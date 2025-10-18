Новини
България »
Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол

Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол

18 Октомври, 2025 20:11 636 22

  • гроздан караджов-
  • проверка-
  • шофьор-
  • катастрофа-
  • черноморец

Проверката се извършва от ИА „Автомобилна администрация“, като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача

Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с тежкия пътен инцидент от тази нощ, при който загинаха трима души, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата.

Проверката се извършва от ИА „Автомобилна администрация“, като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов.

Министър Караджов отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи. “Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката”, добави той.

„Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени“, заяви Караджов.

По инициатива на неправителствени организации, министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.

Проверката на автошколата ще се проведе утре (неделя) от 11.00 часа в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов“ 14.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 1 Отговор
    А на тебе кога пълна проверка чалгар-милионер??? Ще ахнеме

    20:13 18.10.2025

  • 2 След дъжд

    7 2 Отговор
    Гроздо се появи.Хора направете така както е в нормалните страни.Новите шофьори не могат да карат 2години без придружител със съответния стаж като водач .

    20:15 18.10.2025

  • 3 Порно

    9 0 Отговор
    Никакво обучение не помага, ако матряла се мисли за безсмъртен и е решил да се забавлява

    20:15 18.10.2025

  • 4 Обективен

    6 0 Отговор
    Родителите убиват децата си. Шишето се качило на 30г. Ауди ,и газ до ламарините.А трябваше бащата по не 10дена да е в колата с него за да види какво е научил.

    20:16 18.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    СИТЕ СТЕ НЕФЕЛНИ!ЯВНО Е ОТ ЕВТИНИТЕ КЮФТЕТА В СТОЛА В НС?

    20:16 18.10.2025

  • 6 Българин

    7 0 Отговор
    Дал е рушвет и е взел книжката!!!Сиганска работа!!!

    20:17 18.10.2025

  • 7 Дориана

    3 0 Отговор
    След дъжд - качулка. До сега къде дремеше и защо не започна провери как се водят изпитите и шофьорските курсове. Със сигурност корупцията и там е завладяла служителите . Всеки ден има по няколко тежки катастрофи в България на Караджов сега ли, му светна червената лампичка в главата или това е поредния фарс, който е характерен за ГЕРБ/ СДС със замитане следи.

    20:18 18.10.2025

  • 8 100 милиона на месец

    9 0 Отговор
    Се отчитат от министерствата които са формално на ИТН към пеевски шопара. Тези крадат като откачени но скоро ще връщат всичко тройно

    20:18 18.10.2025

  • 9 Браво

    1 0 Отговор
    Голяма работа си свършил!

    20:27 18.10.2025

  • 10 Проф. Иво Христов

    3 0 Отговор
    80% де били!
    Няма смисъл от проверки!
    Де билизма не се лекува!

    20:27 18.10.2025

  • 11 Проверка

    5 0 Отговор
    25 г кола, уж Ауди. Стари гуми, опит 1 ден, лош път, дъжд, скорост 220 намаляваща до 160 при удар. Мечтаеш за книжка римлянин.

    20:32 18.10.2025

  • 12 Ко ше проверявате безмислици

    5 0 Отговор
    Онея си карат курсовете и са примерни само да докопат книжката и после стават ексцесийте както виждате

    20:35 18.10.2025

  • 13 Перо

    3 0 Отговор
    Кога тъпаците ще премахнат корумпираната система на ЛГБТ обществото, изпитите да се махнат от корумпираната Автомобилна администрация и се прехвърлят на КАТ, както беше в БГ и е още в много страни!

    20:37 18.10.2025

  • 14 Холивуд е проблема

    1 0 Отговор
    Поколението гледало "бързи и яростни/" ще се изтрепе. Гледайте още краварски бъркочи.

    20:39 18.10.2025

  • 15 Гроздан Караджов

    1 0 Отговор
    Кажете нещо за пътя целия в пропадания.

    Коментиран от #18

    20:39 18.10.2025

  • 16 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Нови шоферчета с 60 коня макс, за 3 години или на тротинетка без каска за 5 години.

    20:39 18.10.2025

  • 17 Ти и тъпака глаДния герой

    1 0 Отговор
    Се утепа. Щот сам си повярва. В филма " бързи и яростни". После умрели

    20:40 18.10.2025

  • 18 Е като е с пропадания пътя със

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гроздан Караджов":

    160 ли се кара ?

    20:41 18.10.2025

  • 19 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Сигурен съм че тоя е участвал в "живите мъртви" ( walking dead) беше зомби без грим, някакси естетвено седеше

    20:42 18.10.2025

  • 20 Е и ко

    2 0 Отговор
    Той умрел че ми провериш дедодвее

    20:59 18.10.2025

  • 21 Горкото дърво

    1 0 Отговор
    Ще го съдят за виновно

    21:00 18.10.2025

  • 22 Един

    0 0 Отговор
    Още колко такива катастрофи трябва да станат, за да се разбере, че Грозданчо е корумпиран нещстник, който се храни от тях - а не е там да спре корупцията?!
    Що до сега не инициира проверки? Само този ли евентуално е пуснат ненаучен на пътя или е масово?!

    21:01 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове