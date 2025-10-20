Новини
България »
Проф. Константинов: Създадохме голяма маса хора, които не гласуват за друго, освен за съответната сума

20 Октомври, 2025 09:00 1 021 51

  • проф. михаил константинов-
  • петър славов

Депутатите трябва да поправят изборния кодекс, за да няма такива практики, посочи Петър Славов

Проф. Константинов: Създадохме голяма маса хора, които не гласуват за друго, освен за съответната сума - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Пазарджик не е типичен случай, а особен случай. Една партия, която на миналите избори я няма, сега е първа. Тя е наследила друга. Важно е това, което ще се случи в Будапеща, тече преразпределение на световните сили“. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ проф. Михаил Константинов, математик и експерт по изборни системи

„Пазарджик беше емблематичен пример какво може да се случи на национално ниво, ако останем с този изборен кодекс и изборно законодателство. Дори Конституционният съд направи определени препоръки. Оттогава досега нищо не се е променило“, коментира Петър Славов, доктор по конституционно право и бивш депутат.

„Моята прогноза още миналата година беше, че по този изборен кодекс ще има точно такива проблеми като тези в Пазарджик и не бива да се учудваме как партии, които не са имали никакво представителство преди, сега са първи“, каза още той.

„Нашата изборна система е изключително чувствителна спрямо промяна в гласовете. В най-фрапантният случай един глас може да промени 240 мандата, в друг случай може да промени 10 мандата“, посочи проф. Константинов.

„Беше освободен шефът на МВР в Пазарджик, това показва, че е имало проблем“, коментира Славов.

По думите му депутатите трябва да поправят изборния кодекс, за да няма такива практики.

„Големите количества гласове се купуват на едро чрез дилъри и чрез тарторите на махалите. Там никой не гледа кой как е гласувал, гледат резултатите и плащат за получен резултат“, посочи проф. Константинов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор
    Ха дубрутру, Стрино Гино❗

    09:03 20.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор
    "Депутатите трябва да поправят изборния кодекс..."
    Ама НЕ ИСКАТ бе ❗

    09:04 20.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор
    "Създадохме голяма маса хора, които не гласуват за друго, освен за съответната сума."
    А дУпЕтатите по съвест ли гласуват🤔 или и те СРЕЩУ ПАРИ🤔

    09:06 20.10.2025

  • 4 Перо

    14 0 Отговор
    Подкупните гласоподаватели са част от разложението на мутренската демокрация!

    09:09 20.10.2025

  • 5 хихи

    8 0 Отговор
    ами въведете гласуване само срещу пари! Борса тъй да се каже!
    Получавам на постояния си адрес оферти от различните партии, връщам АЙБАН, получавам превод и с бележката отивам да гласувам...

    Коментиран от #41

    09:12 20.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Професорът е прав. Няма да е далеч времето когато всички ще гласуват само срещу заплащане.

    Коментиран от #8, #37

    09:13 20.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Изходът е електронно гласуване по телефона с бонус.

    09:13 20.10.2025

  • 8 хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Гласуването срещу пари, трябва да е задължително,

    Коментиран от #14

    09:15 20.10.2025

  • 9 Про порционална система

    11 0 Отговор
    Тука и сто човека да гласуват, ще си разпределят 240 мандата. Избори с 30-35 процента избирателна активност са нелегитимни.

    09:17 20.10.2025

  • 10 Фасадна демокрация

    8 0 Отговор
    Правилно го казваш "създадохме" ...

    09:17 20.10.2025

  • 11 1488

    4 1 Отговор
    аз ги знам кои са
    стоичков, стораро, карлос и бащата на сияна с оскубаните вежди

    09:18 20.10.2025

  • 12 1488

    3 1 Отговор
    а що да си давам бъдещето безплатно

    09:19 20.10.2025

  • 13 Константинов !

    10 1 Отговор
    Нови Избори и Референдум за НАТО Еврозоната 3 в 1........И да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучери на всеки гласувал на територията на България за да има висока избирателна активност ! Това е истината. Нека сме демокрация и Референдуми да има. Гласа на хората да се чуе, а не парламентарна нацистка атлантическа диктатура с живота и благосъстоянието ни да се гаври и децата и внуците ни да избива.

    09:21 20.10.2025

  • 14 Точно така

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Отидеш да гласуваш - плащат ти ! Може да излезе по-скъпо за държавата , ама активността ще е голяма и ще се обезсмисли корупцията при купуване на гласове !

    Коментиран от #15, #16, #17, #18

    09:23 20.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лост

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Точно така":

    На всеки гласоподавател се издава книжка за гласуване.Отиваш гласуваш ,разписваш се слагат ти печат от секцията,дават ти ваучер за храна и готово.

