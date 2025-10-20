Проф. Константинов: Създадохме голяма маса хора, които не гласуват за друго, освен за съответната сума

„Пазарджик не е типичен случай, а особен случай. Една партия, която на миналите избори я няма, сега е първа. Тя е наследила друга. Важно е това, което ще се случи в Будапеща, тече преразпределение на световните сили“. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ проф. Михаил Константинов, математик и експерт по изборни системи

„Пазарджик беше емблематичен пример какво може да се случи на национално ниво, ако останем с този изборен кодекс и изборно законодателство. Дори Конституционният съд направи определени препоръки. Оттогава досега нищо не се е променило“, коментира Петър Славов, доктор по конституционно право и бивш депутат.

„Моята прогноза още миналата година беше, че по този изборен кодекс ще има точно такива проблеми като тези в Пазарджик и не бива да се учудваме как партии, които не са имали никакво представителство преди, сега са първи“, каза още той.

„Нашата изборна система е изключително чувствителна спрямо промяна в гласовете. В най-фрапантният случай един глас може да промени 240 мандата, в друг случай може да промени 10 мандата“, посочи проф. Константинов.

„Беше освободен шефът на МВР в Пазарджик, това показва, че е имало проблем“, коментира Славов.

По думите му депутатите трябва да поправят изборния кодекс, за да няма такива практики.

„Големите количества гласове се купуват на едро чрез дилъри и чрез тарторите на махалите. Там никой не гледа кой как е гласувал, гледат резултатите и плащат за получен резултат“, посочи проф. Константинов.