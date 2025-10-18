Запрянов: Правителството полага максимално усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

Правителството полага максимално усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в приветствието си към курсантите от Випуск 2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, които бяха произведени в офицерско звание „лейтенант“ във Военномедицинската академия (ВМА), предава БТА.

Запрянов припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия, увеличени са и стипендиите за обучение във висшите военни училища.

Рязко нарасна броят на кандидатите за служба във Въоръжените сили и за обучение във висшите военни училища, каза още министърът на отбраната.

По думите му, предстои да бъде извършена ускорена модернизация на въоръжените ни сили. Той отбеляза, че ако се реализират всички проекти, които са започнати, и тези, които предстои да започнат по механизма „SAFE” на ЕС, в края на 2030 г. нашите въоръжени сили ще бъдат качествено различни от състоянието, в което се намират сега.

„Гответе се да бъдете лекари, да проявявате грижи за здравето на нашите военнослужещи, а във време на бойни действия – да осигурявате и медицински грижи на съюзниците, с които ще воюваме заедно“, обърна се Запрянов към курсантите.

По време на церемонията началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски отбеляза, че девет години са изминали от началото на програмата за военни лекари.

По думите му, с третия випуск, който сега се изпраща по войсковите части, се доказва, че това е традиция, която дава надежда за развитието на военната медицина. „Не спирайте да мечтаете, колкото са по-големи мечтите ви, толкова ще бъдат и по-големи постиженията ви“, каза той на курсантите.