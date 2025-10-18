Новини
Запрянов: Правителството полага максимално усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

18 Октомври, 2025 13:34

Той припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия, увеличени са и стипендиите за обучение във висшите военни училища

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството полага максимално усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в приветствието си към курсантите от Випуск 2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, които бяха произведени в офицерско звание „лейтенант“ във Военномедицинската академия (ВМА), предава БТА.

Запрянов припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия, увеличени са и стипендиите за обучение във висшите военни училища.

Рязко нарасна броят на кандидатите за служба във Въоръжените сили и за обучение във висшите военни училища, каза още министърът на отбраната.

По думите му, предстои да бъде извършена ускорена модернизация на въоръжените ни сили. Той отбеляза, че ако се реализират всички проекти, които са започнати, и тези, които предстои да започнат по механизма „SAFE” на ЕС, в края на 2030 г. нашите въоръжени сили ще бъдат качествено различни от състоянието, в което се намират сега.

„Гответе се да бъдете лекари, да проявявате грижи за здравето на нашите военнослужещи, а във време на бойни действия – да осигурявате и медицински грижи на съюзниците, с които ще воюваме заедно“, обърна се Запрянов към курсантите.

По време на церемонията началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски отбеляза, че девет години са изминали от началото на програмата за военни лекари.

По думите му, с третия випуск, който сега се изпраща по войсковите части, се доказва, че това е традиция, която дава надежда за развитието на военната медицина. „Не спирайте да мечтаете, колкото са по-големи мечтите ви, толкова ще бъдат и по-големи постиженията ви“, каза той на курсантите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    15 0 Отговор
    тази сутрин сменили си памперса

    13:35 18.10.2025

  • 2 Да ти

    20 0 Отговор
    имам приоритетите на теб !

    13:37 18.10.2025

  • 3 дрът бръмбар търтей

    15 0 Отговор
    максимално усилие да превърне развитието на Чекмеджените сили в приоритет

    13:37 18.10.2025

  • 4 нещастник

    11 0 Отговор
    миришеш на пръст

    13:41 18.10.2025

  • 5 ВОЕНЕН

    10 0 Отговор
    "вярвам" ти нато-Пам п€р$, КАК МОГА ДА НЕ ти вярвам! ти $и "БИВШ" Комуни$т $ дв€ $ъв€т$ки вУ€нни акад€мии,
    А ДН€$ натов$ки -я$тр€б!
    АМА КЪД€ ги НАМИРА разбойкУ такива б о к л у ц и, НЕ МОГА ДА СЕ НАЧУДЯ?!?!?!

    13:41 18.10.2025

  • 6 А бе

    11 0 Отговор
    Ти луд ли си

    13:42 18.10.2025

  • 7 Росен40 Ж

    7 0 Отговор
    Аз казах, че са увеличени с 10% заплатите, кой лъже.....

    13:45 18.10.2025

  • 8 ТОВА ЛИ

    14 0 Отговор
    Е НАЙ-ВАЖНОТО НА ТОЗИ ЕТАП.....
    МАЙ ЦЕЛИТЕ ДА НИ ВКАРАТЕ ВЪВ ВОЙНА!!!???

    13:46 18.10.2025

  • 9 ЗАПРИ СЕ

    11 0 Отговор
    Запрянов

    13:46 18.10.2025

  • 10 Политици ГЕРБ и МВР крият зверства

    6 0 Отговор
    Полицията в България избива население,а политиците се правят на луди!
    Питайте Борисов защо се прави на луд и кой му плаща за да мъчи Българи!

    13:48 18.10.2025

  • 11 Косач от БА

    8 0 Отговор
    Тримери искаме за косене, че старите се изпотрошиха, оръжия не ни трябват-поделенията трябва да не са превърнати в Джунгли кат сега

    Коментиран от #34

    13:49 18.10.2025

  • 12 Слабак с фрак

    9 0 Отговор
    Това ощетено старче няма право даже да споменава, че е имал нещо общо са армията, а това, че някой тъп пожарникар го е сложил на тази длъжност, е подигравка над цялата армия!

    13:49 18.10.2025

  • 13 ЗНАЧИ

    8 0 Отговор
    ЗА ТОВА ИСКАТЕ ДА УВЕЛИЧАВАТЕ ДАНЪЦИ, ОСИГУРОВКИ И ВСИЧКО ОСТАНАЛО...
    П!О!Л!О!Г!И М!Р!Ъ!С!Н!И !!!

    13:50 18.10.2025

  • 14 000

    5 0 Отговор
    Правилно, икономиката е само търговия и услуги. Индустрия на примитивно ниво - преработвателна. Остава ни само да се въоръжим за война и сме се оправили. За нас дъното е небето!

    13:51 18.10.2025

  • 15 Защо

    9 0 Отговор
    се гъбаркаш с хората , бе ? Само леко да не се отакова правителството ви алтавото от усилия напъни да ми правите "военните сили" приоритет на България ! ОСТАВКА

    13:51 18.10.2025

  • 16 Абсурдно е

    8 0 Отговор
    развитието на Въоръжените сили да е "приоритет"... Приоритет сега е поне 680 000 гладуващи български семейства да си получат хранителни помощи от БЧК ....

