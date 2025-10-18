Новини
България »
Паси: Кремъл извърши 52 агресии за 104 години

Паси: Кремъл извърши 52 агресии за 104 години

18 Октомври, 2025 13:16 1 387 112

  • соломон паси-
  • путин-
  • украйна

Това е рецидив. Ако светът не се справи с Путин, нещата ще еволюират

Паси: Кремъл извърши 52 агресии за 104 години - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обикновено мисленето в Белия дом еволюира и върви в посока на даване на оръжия за Украна, заяви основателят на Атлантическия клуб Соломон Паси.

Обикновено мисленето в Белия дом еволюира и върви в посока на даване на оръжия за Украна, заяви основателят на Атлантическия клуб Соломон Паси пред БНТ по повод искането на ракети „Томахоук“ от Украйна

Кремъл извърши „52 агресии за 104 години, което означава, че Кремъл прави по една агресия на всеки 2 години“, каза той.

"Това е рецидив." Ако светът не се справи с Путин, нещата ще еволюират.

Заплахата с ядренето оръжие е бошлаф. Истинкото оръжие на Путин е пропогандата, но това е подценявано, коментира Паси.

Какво ще стане в Будапеща никой не може да каже. Какво стана в Аляска? Нищо – Путин продължи в агресията. Но Тръмп отива с един много сериозен багаж в Будапеща – постави километричен камък в конфликта в Газа, каза основателят на Атлантическия клуб.

По негово наблюдение, ЕС е престанал да има каквато и да е роля в конфликта в Близкия изток.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 покруса

    107 9 Отговор
    На Паси му дайте коса и да коси по поляните! Да извърши 52 агресии на на тревните площи.

    Коментиран от #69

    13:18 18.10.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    100 7 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, сащ извърши 4 пъти повече агресии

    13:18 18.10.2025

  • 3 Фройд

    123 5 Отговор
    А , тоя бил жив ?!

    Пасито , хващай тагарев под ръка и бегом в будапеща да арестуваш лошия путин.

    13:18 18.10.2025

  • 4 ллл

    9 68 Отговор
    браво на еврея Паси

    13:19 18.10.2025

  • 5 Верно

    82 3 Отговор
    А белият дом?

    Коментиран от #106

    13:19 18.10.2025

  • 6 Планинец

    60 3 Отговор
    Жалко ,че Светослв не Затри до корен хазарската сган !!

    13:23 18.10.2025

  • 7 За размисъл

    59 2 Отговор
    Сега познайте кой прати онова прасе за Временно управляващ посолството в Киев. От първи път. И се сетете алъш-вериша колко носи. Потоп от л..йна се изляха върху дипломат кариерата само и само да пратят разпищоления гуци в посолството.

    13:24 18.10.2025

  • 8 нннн

    97 4 Отговор
    ,,Паси" е нецензурна дума за повечето българи. Защо дразните хората?

    13:24 18.10.2025

  • 9 песито

    43 2 Отговор
    го изписват за за пек вече

    13:24 18.10.2025

  • 10 д-р Гълъбова

    67 2 Отговор
    Този извърши стотици агресии в клиниката и трябваше да го вържем.

    13:24 18.10.2025

  • 11 Чики-Рики

    45 1 Отговор
    Не се притеснявай Мони, има още какво да става!

    13:25 18.10.2025

  • 12 БОЗА

    61 3 Отговор
    Толкова е приятно,когато такива,като този вият и се тръшкат...красота...бай Дончо ги подлкара и те гледат невярващо... ;-))))

    13:25 18.10.2025

  • 13 Фейк на часа

    77 2 Отговор
    Познайте кога русофоба Паси ще изпрати сина си на фронта? Дали неговото желание е да изпрати вашите синове? Същият има жълта книжка.

    13:26 18.10.2025

  • 14 Чорбара

    65 2 Отговор
    Отвратителен!

    13:27 18.10.2025

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    9 62 Отговор
    Има една култивирана по московски порода българи, който не иска ЕС, не иска Шенген, не иска €, не иска да е ЕВРОПЕЕЦ.
    Той се хвали, че е бил под турско робство 5 века.
    Нищо, че турци има от 1921г.
    Той не признава, че сме били най-развитата провинция в Османската империя.
    Иначе се гордее с възрожденска Копривщица, Жеравна, Мелник, Стария Пловдив и дори не схваща, че те са постигнати от българи в "робско" време.
    България уж е била под "турско", а са се раждали над 5 деца в семейство и са имали по 120 глави добитък.
    След това като дошъл "руския мир" са имали по 1-2 деца, никаква частна собственост, забрана за пътуване в чужбина,
    забрана на църквата и границите опасани с бодлива тел -да не вземе някой да избяга от тоя рай.
    За 5 века в училищата не се е изучавал турски език, но съветските другари веднага наложиха задължителен руски.
    Повечето българи не правят разлика между турско робство и английска колония.
    А всъщност става въпрос за едно и също.
    Само московските българи МНОГО СЕ ГОРДЕЯТ, че са били роби и обожават своите "освободители".
    Които, впрочем... кой знае защо цели 5 века не са си мръднали пръста и спокойно са наблюдавали как султанския башибозук тъпче и kо li "братята" християни и изведнъж - хоп решили да прехвърлят РАЯТА от единия господар на другия.
    Разбира се, в съветските учебници пише друго!
    Един мъдър човек е казал:
    "Робът губи само оковите си."
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬
    Вие наследници на роби ли сте!?
    Щото АЗ НЕ СЪМ.

    Коментиран от #26, #30, #49

    13:27 18.10.2025

  • 16 кленя

    56 3 Отговор
    е те тоа го пратете на екскурзия в освиенцим,поне малко да се почуства евреин

    13:27 18.10.2025

  • 17 Кош

    60 2 Отговор
    дори Излъчване липсва на тази биологична Грешка

    13:28 18.10.2025

  • 18 пешо

    57 2 Отговор
    долна еврейска подлога

    13:29 18.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Жалък Жид

    61 2 Отговор
    Лъжите и мръсотиите на този изрод отвратителен вече дори не са смешни

    13:29 18.10.2025

  • 21 До Мони Паси най големия Атлнтик

    39 2 Отговор
    Мони здравей!става ли...!!Какво прави пичонджиката ГеринПаси?Май троши млади Орехи?

    13:30 18.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пешо

    40 2 Отговор
    светът трябва да се справи с евреите

    13:30 18.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Булба67

    45 2 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Само петниш флага който си сложил и името което си сиизстипосъл! Кой ни натресе 5 вековната гнет? С чий кораби, с чий оръдия падна цялото Православие!

    13:32 18.10.2025

  • 27 спасито е в 9 глуха

    41 1 Отговор
    кво се обажда от коневръза

    отдавна си точеше зъбите за шефче на нато ама не го избраха
    а и е за добро
    и го преживява човечеца още

    13:32 18.10.2025

  • 28 az СВО Победа 80

    48 3 Отговор
    И тоя "евроатлантик" не го видях на Източния фронт да "разгроми" руснаците....

    Що така се крият всички родни "евроатлантици"???

    13:32 18.10.2025

  • 29 име

    45 3 Отговор
    Бегай на фронта да се "оправяш" с Кремъл и гледай да вземеш и децата си, че да не остане нищо от твоя ген.

    13:32 18.10.2025

  • 30 Възрожденец ама истински

    41 3 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Безобразен джендъре извади кротките фалоси от мърнавия си задник замини за Истанбул или някъде в мърлявата Европа и се отдай на миене на задници и слугуване на пропадналите западняци!
    Можеш да си купуваш тоалетна хартия секънд хенд и да си я правиш на сладолед като сладко я облизваш не занимавай нас българите със ромския ти задник

    Коментиран от #43

    13:32 18.10.2025

  • 31 До Възрожденец

    19 1 Отговор
    Жената като яде сладко Гълта ли!???Свеж европейски въздух!

    13:32 18.10.2025

  • 32 Московия -Тюpьмa народов

    5 44 Отговор
    Нaд 100 нapодa ca nод моcковcко колониaлно poбcтво, които cтолетия ca оrpaбвaни и теpopизиpaни.
    Нямa нито еднa cтpaнa, която е в cфеpaтa нa влияние нa Моcквa, която дa не е беднa, коpумnиpaнa и npоnитa от коpуnция и мyтpeнcки тepop. Нямa нито еднa. Никой от nочитaтелите нa Путлеp и блaтниците не може дa кaже и еднa. Не може дa кaже и зaщо децaтa нa вcички олиrapcи от блaтото учaт и живеят нa Зanaд.
    Кaк nък никой от коnейките не cе излъra дa отиде дa живее в pуZкото блaто ????!!!

    Коментиран от #41

    13:32 18.10.2025

  • 33 Смешник

    38 1 Отговор
    Мон кажи за САЩ!

    13:33 18.10.2025

  • 34 Гончар Романенко

    37 1 Отговор
    "... Това е рецидив..."
    .... Рецидивира Монювата тежка шозофрения, на всеки 6 месеца:))

    13:34 18.10.2025

  • 35 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    4 46 Отговор
    Хaйде дa npоcледим "неnобедимите" чpез езикa нa фaктите!
    Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
    Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
    От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
    Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
    Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
    Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
    Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
    И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.

    Коментиран от #42, #78

    13:34 18.10.2025

  • 36 АБВ

    48 2 Отговор
    Паси лъже. Нека изброи тези 52 агресии. Със сигурност не може да посочи дори 10. В същото време САЩ и НАТО извършиха много повече и с многократно повече цивилни жертви.
    Паси е обикновен, жалък манипулатор и лъжец.

    Коментиран от #93

    13:34 18.10.2025

  • 37 България и българите мразят русия

    4 47 Отговор
    Русия е най лошото и терористично нещо на тоя свят ! Това е и единственият и доказал се враг на България съсипал държавата ни !

    13:34 18.10.2025

  • 38 Финансови престъпления

    44 1 Отговор
    Синът на Соломон Паси бе арестуван за източване на ДДС. В САЩ за такива престъпления се лежи около 10 години. Кога този ще спре да коментира Русия, а ще започне да коментира децата си? Да не говорим, че направи негов заместник другата крадла - Елена Поптодорова.

    13:34 18.10.2025

  • 39 Хасковски каунь

    34 1 Отговор
    Българските русофоби са ударени с мокър парцал по суратя. Запрянов, Тагарев, Паси....гледат умно и втренчено като насранодете майка си. Хърле и два реда сълзи се стичат по свирепите и войнстващи образи.
    Как може Тръмп да им изхака такъв тукать ?

    13:36 18.10.2025

  • 40 Мухаа ха!

    38 1 Отговор
    Тати върл комунист, носеха го на ръце , неразделна част от Партиината върхушка на БКП.Синчето,върл антикомунист,евроатлантик( каквото и да означава това) и русофоб. Само това племе го умее и владее до съвършенство.Между другото: Те са единствените в света,който самата им религия,разрешава да си сменят имената до осем пъти.Сами се сещайте защо! Мнозина предполагат че и тук,та са много малък процент,от населението.Много грешите! Погледнете в карето до пазар Д.Петков,какво огромно училище се строи- тяхно! Цял комплекс- от детска градина,до гимназия.Бивша кметица на района отказваше на българите да се построи комплекс - детска ясла и градина.За паситата - няма пречка и проблем.В топ център,с идеална инфраструктура.

    Коментиран от #45, #50

    13:36 18.10.2025

  • 41 Евроатлантизъм сър

    27 1 Отговор

    До коментар #32 от "Московия -Тюpьмa народов":

    Санитарите пияни, духовно болните по форумите.

    13:37 18.10.2025

  • 42 АБВ

    27 2 Отговор

    До коментар #35 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    По-смърдящ лъжец от теб няма. Това вече си го поствал на други места и съм ти отговорил, позовавайки се на исторически факти. Айде, разкарай се, лъжец и манипулатор !

    13:38 18.10.2025

  • 43 Възpожденец 🇧🇬

    2 21 Отговор

    До коментар #30 от "Възрожденец ама истински":

    От пълзящи пред ходещото на токчета портиерче безгръбначни твари съвети и акъл не вземам, най малкото защото им липсва.
    Дyxaч!

    Коментиран от #85, #101, #111

    13:38 18.10.2025

  • 44 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    23 1 Отговор
    $о ло мон па $и- МНОГО Г Н У $ € Н €вр €й $ки ч€р в€й!
    НЯМА БЪЛГАРСКИ €в р€и, ИМА $АМО АНТИ-БЪЛГАРСКИ!
    ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА €в р€и т€, п€ да ли т€, комуни$тит€ И ман га ли т€!
    P.S.
    $aщ $А ИЗВЪРШИЛИ В ПЪТИ ПОВ€Ч€ ВОЕННИ ИНТЕРВЕНЦИИ ,ПР€ВРАТИ, Р€ВОЛЮЦИИ/КОНТРАР€ВОЛЮЦИИ ОТ СССР/РУСИЯ!
    И финландия НИКОГА НЕ Е ПОБЕЖДАВАЛА СССР, юд€й ч€то ЛЪЖ€!

    13:38 18.10.2025

  • 45 Само чакай!

    33 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мухаа ха!":

    Ще има продължение. Когато България влезе в зоната на влияние на Русия, от своя страна синчето на Соломон Паси ще стане най-големият русофил в България - мога да се обзаложа.

    13:40 18.10.2025

  • 46 Гост

    14 0 Отговор
    Горката мисирка, кно и дойсе до перушитага! Въх...

    13:40 18.10.2025

  • 47 Чарлз Буковски

    14 0 Отговор
    Ти точно ще видиш на крана поне 52 пъти

    Коментиран от #53

    13:41 18.10.2025

  • 48 Щъркел

    23 0 Отговор
    Соломоне ,като сгънеш трябва да те закопат на тайно място ,щото иначе последния ти дом ще е WC.

    13:43 18.10.2025

  • 49 Я у лево

    24 1 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Какъв Възрожденец си ти бе? Скрит потурнак,личи от написаното.Ей такива,наследници на Ганъо- чорбаджи, милеете за " другото минало" на коня,или във файтона да обикаля чифлика,а цели села да му жънат или бъдат ратаи.Но Социализма ви счупи рогата, и ви навря в миша дупка.Но пак се оказаха мекушави и човечни.Нива се чисти до последния плевел.Иначе,за десетина години,се превръща в буренак.

    13:43 18.10.2025

  • 50 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    13 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мухаа ха!":

    НЕ ЗНАМ ДАЛИ п€€в$ки УПРАВЛЯВА $/Б€З разбойкУ "държавата", НО ц р у И мо $ад $Ъ$ $ИГУРНО$Т!

    13:44 18.10.2025

  • 51 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    0 23 Отговор
    Хомосъветикус е особен вид изкуствено създадено човекоподобно, което нито работи, нито се учи, нито има повечето чувства присъщи за човека. Основната му функция е да лази и да се подчинява.
    Единственото, което го доближава до човек е омразата и завистта, които са водещи в живота на култивираните 50 г. съветски човекоподобни.

    13:45 18.10.2025

  • 52 Без милост

    24 0 Отговор
    Ако има някой, когото бих гледал как дерат, това е този индивид. Безкрайно неприятна с всичко личност!

    Коментиран от #54, #56

    13:46 18.10.2025

  • 53 искаш да кажеш

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "Чарлз Буковски":

    че ще виси на крана

    13:46 18.10.2025

  • 54 има един арменец

    9 0 Отговор

    До коментар #52 от "Без милост":

    бачкатор ха ха ха

    Коментиран от #57

    13:48 18.10.2025

  • 55 тиквафен

    16 0 Отговор
    Еврейска гнида!

    13:49 18.10.2025

  • 56 чак пък личност

    10 0 Отговор

    До коментар #52 от "Без милост":

    силно казано

    13:50 18.10.2025

  • 57 Без милост

    18 2 Отговор

    До коментар #54 от "има един арменец":

    Разликата е между дразнещ и вреден, този е вреден!

    Коментиран от #107

    13:51 18.10.2025

  • 58 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 1 Отговор
    Далавераджийчето пак се показа...

    13:51 18.10.2025

  • 59 СВТ 40

    17 3 Отговор
    Паси да си затваря устата ,че така яко набълбука БЪЛГАЯ ,че няма накъде.

    13:52 18.10.2025

  • 60 Морски

    16 2 Отговор
    Паси!На онези специализирани хотели в Германия и Полша са само временно затворени да знаеш!

    13:53 18.10.2025

  • 61 Попов

    2 20 Отговор
    На българската дума "мир" московските племена придават две значения. Едното е както е в оригиналния, български език, а второто е наложено от болните им имперски мозъци и означава "свят".
    Т.е. Руски мир означава руски свят или за да има МИР, целия свят трябва да е на колене и тяхна колония, както са над 100 народа в момента в състава на РФ, живеещи в крайна бедност и нищета, за да могат шепа рашисти да живеят като феодали.

    Коментиран от #73, #89

    13:53 18.10.2025

  • 62 Чакмацио

    18 0 Отговор
    Соломон (Сюлейман) паша ръководи атаката на Шипка, а руси и българи я защитават. И сега е така!

    13:55 18.10.2025

  • 63 Ядосан

    15 0 Отговор
    Този е абсолютен плъх!

    13:56 18.10.2025

  • 64 Някой

    12 0 Отговор
    А коли агресии извърши за това време САЩ? А Израел? Гиди д.. рт измекяр.

    13:56 18.10.2025

  • 65 Българският народ подкрепя Украйна !

    0 17 Отговор
    Русофилските майцепродажници много го закъсахте с хибридната война, също като руснаците с парите и на фронта.
    Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенции и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡

    Коментиран от #77

    13:57 18.10.2025

  • 66 eй един път

    2 6 Отговор
    някой от мунчовците в "политиката" в България да каже нещо вярно...

    13:57 18.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Софиянец

    14 0 Отговор
    И тази ционистка подметка изпълзя да бръщолеви глупости 😂

    13:59 18.10.2025

  • 69 Да се погледнем

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "покруса":

    Семейство баща и син Паси няколко десетилетия водят целия народ на паша по зелени и не чак толкова зелени поляни, а ние си блеем овчето блеене, те пък си ни доят, стрижат, доят, стрижат и така 50-60 години.

    Коментиран от #91

    14:00 18.10.2025

  • 70 Абе евреин убиеца нетаняху колко агресии

    14 0 Отговор
    Е извършил за една година и колко невинни палестинци загинаха ?????

    14:00 18.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Траби

    11 0 Отговор
    Обезмасленият Че Фот пак ли изпълзя от канализацията.

    14:01 18.10.2025

  • 73 ост гост

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Попов":

    Ди-бил.

    14:02 18.10.2025

  • 74 Абе тия евреи няма ли да ги изгонят от

    10 0 Отговор
    Всички страни и да се съберат на едно място за да ги унищожи ИРАН веднъж за винаги ! Пръснати са из целия свят като паразити !!!!!

    14:03 18.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 паситко дъ тъ сфетна

    7 1 Отговор
    САЩ е най-големият военен агресор в света. Това е категоричният извод на един от малкото изследователи, занимавали се с тази тематика през годините. Той се казва д-р Золтан Гросман и е професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон.
    Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
    Войните на САЩ са изключително многобройни и в тази статия ще се спрем само на най-големите от тях, които са и с най-много разрушения, и с най-голям брой човешки жертви. Такива са в Корея през 1950 година, Гватемала през 1954 година, Индонезия през 1958 година, Куба през 1959 година, Конго през 1965 година, Виетнам през 1961 година, Гватемала през 1967 година, Камбоджа през 1969 година, Иран през 1980 година, Никарагуа през 1981 година, Либия през 1986 година, Панама през 1989 година, Ирак през 1991 година, Босна през 1995 година, Судан през 1998 година, Сърбия през 1999 година, Афганистан през 2001 година, Ирак през 2003 година, Хаити през 2004 година, Либия през 2011 година и Сирия през 2014 година. През този период САЩ провежда

    14:06 18.10.2025

  • 77 Напротив

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Покрайна я подкрепя железаря , пасито ......ама не отиват на фронта , че може да ги гръмнат и кои ще управлява тогава България и кой ще краде !!!!!?

    14:06 18.10.2025

  • 78 Троцкист

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Сложеницин не знам, ама Троцки го свитнаха. И то чак в Южна Америка. Гледай да не си следващия.

