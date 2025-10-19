Инструктор за младия шофьор, катастрофирал край Созопол: Добре се обучи, но е карал поне със 180 км/ч

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол-Черноморец, на която вчера загинаха три момчета при удар в дърво. Тя е разпоредена от министъра на транспорта Гроздан Караджов.



Ще се проверява как е бил обучаван и спазвани ли са били всички правила при изпита на 18-годишния шофьор, който е получил книжата си часове преди тежкия инцидент.

От „Автомобилната администрация" съобщиха, че шофьорският курс на водача е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидатите за шофьорска книжка. Това означава, че за обучението му няма електронни данни за проследяване на маршрутите и дигитално отчитане на часовете по кормуване, а същите са отчетени на хартиен картон на курсиста.

„Беше младо умно момче, добре се обучи. Сигурно се е подвел. Като видите мястото на катастрофата, скоростта според мен е била поне 180 км/ч, че може и 200. Аз с 50 години стаж, ако карам с 200 км/ч, също няма да мога да се справя”, заяви инструкторът Николай Киряков пред Нова тв.

На проверката днес беше изпълнителният директор на ИААА Слав Монов, представители на медиите и браншови организации. Проверява се цялата налична документация за проведения курс и видео записите от изпитите по теория и практика.

В случаи като този се разчита единствено на хартиените картони, водени от школата, заяви Слав Монов. Съгласно установените факти, курсът е започнал на 27 май 2025 г. и е приключил на 11 юли 2025 г. Изпитът по теория е издържан успешно на 25 август, а практическата част – на 23 септември.

Той припомни, че от 12 юли 2025 г. всички автошколи са задължени да провеждат обучението изцяло дигитално с точно отчитане на всеки практически час и проследяване на маршрута. „Тази система елиминира възможността за манипулации“, посочи Монов.

Изпълнителният директор отправи апел към младите шофьори, както и към всички водачи, да спазват ограниченията и да осъзнаят отговорността, която поемат зад волана. „Обучението дава основа, но поведението на пътя е личен избор. Видяхте – скоростта убива“, заяви още Монов.

ИА „Автомобилна администрация“ ще предостави пълно съдействие на компетентните органи. Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично след нейното приключване, съобщават от Министерството на транспорта.