    13:52 18.10.2025

  • 17 Няма части за ЗИЛ-а

    4 0 Отговор
    Масла няма, грес няма,... Поне до 2-ри февруари доставете грес да има

    13:52 18.10.2025

  • 18 Ще воюваш ти

    5 0 Отговор
    С червеите в гроба

    13:54 18.10.2025

  • 19 Да припомня за по младите

    6 0 Отговор
    И на този остарял пуяк също !!!! Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    13:57 18.10.2025

  • 20 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    Изпитвам искрено удоволствие от такива лакардии.....за май ли беше,бяхме на 3-то място по подарили танкове на Украйна,към 105 ако не ме лъже памета......колко въобще техника ни е останала се видя на парада - само "най-ценното" беше там,поошишкавели бройки войници....голям пприоритет,няма що......от десетилетия е такъв..... гледат се само джандарите,та да пазят разбойниците облечени във власт....армия няма щото тя пази народа,полициията пази властимеющите и кинтиподаващите.....видно и в нашия случай......БСП щелли приоритетно да се борят за Мир и за работещите хора....забавно - да сте видели милионери за бедните да плачат,при това с крокодиллски сълзи и задници,на които и латинодива би завидяла(от глад ще да са и любов към трудещите се)???

    13:57 18.10.2025

  • 21 И кое налага

    4 0 Отговор
    развитието на Въоръжените сили да са "приоритет"? Това ли си мисли тоя че е приоритета на хората в момента ?

    13:59 18.10.2025

  • 22 Въобще не е нужно

    2 0 Отговор
    да ни припомня, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите... нито пък за бутафорията със "Сливнишко-Драгоманската“ специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ ...

    14:02 18.10.2025

  • 23 Ъхъъъъъ.....

    3 0 Отговор
    Сигурно "Рязко нарасна броят на кандидатите за служба във Въоръжените сили"...... опашка се вие нали? Два випуска в Търново даже вече липсват и трети го няма ...

    Коментиран от #25

    14:05 18.10.2025

  • 24 Пацифист

    3 1 Отговор
    Абсолютно против каквото и да е инвестиция в тази никому ненужна и скъпа гглупоst, като някаква си армия.
    Никаква добавена стойност и смисъл

    14:06 18.10.2025

  • 25 Пацифист

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ъхъъъъъ.....":

    Трябва да си клиничен креten да желаеш i бъдеш военен и подчинен, това да не е средновековието

    14:07 18.10.2025

  • 26 Глупости на 200

    3 0 Отговор
    Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ няма и 50 човека реално. За две лодки на регата даже хора няма.....

    14:07 18.10.2025

  • 27 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Требе да се купува Краварско джепане с кредити от другарите с печатницата.


    Само така ще се запази текущият финансов ред на фиатните пари.

    14:09 18.10.2025

  • 28 Кой, кой ще воюва заедно?

    1 0 Отговор
    С кого ще воюваме. Ни е се готвим се да бягаме заедно. Най-големият грях е убиството. В името на какво ще убивам Хора? Искам да бъда осведен от данъци. Пари за убийства, нямам.

    14:10 18.10.2025

  • 29 Малката Мута

    2 0 Отговор
    ДатееВавдъртиягъз

    14:10 18.10.2025

  • 30 То вярно че този неадекватник

    3 0 Отговор
    началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски днес отбеляза, че девет години са изминали от началото на програмата за военни лекари, но не спомена колко са? Точно 3-ма роми и една заблудена женска курнида .... това са специализантите от кораба на Пимпирата, специалистите по пингвините

    14:11 18.10.2025

  • 31 Смешник!

    2 0 Отговор
    Ние нямаме Държава,той щял да прави армия! Никакви такива! Искахте нато,сега нато да ви пази!!

    14:13 18.10.2025

  • 32 Леле майкоооо...

    2 0 Отговор
    Великият войн Атанас Запрянов.....

    14:14 18.10.2025

  • 33 Дориана

    1 0 Отговор
    Запрянов да каже с кого ще се бие , с кого ще вкара България във война и ще отидели той на фронта да се бие ?

    14:14 18.10.2025

  • 34 Земеделец

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Косач от БА":

    Корда с метална нишка ,вар и четки мадама за варосване на бордюри, при лошо време в класните стаи и повече интернет всичко е предвидено в новия завет.И подобрени условия за ОБЯД и след това детски час.В 17ч. Довиждане до утре.

    14:16 18.10.2025

  • 35 Тръпне в очакване българина

    2 0 Отговор
    Протези за крака и ръце да му имплантират великите военни лекари на Мунчо Тафчийски да знаете ....

    14:19 18.10.2025

  • 36 Тоя капчук

    1 0 Отговор
    Още ли е жив?
    Шматарок, как е баба Ефка?

    14:21 18.10.2025

  • 37 Хората не са важни !

    1 0 Отговор
    Важното е че "Правителството полага максимално усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет.".......Важното е че неадекватни индивиди ни управляват

    14:22 18.10.2025

  • 38 Подли лицемери.

    1 0 Отговор
    Най гнусните хора на които само войни и убийства са им в кратуните

    14:25 18.10.2025

  • 39 Интересно това недоразумение

    1 0 Отговор
    началникът на ВМА "генерал-майор" проф. д-р Венцислав Мутафчийски колко точно подчинени има "по войсковите части" ? За да си генерал-майор трябва да са някъде над 35-40 000.....

    14:30 18.10.2025

