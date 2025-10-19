Новини
Инструктор за младия шофьор, катастрофирал край Созопол: Добре се обучи, но е карал поне със 180 км/ч

19 Октомври, 2025 15:36 1 452 39

От „Автомобилната администрация" съобщиха, че шофьорският курс на водача е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидатите за шофьорска книжка

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол-Черноморец, на която вчера загинаха три момчета при удар в дърво. Тя е разпоредена от министъра на транспорта Гроздан Караджов.

Ще се проверява как е бил обучаван и спазвани ли са били всички правила при изпита на 18-годишния шофьор, който е получил книжата си часове преди тежкия инцидент.

От „Автомобилната администрация" съобщиха, че шофьорският курс на водача е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидатите за шофьорска книжка. Това означава, че за обучението му няма електронни данни за проследяване на маршрутите и дигитално отчитане на часовете по кормуване, а същите са отчетени на хартиен картон на курсиста.

„Беше младо умно момче, добре се обучи. Сигурно се е подвел. Като видите мястото на катастрофата, скоростта според мен е била поне 180 км/ч, че може и 200. Аз с 50 години стаж, ако карам с 200 км/ч, също няма да мога да се справя”, заяви инструкторът Николай Киряков пред Нова тв.

На проверката днес беше изпълнителният директор на ИААА Слав Монов, представители на медиите и браншови организации. Проверява се цялата налична документация за проведения курс и видео записите от изпитите по теория и практика.

В случаи като този се разчита единствено на хартиените картони, водени от школата, заяви Слав Монов. Съгласно установените факти, курсът е започнал на 27 май 2025 г. и е приключил на 11 юли 2025 г. Изпитът по теория е издържан успешно на 25 август, а практическата част – на 23 септември.

Той припомни, че от 12 юли 2025 г. всички автошколи са задължени да провеждат обучението изцяло дигитално с точно отчитане на всеки практически час и проследяване на маршрута. „Тази система елиминира възможността за манипулации“, посочи Монов.

Изпълнителният директор отправи апел към младите шофьори, както и към всички водачи, да спазват ограниченията и да осъзнаят отговорността, която поемат зад волана. „Обучението дава основа, но поведението на пътя е личен избор. Видяхте – скоростта убива“, заяви още Монов.

ИА „Автомобилна администрация“ ще предостави пълно съдействие на компетентните органи. Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично след нейното приключване, съобщават от Министерството на транспорта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МП4

    23 8 Отговор
    Обучил.се е да. . . .30+ чака карат с 50 , 60 , 70км/ч маск 4та ппедавка и по възможност 2500 оборота , нали така ??
    Като вземят книжка 150-160 в лютеницата...1400лв курса , той завалията не знае ккаво е да кара с 120++ Инструктори , изпитващи , автошколи-Касички за пари и губене на време :)

    Коментиран от #16, #24

    15:39 19.10.2025

  • 2 Абе да бе

    18 2 Отговор
    Чудесно се е обучил.

    15:39 19.10.2025

  • 3 има решение

    5 3 Отговор
    Да се остави само по едно платно за движение в посока, без възможност за заобикаляне/изпреварване, а посредата между двете платна да се засадят тополи.

    15:40 19.10.2025

  • 4 007 лиценз ту кил

    25 3 Отговор
    Не знам как се е обучил, но дори японските камикадзе имат по-дълга кариера.

    15:41 19.10.2025

  • 5 Ах Ох

    9 5 Отговор
    Инструкторчето да не скромничи, ахахахахахаааа 🤣🖕

    Коментиран от #6

    15:43 19.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ах Ох":

    Абе те и бабите пред блока викат
    " Тихо и скромно дете беше, за пример!

    15:46 19.10.2025

  • 7 Бай Шиле

    7 2 Отговор
    Сбъркано обучение отвсякъде. Трябва да има полигон, който да дава възможност на водача да попадне в ситуация на мокър и заледен път и в зависимост от скоростта да разбере и да се научи, колко неуправляем е автомобила и как не трябва да се шофира. Иначе сега обучението преминава, като му дават една права отсечка, после 4-5 завоя и толкова. То така баща ми ме учеше по черните пътища още като бях на 10 г. Никакъв смисъл и способност не дава това.

