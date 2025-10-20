Военен джип се преобърна в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката, предаде кореспондентът на БГНЕС от Велико Търново. Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново.
Няма данни за пострадали или загинали при произшествието. Движението в участъка е затруднено.
1 Как
13:48 20.10.2025
2 Данко Харсъзина
13:49 20.10.2025
3 Някой
13:50 20.10.2025
4 Руски Скрап
Типично за Руската Техника
13:50 20.10.2025
5 Какъв невероятен нюх
Две от тук са отличени от Дявола!
Амин!
13:51 20.10.2025
6 Ами да, те
13:53 20.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:54 20.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:56 20.10.2025
9 уазгъ
13:59 20.10.2025
10 Данко Харсъзина
14:02 20.10.2025
11 Само питам
Коментиран от #13
14:03 20.10.2025
12 Виго
14:07 20.10.2025
13 Отец Чапаев
До коментар #11 от "Само питам":Това са само маневри по гръб за заблуда на дрона преследвач
14:08 20.10.2025
14 танкист
14:17 20.10.2025
15 😌😌😌
14:19 20.10.2025