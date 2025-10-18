Новини
България »
Атанас Атанасов: Нито едно знаково лице на ГЕРБ не е било на терен в Пазарджик

18 Октомври, 2025 10:37, обновена 18 Октомври, 2025 10:41 419 11

  • атанас атанасов-
  • дсб-
  • политика

Има риск следващият президент да гледа на изток, както прави сегашният – Радев, заяви лидерът на ДСБ

Атанас Атанасов: Нито едно знаково лице на ГЕРБ не е било на терен в Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС
На фона на разместванията в управляващото мнозинство и отмененото заседание на кабинета, председателят на ДСБ Атанас Атанасов заяви, че „от известно време се разиграва план за внимателно инкорпориране на „Новото начало“ във властта“, като според него резултатът в Пазарджик е бил използвано като повод, а не като причина за ескалацията.

Атанасов отхвърли тезата на Бойко Борисов, че е „чакал“ ПП–ДБ да подкрепят теми на кабинета:

„Когато си мандатоносител и искаш мнозинство – подкрепа се търси. Никой не ни е търсил. Това са празни приказки за публиката.“

По думите му нито едно знаково лице на ГЕРБ не е било на терен в Пазарджик:

„Знаели са какво ще стане и не са искали да участват. Това е план, който може би е започнал от преди сглобката. За да може след това да се разиграе тази сценка и Борисов да се скара на депутатите си.“

По думите му управляващото мнозинство не иска да има нови предсрочни парламентарни избори преди президентските.

Атанасов смята, че предстои много важен, геополитически избор за президент.

ПП–ДБ подготвя общ профил на кандидат за президент, като през пролетта се очаква реален старт на кампанията, добави той,

„Смятам, че кандидатът трябва да е широкоспектърен персонаж. Най-важното – да гледа твърдо на Запад. Има риск следващият президент да гледа на изток, както прави сегашният – Радев“, заяви Атанасов.

Лидерът на ДСБ подчерта, че бюджетите на Асен Василев „изведоха България на по-предна позиция“, а последният е бил подкрепен основно от ГЕРБ.

„Ще настояваме за реалистични приходи и нерезки разходи. Управлението на бюджета е ключово – въпросът е за кои хора отиват парите“, каза той.

За исканата оставка на председателя на НС Наталия Киселова Атанасов каза, че оставката е правилна.

„Не съм я подкрепил при избора ѝ, защото смятам, че няма качества за позицията, заяви Атанасов и намекна, че знае може би кой ще е следващият шеф на НС.

Той коментира и предложение, отправено към него от Борисов да е председател на ДАНС.

„Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката. Аз помислих седмица-две, и се върнах и го попитах дали той би станал главен секретар на МВР. Тоест, с тази оферта той искаше да ме върне назад с 25 години“, каза Атанасов.

„Може и да съм се поблазнил като човек, който винаги е наблюдавал службите и съм имал интерес към тях. Но за мен това е недопустимо, тежко политизиран съм като председател на партия, и в един момент да оглавя служба, в чийто устав изрично е записано, че ръководителят трябва да е партийно неутрален, не е добре“, добави той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
  • 1 и тоя гном ли трябва да го гледам?

    6 1 Отговор
    махнете я тая гнида от снимката бе, плашат се децата като гледат

    10:42 18.10.2025

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 2 Отговор
    А защо Насето не прилича на лице,а на отходен човешки орган?🤔🦍🖕🦍🤔

    10:44 18.10.2025

  • 3 Дааа

    3 1 Отговор
    Хора внимавайте, този Атанас много, ама много лесно може отново да пристане на Шиши .... Той, така се беше насочил за шеф на парламента или на ДАНС... не му се получи, защото се разпадна сглобката им.... Дори собствената му партия, беше напусната от всички младежи структури, като разбраха, що за човечец е Атанас.......

    Коментиран от #10

    10:48 18.10.2025

  • 4 Дориана

    4 0 Отговор
    Борисов е вече провален и зависим политик, а ГЕРБ/ СДС се сриват надолу.. Това е резултата от управлението им с Пеевски.

    10:48 18.10.2025

  • 5 ТИ НЕ СИ ЛИ

    0 0 Отговор
    ХОДИЛ НА УЧИЛИЩЕ БЕ!!!????
    И ДЕЦАТА ЗНАЯТ , ЧЕ СЛЪНЦЕТО ИЗГРЯВА ОТ ИЗТОК.

    Коментиран от #8

    10:51 18.10.2025

  • 6 Телиш

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна майка да стане на нея.

    10:54 18.10.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Делян разби тиквун на терен Пазарджик 🤔🦍🖕🦍🤔 Унижи го публично и зловещо🤔🦍🖕🦍🤔 боко тиквун падна възнак на стари години🤔🦍🖕🦍🤔

    10:54 18.10.2025

  • 8 Атанасов

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТИ НЕ СИ ЛИ":

    Аз съм политик бе, защо ми е да съм ходил?

    10:54 18.10.2025

  • 9 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Генерала подиграва тиквун че Делян разби тиквун на терен Пазарджик 🤔🦍🖕🦍🤔 Унижи го публично и зловещо🤔🦍🖕🦍🤔 боко тиквун падна възнак на стари години🤔🦍🖕🦍🤔

    10:55 18.10.2025

  • 10 танас е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дааа":

    КРАДЕЦ!!!

    10:56 18.10.2025

  • 11 Генерал Гном

    0 0 Отговор
    В герпдъпъсъновоначало няма "знакови лица", а само знакови главни Дъ-та.

    10:56 18.10.2025

