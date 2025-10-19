Инструктор за младия шофьор, катастрофирал край Созопол: Добре се обучи, но е карал поне със 180 км/ч

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол-Черноморец, на която вчера загинаха три момчета при удар в дърво. Тя е разпоредена от министъра на транспорта Гроздан Караджов.
Ще се проверява как е бил обучаван и спазвани ли са били всички правила при изпита на 18-годишния шофьор, който е получил книжата си часове преди тежкия инцидент.
От „Автомобилната администрация" съобщиха, че шофьорският курс на водача е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидатите за шофьорска книжка. Това означава, че за обучението му няма електронни данни за проследяване на маршрутите и дигитално отчитане на часовете по кормуване, а същите са отчетени на хартиен картон на курсиста.
„Беше младо умно момче, добре се обучи. Сигурно се е подвел. Като видите мястото на катастрофата, скоростта според мен е била поне 180 км/ч, че може и 200. Аз с 50 години стаж, ако карам с 200 км/ч, също няма да мога да се справя”, заяви инструкторът Николай Киряков пред Нова тв.
На проверката днес беше изпълнителният директор на ИААА Слав Монов, представители на медиите и браншови организации. Проверява се цялата налична документация за проведения курс и видео записите от изпитите по теория и практика.
В случаи като този се разчита единствено на хартиените картони, водени от школата, заяви Слав Монов. Съгласно установените факти, курсът е започнал на 27 май 2025 г. и е приключил на 11 юли 2025 г. Изпитът по теория е издържан успешно на 25 август, а практическата част – на 23 септември.
Той припомни, че от 12 юли 2025 г. всички автошколи са задължени да провеждат обучението изцяло дигитално с точно отчитане на всеки практически час и проследяване на маршрута. „Тази система елиминира възможността за манипулации“, посочи Монов.
Изпълнителният директор отправи апел към младите шофьори, както и към всички водачи, да спазват ограниченията и да осъзнаят отговорността, която поемат зад волана. „Обучението дава основа, но поведението на пътя е личен избор. Видяхте – скоростта убива“, заяви още Монов.
ИА „Автомобилна администрация“ ще предостави пълно съдействие на компетентните органи. Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично след нейното приключване, съобщават от Министерството на транспорта.
1 МП4
Като вземят книжка 150-160 в лютеницата...1400лв курса , той завалията не знае ккаво е да кара с 120++ Инструктори , изпитващи , автошколи-Касички за пари и губене на време :)
Коментиран от #16, #24
15:39 19.10.2025
2 Абе да бе
15:39 19.10.2025
3 има решение
15:40 19.10.2025
4 007 лиценз ту кил
15:41 19.10.2025
5 Ах Ох
Коментиран от #6
15:43 19.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Ах Ох":Абе те и бабите пред блока викат
" Тихо и скромно дете беше, за пример!
15:46 19.10.2025
7 Бай Шиле
Коментиран от #10
15:47 19.10.2025
8 ако имаше ограничители които не
със сигурност щеше да има много по малко загинали по света
при катастрофи
или бяха принудили автомобилната индустрия да произвежда
коли с до 100 км/ч и някакви изключения евентуално за полицейски и др
Коментиран от #11, #14, #15
15:48 19.10.2025
9 ФАКТ
15:50 19.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Бай Шиле":🚔Добре е да ги водят на кино🚔
4D, 5D... за шофиране и ПТП с 200 и 200+❗
И по един час ортопедията да минат❗
15:50 19.10.2025
11 освен това
До коментар #8 от "ако имаше ограничители които не":немедлено и задължително на вратата на всяка микровълнова печка да има жълт стикер предупреждаващ да не си сушиш косата вътре, както на всяко въже да има жълто предупреждение да не се маже със сапун!
15:51 19.10.2025
12 Проф. Иво Христов
15:53 19.10.2025
13 Тц тц тц тц
15:54 19.10.2025
14 007 лиценз ту кил
До коментар #8 от "ако имаше ограничители които не":Не бива да ограничаваме естествения подбор.
15:55 19.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "ако имаше ограничители които не":Знаеш ли колко бусове, камиони и автобуси имат такива ограничители🤔
Знаеш ли, че ги карат профита с "С"
, "С+Е" и "D+E" 🤔
И знаеш ли колко ПТП стават с тях🤔❗
15:55 19.10.2025
17 Цвете
Коментиран от #26, #27, #28
15:58 19.10.2025
19 Вярвам му.
Такова извращение, само в резервата може да се случи!
Да бъде осъден и поруган послесмъртно! За назидание, на побеснелите, като него!
