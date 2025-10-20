Новини
България »
Служители в ИААА готвят протести, искат 50% увеличение на заплатите

20 Октомври, 2025 21:48 668 11

  • служители-
  • иааа-
  • протести-
  • заплати

От стачния комитет съобщават за упорито нежелание на поредица от ръководства да пристъпят към реално подобряване организацията на работа и условията на труд и заплащане

Служители в ИААА готвят протести, искат 50% увеличение на заплатите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготвят се масови протести в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) при Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

От стачния комитет съобщават за упорито нежелание на поредица от ръководства в ИААА и МТС да пристъпят към реално подобряване организацията на работа и условията на труд и заплащане.

Над 60% от работещите в Агенцията са подкрепили следните искания:

1) окончателно изравняване на трудовите възнаграждения на полагащите еднакъв и/ли равностоен труд при еднакви и/ли сходни условия;

2) увеличаване с 50% на основните работни заплати;

3) преустановяване определянето на неръководни длъжности за заемане от държавни служители и възстановяване на работа на освободените на това основание след 01.01.2025 г.;

4) променяне на Класификатора на длъжностите и щатното разписание с въвеждане на главен и старши инспектор по трудово правоотношение;

5) назначаване на допълнителни 600 служители (инспектори за контрол и такива за провеждане на изпити, специалисти за административно обслужване и юристи) в областните отдели;

6) сключване с ФСО на КТ "Подкрепа“ на Колективен трудов договор и на Споразумение за държавния служител; Ще се пристъпи към осигуряване осъществяването през време на стачката на критично важни и непрекъсваеми дейности.

В случай на продължаващ отказ на изпълнителния директор Слав Монов и неговия екип да преговарят и да отправят конструктивни насрещни предложения, ще пристъпим към безсрочни ефективни стачни действия, пише в съобщението на стачния комитет.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Когато някой не е доволен от заплатата си никой не трябва да го спира да търси по-добро заплащане.Например наемник в БА със сигурна заплата ,жив или мъртъв .

    21:54 20.10.2025

  • 2 Кой си ти

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:54 20.10.2025

  • 3 Сатана Z

    0 1 Отговор
    "Над 60% от работещите в Агенцията са подкрепили следните искания"
    За да има протести трябва не по-малко от 75% да подкрепят колегите си

    21:56 20.10.2025

  • 4 А бе

    6 0 Отговор
    Да се закрие и тази агенция! Все отнякъде трябва да се започне с ОПТИМИЗАЦИЯ.

    21:58 20.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 0 Отговор
    Нал си ги докарват от рекет на камионаджиите.

    Справка с англицкия певец с каргото му на БГ пътищата.

    22:01 20.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 0 Отговор
    Тази агенциика иззе част от прерогативите на МВР КАТ и е паразитна структура.

    С навлизането на автоматичният техническият контрол хептен са излишни.

    22:03 20.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бг. ТОЛ

    2 0 Отговор
    Не стават

    22:06 20.10.2025

  • 9 Умен по цялата глава

    4 0 Отговор
    Закривай

    22:07 20.10.2025

  • 10 Да бе

    3 0 Отговор
    Да видим като застачкуват как нищо няма да се промени и, че можем и без тях. Закривай да пооправим дефицита.

    22:12 20.10.2025

  • 11 това

    2 0 Отговор
    нямаше ли да го закриват?

    22:14 20.10.2025

Новини по градове:
