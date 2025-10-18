Ревизоро: Избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат

„Делян Пеевски иска да се легитимира във властта и то официално заради „Магнитски”. Ако има избори сега, най-големият печеливш би била „ДПС-Ново начало”, така анализира политическата ситуация у нас бившият министър на екологията в третото правителство на Борисов Емил Димитров. Той обаче допусна, че ако има президентска партия, то доста хора биха гласували за нея. Мнението му е, че с говоренето срещу президента Румен Радев управляващите наливат вода в неговата мелница и му вдигат рейтинга.
ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН
Димитров каза в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”, че след евентуални избори БСП и ИТН има шанс да изпаднат в периферията и да не бъдат търсени за партньори. Емил Димитров допусна също, че ако Борисов беше станал премиер „нямаше да го има театрото” от тази седмица. Той е на мнение, че при нови избори „ДПС-Ново начало” ще са втора политическа сила и ГЕРБ биха били принудени да се съобразят с тях в много по-голяма степен и заключи, че избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат.
За министерството на екологията бившият министър там, смята, че настоящият е „вкарал цялото „Позитано” вътре” и няма кадър на ГЕРБ дори и като наблюдател, което би трябвало да се промени следващата седмица. Искането на оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова нарече „пренареждане на домовата книга”.