    14:07 18.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Може да си загубим държавността заради

    7 1 Отговор
    Такива хора предатели. Жалко е че получиха права. И то от царя , когото до някъде уважавам но за съжаление те го подведоха.

    14:08 18.10.2025

  • 81 Малко Пусси

    5 0 Отговор
    По-долу е списъкът на всички агресии на САЩ за 104 г.

    🔴 1. 1921: Демонстрация в Панама и Коста Рика - Американски военноморски сили демонстрират сила заради граничен спор
    🔴 2. 1922: Интервенция в Турция - Кацане в Измир за защита на американски интереси
    🔴 3. 1922–1923: Интервенции в Китай - Пет кацания на морски пехотинци заради безредици
    🔴 4. 1924: Интервенция в Хондурас - Защита на интереси по време на избори
    🔴 5. 1924: Интервенция в Китай (Шанхай) - Защита на чужденци при сблъсъци
    🔴 6. 1925: Интервенция в Китай (Шанхай) - Кацане заради бунтове
    🔴 7. 1925: Интервенция в Хондурас (Ла Сейба) - Защита при политически преврат
    🔴 8. 1925: Интервенция в Панама - 600 войници срещу стачки
    🔴 9. 1926–1933: Оккупация на Никарагуа - Подкрепа срещу преврат на Чаморо
    🔴 10. 1926: Интервенция в Китай (Ханкоу и Джуеджанг) - Защита при националистки атаки
    🔴 11. 1927: Интервенция в Китай (Шанхай и Нанджинг) - Обстрел за защита на чужденци
    🔴 12. 1932: "Бонусна армия" (САЩ) - Разгонване на ветерани в Уошингтън
    🔴 13. 1933: Демонстрация в Куба - Военноморски сили срещу революцията на Мачадо
    🔴 14. 1934: Интервенция в Китай (Фуджу) - Защита на консулството
    🔴 15. 1937: Интервенция в Китай (Шанхай) - Защита при японска окупация
    🔴 16. 1940: Бази в Карибите - Засилване чрез сделка "уничтожители за бази"
    🔴 17. 1941: Защита на Гренландия - Оккупация за стратегически цели
    🔴 18. 1941: Оккупация на Дългова Гвиана - Защита на бокситови н

    Коментиран от #86

    14:09 18.10.2025

  • 82 СЛАВА РУСИЯ !

    5 2 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!!
    СЛАВА !!!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    14:09 18.10.2025

  • 83 Доказа се, че си пукната пара.

    3 0 Отговор
    Затвори си устата , не лъжи.

    14:10 18.10.2025

  • 84 цкйис

    6 0 Отговор
    Мръсна маймуна и Псе, тези да ги разправяш на глупавата си жена Гери и на предателчетата във вашето сатанинско сборище. Мръсно Псе м а й н а т а ти. Слава на Господ Иисус Христос, все повече българите те псуват на майка.

    14:11 18.10.2025

  • 85 Натопорчо

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Не си възрожденец а си жълтопаветен шорошки лгбти виснал еврЕо-атлантически сопол..

    14:11 18.10.2025

  • 86 на руските животни

    0 4 Отговор

    До коментар #81 от "Малко Пусси":

    са много повече!!!!

    14:11 18.10.2025

  • 87 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    ЯЯяя гнъ исният реп.тил скопявящ Българският Лъв изпълзя и почна да съска отрова.

    14:11 18.10.2025

  • 88 Малко Пусси

    3 1 Отговор
    🔴 19. 1941: Оккупация на Исландия - Замяна на британски сили
    🔴 20. 1941–1945: Втора световна война - Борба срещу Оста след Пърл Харбър
    🔴 21. 1941: Патрули в Атлантика - Атаки срещу германски подводници
    🔴 22. 1945–1949: Оккупация на Германия - Поствоенна окупация
    🔴 23. 1945–1955: Оккупация на Австрия - Поствоенна окупация
    🔴 24. 1945–1952: Оккупация на Япония - Поствоенна окупация
    🔴 25. 1944–1946: Реокупация на Филипините - По време и след Втората световна война
    🔴 26. 1945–1947: Гарнизони в Китай - Помощ на националистите
    🔴 27. 1945–1949: Оккупация на Южна Корея - Поствоенна; бунт в Северна Корея
    🔴 28. 1946: Триест, Италия - Сили срещу югославска заплаха
    🔴 29. 1948: Йерусалим (Британски мандат) - Защита на консул
    🔴 30. 1948–1949: Берлинска въздушна операция - Снабдяване срещу съветска блокада
    🔴 31. 1948–1949: Интервенция в Китай (Нанджинг и Шанхай) - Евакуация от комунисти
    🔴 32. 1950–1953: Корейска война - Подкрепа на Южна Корея; над 36 000 убити
    🔴 33. 1950–1955: Тайвански проток (Формоза) - Флот срещу китайски атаки
    🔴 34. 1950: Пърто Рико (Джейуя) - Атака срещу националистически бунт
    🔴 35. 1950–1960: Бирма (Мянма) - Подкрепа на националисти
    🔴 36. 1954–1955: Тайвански проток (криза) - Евакуация от островите Такен
    🔴 37. 1955–1964: Виетнам (първи съветници) - До 21 000 войници
    🔴 38. 1956: Египет (Суецка криза) - Евакуация от Александрия
    🔴 39. 1958: Ливанска криза - 14 000 морски пехотинци срещу въс

    14:11 18.10.2025

  • 89 Полиглот

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Попов":

    Бе то и на гръцки Космос означава свят, ама не ревете. Що така.

    14:12 18.10.2025

  • 90 Малко Пусси

    1 1 Отговор
    🔴 40. 1959–1960: Карибите - Защита след Кубинската революция
    🔴 41. 1955–1975: Виетнамска война - Ескалация след Тонкин; връх 543 000 войници
    🔴 42. 1962: Тайланд - 5000 морски пехотинци срещу комунисти
    🔴 43. 1962: Кубинска ракетна криза - Блокада срещу съветски ракети
    🔴 44. 1962–1975: Лаос (Тайна война) - ЦРУ подкрепа на антикомунисти
    🔴 45. 1964: Конго (Заир) - Транспорт за белгийски парашутисти
    🔴 46. 1965: Доминиканска република (Операция Пауър Пак) - 20 000 войници срещу комунисти
    🔴 47. 1967: USS Liberty инцидент (Израел) - Атака върху кораб по време на Шестдневната война
    🔴 48. 1967: Конго (Заир) - Логистична подкрепа срещу бунт
    🔴 49. 1968–1970: Бомбардировки в Лаос и Камбоджа - Тайни бомбардировки по Хо Ши Мин трасето
    🔴 50. 1970: Камбоджанска кампания - Инвазия за унищожаване на бази
    🔴 51. 1972: Операция Лайнбекър II (Северен Виетнам) - Коледа бомбардировки над Ханой
    🔴 52. 1973: Операция Никъл Граас (Израел) - Въздушен транспорт на оръжия
    🔴 53. 1974: Евакуация от Кипър - По време на турска инвазия
    🔴 54. 1975: Операция Фрийквент Уинд (Виетнам) - Евакуация от Сайгон
    🔴 55. 1975: Камбоджа (Маягуез инцидент) - Спасителна операция
    🔴 56. 1976: Ливан - Евакуация на американци
    🔴 57. 1978: Заир (Шаба инвазия) - Подкрепа на Мобуту
    🔴 58. 1980: Иран (Спасителна мисия за заложници) - Неуспешна операция
    🔴 59. 1981–1992: Синай (Мултинационални сили) - Миротворчески сили
    🔴 60. 1982–1984: Ливан (Многонациона

    14:13 18.10.2025

  • 91 Искам нещо да кажа

    5 0 Отговор

    До коментар #69 от "Да се погледнем":

    Но по добре да се въздържа , защото малцинствата ни се качиха на главата и прекалиха с веселбата. Търпим , търпим ама не знам до кога. После не ми се мисли. ....

    14:13 18.10.2025

  • 92 Петко

    6 0 Отговор
    Този е национален предател, как въобще му се позволява да дава мнение.

    14:14 18.10.2025

  • 93 Сутринта

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "АБВ":

    един гол охлюв в предаването на Г. Любенов твърдеше, че влизането на съветските войски в Берлин 1945 г. е агресия на Русия спрямо Германия. Но видите ли, ако били англо-американските, всичко щяло да е О.К. Интересно, какво е навлизането на съветските войски в концлагерите? И какво биха казали дядото и бащата на този, които са били комунисти, разминали се с 3-я Райх, благодарение на България и СССР. Та написаното от Марчето е извадка от разговора.

    14:15 18.10.2025

  • 94 Малко Пусси

    2 0 Отговор
    🔴 61. 1983: Гренада (Операция Урейджънт Фюри) - Инвазия срещу про-съветско правителство
    🔴 62. 1983–1989: Никарагуа (Контрас) - Подкрепа на бунтовници
    🔴 63. 1986: Либия (Операция Ел Доръдо Каньон) - Бомбардировки на Кадафи
    🔴 64. 1987–1988: Персийски залив (Операция Ърнст Уил) - Ескорт на танкери
    🔴 65. 1989: Панама (Операция Джъст Коз) - Инвазия срещу Нориега
    🔴 66. 1989: Филипини - Подкрепа срещу преврат
    🔴 67. 1990–1991: Заливна война (Операция Пустинна Буря) - Коалиция срещу Ирак в Кувейт
    🔴 68. 1991: Хайти - Подготовка за интервенция
    🔴 69. 1991–1992: Ирак (Операция Провайд Рилиф) - Зона за забрана на полети
    🔴 70. 1992–1993: Сомалия (Операция Рестър Хоуп) - Хуманитарна интервенция
    🔴 71. 1992–1995: Босна (Операция Делийвърит Форес) - НАТО бомбардировки
    🔴 72. 1993: Ирак (Операция Вигилант Уориър) - Засилване срещу заплахи
    🔴 73. 1993: Сомалия (Могадишу) - Улични боеве
    🔴 74. 1994: Хайти (Операция Апхолд Демукраси) - Възстановяване на Аристид
    🔴 75. 1994: Македония - Засилване на контингент
    🔴 76. 1994–1995: Кувейт (Операция Вигилант Уориър) - Засилване срещу Ирак
    🔴 77. 1995: Босна (Операция Делийвърит Форес) - НАТО въздушни удари
    🔴 78. 1996: Централноафриканска република - Евакуация
    🔴 79. 1996–1997: Заир (Руанда) - Евакуация
    🔴 80. 1997: Албания - Евакуация
    🔴 81. 1998: Операция Инфинит Рийч (Афганистан, Судан) - Крилати ракети срещу терористи
    🔴 82. 1998: Либерия - Засилване на посолството
    🔴 83

