Проф. Константинов: Създадохме голяма маса хора, които не гласуват за друго, освен за съответната сума

„Пазарджик не е типичен случай, а особен случай. Една партия, която на миналите избори я няма, сега е първа. Тя е наследила друга. Важно е това, което ще се случи в Будапеща, тече преразпределение на световните сили“. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ проф. Михаил Константинов, математик и експерт по изборни системи
„Пазарджик беше емблематичен пример какво може да се случи на национално ниво, ако останем с този изборен кодекс и изборно законодателство. Дори Конституционният съд направи определени препоръки. Оттогава досега нищо не се е променило“, коментира Петър Славов, доктор по конституционно право и бивш депутат.
„Моята прогноза още миналата година беше, че по този изборен кодекс ще има точно такива проблеми като тези в Пазарджик и не бива да се учудваме как партии, които не са имали никакво представителство преди, сега са първи“, каза още той.
„Нашата изборна система е изключително чувствителна спрямо промяна в гласовете. В най-фрапантният случай един глас може да промени 240 мандата, в друг случай може да промени 10 мандата“, посочи проф. Константинов.
„Беше освободен шефът на МВР в Пазарджик, това показва, че е имало проблем“, коментира Славов.
По думите му депутатите трябва да поправят изборния кодекс, за да няма такива практики.
„Големите количества гласове се купуват на едро чрез дилъри и чрез тарторите на махалите. Там никой не гледа кой как е гласувал, гледат резултатите и плащат за получен резултат“, посочи проф. Константинов.
Ама НЕ ИСКАТ бе ❗
А дУпЕтатите по съвест ли гласуват🤔 или и те СРЕЩУ ПАРИ🤔
Получавам на постояния си адрес оферти от различните партии, връщам АЙБАН, получавам превод и с бележката отивам да гласувам...
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Гласуването срещу пари, трябва да е задължително,
стоичков, стораро, карлос и бащата на сияна с оскубаните вежди
14 Точно така
До коментар #8 от "хихи":Отидеш да гласуваш - плащат ти ! Може да излезе по-скъпо за държавата , ама активността ще е голяма и ще се обезсмисли корупцията при купуване на гласове !
До коментар #14 от "Точно така":На всеки гласоподавател се издава книжка за гласуване.Отиваш гласуваш ,разписваш се слагат ти печат от секцията,дават ти ваучер за храна и готово.
До коментар #14 от "Точно така":да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучер на всеки гласувал на територията на България ! Това решава проблема и избирателна активност над 95% ще има. Може да е като изрязък от бюлетината даже, защото на едно и също място се печатат.
До коментар #14 от "Точно така":Не! Партиите плащат! Получаван оферта например от Новото Начало 500лв за гласа ми! От Израждане 350, от ГЕРБ 650 връщам с писма АЙБАН и с бележка за платен глас вече имам право да гласувам. Пък аз гласувам за когото си искам.
Вместо референдум за Еврото да проведем подписка за Задължително платено гласуване.
30 избирателите категорично трябва
До коментар #28 от "дедо":да си искат пари, за да гласуват! Но от държавата!
При мажоритарни избори не би трябвало да се гласува в чужбина и живеещи, учещи и работещи в чужбина не би трябвало да имат право на глас. Демократичното е чужденци с бг паспорти да не гласуват за български парламент. А не както е сега чужденци са гласуват за 2 различни парламенти на 2 различни държави.
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Всички в държавната администрация и публичния сектор гласуват срещу заплащане. А вас само ро ми те ви вадят очите.
та ние сме така от както я има държавата.
но вече като не им е изгодно се сетиха че не е правилно и пуснаха медиите да разчистят хоракото мнение.
е и естествено да подготвят нови схема
Отговор....Лошото започва след комунизма
До коментар #5 от "хихи":Много по голям ефект,ще постигнат,ако се промени изборният закон.Приемат за всеки гласувал ,определена сума.Примерно 50 лева.Но не да ги получава като кеш,а във вид на специално отпечатан бон,със защита.Бон,който ще важи при заплащане на данък сграда,годишен данък за МПС,а защо не,и при заплащане на детска градина.Избирателната активност,ще скочи рязко,до нива,който буквално ще стопят купеният и корпоративен вот.Задължктелно машинно гласуване.Нищо не пречи( ще се похарчат еднократно) няколко десетки милиони,но да се доставят машини от тип, какъвто се използват примерно в щатите ,русия и други държави.На бюлетина отбелязвате ,за кого гласувате,и го вкарвате в брояч- принтер.Техниката автоматично регистрира за кого сте гласували,като автоматично сумира гласовете.Ако има неправилно попълнена бюлетина,,машината е връща обратно.Така се изключват варианти за ръчно пренаписване в Секция,РИК . Буквално след няколко часа,след изборите,ЦИК има точни и коректни данни за резултатите от изборите.Но не ги устройва.Колкото по е нисък броя на гласувалите,по добре за тях.С минимум гласове,постигат високи проценти.
До коментар #28 от "дедо":Той така учи и студентите си.Трудно днес студент по математика може да изкара тройка.За по удобно преди изпит целия курс събира "помощи"за професора и така сесията приключва успешно.Но такава е практиката по всички дисциплини.
