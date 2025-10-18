Паси: Кремъл извърши 52 агресии за 104 години

Обикновено мисленето в Белия дом еволюира и върви в посока на даване на оръжия за Украна, заяви основателят на Атлантическия клуб Соломон Паси.
Обикновено мисленето в Белия дом еволюира и върви в посока на даване на оръжия за Украна, заяви основателят на Атлантическия клуб Соломон Паси пред БНТ по повод искането на ракети „Томахоук“ от Украйна
Кремъл извърши „52 агресии за 104 години, което означава, че Кремъл прави по една агресия на всеки 2 години“, каза той.
"Това е рецидив." Ако светът не се справи с Путин, нещата ще еволюират.
Заплахата с ядренето оръжие е бошлаф. Истинкото оръжие на Путин е пропогандата, но това е подценявано, коментира Паси.
Какво ще стане в Будапеща никой не може да каже. Какво стана в Аляска? Нищо – Путин продължи в агресията. Но Тръмп отива с един много сериозен багаж в Будапеща – постави километричен камък в конфликта в Газа, каза основателят на Атлантическия клуб.
По негово наблюдение, ЕС е престанал да има каквато и да е роля в конфликта в Близкия изток.
1 покруса
Коментиран от #69
13:18 18.10.2025
2 Ивелин Михайлов
13:18 18.10.2025
3 Фройд
Пасито , хващай тагарев под ръка и бегом в будапеща да арестуваш лошия путин.
13:18 18.10.2025
4 ллл
13:19 18.10.2025
5 Верно
Коментиран от #106
13:19 18.10.2025
6 Планинец
13:23 18.10.2025
7 За размисъл
13:24 18.10.2025
8 нннн
13:24 18.10.2025
9 песито
13:24 18.10.2025
10 д-р Гълъбова
13:24 18.10.2025
11 Чики-Рики
13:25 18.10.2025
12 БОЗА
13:25 18.10.2025
13 Фейк на часа
13:26 18.10.2025
14 Чорбара
13:27 18.10.2025
15 Възpожденец 🇧🇬
Той се хвали, че е бил под турско робство 5 века.
Нищо, че турци има от 1921г.
Той не признава, че сме били най-развитата провинция в Османската империя.
Иначе се гордее с възрожденска Копривщица, Жеравна, Мелник, Стария Пловдив и дори не схваща, че те са постигнати от българи в "робско" време.
България уж е била под "турско", а са се раждали над 5 деца в семейство и са имали по 120 глави добитък.
След това като дошъл "руския мир" са имали по 1-2 деца, никаква частна собственост, забрана за пътуване в чужбина,
забрана на църквата и границите опасани с бодлива тел -да не вземе някой да избяга от тоя рай.
За 5 века в училищата не се е изучавал турски език, но съветските другари веднага наложиха задължителен руски.
Повечето българи не правят разлика между турско робство и английска колония.
А всъщност става въпрос за едно и също.
Само московските българи МНОГО СЕ ГОРДЕЯТ, че са били роби и обожават своите "освободители".
Които, впрочем... кой знае защо цели 5 века не са си мръднали пръста и спокойно са наблюдавали как султанския башибозук тъпче и kо li "братята" християни и изведнъж - хоп решили да прехвърлят РАЯТА от единия господар на другия.
Разбира се, в съветските учебници пише друго!
Един мъдър човек е казал:
"Робът губи само оковите си."
🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Вие наследници на роби ли сте!?
Щото АЗ НЕ СЪМ.
Коментиран от #26, #30, #49
13:27 18.10.2025
16 кленя
13:27 18.10.2025
17 Кош
13:28 18.10.2025
18 пешо
13:29 18.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Жалък Жид
13:29 18.10.2025
21 До Мони Паси най големия Атлнтик
13:30 18.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пешо
13:30 18.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 Булба67
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Само петниш флага който си сложил и името което си сиизстипосъл! Кой ни натресе 5 вековната гнет? С чий кораби, с чий оръдия падна цялото Православие!
13:32 18.10.2025
27 спасито е в 9 глуха
отдавна си точеше зъбите за шефче на нато ама не го избраха
а и е за добро
и го преживява човечеца още
13:32 18.10.2025
28 az СВО Победа 80
Що така се крият всички родни "евроатлантици"???
13:32 18.10.2025
29 име
13:32 18.10.2025
30 Възрожденец ама истински
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Безобразен джендъре извади кротките фалоси от мърнавия си задник замини за Истанбул или някъде в мърлявата Европа и се отдай на миене на задници и слугуване на пропадналите западняци!
Можеш да си купуваш тоалетна хартия секънд хенд и да си я правиш на сладолед като сладко я облизваш не занимавай нас българите със ромския ти задник
Коментиран от #43
13:32 18.10.2025
31 До Възрожденец
13:32 18.10.2025
32 Московия -Тюpьмa народов
Нямa нито еднa cтpaнa, която е в cфеpaтa нa влияние нa Моcквa, която дa не е беднa, коpумnиpaнa и npоnитa от коpуnция и мyтpeнcки тepop. Нямa нито еднa. Никой от nочитaтелите нa Путлеp и блaтниците не може дa кaже и еднa. Не може дa кaже и зaщо децaтa нa вcички олиrapcи от блaтото учaт и живеят нa Зanaд.
Кaк nък никой от коnейките не cе излъra дa отиде дa живее в pуZкото блaто ????!!!
Коментиран от #41
13:32 18.10.2025
33 Смешник
13:33 18.10.2025
34 Гончар Романенко
.... Рецидивира Монювата тежка шозофрения, на всеки 6 месеца:))
13:34 18.10.2025
35 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.
Коментиран от #42, #78
13:34 18.10.2025
36 АБВ
Паси е обикновен, жалък манипулатор и лъжец.
Коментиран от #93
13:34 18.10.2025
37 България и българите мразят русия
13:34 18.10.2025
38 Финансови престъпления
13:34 18.10.2025
39 Хасковски каунь
Как може Тръмп да им изхака такъв тукать ?
13:36 18.10.2025
40 Мухаа ха!
Коментиран от #45, #50
13:36 18.10.2025
41 Евроатлантизъм сър
До коментар #32 от "Московия -Тюpьмa народов":Санитарите пияни, духовно болните по форумите.
13:37 18.10.2025
42 АБВ
До коментар #35 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":По-смърдящ лъжец от теб няма. Това вече си го поствал на други места и съм ти отговорил, позовавайки се на исторически факти. Айде, разкарай се, лъжец и манипулатор !
13:38 18.10.2025
43 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #30 от "Възрожденец ама истински":От пълзящи пред ходещото на токчета портиерче безгръбначни твари съвети и акъл не вземам, най малкото защото им липсва.
Дyxaч!
Коментиран от #85, #101, #111
13:38 18.10.2025
44 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!
НЯМА БЪЛГАРСКИ €в р€и, ИМА $АМО АНТИ-БЪЛГАРСКИ!
ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА €в р€и т€, п€ да ли т€, комуни$тит€ И ман га ли т€!
P.S.
$aщ $А ИЗВЪРШИЛИ В ПЪТИ ПОВ€Ч€ ВОЕННИ ИНТЕРВЕНЦИИ ,ПР€ВРАТИ, Р€ВОЛЮЦИИ/КОНТРАР€ВОЛЮЦИИ ОТ СССР/РУСИЯ!
И финландия НИКОГА НЕ Е ПОБЕЖДАВАЛА СССР, юд€й ч€то ЛЪЖ€!
13:38 18.10.2025
45 Само чакай!
До коментар #40 от "Мухаа ха!":Ще има продължение. Когато България влезе в зоната на влияние на Русия, от своя страна синчето на Соломон Паси ще стане най-големият русофил в България - мога да се обзаложа.
13:40 18.10.2025
46 Гост
13:40 18.10.2025
47 Чарлз Буковски
Коментиран от #53
13:41 18.10.2025
48 Щъркел
13:43 18.10.2025
49 Я у лево
До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":Какъв Възрожденец си ти бе? Скрит потурнак,личи от написаното.Ей такива,наследници на Ганъо- чорбаджи, милеете за " другото минало" на коня,или във файтона да обикаля чифлика,а цели села да му жънат или бъдат ратаи.Но Социализма ви счупи рогата, и ви навря в миша дупка.Но пак се оказаха мекушави и човечни.Нива се чисти до последния плевел.Иначе,за десетина години,се превръща в буренак.
13:43 18.10.2025
50 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!
До коментар #40 от "Мухаа ха!":НЕ ЗНАМ ДАЛИ п€€в$ки УПРАВЛЯВА $/Б€З разбойкУ "държавата", НО ц р у И мо $ад $Ъ$ $ИГУРНО$Т!
13:44 18.10.2025
51 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Единственото, което го доближава до човек е омразата и завистта, които са водещи в живота на култивираните 50 г. съветски човекоподобни.
13:45 18.10.2025
52 Без милост
Коментиран от #54, #56
13:46 18.10.2025
53 искаш да кажеш
До коментар #47 от "Чарлз Буковски":че ще виси на крана
13:46 18.10.2025
54 има един арменец
До коментар #52 от "Без милост":бачкатор ха ха ха
Коментиран от #57
13:48 18.10.2025
55 тиквафен
13:49 18.10.2025
56 чак пък личност
До коментар #52 от "Без милост":силно казано
13:50 18.10.2025
57 Без милост
До коментар #54 от "има един арменец":Разликата е между дразнещ и вреден, този е вреден!
Коментиран от #107
13:51 18.10.2025
58 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:51 18.10.2025
59 СВТ 40
13:52 18.10.2025
60 Морски
13:53 18.10.2025
61 Попов
Т.е. Руски мир означава руски свят или за да има МИР, целия свят трябва да е на колене и тяхна колония, както са над 100 народа в момента в състава на РФ, живеещи в крайна бедност и нищета, за да могат шепа рашисти да живеят като феодали.
Коментиран от #73, #89
13:53 18.10.2025
62 Чакмацио
13:55 18.10.2025
63 Ядосан
13:56 18.10.2025
64 Някой
13:56 18.10.2025
65 Българският народ подкрепя Украйна !
Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенции и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
Коментиран от #77
13:57 18.10.2025
66 eй един път
13:57 18.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Софиянец
13:59 18.10.2025
69 Да се погледнем
До коментар #1 от "покруса":Семейство баща и син Паси няколко десетилетия водят целия народ на паша по зелени и не чак толкова зелени поляни, а ние си блеем овчето блеене, те пък си ни доят, стрижат, доят, стрижат и така 50-60 години.
Коментиран от #91
14:00 18.10.2025
70 Абе евреин убиеца нетаняху колко агресии
14:00 18.10.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Траби
14:01 18.10.2025
73 ост гост
До коментар #61 от "Попов":Ди-бил.
14:02 18.10.2025
74 Абе тия евреи няма ли да ги изгонят от
14:03 18.10.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 паситко дъ тъ сфетна
Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
Войните на САЩ са изключително многобройни и в тази статия ще се спрем само на най-големите от тях, които са и с най-много разрушения, и с най-голям брой човешки жертви. Такива са в Корея през 1950 година, Гватемала през 1954 година, Индонезия през 1958 година, Куба през 1959 година, Конго през 1965 година, Виетнам през 1961 година, Гватемала през 1967 година, Камбоджа през 1969 година, Иран през 1980 година, Никарагуа през 1981 година, Либия през 1986 година, Панама през 1989 година, Ирак през 1991 година, Босна през 1995 година, Судан през 1998 година, Сърбия през 1999 година, Афганистан през 2001 година, Ирак през 2003 година, Хаити през 2004 година, Либия през 2011 година и Сирия през 2014 година. През този период САЩ провежда
14:06 18.10.2025
77 Напротив
До коментар #65 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Покрайна я подкрепя железаря , пасито ......ама не отиват на фронта , че може да ги гръмнат и кои ще управлява тогава България и кой ще краде !!!!!?
14:06 18.10.2025
78 Троцкист
До коментар #35 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Сложеницин не знам, ама Троцки го свитнаха. И то чак в Южна Америка. Гледай да не си следващия.
14:07 18.10.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Може да си загубим държавността заради
14:08 18.10.2025
81 Малко Пусси
🔴 1. 1921: Демонстрация в Панама и Коста Рика - Американски военноморски сили демонстрират сила заради граничен спор
🔴 2. 1922: Интервенция в Турция - Кацане в Измир за защита на американски интереси
🔴 3. 1922–1923: Интервенции в Китай - Пет кацания на морски пехотинци заради безредици
🔴 4. 1924: Интервенция в Хондурас - Защита на интереси по време на избори
🔴 5. 1924: Интервенция в Китай (Шанхай) - Защита на чужденци при сблъсъци
🔴 6. 1925: Интервенция в Китай (Шанхай) - Кацане заради бунтове
🔴 7. 1925: Интервенция в Хондурас (Ла Сейба) - Защита при политически преврат
🔴 8. 1925: Интервенция в Панама - 600 войници срещу стачки
🔴 9. 1926–1933: Оккупация на Никарагуа - Подкрепа срещу преврат на Чаморо
🔴 10. 1926: Интервенция в Китай (Ханкоу и Джуеджанг) - Защита при националистки атаки
🔴 11. 1927: Интервенция в Китай (Шанхай и Нанджинг) - Обстрел за защита на чужденци
🔴 12. 1932: "Бонусна армия" (САЩ) - Разгонване на ветерани в Уошингтън
🔴 13. 1933: Демонстрация в Куба - Военноморски сили срещу революцията на Мачадо
🔴 14. 1934: Интервенция в Китай (Фуджу) - Защита на консулството
🔴 15. 1937: Интервенция в Китай (Шанхай) - Защита при японска окупация
🔴 16. 1940: Бази в Карибите - Засилване чрез сделка "уничтожители за бази"
🔴 17. 1941: Защита на Гренландия - Оккупация за стратегически цели
🔴 18. 1941: Оккупация на Дългова Гвиана - Защита на бокситови н
Коментиран от #86
14:09 18.10.2025
82 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
14:09 18.10.2025
83 Доказа се, че си пукната пара.
14:10 18.10.2025
84 цкйис
14:11 18.10.2025
85 Натопорчо
До коментар #43 от "Възpожденец 🇧🇬":Не си възрожденец а си жълтопаветен шорошки лгбти виснал еврЕо-атлантически сопол..
14:11 18.10.2025
86 на руските животни
До коментар #81 от "Малко Пусси":са много повече!!!!
14:11 18.10.2025
87 Др.Тодор Живков 🇧🇬
14:11 18.10.2025
88 Малко Пусси
🔴 20. 1941–1945: Втора световна война - Борба срещу Оста след Пърл Харбър
🔴 21. 1941: Патрули в Атлантика - Атаки срещу германски подводници
🔴 22. 1945–1949: Оккупация на Германия - Поствоенна окупация
🔴 23. 1945–1955: Оккупация на Австрия - Поствоенна окупация
🔴 24. 1945–1952: Оккупация на Япония - Поствоенна окупация
🔴 25. 1944–1946: Реокупация на Филипините - По време и след Втората световна война
🔴 26. 1945–1947: Гарнизони в Китай - Помощ на националистите
🔴 27. 1945–1949: Оккупация на Южна Корея - Поствоенна; бунт в Северна Корея
🔴 28. 1946: Триест, Италия - Сили срещу югославска заплаха
🔴 29. 1948: Йерусалим (Британски мандат) - Защита на консул
🔴 30. 1948–1949: Берлинска въздушна операция - Снабдяване срещу съветска блокада
🔴 31. 1948–1949: Интервенция в Китай (Нанджинг и Шанхай) - Евакуация от комунисти
🔴 32. 1950–1953: Корейска война - Подкрепа на Южна Корея; над 36 000 убити
🔴 33. 1950–1955: Тайвански проток (Формоза) - Флот срещу китайски атаки
🔴 34. 1950: Пърто Рико (Джейуя) - Атака срещу националистически бунт
🔴 35. 1950–1960: Бирма (Мянма) - Подкрепа на националисти
🔴 36. 1954–1955: Тайвански проток (криза) - Евакуация от островите Такен
🔴 37. 1955–1964: Виетнам (първи съветници) - До 21 000 войници
🔴 38. 1956: Египет (Суецка криза) - Евакуация от Александрия
🔴 39. 1958: Ливанска криза - 14 000 морски пехотинци срещу въс
14:11 18.10.2025
89 Полиглот
До коментар #61 от "Попов":Бе то и на гръцки Космос означава свят, ама не ревете. Що така.