    09:26 20.10.2025

  • 17 Точно така

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Точно така":

    да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучер на всеки гласувал на територията на България ! Това решава проблема и избирателна активност над 95% ще има. Може да е като изрязък от бюлетината даже, защото на едно и също място се печатат.

    09:28 20.10.2025

  • 18 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Точно така":

    Не! Партиите плащат! Получаван оферта например от Новото Начало 500лв за гласа ми! От Израждане 350, от ГЕРБ 650 връщам с писма АЙБАН и с бележка за платен глас вече имам право да гласувам. Пък аз гласувам за когото си искам.
    Вместо референдум за Еврото да проведем подписка за Задължително платено гласуване.

    09:28 20.10.2025

  • 19 9 милиона бяха а сега 6,5

    1 0 Отговор
    имало неверни списъци и корупции в цик и по места сик . възраждане спечели . ваня загуби . 20 всезнаещи платеняци предсказват избори и обезмислят вота нарочно . константинов е лисица . за изказване за герберите взема по 10 бона . в гръцка и сръбска дават по 100 лева на глава . който гласува и му дават от държавата . а тук са стисняци . пестят от всичко . обаче 12, 13 15 заплати и по 4-5 пенсии си раздават с бонуси . от преяждане не чуват нищо . 3 маймунки . не чух не видях , не знам нищо . глупаци .

    09:32 20.10.2025

  • 20 Тоя

    4 0 Отговор
    тия дни и той изпълзява от тук - там , напълно ненужен !

    09:33 20.10.2025

  • 21 Без пари

    5 0 Отговор
    Няма да гласувам. На всеки трябва да се заплати загубеното време. От бюджета ваучер !

    09:36 20.10.2025

  • 22 Трябва международно разследване

    5 1 Отговор
    За ставащото в България.

    09:39 20.10.2025

  • 23 Край

    8 0 Отговор
    Отвратихте нормалните хора със система при която гласуват но нищо не избират.

    09:39 20.10.2025

  • 24 Иван

    6 1 Отговор
    Когато всички са еднакви единственото нещо което ти остава е да направиш някой лев нали

    09:39 20.10.2025

  • 25 не сте ли вие

    4 1 Отговор
    един от тези , които се облажват от изборите и възхвалите ви към бянкянския изедник!

    09:42 20.10.2025

  • 26 Затова дса им толкова високи заплатите

    3 2 Отговор
    За да плащат на циганите да гласуват за тях.

    09:44 20.10.2025

  • 27 100 лв. във ваучери

    4 1 Отговор
    Нови Избори и Референдум за НАТО Еврозоната 3 в 1........И да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучери на всеки гласувал на територията на България за да има висока избирателна активност ! Това е истината. Нека сме демокрация и Референдуми да има. Гласа на хората да се чуе, а НЕ парламентарна нацистка атлантическа диктатура с живота и благосъстоянието ни да се гаври и децата и внуците ни да избива.

    09:54 20.10.2025

  • 28 дедо

    4 1 Отговор
    Апелирам, всички отговорни медии да спрат да канят този вреден човек. Нагло приканва избирателите да си искат пари, за да гласуват?!?

    Коментиран от #30, #47

    09:54 20.10.2025

  • 29 Електронен ваучер също става

    3 0 Отговор
    Елементарно е ! 100 лв !

    09:59 20.10.2025

  • 30 избирателите категорично трябва

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "дедо":

    да си искат пари, за да гласуват! Но от държавата!

    10:01 20.10.2025

  • 31 Партиите така или иначе плащат

    4 0 Отговор
    Значи и държавата може да го прави, но за всички гласували на територията на България за да няма дискриминация и да сме равнопоставени!

    10:04 20.10.2025

  • 32 Ти си от главните виновници

    6 0 Отговор
    Щот с тая стъкмистика само лъжеш хората

    10:04 20.10.2025

  • 33 И впрочем

    4 1 Отговор
    Всяка партия да има такса ! Примерно от 5 милиона лева за да бъде допусната до избори. Субсидии вземат а? Вземат.... да си събират членският внос и да плащат

    10:07 20.10.2025

  • 34 Някой

    3 1 Отговор
    При мажоритарни избори, няколко хиляди купените гласове няма са имат такова значение каквото имат при пропорционалната система.
    При мажоритарни избори не би трябвало да се гласува в чужбина и живеещи, учещи и работещи в чужбина не би трябвало да имат право на глас. Демократичното е чужденци с бг паспорти да не гласуват за български парламент. А не както е сега чужденци са гласуват за 2 различни парламенти на 2 различни държави.

    10:10 20.10.2025

  • 35 Политолозите и социолозите

    3 1 Отговор
    Са вредна сган и всяка тяхна медийна изява трябва да се забрани поне два месеца преди избори. И да е само ако са си платили сами телевизионното време и от долу да пише кои са им спонсорите

    10:10 20.10.2025

  • 36 Бнбнб

    3 2 Отговор
    Тези хорица гласуват за 100 лв. А държавните хрантутници гласуват срещу лентяйска работа, заплата, бонуси, премии и т. н. Кое купуване на гласове е по-скъпо, а?

    10:12 20.10.2025

  • 37 Бнбнб

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Всички в държавната администрация и публичния сектор гласуват срещу заплащане. А вас само ро ми те ви вадят очите.

    10:14 20.10.2025

  • 38 мхмх

    2 0 Отговор
    сетила се мара да се побара.
    та ние сме така от както я има държавата.
    но вече като не им е изгодно се сетиха че не е правилно и пуснаха медиите да разчистят хоракото мнение.
    е и естествено да подготвят нови схема

    10:19 20.10.2025

  • 39 Баш този ли

    3 1 Отговор
    Колко изборни резултати е фалшифицирал този - отврат

    10:20 20.10.2025

  • 40 Питат радио Ереван

    5 1 Отговор
    Колко беше лош комунизма,
    Отговор....Лошото започва след комунизма

    10:20 20.10.2025

  • 41 Даа!

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Много по голям ефект,ще постигнат,ако се промени изборният закон.Приемат за всеки гласувал ,определена сума.Примерно 50 лева.Но не да ги получава като кеш,а във вид на специално отпечатан бон,със защита.Бон,който ще важи при заплащане на данък сграда,годишен данък за МПС,а защо не,и при заплащане на детска градина.Избирателната активност,ще скочи рязко,до нива,който буквално ще стопят купеният и корпоративен вот.Задължктелно машинно гласуване.Нищо не пречи( ще се похарчат еднократно) няколко десетки милиони,но да се доставят машини от тип, какъвто се използват примерно в щатите ,русия и други държави.На бюлетина отбелязвате ,за кого гласувате,и го вкарвате в брояч- принтер.Техниката автоматично регистрира за кого сте гласували,като автоматично сумира гласовете.Ако има неправилно попълнена бюлетина,,машината е връща обратно.Така се изключват варианти за ръчно пренаписване в Секция,РИК . Буквално след няколко часа,след изборите,ЦИК има точни и коректни данни за резултатите от изборите.Но не ги устройва.Колкото по е нисък броя на гласувалите,по добре за тях.С минимум гласове,постигат високи проценти.

    10:21 20.10.2025

  • 42 Смешник

    2 1 Отговор
    Всеки народ си заслужава управляващите Самия факт че ни управляват мутрите Тиквата и Шиши говори много за интелектуалния багаж на българина

    10:22 20.10.2025

  • 43 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Михаил Константинов, математик и експерт по изборни далавери

    10:25 20.10.2025

  • 44 бай Най

    3 0 Отговор
    Мишо,то и Герб ги нямаше и се появиха от нищото.ИТН и те излъгаха народа с референдума,и те излязоха за малко първи.ПП и те бяха спуснати от Космоса,от нищото,без стректури и без име дори,и те спечелиха,че и на власт бяха и много глупости сътвориха.Народа Мишо е като стадо овце.Накъдето го загърнат кучетата на там върви.Не го интересуват никакви програми да днес и за бъдещето.За 50-100лв.е готов да гласува.И го прави както се виждат резултатите.30% платени гласове избират депутати.

    10:27 20.10.2025

  • 45 И аз

    1 0 Отговор
    Съм един от тях ама в Евро.

    10:36 20.10.2025

  • 46 Прогнози

    0 0 Отговор
    0свен инките и българите,скоро за по 50л.за пеевски.Поне 55 да са.

    10:37 20.10.2025

  • 47 Питагор

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "дедо":

    Той така учи и студентите си.Трудно днес студент по математика може да изкара тройка.За по удобно преди изпит целия курс събира "помощи"за професора и така сесията приключва успешно.Но такава е практиката по всички дисциплини.

    10:38 20.10.2025

  • 48 Черно Море

    1 0 Отговор
    Медузите съществуват от повече от 700 милиона години и са оцелели без мозък, което дава голяма надежда, и за българските политици, и за България.

    10:42 20.10.2025

  • 49 Тома

    0 0 Отговор
    И кой го направи това така да се гласува за пари.Има и един който сега е министър председател печатащ готови бюлетини за шайката на световно известния политик сниман гол с чекмедже пълно с евро и злато

    10:43 20.10.2025

  • 50 КПК

    0 0 Отговор
    Тонев и Константинов са едни от клиентите закупили имотите си в центъра евтинджос от Мартин Божинов Нотариуса, така че скоро ще видите изхвърлен на улицата Професора с малко име

    10:47 20.10.2025

  • 51 НА НЕГРАМОТНИТЕ

    0 0 Отговор
    ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН ДА ГЛАСУВАТ!

    10:49 20.10.2025

