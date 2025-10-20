Новини
България »
"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури служебни коли на Президентството

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури служебни коли на Президентството

20 Октомври, 2025 14:30 2 701 56

  • дпс - ново начало-
  • теменужка петкова-
  • автомобили-
  • президентство

Това трябва да се случи с постановление на Министерски съвет

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури служебни коли на Президентството - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ПГ на "ДПС - Ново начало" призова министъра на финансите да се осигури финансов ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация.

Призивът е във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, след които президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация. От формацията припомнят, че досега служителите на Президентството бяха единствената държавна администрация, която използваше автомобилите на Националната служба за охрана.

От "ДПС-Ново начало" изпратиха писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал. Това трябва да се случи с постановление на Министерски съвет.

Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време.

Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика, допълват от "ДПС-Ново начало".

"Евтините PR номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки. Демонстрации, които компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите, е откровена демагогия и лицемерие", пишат още от "ДПС-Ново начало".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 колориметър

    115 3 Отговор
    Ново начало за кого? За България ли е или за тия,които смучат доходите на българите? Ново начало за да си пълнят дебелите,банкови сметки.

    Коментиран от #5

    14:32 20.10.2025

  • 2 Зевс

    128 2 Отговор
    Уникалното момче с голямо Д е цар да създава проблеми и после уж да ги решава.

    Коментиран от #10

    14:33 20.10.2025

  • 3 Пак борчове

    83 4 Отговор
    за сметка на българските граждани !

    14:34 20.10.2025

  • 4 Лопата Орешник

    128 9 Отговор
    Кюфтака може да е могъщ, но е кух! Не се усети,че Радев ще го финтира и сега се чуди как опита му да дразни президентът, всъщност стана в полза на Радев! Много е нелепо така, да имаш всички инструменти и да си неможач!

    14:35 20.10.2025

  • 5 Видьо Видев

    75 6 Отговор

    До коментар #1 от "колориметър":

    Никакви коли! Австрийският президент си е купил карта за метрото, а депутатите ходят с велосипеди на работа!

    Коментиран от #13

    14:35 20.10.2025

  • 6 гост

    104 4 Отговор
    Вие съдавате проблеми със законите който приемате и после искате да сте ГЕРОЙ като ги разрешите? Нагла и противна личност която каквото и да направи няма да бъде махната от списъка Магнитски и парите му навън ще бъдат блокирани.

    14:36 20.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да намалят

    27 25 Отговор
    бройките в Президентството и стига с тези безумни харчове ! България пътя не види , те всеки ден борчове !

    14:38 20.10.2025

  • 9 Госта.

    89 1 Отговор
    Новото начало " обърнаха палачинката".Нови коли - нови разходи от бюджета,а тези умници измислиха ли какво ще стане с колите на НСО които возиха досега президентската администрация???

    14:39 20.10.2025

  • 10 Прав си!

    65 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Голяма грозотия и мазнотия е Д-то Пеевски.

    Коментиран от #25

    14:45 20.10.2025

  • 11 Някой

    53 2 Отговор
    Да го бяха решили преди това.
    Това за НСО бе прието нарушавайки правилника на НС. На същият ден предложено второ четене и гласувано с 120 гласа за. По правилник предложения се правят до 18 часа на предният ден и не може да се изменя дневният ред, освен в самото начало от председателят. Отделно президента има право на вето, поне да се съберат 121 депутата.
    И такива изменения не се правят спрямо това кой е президента, а за десетилетия напред.

    14:48 20.10.2025

  • 12 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    11 16 Отговор
    Цирк Москва .😂😂🤣
    Подават си топката 6i6i, тиква и фатмак за да има зрелища, а норода блеее.

    14:48 20.10.2025

  • 13 Някой

    59 1 Отговор

    До коментар #5 от "Видьо Видев":

    Само че Пеевски се возел в най-скъпата кола на НСО, при положение, че е само депутат и не е управляващ.