14:12 18.10.2025
90 Малко Пусси
🔴 41. 1955–1975: Виетнамска война - Ескалация след Тонкин; връх 543 000 войници
🔴 42. 1962: Тайланд - 5000 морски пехотинци срещу комунисти
🔴 43. 1962: Кубинска ракетна криза - Блокада срещу съветски ракети
🔴 44. 1962–1975: Лаос (Тайна война) - ЦРУ подкрепа на антикомунисти
🔴 45. 1964: Конго (Заир) - Транспорт за белгийски парашутисти
🔴 46. 1965: Доминиканска република (Операция Пауър Пак) - 20 000 войници срещу комунисти
🔴 47. 1967: USS Liberty инцидент (Израел) - Атака върху кораб по време на Шестдневната война
🔴 48. 1967: Конго (Заир) - Логистична подкрепа срещу бунт
🔴 49. 1968–1970: Бомбардировки в Лаос и Камбоджа - Тайни бомбардировки по Хо Ши Мин трасето
🔴 50. 1970: Камбоджанска кампания - Инвазия за унищожаване на бази
🔴 51. 1972: Операция Лайнбекър II (Северен Виетнам) - Коледа бомбардировки над Ханой
🔴 52. 1973: Операция Никъл Граас (Израел) - Въздушен транспорт на оръжия
🔴 53. 1974: Евакуация от Кипър - По време на турска инвазия
🔴 54. 1975: Операция Фрийквент Уинд (Виетнам) - Евакуация от Сайгон
🔴 55. 1975: Камбоджа (Маягуез инцидент) - Спасителна операция
🔴 56. 1976: Ливан - Евакуация на американци
🔴 57. 1978: Заир (Шаба инвазия) - Подкрепа на Мобуту
🔴 58. 1980: Иран (Спасителна мисия за заложници) - Неуспешна операция
🔴 59. 1981–1992: Синай (Мултинационални сили) - Миротворчески сили
🔴 60. 1982–1984: Ливан (Многонациона
14:13 18.10.2025
91 Искам нещо да кажа
До коментар #69 от "Да се погледнем":Но по добре да се въздържа , защото малцинствата ни се качиха на главата и прекалиха с веселбата. Търпим , търпим ама не знам до кога. После не ми се мисли. ....
14:13 18.10.2025
92 Петко
14:14 18.10.2025
93 Сутринта
До коментар #36 от "АБВ":един гол охлюв в предаването на Г. Любенов твърдеше, че влизането на съветските войски в Берлин 1945 г. е агресия на Русия спрямо Германия. Но видите ли, ако били англо-американските, всичко щяло да е О.К. Интересно, какво е навлизането на съветските войски в концлагерите? И какво биха казали дядото и бащата на този, които са били комунисти, разминали се с 3-я Райх, благодарение на България и СССР. Та написаното от Марчето е извадка от разговора.
14:15 18.10.2025
94 Малко Пусси
🔴 62. 1983–1989: Никарагуа (Контрас) - Подкрепа на бунтовници
🔴 63. 1986: Либия (Операция Ел Доръдо Каньон) - Бомбардировки на Кадафи
🔴 64. 1987–1988: Персийски залив (Операция Ърнст Уил) - Ескорт на танкери
🔴 65. 1989: Панама (Операция Джъст Коз) - Инвазия срещу Нориега
🔴 66. 1989: Филипини - Подкрепа срещу преврат
🔴 67. 1990–1991: Заливна война (Операция Пустинна Буря) - Коалиция срещу Ирак в Кувейт
🔴 68. 1991: Хайти - Подготовка за интервенция
🔴 69. 1991–1992: Ирак (Операция Провайд Рилиф) - Зона за забрана на полети
🔴 70. 1992–1993: Сомалия (Операция Рестър Хоуп) - Хуманитарна интервенция
🔴 71. 1992–1995: Босна (Операция Делийвърит Форес) - НАТО бомбардировки
🔴 72. 1993: Ирак (Операция Вигилант Уориър) - Засилване срещу заплахи
🔴 73. 1993: Сомалия (Могадишу) - Улични боеве
🔴 74. 1994: Хайти (Операция Апхолд Демукраси) - Възстановяване на Аристид
🔴 75. 1994: Македония - Засилване на контингент
🔴 76. 1994–1995: Кувейт (Операция Вигилант Уориър) - Засилване срещу Ирак
🔴 77. 1995: Босна (Операция Делийвърит Форес) - НАТО въздушни удари
🔴 78. 1996: Централноафриканска република - Евакуация
🔴 79. 1996–1997: Заир (Руанда) - Евакуация
🔴 80. 1997: Албания - Евакуация
🔴 81. 1998: Операция Инфинит Рийч (Афганистан, Судан) - Крилати ракети срещу терористи
🔴 82. 1998: Либерия - Засилване на посолството
🔴 83
14:15 18.10.2025
95 Премахнете форума
14:15 18.10.2025
96 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Наг ъл небългарски неблагодарник!
