Николай Попов: Вещото лице по делото "Сияна" залага капан и батак

"Вещото лице по делото "Сияна" проф. Станимир Карапетков казва самата истина относно експертизата по делото, че е в полза на обвинението, но забравя какви капани е заложил в нея". Toва заяви бащата на 12-годишната Сияна - Николай Попов пред bTV.

Попов обвини проф. Карапетков, че е дал манипулирана експертиза във вреда на Лютви Местан. Той заяви, че няма да се извини на проф. Карапетков, а го призова заедно да отидат на детектор на лъжата. "Очаквам да се случи батак по делото. Аз не съм жертва. Аз съм човек, който иска нещо да промени и не съм сам", подчерта бащата на детето.

По думите му в момента избухва скандалът "Карапетков с вещите лица". Никой досега не се замисли какво се случва с вещите лица. Този, който се замисли по темата е министърът на правосъдието Георги Георгиев, посочи Николай Попов. Той смята, че проф. Карапетков се е превърнал във властелин на всички вещи лица.

"Относно капаните по експертизата водачът е казал, че е извършил маневра с волана - спасителна маневра, при която да спаси себе си, за да убие детето ми. Никъде проф. Карапетков не е изследвал това. Има начертан сценарий, в който Явор Нотев, адвокат на обвиняемия по делото, се явява в съдебната фаза на трето или четвърто съдебно заседание. Явявайки се по време на съдебното заседание, адвокат Нотев и проф. Карапетков ще изпадат в конфликт на интереси. Проф. Карапетков няма работа с моя адвокат да пие кафе, нито с Явор Нотев", обясни почерненият родител.

Николай Попов заяви, че от пиенето на кафе се е докарала дотук съдебната система да е пълна с деребеи. Той се надява на истинска реформа в съдебната система. "Ако има истинска съдебна система, няма да има значение кой ще е председател на Върховния касационен съд (ВКС) и кой ще е главен прокурор", ядоса се бащата на Сияна. Той заяви, че неговата е цел е да спре да умират хора по пътищата, а не да вкара обвиняемия в затвора.