    14:15 18.10.2025

  • 95 Премахнете форума

    0 6 Отговор
    Тук е пълно с русофилски гъзолийниииици

    14:15 18.10.2025

  • 96 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Една от агресиите е спасила твоите предци!
    Наг ъл небългарски неблагодарник!
    Щеше да си само с пер матозоид в гащите на смра дливият си дядо излитащ през комина.

    14:15 18.10.2025

  • 97 зрител

    5 0 Отговор
    слушах му измишльотините донякъде, ама ми стана прекалено от глупостите и атлантическите му лъжи и локуми, та си пуснах ХХL да си оправя настроението !

    14:16 18.10.2025

  • 98 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    САЩ колко агресии прави на година, че не мога да ги сметна? Некой да му смени плочата на тоя, САЩ отдавна НЕ ДАВА оръжия. ПРОДАВА ГИ. Информирайте атлантика, че Бай демент не е шеф

    14:16 18.10.2025

  • 99 Малко Пусси

    3 0 Отговор
    🔴 83. 1998–1999: Ирак (Операция Дезерт Фокс) - Бомбардировки
    🔴 84. 1999–2001: Източен Тимор - Подкрепа на ООН сили
    🔴 85. 1999: Операция Алиайд Форс (Косово) - НАТО бомбардировки на Сърбия
    🔴 86. 2000: Сиера Леоне - Подкрепа за евакуация
    🔴 87. 2000: Нигерия - Тренировъчна мисия
    🔴 88. 2000: Йемен (след USS Cole) - Засилване след атентат
    🔴 89. 2000: Източен Тимор - Подкрепа на ООН
    🔴 90. 2001: Хайнан инцидент (Китай) - Сблъсък на самолети
    🔴 91. 2001–2021: Война в Афганистан (Операция Ъндюринг Фрийдъм) - Инвазия срещу Ал Кайда и Талибан
    🔴 92. 2002: Йемен (Дрон удар) - Убиване на терорист
    🔴 93. 2002–2014: Филипини (Операция Ъндюринг Фрийдъм) - Подкрепа срещу терористи
    🔴 94. 2002: Кот дИвоар - Евакуация
    🔴 95. 2003–2011: Война в Ирак (Операция Иракй Фрийдъм) - Инвазия за сваляне на Садам
    🔴 96. 2003: Либерия - Защита на посолство
    🔴 97. 2003: Грузия и Джибути - Контратерор
    🔴 98. 2004: Хайти (преврата) - Подкрепа след сваляне на Аристид
    🔴 99. 2004–нас.: Пакистан (Дронове) - Удари в Северозападен Пакистан
    🔴 100. 2005–2006: Пакистан (Земетресение) - Хуманитарна помощ
    🔴 101. 2005–2008: Колумбия (Спасителна операция) - Спасяване на заложници от FARC
    🔴 102. 2007–нас.: Йемен (Ал Кайда) - Дрон удари
    🔴 103. 2010–2011: Ирак (Операция Ню Доун) - Намаляване на войски
    🔴 104. 2011: Либия (Операция Одиси Доун) - Бомбардировки за ООН резолюция
    🔴 105. 2011: Операция Нептьюн Спиър (Пакистан) - Убиване на Бен Ладе

    14:17 18.10.2025

  • 100 Иванчо+Марийка

    4 0 Отговор
    На тоя трябва веднага да му се отнеме БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

    14:17 18.10.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Малко Пусси

    1 0 Отговор
    🔴 104. 2011: Либия (Операция Одиси Доун) - Бомбардировки за ООН резолюция
    🔴 105. 2011: Операция Нептьюн Спиър (Пакистан) - Убиване на Бен Ладен
    🔴 106. 2011–нас.: Сомалия (Дронове) - Удари срещу Ал Шабааб
    🔴 107. 2011–нас.: Уганда - Съветници срещу Кони
    🔴 108. 2012: Йордания - Засилване срещу Сирия
    🔴 109. 2012: Турция (Патриот ракети) - Защита от сирийски ракети
    🔴 110. 2012: Чад - Евакуация от ЦАР
    🔴 111. 2013: Мали (Подкрепа на Операция Сървъл) - Транспорт за Франция
    🔴 112. 2013: Сомалия и Либия - Рейдове срещу терористи
    🔴 113. 2013: Корейска криза - Дипломатическа и военна напрегнатост
    🔴 114. 2014–2017: Уганда (Търсене на Кони) - Подкрепа с вертолети
    🔴 115. 2014: Либия (Рейд) - Заловяне на терорист от Бенгази
    🔴 116. 2014–2021: Ирак (Интервенция срещу ИДИЛ) - Съветници и бомбардировки
    🔴 117. 2014: Сирия (Спасителна мисия) - Неуспешна операция за заложници
    🔴 118. 2014–нас.: Сирия (Интервенция срещу ИДИЛ) - Бомбардировки на ИДИЛ и Ал Нусра
    🔴 119. 2014: Йемен (Спасителни операции) - Рейдове за заложници
    🔴 120. 2015: Ормузски проток - Ескорт на кораби след иранско задържане
    🔴 121. 2015–нас.: Камерун - Интелидженс срещу Боко Харам
    🔴 122. 2017: Сирия (Шайрат удар) - Томахоук ракети срещу химически атака
    🔴 123. 2018: Сирия (Удари) - Ракети срещу химически атака в Дума
    🔴 124. 2019: Операция Сънтийнъл - Морска сигурност в Близкия изток
    🔴 125. 2020: Ирак (Атаката върху посолството) - Удар срещу Сол

