висок дял на хора, които не са могли да поддържат адекватна температура в домовете си, са били Литва (18 на сто) и Испания (17,5 на сто).

За разлика от тях, най-нисък подобен дял е отчетен във Финландия (2,7 на сто), Полша и Словения (по 3,3 на сто за всяка) и Естония и Люксембург (по 3,6 на сто).


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За януари

    6 0 Отговор
    Правителството на мафията надписа сметките с 20%. Как да се отопляваме?

    16:56 02.02.2026

  • 2 ма ДУРО

    0 0 Отговор
    Зелената енергия победи "пернишките" печки...

    16:58 02.02.2026

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Нали санираха панелките,кво пак не е наред с отоплението?

    17:00 02.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    В Клуба на Богатите няма бедни.Това е лъжа.

    17:01 02.02.2026

  • 5 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Испанците и португалците не могат да отопляват замъците си? Ха стиропор де! Къде им е изолацията?
    1см сваля 1 градус.
    Ама де де.

    17:06 02.02.2026

  • 6 Кое

    2 0 Отговор
    е адекватно , че отоплението ?

    17:06 02.02.2026

  • 7 Сталин

    3 0 Отговор
    В клуба на богатите сте, радвайте се!

    17:08 02.02.2026

  • 8 ........

    2 0 Отговор
    В саксония как е

    17:08 02.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове