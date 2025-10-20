"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури служебни коли на Президентството

ПГ на "ДПС - Ново начало" призова министъра на финансите да се осигури финансов ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация.
Призивът е във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, след които президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация. От формацията припомнят, че досега служителите на Президентството бяха единствената държавна администрация, която използваше автомобилите на Националната служба за охрана.
От "ДПС-Ново начало" изпратиха писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал. Това трябва да се случи с постановление на Министерски съвет.
Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време.
Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика, допълват от "ДПС-Ново начало".
"Евтините PR номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки. Демонстрации, които компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите, е откровена демагогия и лицемерие", пишат още от "ДПС-Ново начало".
1 колориметър
Коментиран от #5
14:32 20.10.2025
2 Зевс
Коментиран от #10
14:33 20.10.2025
3 Пак борчове
14:34 20.10.2025
4 Лопата Орешник
14:35 20.10.2025
5 Видьо Видев
До коментар #1 от "колориметър":Никакви коли! Австрийският президент си е купил карта за метрото, а депутатите ходят с велосипеди на работа!
Коментиран от #13
14:35 20.10.2025
6 гост
14:36 20.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да намалят
14:38 20.10.2025
9 Госта.
14:39 20.10.2025
10 Прав си!
До коментар #2 от "Зевс":Голяма грозотия и мазнотия е Д-то Пеевски.
Коментиран от #25
14:45 20.10.2025
11 Някой
Това за НСО бе прието нарушавайки правилника на НС. На същият ден предложено второ четене и гласувано с 120 гласа за. По правилник предложения се правят до 18 часа на предният ден и не може да се изменя дневният ред, освен в самото начало от председателят. Отделно президента има право на вето, поне да се съберат 121 депутата.
И такива изменения не се правят спрямо това кой е президента, а за десетилетия напред.
14:48 20.10.2025
12 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Подават си топката 6i6i, тиква и фатмак за да има зрелища, а норода блеее.
14:48 20.10.2025
13 Някой
До коментар #5 от "Видьо Видев":Само че Пеевски се возел в най-скъпата кола на НСО, при положение, че е само депутат и не е управляващ.
14:49 20.10.2025
14 ОХРАНАТА
14:50 20.10.2025
15 Дика
14:51 20.10.2025
16 МАЙ
14:52 20.10.2025
17 Около Пеевски
На какво разчита?
БСП- Конгрес и Зафиров аут!
Трифонов е нито със свой, нито с Изк интелект! Разпадат се!
Борисов го тресе страх, чак повръща от притеснение!
Радев идва!
Коментиран от #33
14:54 20.10.2025
18 Пеевски
14:56 20.10.2025
19 Леле - леле ! 😟
15:00 20.10.2025
20 ЕЙ ШОПАР
15:05 20.10.2025
21 Хмм
Коментиран от #49
15:06 20.10.2025
22 ЕЙ,ХОРА
15:08 20.10.2025
23 Буха ха
15:08 20.10.2025
24 КОЙ?
Коментиран от #30, #37
15:09 20.10.2025
25 Видьо Видев
До коментар #10 от "Прав си!":Пеевски се подиграва с Борисов, с ГЕРБ и с коалиционните им партньори!
Коментиран от #29
15:09 20.10.2025
26 Учуден
15:12 20.10.2025
27 Хмм
Коментиран от #42
15:12 20.10.2025
28 Учуден
15:12 20.10.2025
29 Хмм
До коментар #25 от "Видьо Видев":толкова му акъла
15:14 20.10.2025
30 Подаръчни пликче
До коментар #24 от "КОЙ?":Той! Споделям основата,но не използвай обидни епитети. Сваля те на нивото на питеците,не се унижавай.
15:14 20.10.2025
31 ха ха
15:15 20.10.2025
32 Тоя шопар
Желязков, ти си водопада на правителството!
Само дето оттнего текат фекалиите на пефски!
Загрижило се мазното за Президентството!
15:17 20.10.2025
33 Около Кокорчи
До коментар #17 от "Около Пеевски":Много се пънеш. Ще се оцапаш отзад.
15:18 20.10.2025
34 хелоуин
15:21 20.10.2025
35 Р. Мъинов
15:23 20.10.2025
36 Хубаво
15:24 20.10.2025
37 БРАВО
До коментар #24 от "КОЙ?":КОМЕНТАР НАПИСАН С ГНЯВ,ЯРОСТ ИНЕТЪРПИМОСТ!
МАЙ СИТУАЦИЯТА ОТ ПРЕДИ 15 ГОДИНИ ЩЕ СЕ ПОВТОРИ СКОРО!
АМА И НИЕ МНОГО ЧАКАХМЕ.
15:25 20.10.2025
38 Чупката!
15:29 20.10.2025
39 БОЖЕЕЕ
15:31 20.10.2025
40 ДОЙДЕ ВРЕМИ ЗА
Коментиран от #45, #54
15:31 20.10.2025
41 Хмм
15:32 20.10.2025
42 Ктб
До коментар #27 от "Хмм":Този е от ДПС и е свързан с фалирането на КТБ. Какъв премиер?
15:32 20.10.2025
43 Аби
15:35 20.10.2025
44 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #51
15:37 20.10.2025
45 На Дедо
До коментар #40 от "ДОЙДЕ ВРЕМИ ЗА":А!? Белене, и Слънчев бряг в Ловеч!!! Защо пропусна?
15:40 20.10.2025
46 Не се опитвай да се измъкнеш деляне
15:42 20.10.2025
47 Емигрант
15:44 20.10.2025
48 Цвете
15:46 20.10.2025
49 Бъдеще
До коментар #21 от "Хмм":Абсолютно прав си. Сметни колко е просто The big pig. А сега може само да си представиш колко са прости избирателите му!!!
15:48 20.10.2025
50 Българи!
15:49 20.10.2025
51 Нищо не е осъзнало
До коментар #44 от "Оз. Ген.Румянцев":От самото начало на неговия възход всичко е предварително обмислено. Според мен той е инструмент на английското разузнаване за отслабване на България и ЕС и в полза на Турция пръв приятел на кралството острова.
Коментиран от #56
15:50 20.10.2025
52 Георги
15:55 20.10.2025
53 На Дедо
15:55 20.10.2025
54 Само дето руснаците в няма да дойдат на
До коментар #40 от "ДОЙДЕ ВРЕМИ ЗА":Дунава. Украинците дойдоха. Англичаните дърпат конците и работят против България и в полза на Турция както винаги.
15:56 20.10.2025
55 ашколсун
15:59 20.10.2025
56 Ти имаш ли
До коментар #51 от "Нищо не е осъзнало":връзка с разумът бе копейка ? Този хематом няма никаква връзка с Великобритания които са му забранили да стъпва на територията им, той има топла връзка с Путин и Русия, не забелязваш ли, че имитира всичко каквото върши фашистът Путин, цензура, изкупуване на медии, съдии, прокурори, обвинения срещу противниците си, всичко това е комунизъм бе опростачен !
16:03 20.10.2025