Новини
България »
Военен джип се преобърна в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна в Прохода на Републиката

20 Октомври, 2025 13:45 760 15

  • военен джип-
  • прохода на републиката-
  • велико търново

Движението в участъка е затруднено

Военен джип се преобърна в Прохода на Републиката - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката, предаде кореспондентът на БГНЕС от Велико Търново. Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново.

Няма данни за пострадали или загинали при произшествието. Движението в участъка е затруднено.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    8 0 Отговор
    ли е свършил тая работа шАфьора ?

    13:48 20.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    Да преобърнеш УАЗка на таван, трябва да си голям кретен.

    13:49 20.10.2025

  • 3 Някой

    7 0 Отговор
    Кой кого и от какво пази?

    13:50 20.10.2025

  • 4 Руски Скрап

    3 14 Отговор
    Тези УАЗ са тотални Боклуци
    Типично за Руската Техника

    13:50 20.10.2025

  • 5 Какъв невероятен нюх

    1 0 Отговор
    Към смъртта имат някои кралициина вампирясали от предния си живот вещици!
    Две от тук са отличени от Дявола!
    Амин!

    13:51 20.10.2025

  • 6 Ами да, те

    4 0 Отговор
    така правят военните жипове...

    13:53 20.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Айде пак намерете инструктори и го накажете❗

    13:54 20.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    НАТОвски джип се преобразува нагоре с колелата🤔❗🤔

    13:56 20.10.2025

  • 9 уазгъ

    0 0 Отговор
    газгъ

    13:59 20.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Тази УАЗка на снимката не е военен джип, а "тунингован" таралясник на ловджия.

    14:02 20.10.2025

  • 11 Само питам

    4 0 Отговор
    И тия ли ще се бият с руснаците?

    Коментиран от #13

    14:03 20.10.2025

  • 12 Виго

    1 0 Отговор
    Още ли ги търкаляме тия коптори

    14:07 20.10.2025

  • 13 Отец Чапаев

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само питам":

    Това са само маневри по гръб за заблуда на дрона преследвач

    14:08 20.10.2025

  • 14 танкист

    2 0 Отговор
    Добре е,че не се е обърнал танк там!

    14:17 20.10.2025

  • 15 😌😌😌

    1 0 Отговор
    Военните джипове и Страйкъри ни са пригодени за Бойковите пътища и магистрали.

    14:19 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове