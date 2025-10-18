Новини
Трагедия с младежи край Бургас: 18-годишен с книжка от ден предизвика катастрофа с 3 жертви
Трагедия с младежи край Бургас: 18-годишен с книжка от ден предизвика катастрофа с 3 жертви

18 Октомври, 2025 10:46

Задръстване на АМ „Тракия” заради катастрофа на 29-ия километър в посока София

Трагедия с младежи край Бургас: 18-годишен с книжка от ден предизвика катастрофа с 3 жертви - 1
Снимка: eranova.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас, предаде БНТ. Инцидентът е станал снощи около 23.00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младежът се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил едва преди ден.

Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.

С линейка към УМБАЛ-Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това било 17-годишно момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата. По случая е образувано досъдебно производство.

На магистрала „Тракия” се е образувало сериозно задръстване заради катастрофа.

Инцидентът е станал на 29-ия километър в посока София, обявиха от АПИ.

Катастрофа е станала на входа на едно от най-близките села до Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Шофьор се е забил в електрически стълб.

Според коментарите в социалната мрежа инцидентът е станал около 23 часа вечерта и колоездач е участвал в катастрофата, но към момента няма информация от МВР.

Днес в 8:30 ч. беше възстановено движението в участъка от път I-5 Русе - Бяла в близост до село Обретеник, информира ФОКУС.

В края на миналата седмица отсечката бе компрометирана от обилните дъждове на 10 октомври и веднага бяха предприети аварийни дейности за бързото възстановяване на трасето.

Компрометираният скат бе насипан със скален материал и трошен камък, възстановена е отводнителната система, бордюрите и ограничителната система. За да се извършат необходимите дейности във възможно най-кратък срок беше проправен и временен път през гората, по който техниката достига до авариралия участък.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


