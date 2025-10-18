Столичната община опитва да възстанови нормалното почистване в районите "Красно село" и "Люлин"

Днес и утре Столичната община ще изпробва да възстанови нормалното почистване в районите "Красно село" и "Люлин", предаде БНР.



В продължение на две седмици кварталите в тези райони се чистят на кризисен принцип, с помощта на техника от съседни общини и на доброволци. Причината е изтичането на договора за почистване и отказът на кмета Васил Терзиев да сключи нов с единствения кандидат по обществената поръчка.



Възстановяване на нормалното обслужване в двата столични района означава редовно извозване на отпадъците от кварталите и работа по предварително определен маршрут и честота, заложена в оперативните планове.



Това ще се случи с ресурсите на общината - техника и екипи от общински предприятия и други райони на София, както и с временно наетия капацитет от съседни общини и с труда на доброволци.



Целта на тестването е да се създадат условия за отмяна на кризисната ситуация, обясниха от Столичната община.



Днес и утре отново ще има организация за хората, които искат да помогнат за събирането на боклука - на три места в "Люлин", "Хиподрума" и "Красно село" ще бъдат раздавани чували и ръкавици.

