Жена загина при пожар в пристройка

18 Октомври, 2025 11:44 668 1

  • загинала-
  • пожар

Звената за "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 63 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

Жена загина при пожар в пристройка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звената за "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 63 сигнала за произшествия през изминалото денонощие, като са ликвидирани общо 37 пожара.

При пожарите е загинал един човек и са пострадали трима, съобщават от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем са в жилищни сгради, един – в промишлени, и седем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 21 пожара.

Инцидентът, при който е загинал човек, е възникнал вчера сутринта. В 8:52 ч. е получен сигнал в “Оперативния център” при РДПБЗН – София за пожар в пристройка към къща на адрес в Ботевград, ул. "Бойко Божилов". Огънят е потушен с един пожарен автомобил. Загинала е жена на 85 г., а мъж на 91 г. е пострадал.

През денонощието са извършени 26 спасителни дейности и помощни операции, от които в два случая с катастрофи в транспортни средства и два, свързани с отводняване. При един случай е оказана помощ на гражданин за транспортиране до лечебно заведение.