    Коментиран от #10

    15:47 19.10.2025

  • 8 ако имаше ограничители които не

    8 5 Отговор
    позволяват да се вдига повече от 100км
    със сигурност щеше да има много по малко загинали по света
    при катастрофи

    или бяха принудили автомобилната индустрия да произвежда
    коли с до 100 км/ч и някакви изключения евентуално за полицейски и др

    Коментиран от #11, #14, #15

    15:48 19.10.2025

  • 9 ФАКТ

    5 0 Отговор
    Това за кво да проверят при свети Петър

    15:50 19.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Шиле":

    🚔Добре е да ги водят на кино🚔
    4D, 5D... за шофиране и ПТП с 200 и 200+❗
    И по един час ортопедията да минат❗

    15:50 19.10.2025

  • 11 освен това

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "ако имаше ограничители които не":

    немедлено и задължително на вратата на всяка микровълнова печка да има жълт стикер предупреждаващ да не си сушиш косата вътре, както на всяко въже да има жълто предупреждение да не се маже със сапун!

    15:51 19.10.2025

  • 12 Проф. Иво Христов

    27 1 Отговор
    80% от народонаселението е силно де билизирано!

    15:53 19.10.2025

  • 13 Тц тц тц тц

    21 1 Отговор
    Търсят вина под дърво и камък а вината е на олито зад волана. И барабар Петко с мъжете и коментиращите скачат до небето. Тц тц тц тц… такива са индивидите на територията, невинни и знаещи. Мъка. Изхабен ген, предаващ се от поколение на поколение. Тъжно, но е истина.

    15:54 19.10.2025

  • 14 007 лиценз ту кил

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "ако имаше ограничители които не":

    Не бива да ограничаваме естествения подбор.

    15:55 19.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "ако имаше ограничители които не":

    Знаеш ли колко бусове, камиони и автобуси имат такива ограничители🤔
    Знаеш ли, че ги карат профита с "С"
    , "С+Е" и "D+E" 🤔
    И знаеш ли колко ПТП стават с тях🤔❗

    15:55 19.10.2025

  • 17 Цвете

    5 2 Отговор
    КАКЪВ Е ТОЗИ КУРС САМО 3 МЕСЕЦА ???? НЯМА ЛИ ПОЛИГОН???? ЗА ОГРОМНО НЕЩАСТИЕ, САМО ПРИ " ВИДА " ТОВА НЕМОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ КОЛА.ЗАЩО СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА НЯМА ПРИДРУЖИТЕЛ ЗА 1 ГОДИНА И ОБЕЗАТЕЛНО СТИКЕР НА ЗАДНОТО СТЪКЛО МЛАД ШОФЬОР???

    Коментиран от #26, #27, #28

    15:58 19.10.2025

  • 19 Вярвам му.

    18 0 Отговор
    И за това, че е карал безразсъдно, оне живота на двамата си приятели и го обявиха за герой с ден на трур!
    Такова извращение, само в резервата може да се случи!
    Да бъде осъден и поруган послесмъртно! За назидание, на побеснелите, като него!

    16:06 19.10.2025

  • 20 За информация

    3 1 Отговор
    В Германия няма срок за придобиване на книжка. Но, по-малко от три, четири месеца няма как да стане. Има задължителни часове теория в рамките на месец, листовки които отнемат поне два месеца че и повече. Изпит и ако го вземеш чак тогава започва кормуване. Задължителни часове градско, извънградско, магистрала и нощно шофиране. По преценка на инструктора се допуска изпит и всичко се заплаща поотделно. Един час кормуване в момента е над 100 евро + теория+ листовки+ изпити а крайната цена е около 4000 евро за В категория. За С е двойно.

    Коментиран от #23

    16:07 19.10.2025

  • 21 Педала е залепнал

    3 0 Отговор
    Поне новите автомобили могат да се ограничат фабрично на 150 км. Обаче винаги тази идея се отхвърля.

    16:08 19.10.2025

  • 22 реалистъ

    5 0 Отговор
    Вярно е, че добре се е обучил, но обучението не е включвало каране с 200.

    16:11 19.10.2025

  • 23 Бай Ху (By Who)

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "За информация":

    Господине, от свинята лебед не става и от кочината лебедово езеро също.

    16:16 19.10.2025

  • 24 естествен подбор

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "МП4":

    Инструктора да му обяснява като на малко дете, че е опасно неопитен шофьор да хвърчи с 200 в стар таралясник по разбит път?! По скоро в първите 7 години не са го научили на доста неща.

    Коментиран от #30

    16:21 19.10.2025

  • 25 Механик

    12 0 Отговор
    Не е виновен инструктора. Инструктора не е натискал крака на ке.леша върху газта.
    Родителите и възпитателите на келе.ша са виновни. Но най-много е виновна кухата му глава.
    Дано поне е разбрал , че не е безсмъртен, щото се обзалагам 1000000000 към 1, че преди катастрофата е бил убеден, че за него законите на физиката не важат.

    Коментиран от #36

    16:25 19.10.2025

  • 26 име

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    Добре, бе хора, къв полигон трябва да има че някой без никакви инстинкти за самосъхранение и липса на каквато и да е обща култура, да сепнаучи на нози полигон че е опасно да хвърчи с 200 в стара кола?! Или пък като онзи индианец, дето кацна в автобуса в София. Проблема в случая не ев шофьорссия курс, а още от дете е започнал, щом не може да си даде сметка колко е опасно това, което прави.

    16:26 19.10.2025

  • 27 Пръцко

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    Цвете, това, което виждаш, е метаморфоза на четириколесно в летящо превозно средство :)) А стикер няма, щото е извънредно срамно и унизително на такъв отличен пилот да му лепят етикети - в края на краищата той е велик и ще си лети където и както си иска! И ето на - тук му е било тясно и бързо отлетя към вечните и широки небесни простори...

    16:27 19.10.2025

  • 28 Цветелино Ма

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    И ти стана пътен експерт ,нямало полигон ,ти на полигон ли кара ,инструктора мозъка как ти го наливаха през устата или през г.зъ ,на устен ли се явява ,колата с Пръчка ли беше или с автомат .Обясни на тези хора !

    16:29 19.10.2025

  • 29 Цедката на Дарвин

    9 0 Отговор
    След като повече от 35 години всичко кадърно напуска територията, абе кой живее в България?

    Не е виновно детето, че така са го възпитали родителите му. А няма по-тежко наказание в този живот, родител да изгуби детето си. Всемете се озаптете всичките.

    16:29 19.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "естествен подбор":

    В шести клас трябваше да е научил,
    ЧЕ ПРИ 2000км/ч,
    ПРЕЛИТАШ 100метра
    за ДВЕ СЕКУНДИ❗
    ⏰Тик-так⏰

    Коментиран от #32

    16:30 19.10.2025

  • 31 Софийски селянин,

    7 3 Отговор
    Друго си беше при социализма,три месеца теория и практика,и вътрешен изпит преди КАТ!
    Който не издържи допълнителни часове и пак от начало..!

    Коментиран от #34, #38

    16:32 19.10.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    В шести клас трябваше да е научил,
    ЧЕ ПРИ 200км/ч,
    ПРЕЛИТАШ 100метра
    за ДВЕ СЕКУНДИ❗
    ⏰Тик-так⏰

    16:33 19.10.2025

  • 33 Повечето коментиращи

    1 3 Отговор
    Са пенсионери ,забравили кога са били млади ,а и тогава нямаше коли които вдигат 200 км нямаше и движение .Не одобрявам постъпката на момчето ,но младите много филми гледат и белите стават

    16:39 19.10.2025

  • 34 Точно

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Софийски селянин,":

    При Цоциализъмът имаше съкратени курсове за по 25 дни ,аз точно такъв съм карал

    16:41 19.10.2025

  • 35 Стар шофьор

    2 1 Отговор
    Ами така е,след ,като си го обучавал да кара само с 40-50 из града по познати трасета...само денем...
    Нали всеки ден ви виждам как се мотате пред мен...
    200-300 км максимум ,,градско" с 30-40 км/ч и чакай шофьор да стане от него...
    Все едно ако ,,ШЕФ" Манчев ме покани да чукна две яйца у тиганья да стана и аз...Шеф КУЛИНАР.
    ТЕ ТОВА Е!

    Коментиран от #37

    16:45 19.10.2025

  • 36 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Мислиш ли, че този знае нещо за законите на физиката? Едва ли.

    16:46 19.10.2025

  • 37 така е

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Стар шофьор":

    Българина е толкова изпростял, че не може дори и да си помисли колко по-опасен е като кара бавно, вместо да кара с трафика. Гледай ми минусите след малко.

    Коментиран от #39

    16:52 19.10.2025

  • 38 Ицо

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Софийски селянин,":

    И една година да е курса, в главата на келеша винаги ще се чува " веднъж да взема книжка, ще карам както си искам!" Проблемът не е в качеството на обучение, а е манталитета на младите. До голяма степен са го придобили от наглите си родители.

    16:54 19.10.2025