    14:19 18.10.2025

  • 103 Любопитен

    0 0 Отговор
    САЩ ще готви да организира военен преврат във Венецуела в следващите седмици и събира войска, активира предатели във самата Венецуела и чакат заповед. Защо Паси мълчи за това?

    14:21 18.10.2025

  • 104 Малко Пусси

    2 0 Отговор
    🔴 125. 2020: Ирак (Атаката върху посолството) - Удар срещу Солеймани
    🔴 126. 2021: Сирия (Удар) - Срещу ирански милиции
    🔴 127. 2021: Ирак–Сирия граница - Удари срещу дрон атаки
    🔴 128. 2021: Сомалия - Първи удари след изтегляне
    🔴 129. 2021: Кабулска евакуация (Афганистан) - 6000 войници за евакуация
    🔴 130. 2021: Сирия (Удар) - Срещу Ал Кайда лидер
    🔴 131. 2022: Афганистан (Дрон) - Убиване на Завахъри
    🔴 132. 2023: Операция Просперити Гардън - Морска защита срещу Хути
    🔴 133. 2024–2025: Операция Позайдън Арчър (Йемен) - Удари срещу Хути в Червено море
    🔴 134. 2025: Операция Раф Райдър (Йемен) - Въздушни и морски удари срещу Хути
    🔴 135. 2025: Операция Миднайт Хамър (Иран) - Бомбардировки на ядрени съоръжения.

    14:21 18.10.2025

  • 105 Ханс

    3 0 Отговор
    Фашага нещастна

    14:23 18.10.2025

  • 106 Не, не е вярно!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Верно":

    Никакви 52 агресии не е извършвала Русия. Тоя подъл евреин представи карта на "уж извършените агресии", на която се видя, че според него освобождението на България и цяла Европа от фашистите на Хитлер е определено като агресии по години. Така например 1944 г. е отбелязана като агресия за България, което изобщо не отговаря на истината, тъй като българите са очаквали с нетърпение руските войни на Дунава и навсякъде са ги посрещнали с цветя, хляб и сол като освободители. Не е имало нито един изстрел, както признават и евроатлантиците, както признават и българските евроатлантици, а Българската армия се включва в разгромяването на остатъците от хитлеристите в Европа. Но все пак фашистите нямаше да избягат от България, ако не беше победоносния поход на Червената армия до Берлин. Така всички страни, които са освободени от войските на Хитлер - Румъния, Молдова,Унгария, Полша, Чехия,Прибалтийските страни и дори Германия-1943 -1945г , влизат в Списъка на Пасито. Така този евреин Соломон Паси внушава, че победите на Русия над Хитлер и освобождаването на Европа от хитлеристите и нацистите е агресия.Дори водещия попита дали победата над Хитлер е агресия и евреинът нагло излъга, че не е включена, когато на картата ясно се вижда цяла Германия- 1945-1901г. Оправданието му беше, че Източна Германия била окупирана от СССР, но пропусна да каже, че решението е било на Великите сили- САЩ, Англия и СССР- след победата на 9 май 1944г- Германия да бъде разделена на две части, кат

    14:25 18.10.2025

  • 107 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Без милост":

    е значи 2 в 1,Плювню е дразнещия а тоя е пълен Олигофрен отвратителен като оня Възрожденеца !!!.

    14:26 18.10.2025

  • 108 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 1 Отговор
    Отдавна смятам, че срещу Путлер и неговите рашисти трябва да се действа по техните методи и да се ползват техните закони ! Пълна реципрочност.
    Включително техните закони да се прилагат на техните привърженици в ЕС и НАТО, сигурен съм, че за кратко време няма да остане нито един русофил-майкопрадавец !

    14:27 18.10.2025

  • 109 Тая гад

    0 0 Отговор
    Пак изпълзя, да смърди!
    3629

    14:27 18.10.2025

  • 110 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Скоро утр епах един смок в двора.


    Много ми изглеждаше позната отворената му паст и се сетих за родата на Паси.

    14:29 18.10.2025

  • 111 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Добре Добре , плювй още по нас Българите и у Анадола още ще ви тресе дано този път да 12 степен по Рухтер , тя природата бави но не забравя кскто иГоспод , Въшкар !!!.

    14:29 18.10.2025

  • 112 простаци

    0 0 Отговор
    А юдеите които управляват Вашингтон, колко извършиха?

    14:30 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове