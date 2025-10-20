Служители в ИААА готвят протести, искат 50% увеличение на заплатите

Подготвят се масови протести в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) при Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

От стачния комитет съобщават за упорито нежелание на поредица от ръководства в ИААА и МТС да пристъпят към реално подобряване организацията на работа и условията на труд и заплащане.

Над 60% от работещите в Агенцията са подкрепили следните искания:

1) окончателно изравняване на трудовите възнаграждения на полагащите еднакъв и/ли равностоен труд при еднакви и/ли сходни условия;

2) увеличаване с 50% на основните работни заплати;

3) преустановяване определянето на неръководни длъжности за заемане от държавни служители и възстановяване на работа на освободените на това основание след 01.01.2025 г.;

4) променяне на Класификатора на длъжностите и щатното разписание с въвеждане на главен и старши инспектор по трудово правоотношение;

5) назначаване на допълнителни 600 служители (инспектори за контрол и такива за провеждане на изпити, специалисти за административно обслужване и юристи) в областните отдели;

6) сключване с ФСО на КТ "Подкрепа“ на Колективен трудов договор и на Споразумение за държавния служител; Ще се пристъпи към осигуряване осъществяването през време на стачката на критично важни и непрекъсваеми дейности.

В случай на продължаващ отказ на изпълнителния директор Слав Монов и неговия екип да преговарят и да отправят конструктивни насрещни предложения, ще пристъпим към безсрочни ефективни стачни действия, пише в съобщението на стачния комитет.