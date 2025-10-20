Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС за пълен мандат, докато работи за хората

"Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората", заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.
Според думите му всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.
"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България. Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", се посочва в съобщението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Работи за хората - работи за нашите хора !!!
Коментиран от #4
08:39 20.10.2025
2 Символ на Демокрацията
08:39 20.10.2025
3 От висока се пада
И с кои чужди парктньори ще работи свинята?
Най- са му близки контактите с руснацмте! В буквалния смисъл!
08:40 20.10.2025
4 За рати за себе си!
До коментар #1 от "Пич":Той са хората!
Коментиран от #12
08:41 20.10.2025
5 аминисикти
08:41 20.10.2025
6 ккк
08:42 20.10.2025
7 нерез с главно д
08:42 20.10.2025
8 1488
цветните (стораро, стоичков, карлос и бащата на сияна) ?
08:43 20.10.2025
9 Истината
08:43 20.10.2025
10 пиян циганин
08:43 20.10.2025
11 Колю
Коментиран от #16, #21
08:44 20.10.2025
12 Пич
До коментар #4 от "За рати за себе си!":Аха......барем четири - пет човека е ! Заема и двете седалки в автобуса !
08:44 20.10.2025
13 Възмутен
08:46 20.10.2025
14 Смешно
08:48 20.10.2025
15 фАНТОМасс
08:48 20.10.2025
16 Възмутен
До коментар #11 от "Колю":Ти остъй тоз изтъркан рефрен!
Виж ДНЕС кой седи в скута на Пеевски и това НЕ е ПП-ДБ.
Сега са се кльоцнали тези, които ревяха, тжва което преповтаряш и ти, а именно в скута на Пеевски СЕГА са ГЕРБ, ИТН, ДПС.
Не отклонявай вниманието за миналото.
Не живеем в миналото, а ТУК и СЕГА!
08:48 20.10.2025
17 Ирония
Еей удобно ли ви е???
08:50 20.10.2025
18 свиреп ОХЛЮВ
Велико е да имаме ПРОСТАК , който като се изнерви , НЯМА ЦЕДКА НА УСТАТА СИ !
08:50 20.10.2025
19 Ти да видиш...
08:50 20.10.2025
20 СлънчогледкА
Бойко и Дидо крило до крило
Както винаги е било !!!
08:51 20.10.2025
21 Ти сериозно ли?
До коментар #11 от "Колю":Това са на Пеевски измишльотините, за да се самолегитимира чрез ПП-ДБ.
08:52 20.10.2025
22 Те това е истината
08:53 20.10.2025
23 Двуок ЦИКЛОП
Пръв учител - Борисов
08:53 20.10.2025
24 Ха такааа
08:53 20.10.2025
25 ЗА ,,НАШТЕ,, ХОРА НАЛИ
08:54 20.10.2025
26 Евхаристия
Сега вече получихме и ОФИЦИАЛНОТО потвърждение лично и от ДВАМАТА ГЛАВНИ ГЕРОИ !
Честито на позналите !
08:55 20.10.2025
27 Мафия ни управлява
08:55 20.10.2025
28 Събрали се
08:55 20.10.2025