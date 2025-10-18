Атанас Атанасов: Нито едно знаково лице на ГЕРБ не е било на терен в Пазарджик

На фона на разместванията в управляващото мнозинство и отмененото заседание на кабинета, председателят на ДСБ Атанас Атанасов заяви, че „от известно време се разиграва план за внимателно инкорпориране на „Новото начало“ във властта“, като според него резултатът в Пазарджик е бил използвано като повод, а не като причина за ескалацията.



Атанасов отхвърли тезата на Бойко Борисов, че е „чакал“ ПП–ДБ да подкрепят теми на кабинета:



„Когато си мандатоносител и искаш мнозинство – подкрепа се търси. Никой не ни е търсил. Това са празни приказки за публиката.“



По думите му нито едно знаково лице на ГЕРБ не е било на терен в Пазарджик:



„Знаели са какво ще стане и не са искали да участват. Това е план, който може би е започнал от преди сглобката. За да може след това да се разиграе тази сценка и Борисов да се скара на депутатите си.“



По думите му управляващото мнозинство не иска да има нови предсрочни парламентарни избори преди президентските.



Атанасов смята, че предстои много важен, геополитически избор за президент.



ПП–ДБ подготвя общ профил на кандидат за президент, като през пролетта се очаква реален старт на кампанията, добави той,



„Смятам, че кандидатът трябва да е широкоспектърен персонаж. Най-важното – да гледа твърдо на Запад. Има риск следващият президент да гледа на изток, както прави сегашният – Радев“, заяви Атанасов.



Лидерът на ДСБ подчерта, че бюджетите на Асен Василев „изведоха България на по-предна позиция“, а последният е бил подкрепен основно от ГЕРБ.



„Ще настояваме за реалистични приходи и нерезки разходи. Управлението на бюджета е ключово – въпросът е за кои хора отиват парите“, каза той.



За исканата оставка на председателя на НС Наталия Киселова Атанасов каза, че оставката е правилна.



„Не съм я подкрепил при избора ѝ, защото смятам, че няма качества за позицията, заяви Атанасов и намекна, че знае може би кой ще е следващият шеф на НС.



Той коментира и предложение, отправено към него от Борисов да е председател на ДАНС.



„Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката. Аз помислих седмица-две, и се върнах и го попитах дали той би станал главен секретар на МВР. Тоест, с тази оферта той искаше да ме върне назад с 25 години“, каза Атанасов.



„Може и да съм се поблазнил като човек, който винаги е наблюдавал службите и съм имал интерес към тях. Но за мен това е недопустимо, тежко политизиран съм като председател на партия, и в един момент да оглавя служба, в чийто устав изрично е записано, че ръководителят трябва да е партийно неутрален, не е добре“, добави той.