Щеше да си само с пер матозоид в гащите на смра дливият си дядо излитащ през комина.
14:15 18.10.2025
97 зрител
14:16 18.10.2025
98 Хохо Бохо
14:16 18.10.2025
99 Малко Пусси
🔴 84. 1999–2001: Източен Тимор - Подкрепа на ООН сили
🔴 85. 1999: Операция Алиайд Форс (Косово) - НАТО бомбардировки на Сърбия
🔴 86. 2000: Сиера Леоне - Подкрепа за евакуация
🔴 87. 2000: Нигерия - Тренировъчна мисия
🔴 88. 2000: Йемен (след USS Cole) - Засилване след атентат
🔴 89. 2000: Източен Тимор - Подкрепа на ООН
🔴 90. 2001: Хайнан инцидент (Китай) - Сблъсък на самолети
🔴 91. 2001–2021: Война в Афганистан (Операция Ъндюринг Фрийдъм) - Инвазия срещу Ал Кайда и Талибан
🔴 92. 2002: Йемен (Дрон удар) - Убиване на терорист
🔴 93. 2002–2014: Филипини (Операция Ъндюринг Фрийдъм) - Подкрепа срещу терористи
🔴 94. 2002: Кот дИвоар - Евакуация
🔴 95. 2003–2011: Война в Ирак (Операция Иракй Фрийдъм) - Инвазия за сваляне на Садам
🔴 96. 2003: Либерия - Защита на посолство
🔴 97. 2003: Грузия и Джибути - Контратерор
🔴 98. 2004: Хайти (преврата) - Подкрепа след сваляне на Аристид
🔴 99. 2004–нас.: Пакистан (Дронове) - Удари в Северозападен Пакистан
🔴 100. 2005–2006: Пакистан (Земетресение) - Хуманитарна помощ
🔴 101. 2005–2008: Колумбия (Спасителна операция) - Спасяване на заложници от FARC
🔴 102. 2007–нас.: Йемен (Ал Кайда) - Дрон удари
🔴 103. 2010–2011: Ирак (Операция Ню Доун) - Намаляване на войски
🔴 104. 2011: Либия (Операция Одиси Доун) - Бомбардировки за ООН резолюция
🔴 105. 2011: Операция Нептьюн Спиър (Пакистан) - Убиване на Бен Ладе
14:17 18.10.2025
100 Иванчо+Марийка
14:17 18.10.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Малко Пусси
🔴 105. 2011: Операция Нептьюн Спиър (Пакистан) - Убиване на Бен Ладен
🔴 106. 2011–нас.: Сомалия (Дронове) - Удари срещу Ал Шабааб
🔴 107. 2011–нас.: Уганда - Съветници срещу Кони
🔴 108. 2012: Йордания - Засилване срещу Сирия
🔴 109. 2012: Турция (Патриот ракети) - Защита от сирийски ракети
🔴 110. 2012: Чад - Евакуация от ЦАР
🔴 111. 2013: Мали (Подкрепа на Операция Сървъл) - Транспорт за Франция
🔴 112. 2013: Сомалия и Либия - Рейдове срещу терористи
🔴 113. 2013: Корейска криза - Дипломатическа и военна напрегнатост
🔴 114. 2014–2017: Уганда (Търсене на Кони) - Подкрепа с вертолети
🔴 115. 2014: Либия (Рейд) - Заловяне на терорист от Бенгази
🔴 116. 2014–2021: Ирак (Интервенция срещу ИДИЛ) - Съветници и бомбардировки
🔴 117. 2014: Сирия (Спасителна мисия) - Неуспешна операция за заложници
🔴 118. 2014–нас.: Сирия (Интервенция срещу ИДИЛ) - Бомбардировки на ИДИЛ и Ал Нусра
🔴 119. 2014: Йемен (Спасителни операции) - Рейдове за заложници
🔴 120. 2015: Ормузски проток - Ескорт на кораби след иранско задържане
🔴 121. 2015–нас.: Камерун - Интелидженс срещу Боко Харам
🔴 122. 2017: Сирия (Шайрат удар) - Томахоук ракети срещу химически атака
🔴 123. 2018: Сирия (Удари) - Ракети срещу химически атака в Дума
🔴 124. 2019: Операция Сънтийнъл - Морска сигурност в Близкия изток
🔴 125. 2020: Ирак (Атаката върху посолството) - Удар срещу Сол
14:19 18.10.2025
103 Любопитен
14:21 18.10.2025
104 Малко Пусси
