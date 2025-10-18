Новини
България »
Ревизоро: Избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат

Ревизоро: Избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат

18 Октомври, 2025 17:52 952 19

  • емил димитров-
  • ревизоро-
  • избори-
  • правителство

„Ако има избори сега, най-големият печеливш би била „ДПС-Ново начало”, смята бившият министър на екологията

Ревизоро: Избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Делян Пеевски иска да се легитимира във властта и то официално заради „Магнитски”. Ако има избори сега, най-големият печеливш би била „ДПС-Ново начало”, така анализира политическата ситуация у нас бившият министър на екологията в третото правителство на Борисов Емил Димитров. Той обаче допусна, че ако има президентска партия, то доста хора биха гласували за нея. Мнението му е, че с говоренето срещу президента Румен Радев управляващите наливат вода в неговата мелница и му вдигат рейтинга.

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Димитров каза в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”, че след евентуални избори БСП и ИТН има шанс да изпаднат в периферията и да не бъдат търсени за партньори. Емил Димитров допусна също, че ако Борисов беше станал премиер „нямаше да го има театрото” от тази седмица. Той е на мнение, че при нови избори „ДПС-Ново начало” ще са втора политическа сила и ГЕРБ биха били принудени да се съобразят с тях в много по-голяма степен и заключи, че избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат.

За министерството на екологията бившият министър там, смята, че настоящият е „вкарал цялото „Позитано” вътре” и няма кадър на ГЕРБ дори и като наблюдател, което би трябвало да се промени следващата седмица. Искането на оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова нарече „пренареждане на домовата книга”.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор
    Ревизоро е, умен мъж.

    17:55 18.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Електронно гласуване по телефона.

    18:02 18.10.2025

  • 3 Бреййй ,

    3 3 Отговор
    виж го ти крадливия граовец !

    18:02 18.10.2025

  • 4 бою мизерника

    6 3 Отговор
    само ако шеф шиши пожелае може да организираме поредните фалшиви избори

    Коментиран от #12

    18:03 18.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зоро

    3 2 Отговор
    Откри Америка!

    18:07 18.10.2025

  • 7 На сакото яката

    6 2 Отговор
    И на някаква Саяна бащата, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #19

    18:08 18.10.2025

  • 8 Пълни глупости

    5 1 Отговор
    Суверена ако реши може да предизвика предсрочни избори още сега ако му писне. Това за което говори този човек е фашизъм и .робовладелство. Да се надяваме че българския народ няма да им го позволи да си разиграват коня безкрайно и ще каже тежката си дума. Иначе влиза в робство. ...

    18:09 18.10.2025

  • 9 Купуване и продаване

    2 1 Отговор
    Ако моделът с нагласените избори не приключи скоро, последствията могат да бъдат катастрофални.

    18:09 18.10.2025

  • 10 Пълни глупости

    4 1 Отговор
    Суверена ако реши може да предизвика предсрочни избори още сега ако му писне. Това за което говори този човек е фашизъм и .робовладелство. Да се надяваме че българския народ няма да им го позволи да си разиграват коня безкрайно и ще каже тежката си дума. Иначе влиза в робство. ...

    18:12 18.10.2025

  • 11 ЖЕКО

    2 2 Отговор
    НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ДВЕТЕ СВИНИ БОКО И ШИШИ ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ЧАЛГАРЯ И ПРЕДАТЕЛИТЕ КОМУНИСТИ

    18:15 18.10.2025

  • 12 Ей не се спряхте с важте глупости

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "бою мизерника":

    Много прозз и глупав народ сте българите.

    18:15 18.10.2025

  • 13 Реви от зоро

    0 3 Отговор
    Не сме дорасли за избори!Може би,след две,три поколения !

    18:16 18.10.2025

  • 14 Алтернатива за България

    3 1 Отговор
    Румен,Костадин,Радостин и Евелин ли са алтернативата?Мерси !Обичам гъби !

    Коментиран от #16

    18:19 18.10.2025

  • 15 Радост от Младост

    1 2 Отговор
    Кротко си лежи в Бояна някаква Саяна.

    18:23 18.10.2025

  • 16 Ти ме обичаш гъби

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Алтернатива за България":

    Ти обичаш бойко и делян. Твой проблем.

    18:23 18.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ей ,само две три по умни мнения

    0 2 Отговор
    Всичко друго са безсмислени закачки. Ми тогава нека бойко и делян да ви управлява.

    18:26 18.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове