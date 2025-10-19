Новини
Николай Попов: Вещото лице по делото "Сияна" залага капан и батак

19 Октомври, 2025 19:37

Бащата на Сияна обвини проф. Карапетков, че е дал манипулирана експертиза във вреда на Лютви Местан

"Вещото лице по делото "Сияна" проф. Станимир Карапетков казва самата истина относно експертизата по делото, че е в полза на обвинението, но забравя какви капани е заложил в нея". Toва заяви бащата на 12-годишната Сияна - Николай Попов пред bTV.

Попов обвини проф. Карапетков, че е дал манипулирана експертиза във вреда на Лютви Местан. Той заяви, че няма да се извини на проф. Карапетков, а го призова заедно да отидат на детектор на лъжата. "Очаквам да се случи батак по делото. Аз не съм жертва. Аз съм човек, който иска нещо да промени и не съм сам", подчерта бащата на детето.

По думите му в момента избухва скандалът "Карапетков с вещите лица". Никой досега не се замисли какво се случва с вещите лица. Този, който се замисли по темата е министърът на правосъдието Георги Георгиев, посочи Николай Попов. Той смята, че проф. Карапетков се е превърнал във властелин на всички вещи лица.

"Относно капаните по експертизата водачът е казал, че е извършил маневра с волана - спасителна маневра, при която да спаси себе си, за да убие детето ми. Никъде проф. Карапетков не е изследвал това. Има начертан сценарий, в който Явор Нотев, адвокат на обвиняемия по делото, се явява в съдебната фаза на трето или четвърто съдебно заседание. Явявайки се по време на съдебното заседание, адвокат Нотев и проф. Карапетков ще изпадат в конфликт на интереси. Проф. Карапетков няма работа с моя адвокат да пие кафе, нито с Явор Нотев", обясни почерненият родител.

Николай Попов заяви, че от пиенето на кафе се е докарала дотук съдебната система да е пълна с деребеи. Той се надява на истинска реформа в съдебната система. "Ако има истинска съдебна система, няма да има значение кой ще е председател на Върховния касационен съд (ВКС) и кой ще е главен прокурор", ядоса се бащата на Сияна. Той заяви, че неговата е цел е да спре да умират хора по пътищата, а не да вкара обвиняемия в затвора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Задайте си въпроса тази Мафия в съда и прокуратурата ще търпи ли честен експерт?

    Коментиран от #5

    18:42 19.10.2025

  • 2 Се ла ви

    12 6 Отговор
    Аз съм потърпевш от нагласена експертиза за подпис и ме ощетиха с това с доста пари по наследство.Вярвам на този човек.Системата е батак.Тея пробити хора експертите ороменят човешки съдби.Има и читави,но има и боклуци.

    18:46 19.10.2025

  • 3 Бен

    17 6 Отговор
    Не млъкна тоя

    18:51 19.10.2025

  • 4 Цвете

    4 14 Отговор
    Гледах интервюто и наистина съм потресена от чутото от бащата на Сияна. ДО КОГА ЩЕ СЕ ТЪРПИ това нескопосано правосъдие???? И този " професор " с пикантни истории за мазното кафе. Да не дава господ, някой да е в кожата на този истиски изтрадал родител на единственото му дете????! КАРТИНАТА Е ЗЛОКОБНА. НИКОЙ ДА НЕ СИ МИСЛИ, ЧЕ Е НЕДОСЕГАЕМ.КОЛКО ГОДИНИ ОЩЕ ТРЯБВА ДА " ОТЛЕТЯТ " ,ЗА ДА ЗАМАЖАТ ЛЮТФИ МЕСТАН ПО ДЕЛОТО С ОТНОВО ЗАГИНАЛО ДЕТЕ. ИМА ЛИ ЧОВЕЩИНА НЯКОЙ, КОЙТО ГЛЕДА ТИЯ ДЕЛА???? ЕЙ, БОЛКАТА ОСТАВА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.

    Коментиран от #8, #11

    18:53 19.10.2025

  • 5 Факт!

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски и корумпираните им и крадливи калинки разградиха държавността.

    18:58 19.10.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    23 4 Отговор
    Спрете да давате гласност на този смешен нещастник!
    Ако имаше поне за 2 стинки акъл щеше да се кротне да си скърби за детето, вместо да трупа политически бонуси и известност!
    Изключително жалък и нагъл - гербаджия какво да кажеш повече! Само Дебелото Д може да ги бие по наглост

    Коментиран от #9

    19:00 19.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дедо

    22 2 Отговор
    Непрестаните опити на този баща да влие медийно и да оказва натиск по това дело срещу съдии, адвокати , прокурори и вещи лица , навява съмнения че за него спелчеването на делото е жизневоважно не за справедливостта , а за реализация на бъдещата му политическа кариера.

    19:08 19.10.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Вие явно имат изключително нисък праг на вярване на глупости! Този е в основата детето му да загине по няколко направление - от лична безотговорност до партийни престъпления - сега обикаля студия и се прави на праведник да търси ОТМЪЩЕНИЕ!