🔴 126. 2021: Сирия (Удар) - Срещу ирански милиции
🔴 127. 2021: Ирак–Сирия граница - Удари срещу дрон атаки
🔴 128. 2021: Сомалия - Първи удари след изтегляне
🔴 129. 2021: Кабулска евакуация (Афганистан) - 6000 войници за евакуация
🔴 130. 2021: Сирия (Удар) - Срещу Ал Кайда лидер
🔴 131. 2022: Афганистан (Дрон) - Убиване на Завахъри
🔴 132. 2023: Операция Просперити Гардън - Морска защита срещу Хути
🔴 133. 2024–2025: Операция Позайдън Арчър (Йемен) - Удари срещу Хути в Червено море
🔴 134. 2025: Операция Раф Райдър (Йемен) - Въздушни и морски удари срещу Хути
🔴 135. 2025: Операция Миднайт Хамър (Иран) - Бомбардировки на ядрени съоръжения.
14:21 18.10.2025
105 Ханс
14:23 18.10.2025
106 Не, не е вярно!
До коментар #5 от "Верно":Никакви 52 агресии не е извършвала Русия. Тоя подъл евреин представи карта на "уж извършените агресии", на която се видя, че според него освобождението на България и цяла Европа от фашистите на Хитлер е определено като агресии по години. Така например 1944 г. е отбелязана като агресия за България, което изобщо не отговаря на истината, тъй като българите са очаквали с нетърпение руските войни на Дунава и навсякъде са ги посрещнали с цветя, хляб и сол като освободители. Не е имало нито един изстрел, както признават и евроатлантиците, както признават и българските евроатлантици, а Българската армия се включва в разгромяването на остатъците от хитлеристите в Европа. Но все пак фашистите нямаше да избягат от България, ако не беше победоносния поход на Червената армия до Берлин. Така всички страни, които са освободени от войските на Хитлер - Румъния, Молдова,Унгария, Полша, Чехия,Прибалтийските страни и дори Германия-1943 -1945г , влизат в Списъка на Пасито. Така този евреин Соломон Паси внушава, че победите на Русия над Хитлер и освобождаването на Европа от хитлеристите и нацистите е агресия.Дори водещия попита дали победата над Хитлер е агресия и евреинът нагло излъга, че не е включена, когато на картата ясно се вижда цяла Германия- 1945-1901г. Оправданието му беше, че Източна Германия била окупирана от СССР, но пропусна да каже, че решението е било на Великите сили- САЩ, Англия и СССР- след победата на 9 май 1944г- Германия да бъде разделена на две части, кат
14:25 18.10.2025
107 Никси
До коментар #57 от "Без милост":е значи 2 в 1,Плювню е дразнещия а тоя е пълен Олигофрен отвратителен като оня Възрожденеца !!!.
14:26 18.10.2025
108 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Включително техните закони да се прилагат на техните привърженици в ЕС и НАТО, сигурен съм, че за кратко време няма да остане нито един русофил-майкопрадавец !
14:27 18.10.2025
109 Тая гад
3629
14:27 18.10.2025
110 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Много ми изглеждаше позната отворената му паст и се сетих за родата на Паси.
14:29 18.10.2025
111 Никси
До коментар #43 от "Възpожденец 🇧🇬":Добре Добре , плювй още по нас Българите и у Анадола още ще ви тресе дано този път да 12 степен по Рухтер , тя природата бави но не забравя кскто иГоспод , Въшкар !!!.
14:29 18.10.2025
112 простаци
14:30 18.10.2025