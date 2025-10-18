Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол

Във връзка с тежкия пътен инцидент от тази нощ, при който загинаха трима души, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата.
Проверката се извършва от ИА „Автомобилна администрация“, като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.
„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов.
Министър Караджов отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи. “Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката”, добави той.
„Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени“, заяви Караджов.
По инициатива на неправителствени организации, министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.
Проверката на автошколата ще се проведе утре (неделя) от 11.00 часа в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов“ 14.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
20:13 18.10.2025
2 След дъжд
20:15 18.10.2025
3 Порно
20:15 18.10.2025
4 Обективен
20:16 18.10.2025
5 Боруна Лом
20:16 18.10.2025
6 Българин
20:17 18.10.2025
7 Дориана
20:18 18.10.2025
8 100 милиона на месец
20:18 18.10.2025
9 Браво
20:27 18.10.2025
10 Проф. Иво Христов
Няма смисъл от проверки!
Де билизма не се лекува!
20:27 18.10.2025
11 Проверка
20:32 18.10.2025
12 Ко ше проверявате безмислици
20:35 18.10.2025
13 Перо
20:37 18.10.2025
14 Холивуд е проблема
20:39 18.10.2025
15 Гроздан Караджов
Коментиран от #18
20:39 18.10.2025
16 ООрана държава
20:39 18.10.2025
17 Ти и тъпака глаДния герой
20:40 18.10.2025
18 Е като е с пропадания пътя със
До коментар #15 от "Гроздан Караджов":160 ли се кара ?
20:41 18.10.2025
19 Герп боклуци
20:42 18.10.2025
20 Е и ко
20:59 18.10.2025
21 Горкото дърво
21:00 18.10.2025
22 Един
Що до сега не инициира проверки? Само този ли евентуално е пуснат ненаучен на пътя или е масово?!
21:01 18.10.2025