Паси: Кремъл извърши 52 агресии за 104 години

Обикновено мисленето в Белия дом еволюира и върви в посока на даване на оръжия за Украна, заяви основателят на Атлантическия клуб Соломон Паси пред БНТ по повод искането на ракети „Томахоук“ от Украйна

Кремъл извърши „52 агресии за 104 години, което означава, че Кремъл прави по една агресия на всеки 2 години“, каза той.

"Това е рецидив." Ако светът не се справи с Путин, нещата ще еволюират.

Заплахата с ядренето оръжие е бошлаф. Истинкото оръжие на Путин е пропогандата, но това е подценявано, коментира Паси.

Какво ще стане в Будапеща никой не може да каже. Какво стана в Аляска? Нищо – Путин продължи в агресията. Но Тръмп отива с един много сериозен багаж в Будапеща – постави километричен камък в конфликта в Газа, каза основателят на Атлантическия клуб.

По негово наблюдение, ЕС е престанал да има каквато и да е роля в конфликта в Близкия изток.