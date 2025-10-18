Столичната община опитва да възстанови нормалното почистване в районите "Красно село" и "Люлин"

Днес и утре Столичната община ще изпробва да възстанови нормалното почистване в районите "Красно село" и "Люлин", предаде БНР.
В продължение на две седмици кварталите в тези райони се чистят на кризисен принцип, с помощта на техника от съседни общини и на доброволци. Причината е изтичането на договора за почистване и отказът на кмета Васил Терзиев да сключи нов с единствения кандидат по обществената поръчка.
Възстановяване на нормалното обслужване в двата столични района означава редовно извозване на отпадъците от кварталите и работа по предварително определен маршрут и честота, заложена в оперативните планове.
Това ще се случи с ресурсите на общината - техника и екипи от общински предприятия и други райони на София, както и с временно наетия капацитет от съседни общини и с труда на доброволци.
Целта на тестването е да се създадат условия за отмяна на кризисната ситуация, обясниха от Столичната община.
Днес и утре отново ще има организация за хората, които искат да помогнат за събирането на боклука - на три места в "Люлин", "Хиподрума" и "Красно село" ще бъдат раздавани чували и ръкавици.
18 Октомври, 2025 07:21, обновена 18 Октомври, 2025 07:24 726 10
1 На доброволците
07:31 18.10.2025
2 Последния Софиянец
07:31 18.10.2025
3 Хо ха ха ха
Затова ресфилите ги вличе в сфйското красно село.
07:42 18.10.2025
4 град КОЗЛОДУЙ
07:43 18.10.2025
5 Както
07:44 18.10.2025
6 да почистим
07:47 18.10.2025
7 Кризата е от 2022
07:48 18.10.2025
8 Демокрацията ни докара
Коментиран от #9
07:58 18.10.2025
9 Терзиев
До коментар #8 от "Демокрацията ни докара":го организира по учебник
08:04 18.10.2025
10 Красно село
08:12 18.10.2025