    Този не иска правосъдие, а някой да е виновен и да поеме собствената му вина! Айде холан такива да са ни идолите! ПРОФЕСОРА е с 40 години опит и безупречна репутация, някъв наглец развява партенки срещу него!!! Трябва да го осъдят за клевета, че да млъкне най-накрая!

    19:12 19.10.2025

  • 12 тервел

    19 1 Отговор
    Без видеорегистратор нито в камиона , нито в лекия авомобил . можем само да гадаем кой е виновен. Междудругото , защо бабата и бащата излъгаха ,че детето е било с колан , а експертизата доказа ,че е било без колан . Това означва ,че те лъжат умишлено и се опитват да повлиаят на разследването.

    Коментиран от #17

    19:13 19.10.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Може":

    Няма проблем - не съм мрънкач като този! Няма да ме видите по телевизиите, както не виждате и стотиците хиляди други! Само този обикаля и рис от откровени глупости до откровени лъжи!

    Има си съдебна зала за доказване на вина и невинност - телевизионните студия и социалните медии не са за това!

    Пак казвам - този търси отмъщение, за да не се налага да признава собствената си вина!

    19:15 19.10.2025

  • 14 Е това се каза

    10 1 Отговор
    Дебил!
    Какво демнстрираш, бе? Хахо? Приятел с всички министн
    Георги Георгиев да обясни защо се намесва в делото, насочвайки тоя ненормалник за пртест срещу вещите лица!

    Коментиран от #20

    19:17 19.10.2025

  • 15 Тоя апут

    9 0 Отговор
    Си го търси!

    19:20 19.10.2025

  • 16 Припомням

    15 1 Отговор
    Съдът назначава експертизата. Съдът поставя конкретни задачи пред експеризата. Експеризата изпълнява тези задачи. Експеризата не работи със свидетелски показания, а с улики и факти, събрани на местопроизшествието. "Бащата на Сияна" се опитва да вмени на експерта действия, които нито са му възлагани, нито съдът ще отчете ако ги извърши.

    19:21 19.10.2025

  • 17 Май не си наясно с наказ. производство

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "тервел":

    Деятелят не може да свидетелства срещу себе си. Съдията няма да зачете тези свидетелства.
    С експертизата са запознати участниците в процеса. Ти не си участник в процеса и можеш да слушаш само преразкази. Преразкази ли ни разказваш?

    Коментиран от #23

    19:25 19.10.2025

  • 18 Ко речи?

    8 0 Отговор
    Аланкоолу, плати си вересиите първо. Дължиш много наеми в София

    19:26 19.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ти също

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Е това се каза":

    Днес не е сталинския СССР, когато НКВД се намесва в съдебните процеси. Съдът е независим. Министърът е само административен ръководител.

    19:28 19.10.2025

  • 21 Чичака

    5 0 Отговор
    Аре бе аман вече.

    19:33 19.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Съдия

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Май не си наясно с наказ. производство":

    Май ти не си наясно. Ти също преразказваш. И за кой "деятел" говориш, че не стана ясно. Бабата и дядото са казали, че детето е било с колан, експертът казва обратното.

    19:39 19.10.2025

  • 24 Тоя свинар

    0 0 Отговор
    Знае ли къде е гроба на щерка му, четот ходене като на дърт дядо кожата по студия и медии, нещо казавт, че е поземарен!
    Я Аи Сандвич да иде да направи един репортаж!

    19:45 19.10.2025

  • 25 Тоа е побъркан и трябва да бъде озаптен

    7 0 Отговор
    Катастрофите стават заради кофти гена на младите а това се получава щото политиците така прават и тук няма вина съда

    Коментиран от #26

    19:45 19.10.2025

  • 26 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тоа е побъркан и трябва да бъде озаптен":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    19:53 19.10.2025

  • 27 Хамзис

    1 0 Отговор
    Превърна смъртта на собственото си дете в пиар за бъдеща политическа кариера . Сега има и някакви последователи ,влезе в средите на истински опечалени които са във връзка и се борят за нещо. Те пуснаха вълк в кошарата си с което олекват и покрай този само ще губят съчувствие , гластност и т.н. Не всеки петел който много кукурига върши работа. Политически насочена Герберска хиена.

    19:54 19.10.2025

  • 28 Кърджалиец

    2 0 Отговор
    Защо намесвате Лютви,по-голям манипулатор от него няма. До сега делото да беше свършило,колко години минаха.

    20:04 19.10.2025

  • 29 50/50

    1 0 Отговор
    Оня ден гледах професора! Обиден от отношението, след като е дал и дава толкова много на обществото! Преподавател, незаменим! Останах с впечатление, че е единствения експерт на територията! Имало и някои други, но не били така компетентни и всички експертизи системата възлагала на него! Изглежда, бащата на Сияна иска такава експертиза, че водачът на камиона да отиде директно на гилотината! Боже, упази!

    20:12 19.10.2025

  • 30 Един

    0 0 Отговор
    Този баща нещо много се изявява,всеки скърби за загубата си по различен начин,но той май клони към политиката.Може и да греша,но май се подготвя за политик.Жалко е ако използва трагедията на дъщеря си за това.Дано да греша!

    20:15 19.10.2025

