Военен джип се преобърна в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката, предаде кореспондентът на БГНЕС от Велико Търново. Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново.

Няма данни за пострадали или загинали при произшествието. Движението в участъка е затруднено.