    14:49 20.10.2025

  • 14 ОХРАНАТА

    49 1 Отговор
    НА ВАШИЯ ШОПАР ДАЛИ НИ ИЗЛИЗА ПО-ЕВТИНО!!!????

    14:50 20.10.2025

  • 15 Дика

    37 4 Отговор
    Ново 20, сега пък пари за други коли.

    14:51 20.10.2025

  • 16 МАЙ

    37 2 Отговор
    Само където не каза марката , модела и от кой дилър да се закупят автомобилите ....@@

    14:52 20.10.2025

  • 17 Около Пеевски

    34 3 Отговор
    Нито един с авторитет, нито един значим за медународната дипломация, нито един радетел за България! Все от бонището извадени с криминално минало, престъпници, отрепки обвили се с милиони/ милиярди като Йоран ментето и с толкова задрани като Пеевски!
    На какво разчита?
    БСП- Конгрес и Зафиров аут!
    Трифонов е нито със свой, нито с Изк интелект! Разпадат се!
    Борисов го тресе страх, чак повръща от притеснение!
    Радев идва!

    Коментиран от #33

    14:54 20.10.2025

  • 18 Пеевски

    8 6 Отговор
    Как е в Русия?

    14:56 20.10.2025

  • 19 Леле - леле ! 😟

    25 0 Отговор
    Турско-щатските слугини станаха за резил и сега са в паника .

    15:00 20.10.2025

  • 20 ЕЙ ШОПАР

    18 0 Отговор
    И БЕРЕТЕТИ НЯМА ДАТИ ПОМОГНАТ ...АЙНЯНКО.

    15:05 20.10.2025

  • 21 Хмм

    33 1 Отговор
    вчера искаше президентът да се лиши от охрана на НСО, но като видя как вчера развеждаха унгарския президент с колата на Десислава Радева, днес вече се сети че това е институция и вече говори не само за президента, ами за президентската администрация, щото той самият също е администрация и не му се полага служебна кола и охрана, а също и неговите депутати трябва да останат без служебни коли

    Коментиран от #49

    15:06 20.10.2025

  • 22 ЕЙ,ХОРА

    23 0 Отговор
    ОЩЕ ИМАТЕ ЛИ НЕРВИ ДА ТЪРПИТЕ ТЕЗИ БЕЗОБРАЗИЯ НА УПРАВЛЕНЦИТЕ!!???

    15:08 20.10.2025

  • 23 Буха ха

    20 0 Отговор
    Прасето усети че се нас ра

    15:08 20.10.2025

  • 24 КОЙ?

    32 1 Отговор
    КО си ти, че да анреждаш на финансовото министерство какви коли да купува на презиеднтската администрация?! КОЙ си ти бе, уродливо, нагло, мазно, силно нечистоплътно и отвратително туловище, дето само като те погледне някой и после бяга да повръща! Ти забрави ли бе, уродливо туловище, ти забрави ли как преди 15 години цяла България излезе по улици и по площади да протестира, когато нищожеството Станишев, червен и в червата слузест червей, те предложи за шеф на ДАНС? Забрави ли този позор бе, туловище гадно? Забрави ли, че противната ти мутра, от която се стича лой, е най- мразената в България? Всички българи те мразят, презират те и те кълнат бе, изрод тлъст! Само остатъчните нищожества от "Позитано", сакатият учиндолски чалгар и напикалият се от страх Боко СИКаджийската мутра ти лижат дебелия з....к, ама то ще е до време!

    Коментиран от #30, #37

    15:09 20.10.2025

  • 25 Видьо Видев

    18 0 Отговор

    До коментар #10 от "Прав си!":

    Пеевски се подиграва с Борисов, с ГЕРБ и с коалиционните им партньори!

    Коментиран от #29

    15:09 20.10.2025

  • 26 Учуден

    18 3 Отговор
    Играйте се от шубе!! Радев идва,и всички ви ще помете!

    15:12 20.10.2025

  • 27 Хмм

    10 1 Отговор
    какво иска тоя, нали вече го гласуваха в НС, президентската админиисттрация без служебни коли, да ходят на работа с метрото, точно така ходи например Петър Чобанов, който е подуправител на БНБ и според мен единственият който става за служебен премиер

    Коментиран от #42

    15:12 20.10.2025

  • 28 Учуден

    18 1 Отговор
    Усрахте се от шубе!! Радев идва,и всички ви ще помете!

    15:12 20.10.2025

  • 29 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Видьо Видев":

    толкова му акъла

    15:14 20.10.2025

  • 30 Подаръчни пликче

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "КОЙ?":

    Той! Споделям основата,но не използвай обидни епитети. Сваля те на нивото на питеците,не се унижавай.

    15:14 20.10.2025

  • 31 ха ха

    3 1 Отговор
    всички служители с бронирани коли , даже да им монтират и ракетни установки , все пак "пазят закона" и "правата" на държавата бандит

    15:15 20.10.2025

  • 32 Тоя шопар

    10 0 Отговор
    Како кавъв се взеиа?
    Желязков, ти си водопада на правителството!
    Само дето оттнего текат фекалиите на пефски!
    Загрижило се мазното за Президентството!

    15:17 20.10.2025

  • 33 Около Кокорчи

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Около Пеевски":

    Много се пънеш. Ще се оцапаш отзад.

    15:18 20.10.2025

  • 34 хелоуин

    4 0 Отговор
    Голям стрес му е Президента на т лъстото, явно той няма да се качи на единствената кола, която притежава официално - Опел. Сега пак президентската администрация, да не е влюбен, че му е фиксация нещо

    15:21 20.10.2025

  • 35 Р. Мъинов

    4 0 Отговор
    По повод приближаващите празници - през расета, пр асета, и всичките п расета на мезета

    15:23 20.10.2025

  • 36 Хубаво

    4 0 Отговор
    На такива изплискали истерични политици е, че не забелязват, че " най - хубавото " им предстои

    15:24 20.10.2025

  • 37 БРАВО

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "КОЙ?":

    КОМЕНТАР НАПИСАН С ГНЯВ,ЯРОСТ ИНЕТЪРПИМОСТ!
    МАЙ СИТУАЦИЯТА ОТ ПРЕДИ 15 ГОДИНИ ЩЕ СЕ ПОВТОРИ СКОРО!
    АМА И НИЕ МНОГО ЧАКАХМЕ.

    15:25 20.10.2025

  • 38 Чупката!

    13 0 Отговор
    Той Радев не се страхува от народа, докато Прасето трепери!

    15:29 20.10.2025

  • 39 БОЖЕЕЕ

    6 0 Отговор
    КОЛКО ОЛИГОФРЕНИЯ ЛЪХА ОТ ТАЗИ СВИНЯ

    15:31 20.10.2025

  • 40 ДОЙДЕ ВРЕМИ ЗА

    7 1 Отговор
    НОВ ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ

    Коментиран от #45, #54

    15:31 20.10.2025

  • 41 Хмм

    5 1 Отговор
    кой предложи изменението на закона в парламента, пеевското ДПС го гласува, а самият пеевски пред медиите го приветства, и Радев трябвало да се откаже от охрана, да излезел от президентството и да създадял партия и защо да я създава като избори щяло да има чак след три години, боде ги рейтингът на президента, точно като борисов гласува едно, на следващия ден точно обратното

    15:32 20.10.2025

  • 42 Ктб

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хмм":

    Този е от ДПС и е свързан с фалирането на КТБ. Какъв премиер?

    15:32 20.10.2025

  • 43 Аби

    5 2 Отговор
    А народа спи. Видя че народа защити в социалните мрежи нашия президент. Да не вдигне пак юмрук, че ще сте пометени, ако се събуди народа

    15:35 20.10.2025

  • 44 Оз. Ген.Румянцев

    4 1 Отговор
    Прасето осъзна, че направи фал.

    Коментиран от #51

    15:37 20.10.2025

  • 45 На Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ДОЙДЕ ВРЕМИ ЗА":

    А!? Белене, и Слънчев бряг в Ловеч!!! Защо пропусна?

