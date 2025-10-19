Николай Попов: Вещото лице по делото "Сияна" залага капан и батак

"Вещото лице по делото "Сияна" проф. Станимир Карапетков казва самата истина относно експертизата по делото, че е в полза на обвинението, но забравя какви капани е заложил в нея". Toва заяви бащата на 12-годишната Сияна - Николай Попов пред bTV.
Попов обвини проф. Карапетков, че е дал манипулирана експертиза във вреда на Лютви Местан. Той заяви, че няма да се извини на проф. Карапетков, а го призова заедно да отидат на детектор на лъжата. "Очаквам да се случи батак по делото. Аз не съм жертва. Аз съм човек, който иска нещо да промени и не съм сам", подчерта бащата на детето.
По думите му в момента избухва скандалът "Карапетков с вещите лица". Никой досега не се замисли какво се случва с вещите лица. Този, който се замисли по темата е министърът на правосъдието Георги Георгиев, посочи Николай Попов. Той смята, че проф. Карапетков се е превърнал във властелин на всички вещи лица.
"Относно капаните по експертизата водачът е казал, че е извършил маневра с волана - спасителна маневра, при която да спаси себе си, за да убие детето ми. Никъде проф. Карапетков не е изследвал това. Има начертан сценарий, в който Явор Нотев, адвокат на обвиняемия по делото, се явява в съдебната фаза на трето или четвърто съдебно заседание. Явявайки се по време на съдебното заседание, адвокат Нотев и проф. Карапетков ще изпадат в конфликт на интереси. Проф. Карапетков няма работа с моя адвокат да пие кафе, нито с Явор Нотев", обясни почерненият родител.
Николай Попов заяви, че от пиенето на кафе се е докарала дотук съдебната система да е пълна с деребеи. Той се надява на истинска реформа в съдебната система. "Ако има истинска съдебна система, няма да има значение кой ще е председател на Върховния касационен съд (ВКС) и кой ще е главен прокурор", ядоса се бащата на Сияна. Той заяви, че неговата е цел е да спре да умират хора по пътищата, а не да вкара обвиняемия в затвора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
18:42 19.10.2025
2 Се ла ви
18:46 19.10.2025
3 Бен
18:51 19.10.2025
4 Цвете
Коментиран от #8, #11
18:53 19.10.2025
5 Факт!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски и корумпираните им и крадливи калинки разградиха държавността.
18:58 19.10.2025
6 ДрайвингПлежър
Ако имаше поне за 2 стинки акъл щеше да се кротне да си скърби за детето, вместо да трупа политически бонуси и известност!
Изключително жалък и нагъл - гербаджия какво да кажеш повече! Само Дебелото Д може да ги бие по наглост
Коментиран от #9
19:00 19.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дедо
19:08 19.10.2025
11 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Цвете":Вие явно имат изключително нисък праг на вярване на глупости! Този е в основата детето му да загине по няколко направление - от лична безотговорност до партийни престъпления - сега обикаля студия и се прави на праведник да търси ОТМЪЩЕНИЕ!
Този не иска правосъдие, а някой да е виновен и да поеме собствената му вина! Айде холан такива да са ни идолите! ПРОФЕСОРА е с 40 години опит и безупречна репутация, някъв наглец развява партенки срещу него!!! Трябва да го осъдят за клевета, че да млъкне най-накрая!
19:12 19.10.2025
12 тервел
Коментиран от #17
19:13 19.10.2025
13 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "Може":Няма проблем - не съм мрънкач като този! Няма да ме видите по телевизиите, както не виждате и стотиците хиляди други! Само този обикаля и рис от откровени глупости до откровени лъжи!
Има си съдебна зала за доказване на вина и невинност - телевизионните студия и социалните медии не са за това!
Пак казвам - този търси отмъщение, за да не се налага да признава собствената си вина!
19:15 19.10.2025
14 Е това се каза
Какво демнстрираш, бе? Хахо? Приятел с всички министн
Георги Георгиев да обясни защо се намесва в делото, насочвайки тоя ненормалник за пртест срещу вещите лица!
Коментиран от #20
19:17 19.10.2025
15 Тоя апут
19:20 19.10.2025
16 Припомням
19:21 19.10.2025
17 Май не си наясно с наказ. производство
До коментар #12 от "тервел":Деятелят не може да свидетелства срещу себе си. Съдията няма да зачете тези свидетелства.
С експертизата са запознати участниците в процеса. Ти не си участник в процеса и можеш да слушаш само преразкази. Преразкази ли ни разказваш?
Коментиран от #23
19:25 19.10.2025
18 Ко речи?
19:26 19.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ти също
До коментар #14 от "Е това се каза":Днес не е сталинския СССР, когато НКВД се намесва в съдебните процеси. Съдът е независим. Министърът е само административен ръководител.
19:28 19.10.2025
21 Чичака
19:33 19.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Съдия
До коментар #17 от "Май не си наясно с наказ. производство":Май ти не си наясно. Ти също преразказваш. И за кой "деятел" говориш, че не стана ясно. Бабата и дядото са казали, че детето е било с колан, експертът казва обратното.
19:39 19.10.2025
24 Тоя свинар
Я Аи Сандвич да иде да направи един репортаж!
19:45 19.10.2025
25 Тоа е побъркан и трябва да бъде озаптен
Коментиран от #26
19:45 19.10.2025
26 оня с коня
До коментар #25 от "Тоа е побъркан и трябва да бъде озаптен":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
19:53 19.10.2025
27 Хамзис
19:54 19.10.2025
28 Кърджалиец
20:04 19.10.2025
29 50/50
20:12 19.10.2025
30 Един
20:15 19.10.2025