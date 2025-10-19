Новини
Корнелия Нинова: Некадърни, крадливи и лъжливи управляващи нехаят, а цената на водата расте

19 Октомври, 2025 13:31 398 9

  • корнелия нинова-
  • криза-
  • вода

Въпреки всички клетви на управляващите, че решават проблема, той не само стои, но и се разраства. И забележете – разраства се най-много в районите, където се хвърлят най-много пари (например Перник). Къде потъват тези пари?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Министерският съвет ми изпрати писмо. Питах ги по Закона за достъп до обществена информация колко частни ВЕЦ има по българските реки и язовири, колко вода ползват и кои са собствениците. Отговориха ми, че нямат такива данни и препращат въпросите ми към Министерството на енергетиката. Те имат 14-дневен срок да ми отговорят. Бавят всички срокове. Нищо — чакам ги. Но докато си прехвърлят топката, положението с водата се влошава.

Излезе докладът на КЕВР, който прави анализ и оценка на сектора за 2024 г. и съдържа данни до август 2025 г. Комисията проверява 42 дружества и констатира, че загубите на вода нарастват, а не намаляват. На места те стигат до 70–80% (публикувам тук таблицата).

Въпреки всички клетви на управляващите, че решават проблема, той не само стои, но и се разраства. И забележете – разраства се най-много в районите, където се хвърлят най-много пари (например Перник). Къде потъват тези пари? Над 70% от водата се губи – това е безумие. Част от остатъка отива в джобовете на частните ВЕЦ (на депутати, министри и приближени до властта).

Некадърни, крадливи и лъжливи управляващи нехаят и прибират комисионни, а цената на водата за хората непрекъснато расте. Алармирам за пореден път: водата и храната са абсолютен приоритет. Следващите конфликти по света ще бъдат за плодородна земя и водни източници. Ние имаме и двете. Само от нас зависи да ги спасим от лапите на крадците и да ги осигурим за следващите поколения."


  • 1 Гост

    4 4 Отговор
    Описваш себе си, лелче.

    13:33 19.10.2025

  • 2 Прасе Касичка

    0 4 Отговор
    Ако сега има избори, Шишко ще ги сцепи. Ще вземе 40% и мало висше.

    Коментиран от #7

    13:36 19.10.2025

  • 3 1111

    4 0 Отговор
    Нини, време е да оглавим протеста пред НС!
    Четириглавата ЛАМЯ изпи водата на половин милион българи!

    13:36 19.10.2025

  • 4 Хмм

    2 3 Отговор
    и какво лично тя като вицепремиер е направила по въпроса, нея я интересуваше да изпрати снаряди за украйна през полша, да назначи лелките си на скъпоплатени длъжности, някои специално открити за тях, за да гласуват за нея на конференциите и конгресите им, да увличи бъдещата си максимална пенсия до размерите на депутатска заплата, два пъти (200%), а на отаналите 10%

    13:37 19.10.2025

  • 5 1488

    4 1 Отговор
    1878 - пра дядо посрещна руснаците с леб и соль
    1945 - пра дядо посрещна руснаците с леб и соль
    2026 - сега е мой ред

    13:38 19.10.2025

  • 6 С ДВЕ ДУМИ

    1 0 Отговор
    КРАДАТ ЯКО................

    13:38 19.10.2025

  • 7 Не им се доверявайте!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Прасе Касичка":

    Социологията работи със стъкмистика!

    13:38 19.10.2025

  • 8 1488

    1 3 Отговор
    по жалко същество от туй на снимката просто няма

    Коментиран от #9

    13:39 19.10.2025

  • 9 Има, има!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Погледни се в огледалото!

    13:39 19.10.2025