    15:40 20.10.2025

  • 46 Не се опитвай да се измъкнеш деляне

    3 1 Отговор
    Между служебни тоест един вид фирмени коли и коли на НСО има голяма разлика. Ти им отнемаш Права не само коли на НСО , а искаш да им дадеш чрез министъра обикновени возила без охрана. Това са две различни неща.

    15:42 20.10.2025

  • 47 Емигрант

    4 0 Отговор
    Този илитерат пак за нови автомобили ходатайства ? Нали президенството му е враг, разбра, че суверенът е на страната на Радев в голямата си част и сега "обърна палачинката", ще "купува" администрацията на Президента и ги оценява на солидна сума може би стотици хиляди на глава, не е за 50-100 лв. за колкото си купува овце от порода "българска тъпоглава, з в оигинал тази порода на пазарът струва много повече !

    15:44 20.10.2025

  • 48 Цвете

    2 3 Отговор
    А ти походи малко пеш, че иначе ще ти гръмне Сърцето. 🤑🙃🤔ТОВА, което си замислил, няма да те огрее защото ти се готви Изненада. Обичаш ли изненадите???? Почакай и ще видиш. 🤔🤑🎃🎈🎁🥊🏓⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:46 20.10.2025

  • 49 Бъдеще

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хмм":

    Абсолютно прав си. Сметни колко е просто The big pig. А сега може само да си представиш колко са прости избирателите му!!!

    15:48 20.10.2025

  • 50 Българи!

    3 0 Отговор
    Тази уродлива, грозна, тлъста и оптънала в лой мутра на снимката днес определя съдбата ни и съдбата на великата ни някога държава! Не ви ли побиват тръпки, българи?! Но не забравяйте, че тази чудовищна гавра с всички нас и с България става със съгласието и участието преди всичко на сакатото учиндолско ниощжество на дивана, което не може да се наведе да си избърше з.....а, с остатъчните ниощжества от "Позитано", и разбира се - с участието на банкянската тиква от СИК - пръв слуга на туловището! Да ги изринем всички тези мерзавци и национални предатели, българи! Всички до един!

    15:49 20.10.2025

  • 51 Нищо не е осъзнало

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Оз. Ген.Румянцев":

    От самото начало на неговия възход всичко е предварително обмислено. Според мен той е инструмент на английското разузнаване за отслабване на България и ЕС и в полза на Турция пръв приятел на кралството острова.

    Коментиран от #56

    15:50 20.10.2025

  • 52 Георги

    1 1 Отговор
    типичен модерен "евро-политик", първо действа (първосигнално), после се чуди как да замете зулумите... Харесва ни или не, магниЦки е бъдещият собственик на територията. Доста партии и медии се постараха това да се случи!

    15:55 20.10.2025

  • 53 На Дедо

    1 2 Отговор
    Между другото Деса Простокеса, да си дава Шкодата!? И да вози Копринката с кеша, по пътя на Копринката. И Аз изкам от Б В Т в Варна кортеж.

    15:55 20.10.2025

  • 54 Само дето руснаците в няма да дойдат на

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "ДОЙДЕ ВРЕМИ ЗА":

    Дунава. Украинците дойдоха. Англичаните дърпат конците и работят против България и в полза на Турция както винаги.

    15:56 20.10.2025

  • 55 ашколсун

    0 0 Отговор
    Важно е и президента да призове прас.лака да се откаже от персонална охрана.като на лице ще направи и той същото.А да видим грухан дали ще смее да ходи без бодигарди сред народната любов.

    15:59 20.10.2025

  • 56 Ти имаш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Нищо не е осъзнало":

    връзка с разумът бе копейка ? Този хематом няма никаква връзка с Великобритания които са му забранили да стъпва на територията им, той има топла връзка с Путин и Русия, не забелязваш ли, че имитира всичко каквото върши фашистът Путин, цензура, изкупуване на медии, съдии, прокурори, обвинения срещу противниците си, всичко това е комунизъм бе опростачен !

    16:03 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове