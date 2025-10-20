Новини
Над 41% е натрупаната инфлация за 5 години у нас

20 Октомври, 2025 17:49 917 41

Над 41% е натрупаната инфлация за 5 години – от септември 2020 г. до септември 2025 г. Това съобщи пред общественото радио председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов.

По последни данни за септември, годишната инфлация е 5,6 %, но има стоки и услуги, при които за последната година има ръст на цените над 20 на сто, коментира Атанасов.

Такива са кафето, хлябът, пресните плодове.

Олиото и брашното са поскъпнали през последната една година с между 10 и 15 %, яйцата - с близо 10 %, отчете също председателят на националната статистика.

Започна и есенното поскъпване на потребителската кошница. Това отчетоха от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.

Сезонният фактор качва цените на плодове и зеленчуци; ръст и при брашното, сиренето и месото. Регулаторът не вижда непазарни практики.

Потребителската кошница у нас е поскъпнала с 2 лв. за седмица и вече струва 97 лв. вместо досегашните 95. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Според експертите основната причина е сезонът – есента традиционно носи лек и плавен възходящ тренд. Намаляващата местна реколта и излизането на пресните продукти извън сезон повишават цените на едро, което постепенно се отразява и на дребно

Комисията подчертава, че няма признаци за непазарно поведение или изкривяване на цените. Българският пазар остава „един от най-промоционалните“ в региона, като силната конкуренция между търговците задържа темпа на ръстовете.


  • 1 НСИ

    14 3 Отговор
    Инфлацията у нас е толкова нищожна че по скоро клони към дефлация.

    Коментиран от #10

    17:51 20.10.2025

  • 2 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Преди 5 години един хляб струваше грубо към 60 стотинки.Сега е 2.60лв.,което е 45% повишение.

    Коментиран от #4, #8, #9, #16

    17:53 20.10.2025

  • 3 Е нали всичко беше цветя и рози

    17 3 Отговор
    В клуба на цървулите.

    17:53 20.10.2025

  • 4 Сатана Z

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Поправка -450%

    17:54 20.10.2025

  • 5 1488

    11 2 Отговор
    е нал пльхь с водопада казува че в магазините даже връщали пари,
    а шефа му пък каза още 2015та че от 15 г не бил влизал в магазин

    17:54 20.10.2025

  • 6 Един

    11 1 Отговор
    Повече е, преди няколко месеца я смятах - над 46%

    А самия "професор" показва брутално поскъпване на хранителните стоки - но потребителската кошница видиш ли поскъпнала с 2 лева само... да бе! Достатъчно е да влезеш в магазина "Професоре"!!!

    17:55 20.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 2 Отговор
    По зомбиБТВ-тата казаха че няма инфлация.

    17:58 20.10.2025

  • 8 Стенли

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    А ами то да е само хляба и водата от ВиК преди четири години беше три лв за кубик а сега гони шест говоря за Старазагорска област и на повечето стоки сега цените са същите като преди четири години само че в евро

    17:58 20.10.2025

  • 9 Статистика

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Един хляб "България" Ресенски 650 гр.ноември 2019 г.струваше 1.05 лв.а в момента 1.80 лв.

    18:00 20.10.2025

  • 10 Не 41, по скоро 401

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "НСИ":

    Той Костадинов ходи да ги пита кои продукти следи статистиката, но му казаха, че било секретно. Няма такава статистика, удря и нея демокрацията.

    18:03 20.10.2025

  • 11 Жълтопаветен кукундрел

    10 3 Отговор
    Не вервам! Инфлацията за миналата година е 1,7%! За тази е 2%, като през май дори нямаше никаква инфлация, точно 0.00%! Така каза телевизора и НСИ.

    18:04 20.10.2025

  • 12 Гост

    6 1 Отговор
    Само че сте забравили тройката пред 41

    18:07 20.10.2025

  • 13 Пацу Тъпуту

    6 0 Отговор
    Ма то туй е през първата, щот години 2,3 и 4 няма и само ся през петата има 2%
    Територия дет половината са без зъби и цели , а другата половина си мислят че света се върти около тях е Тъй!
    Процентити са точни кат за обитаващите

    18:07 20.10.2025

  • 14 А ние усещане 101%

    5 2 Отговор
    71 % и стискаме ръцете.

    18:14 20.10.2025

  • 15 глупусти

    3 0 Отговор
    Асен каза че знае и може и ще ну управи!

    18:16 20.10.2025

  • 16 Така така

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Но лицемерните подлоги казват друго, и ние трябва да им вярваме.Ако им пукаше за хората в кочината трябваше да сложат 0% ДДС на поне 50 храни основни за оцеляване и здравето на хората.Но те по ковида се заиграха с книги и заведения да им намалят ДДС-то.

    18:18 20.10.2025

  • 17 Няма такава държава Трифонов

    5 2 Отговор
    Реално всичко е двойно. Качеството двойно надолу и от там 400% рязане. Най-некачествената стока в света, на май-високи цени.

    18:19 20.10.2025

  • 18 Някой

    3 1 Отговор
    Дори това да е вярно прави по около 8% инфлация на година (без да се отчита натрупването). А по изискване за еврозоната трябваше да сме близо до трите държави с най-добри показатели (1.4-1.5%). Само че измислиха граница 2.8%, а от НСИ изкараха 2.7%, докато Евростат даваше 3.8%. После и НСИ изкарваше и двойно повече. Как да излъжем критериите. Стига всички по веригата да искат и се постига.

    18:24 20.10.2025

  • 19 Кики и Ники

    3 0 Отговор
    Нашата добра корупция не е като вашата лоша корупция, която ни доведе до просешка тояга. И да не питате повече къде са германските електрички от Ловеч! От завода може да стои само поляната, но пък е Еко!

    18:29 20.10.2025

  • 20 Иван Иванов

    5 2 Отговор
    ЗА ТЕЗИ ПЕТ ГОДИНИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА МОЯТА ПЕНСИЯ Е С ЦЯЛ ЕДИН ЛЕВ - ВИВА ЕС И УРСУЛА , ВИВА НАТОВЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ СЕКСУАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ РЮТЕ, ДА ЖИВЕЕ ЛИПСАТА НА ДЕМОКРАЦИЯ В ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА БЪЛГАРИ

    Коментиран от #21

    18:30 20.10.2025

  • 21 така е

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Иван Иванов":

    Борисов ви го каза, че Асен Василев вдига пенсии и заплати и ви прави по-бедни. Вие му се изсмяхте а сега ревете, че с увеличението купувате по-скъпо и по-малко. Ами ревете си бе. Не му пречите.

    Коментиран от #25

    18:32 20.10.2025

  • 22 Хаха

    2 0 Отговор
    Това е само за 2025та година...какви 5 години.Преди 4 години цените бяха горе долу нормални и пак по-високи от европейските а сега са в космоса

    18:32 20.10.2025

  • 23 ХиХи

    1 0 Отговор
    45 процента ехехехе ама по десет

    18:34 20.10.2025

  • 24 Юррото

    0 1 Отговор
    Начи ся идин ляб де е 3.50 у кухланда през ковито е бил 2.90, ма верно ле?

    18:35 20.10.2025

  • 25 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "така е":

    Кажи на Борисов да върне откраднатите 4-5 милиарда и няма да има инфлация.По високите заплати и пенсии не пораждат инфлация и правят икономиката по работеща...Слушате една мутра престъпник какво казва без да разбира от нищо

    Коментиран от #38

    18:36 20.10.2025

  • 26 ПРАВИТЕЛСТВАТА !

    3 1 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВАТА !

    В България !

    Се Изложиха !

    Дори не достигнаха !

    50-60 % !

    Толкова пък !

    Некадълрни ! Идиоти !

    Откъде Ги !

    Намериха !

    18:39 20.10.2025

  • 27 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Кво не му харесвате на евро фашисткия съюз! 😂

    18:41 20.10.2025

  • 28 Няма

    0 0 Отговор
    таково нещо,като трупане на инфлация!

    Коментиран от #35

    18:41 20.10.2025

  • 29 За Толкова Години !

    1 0 Отговор
    За Толкова Години !

    Не се Научиха !

    Как да Го Правят !

    За Година !

    18:42 20.10.2025

  • 30 Курд Околянов

    2 1 Отговор
    Инфлацията зависи най-много от цената на ресурсите, а ние искаме демокретични газ, нефт, стомана, земеделски торове, редки метали ...

    18:42 20.10.2025

  • 31 1985

    0 0 Отговор
    Живков вдигна захарта от лев ,на 1,50 !Преди два дни купих за 1,19 !!!

    Коментиран от #34

    18:43 20.10.2025

  • 32 А колко

    2 0 Отговор
    е инфлацията от 1878? А от 681 ?

    18:45 20.10.2025

  • 33 Харлан

    0 1 Отговор
    НАД 41 % не е 41 %

    18:49 20.10.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "1985":

    Смехурко, при Живков токът бе
    1 ст нощна,
    2 ст дневна❗ Сега със "скритите" такси крайната цена гони
    30 ст❗

    Коментиран от #36, #39

    18:53 20.10.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Няма":

    О, има ❗ Има и трупане на външен дълг❗

    18:54 20.10.2025

  • 36 Кубадински

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кога го имаше...

    Коментиран от #37

    18:55 20.10.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Кубадински":

    1979г.
    дневната тарифа беше 2,2 ст./квтч,
    а нощната – 1 ст./квтч.

    19:03 20.10.2025

  • 38 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    Ако имаш как да го докажеш и да мине в съда, давай доказателствата на европрокурорите и да го почваме в Страсбург! Ако нямаш, си си обикновен плювач.

    19:03 20.10.2025

  • 39 евтин ток

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Интересно защо на 31.03.1990 комуниста Андрей Луканов в качеството си на Премиер на България обяви поредния фалит на страната. Дали не е свързано с тази 1 стотинка евтин ток?

    Коментиран от #40

    19:04 20.10.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "евтин ток":

    Интересно, забрави ли, че от 10.11.1989-та
    времето стана Ваше❗
    Ама вече 36 години вие.те , че все Живков ви е виновен‼️

    19:15 20.10.2025

  • 41 МАЙ СТЕ ИЗПУСНАЛИ ЕДНА НУЛА

    0 0 Отговор
    Не е 41%, а 410%.

    19:22 20.10.2025

