Столичната община опитва да възстанови нормалното почистване в районите "Красно село" и "Люлин"

18 Октомври, 2025 07:21, обновена 18 Октомври, 2025 07:24 726 10

В продължение на две седмици кварталите в тези райони се чистят на кризисен принцип

Столичната община опитва да възстанови нормалното почистване в районите "Красно село" и "Люлин" - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес и утре Столичната община ще изпробва да възстанови нормалното почистване в районите "Красно село" и "Люлин", предаде БНР.

В продължение на две седмици кварталите в тези райони се чистят на кризисен принцип, с помощта на техника от съседни общини и на доброволци. Причината е изтичането на договора за почистване и отказът на кмета Васил Терзиев да сключи нов с единствения кандидат по обществената поръчка.

Възстановяване на нормалното обслужване в двата столични района означава редовно извозване на отпадъците от кварталите и работа по предварително определен маршрут и честота, заложена в оперативните планове.

Това ще се случи с ресурсите на общината - техника и екипи от общински предприятия и други райони на София, както и с временно наетия капацитет от съседни общини и с труда на доброволци.

Целта на тестването е да се създадат условия за отмяна на кризисната ситуация, обясниха от Столичната община.

Днес и утре отново ще има организация за хората, които искат да помогнат за събирането на боклука - на три места в "Люлин", "Хиподрума" и "Красно село" ще бъдат раздавани чували и ръкавици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На доброволците

    2 3 Отговор
    им писна, да се ровят в чуждия боклук

    07:31 18.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В тези райони живеят хора колкото цял Пловдив.

    07:31 18.10.2025

  • 3 Хо ха ха ха

    2 1 Отговор
    Красно сило заприличало на руско село! Ха ха ха ха!

    Затова ресфилите ги вличе в сфйското красно село.

    07:42 18.10.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    много боклуци има в тая софия

    07:43 18.10.2025

  • 5 Както

    0 0 Отговор
    изглежда боклука им , така е и в домовете им ! Дори от мързел цели обемисти кашони хвърлят , вместо да ги нарязват на малки парчета !

    07:44 18.10.2025

  • 6 да почистим

    4 0 Отговор
    всички боклуци в общината, кмета барабар с общинските съветници.

    07:47 18.10.2025

  • 7 Кризата е от 2022

    1 0 Отговор
    По наблюдателните видяха препълнените контейнери още от 2023 г. А че се готви ДРАСТИЧНО увеличение на такса смет, стана ясно, когато Терзиев увеличи данък сграда с над 100%, и то на жилища над 20 години, в чудовищно презастроени улици и квартали, разбити настилки, отнети изложения, без оглед дали са единствени, гледат ли към улици с повишено движение на коли, непродаваеми, без реална пазарна стойност. И веднага си увеличиха заплатите в СОС с 300%. Сега имаме прецедент данък сграда 30 лева, данък смет 22. Създава проблем, "решава проблем", и наивните хорица му се вързаха да чистят???? Къде беше 2 години, когато и слепите видяха, че има проблем с боклука.

    07:48 18.10.2025

  • 8 Демокрацията ни докара

    3 0 Отговор
    Ленински съботник.

    Коментиран от #9

    07:58 18.10.2025

  • 9 Терзиев

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Демокрацията ни докара":

    го организира по учебник

    08:04 18.10.2025

  • 10 Красно село

    1 1 Отговор
    е един от най-гъсто населените район, в частност Крива река, има карета от 200 метра, в които едновременно се строяха по 3 сгради. Нацвъкаха стотици офиси, а живущите няма къде да паркират колите си, разбиха настилките, пльоснаха евтини асфалти върху калдаръмени настилки, отнеха изложенията на старите сгради, орязоха дърветата и увеличиха данък сграда с над 100%. Живущите в този квартал нямат един ден почивка от бетоновози, бормашини, шумово и прахово замърсяване. Няма мисъл, че хората в презастроените улици не могат да си продадат жилищата с години, и губят пазарна стойност от презастрояването.. А част тях с единствени жилища не могат да си позволят високи данъци и такси. Пльосна една данък сграда, готвеше и данък смет, но не му се получи, явно някой му е дал съвет да не прибързва. Започнаха да презастрояват малките улички до Родина, нямат милост! Готвела се е тази криза с боклука на Красно село, после ще измънка по медиите: искат ми по-висока цена. А за Данък Сграда кой му искаше по-висока цена? Кой? Евтини постановки.

    08:12 18.10.2025