16:06 19.10.2025
20 За информация
Коментиран от #23
16:07 19.10.2025
21 Педала е залепнал
16:08 19.10.2025
22 реалистъ
16:11 19.10.2025
23 Бай Ху (By Who)
До коментар #20 от "За информация":Господине, от свинята лебед не става и от кочината лебедово езеро също.
16:16 19.10.2025
24 естествен подбор
До коментар #1 от "МП4":Инструктора да му обяснява като на малко дете, че е опасно неопитен шофьор да хвърчи с 200 в стар таралясник по разбит път?! По скоро в първите 7 години не са го научили на доста неща.
Коментиран от #30
16:21 19.10.2025
25 Механик
Родителите и възпитателите на келе.ша са виновни. Но най-много е виновна кухата му глава.
Дано поне е разбрал , че не е безсмъртен, щото се обзалагам 1000000000 към 1, че преди катастрофата е бил убеден, че за него законите на физиката не важат.
Коментиран от #36
16:25 19.10.2025
26 име
До коментар #17 от "Цвете":Добре, бе хора, къв полигон трябва да има че някой без никакви инстинкти за самосъхранение и липса на каквато и да е обща култура, да сепнаучи на нози полигон че е опасно да хвърчи с 200 в стара кола?! Или пък като онзи индианец, дето кацна в автобуса в София. Проблема в случая не ев шофьорссия курс, а още от дете е започнал, щом не може да си даде сметка колко е опасно това, което прави.
16:26 19.10.2025
27 Пръцко
До коментар #17 от "Цвете":Цвете, това, което виждаш, е метаморфоза на четириколесно в летящо превозно средство :)) А стикер няма, щото е извънредно срамно и унизително на такъв отличен пилот да му лепят етикети - в края на краищата той е велик и ще си лети където и както си иска! И ето на - тук му е било тясно и бързо отлетя към вечните и широки небесни простори...
16:27 19.10.2025
28 Цветелино Ма
До коментар #17 от "Цвете":И ти стана пътен експерт ,нямало полигон ,ти на полигон ли кара ,инструктора мозъка как ти го наливаха през устата или през г.зъ ,на устен ли се явява ,колата с Пръчка ли беше или с автомат .Обясни на тези хора !
16:29 19.10.2025
29 Цедката на Дарвин
Не е виновно детето, че така са го възпитали родителите му. А няма по-тежко наказание в този живот, родител да изгуби детето си. Всемете се озаптете всичките.
16:29 19.10.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "естествен подбор":В шести клас трябваше да е научил,
ЧЕ ПРИ 2000км/ч,
ПРЕЛИТАШ 100метра
за ДВЕ СЕКУНДИ❗
⏰Тик-так⏰
Коментиран от #32
16:30 19.10.2025
31 Софийски селянин,
Който не издържи допълнителни часове и пак от начало..!
Коментиран от #34, #38
16:32 19.10.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":В шести клас трябваше да е научил,
ЧЕ ПРИ 200км/ч,
ПРЕЛИТАШ 100метра
за ДВЕ СЕКУНДИ❗
⏰Тик-так⏰
16:33 19.10.2025
33 Повечето коментиращи
16:39 19.10.2025
34 Точно
До коментар #31 от "Софийски селянин,":При Цоциализъмът имаше съкратени курсове за по 25 дни ,аз точно такъв съм карал
16:41 19.10.2025
35 Стар шофьор
Нали всеки ден ви виждам как се мотате пред мен...
200-300 км максимум ,,градско" с 30-40 км/ч и чакай шофьор да стане от него...
Все едно ако ,,ШЕФ" Манчев ме покани да чукна две яйца у тиганья да стана и аз...Шеф КУЛИНАР.
ТЕ ТОВА Е!
Коментиран от #37
16:45 19.10.2025
36 007 лиценз ту кил
До коментар #25 от "Механик":Мислиш ли, че този знае нещо за законите на физиката? Едва ли.
16:46 19.10.2025
37 така е
До коментар #35 от "Стар шофьор":Българина е толкова изпростял, че не може дори и да си помисли колко по-опасен е като кара бавно, вместо да кара с трафика. Гледай ми минусите след малко.
Коментиран от #39
16:52 19.10.2025
38 Ицо
До коментар #31 от "Софийски селянин,":И една година да е курса, в главата на келеша винаги ще се чува " веднъж да взема книжка, ще карам както си искам!" Проблемът не е в качеството на обучение, а е манталитета на младите. До голяма степен са го придобили от наглите си родители.
16:54 19.10.2025
