Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС за пълен мандат, докато работи за хората

20 Октомври, 2025 08:35 490 28

  • делян пеевски-
  • правителство

Според думите му всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората", заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.

Според думите му всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България. Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се посочва в съобщението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 1 Отговор
    Превод:
    Работи за хората - работи за нашите хора !!!

    Коментиран от #4

    08:39 20.10.2025

  • 2 Символ на Демокрацията

    7 1 Отговор
    Напред , постеляй Боко на килимче и се възкачич на трона!

    08:39 20.10.2025

  • 3 От висока се пада

    5 5 Отговор
    Най- тежко!
    И с кои чужди парктньори ще работи свинята?
    Най- са му близки контактите с руснацмте! В буквалния смисъл!

    08:40 20.10.2025

  • 4 За рати за себе си!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Той са хората!

    Коментиран от #12

    08:41 20.10.2025

  • 5 аминисикти

    5 2 Отговор
    За кои хора бе дебе.л ????за наште

    08:41 20.10.2025

  • 6 ккк

    4 2 Отговор
    за кои хора работи аз не можах да разбера , цените и инфлацията в тавана, държавата пълен хаос и слугинаж

    08:42 20.10.2025

  • 7 нерез с главно д

    4 1 Отговор
    командва всичко.....

    08:42 20.10.2025

  • 8 1488

    3 2 Отговор
    кои ора ?
    цветните (стораро, стоичков, карлос и бащата на сияна) ?

    08:43 20.10.2025

  • 9 Истината

    4 1 Отговор
    Борисов, Трифонов и Зафиров СЕДНАХА В СКУТА НА пеевски!!

    08:43 20.10.2025

  • 10 пиян циганин

    2 0 Отговор
    раздаваше всички порции

    08:43 20.10.2025

  • 11 Колю

    7 1 Отговор
    Само преди 2г ПП-ДБ бяха впечатлени от Пеефски и го хвалеха и кафета пиха!

    Коментиран от #16, #21

    08:44 20.10.2025

  • 12 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "За рати за себе си!":

    Аха......барем четири - пет човека е ! Заема и двете седалки в автобуса !

    08:44 20.10.2025

  • 13 Възмутен

    4 0 Отговор
    Досега Борисов, Трифонов и Зафиров тайничко седяха в огромния скут на Пеевски, сега вече става явно!! Топличко, мекичко, удобничко е в скута на Пеевски, нали?!

    08:46 20.10.2025

  • 14 Смешно

    3 0 Отговор
    сигурно си въобразява че е много ефектно, но това "работи за хората" е наистина малоумен израз.

    08:48 20.10.2025

  • 15 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    Под думата ХОРАТА , Делян сигурно разбира СЕБЕ си и авера си БОЙКО ли ?

    08:48 20.10.2025

  • 16 Възмутен

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Колю":

    Ти остъй тоз изтъркан рефрен!
    Виж ДНЕС кой седи в скута на Пеевски и това НЕ е ПП-ДБ.
    Сега са се кльоцнали тези, които ревяха, тжва което преповтаряш и ти, а именно в скута на Пеевски СЕГА са ГЕРБ, ИТН, ДПС.
    Не отклонявай вниманието за миналото.
    Не живеем в миналото, а ТУК и СЕГА!

    08:48 20.10.2025

  • 17 Ирония

    3 0 Отговор
    Борисов, Трифонов и Зафиров СЕДНАХА В СКУТА НА пеевски!!
    Еей удобно ли ви е???

    08:50 20.10.2025

  • 18 свиреп ОХЛЮВ

    3 1 Отговор
    Бойко с прякор Тиквата го каза чудесно в своя говорен изблик преди дни - с Делян се знаемЕ отдавна , той се ВСЛУШВА в това , което му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ това , което той ИСКА от мен !
    Велико е да имаме ПРОСТАК , който като се изнерви , НЯМА ЦЕДКА НА УСТАТА СИ !

    08:50 20.10.2025

  • 19 Ти да видиш...

    3 0 Отговор
    Яяя, Борисов откъде наднича, от скута на Пеевски...

    08:50 20.10.2025

  • 20 СлънчогледкА

    2 1 Отговор
    Ще пеем ли песента.......
    Бойко и Дидо крило до крило
    Както винаги е било !!!

    08:51 20.10.2025

  • 21 Ти сериозно ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Колю":

    Това са на Пеевски измишльотините, за да се самолегитимира чрез ПП-ДБ.

    08:52 20.10.2025

  • 22 Те това е истината

    1 0 Отговор
    Пеевски командва, слугите Борисов, Трифонов и Зафиров изпълняват!!!

    08:53 20.10.2025

  • 23 Двуок ЦИКЛОП

    1 0 Отговор
    Гордо знаме ни е ШИШИ
    Пръв учител - Борисов

    08:53 20.10.2025

  • 24 Ха такааа

    1 0 Отговор
    Пеевски ги направи кукли на конци и Борисов, и Трифонов, и Зафиров.

    08:53 20.10.2025

  • 25 ЗА ,,НАШТЕ,, ХОРА НАЛИ

    0 0 Отговор
    По АСФАЛТА МОЖЕ ДА ПОЗНАЕТЕ ЧЕ ПАРИ СЕ ДАВАТ САААМО НА ХОРАТА ОТ ДПС ОБЩИНИ КОИТО СА ЦЕЕЕЕЕЛИИТЕ В ДУПКИ НЕ ПОЛУЧАВАТ ПАРИ НИ ЗА АСФАЛТ НИ ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ НИВВГА НЕ СА БИЛИ С ДПС

    08:54 20.10.2025

  • 26 Евхаристия

    1 0 Отговор
    За болшинството нормални хора , отдавна беше известно , че ББ и ДП са си в КОМБИНА !
    Сега вече получихме и ОФИЦИАЛНОТО потвърждение лично и от ДВАМАТА ГЛАВНИ ГЕРОИ !
    Честито на позналите !

    08:55 20.10.2025

  • 27 Мафия ни управлява

    1 0 Отговор
    Правителството работи за джоба на Мафията !!!!

    08:55 20.10.2025

  • 28 Събрали се

    1 0 Отговор
    Събрали се простака Боко, чалгаря Славецо и кукуто Зафирчо и се поклонили до земи на шефа си Шиши Магнитски.

    08:55 20.10.2025

