Над 41% е натрупаната инфлация за 5 години у нас

Над 41% е натрупаната инфлация за 5 години – от септември 2020 г. до септември 2025 г. Това съобщи пред общественото радио председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов.
По последни данни за септември, годишната инфлация е 5,6 %, но има стоки и услуги, при които за последната година има ръст на цените над 20 на сто, коментира Атанасов.
Такива са кафето, хлябът, пресните плодове.
Олиото и брашното са поскъпнали през последната една година с между 10 и 15 %, яйцата - с близо 10 %, отчете също председателят на националната статистика.
Започна и есенното поскъпване на потребителската кошница. Това отчетоха от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.
Сезонният фактор качва цените на плодове и зеленчуци; ръст и при брашното, сиренето и месото. Регулаторът не вижда непазарни практики.
Потребителската кошница у нас е поскъпнала с 2 лв. за седмица и вече струва 97 лв. вместо досегашните 95. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Според експертите основната причина е сезонът – есента традиционно носи лек и плавен възходящ тренд. Намаляващата местна реколта и излизането на пресните продукти извън сезон повишават цените на едро, което постепенно се отразява и на дребно
Комисията подчертава, че няма признаци за непазарно поведение или изкривяване на цените. Българският пазар остава „един от най-промоционалните“ в региона, като силната конкуренция между търговците задържа темпа на ръстовете.
