Проф. Веселин Вучков: Законодателната дейност не трябва да върви "напук" на някого

Проф. Веселин Вучков: Законодателната дейност не трябва да върви "напук" на някого

20 Октомври, 2025 22:18

Според него институциите не са реагирали адекватно на сигналите за купен вот и не са изпълнили задълженията си по предварителното предотвратяване на престъпления

"Очевидно, след ден-два мълчание, лидерът на най-голямата политическа сила все пак трябваше да вземе някакво отношение, защото и медийното, и общественото внимание беше насочено към този политически казус в Пазарджик. Но това е една игра, едно тестване на общественото мнение - дали то може да поеме още и още от това, което му се предлага", заяви бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков в "Денят ON AIR". Проф. Вучков определи случилото се по време на изборния ден в Пазарджик като "пълен провал" на местната полиция, прокуратура и ДАНС.

Според него институциите не са реагирали адекватно на сигналите за купен вот и не са изпълнили задълженията си по предварителното предотвратяване на престъпления.

Той предупреди, че ако подобни ситуации се повтарят и в други региони, това може да отблъсне още повече гражданите от изборния процес. По отношение на последните законодателни инициативи, насочени срещу президента Румен Радев, проф. Вучков изрази мнение, че се преминава "невидима граница".

"Законодателната дейност трябва да се реализира тогава, когато има необходимост да се регулират сериозни обществени отношения, а не винаги да върви "напук" на някого, за да ударим своя политически противник. За пореден път казвам - аз не съм симпатизант на българския президент, но тук се прекрачва една невидима граница. Политическата омраза към нашия политически конкурент вече се превръща в саморазправа с президентската институция. И това преминава всякакви разумни граници", заяви проф. Вучков пред Bulgaria ON AIR.

Бившият министър подчерта, че Националната служба за охрана трябва да бъде реформирана - с по-малък бюджет и ограничен кръг от охранявани лица.

"Изключително много охраняеми лица има по закон. Според мен смесваме две понятия - представителност и необходимост от охрана", каза проф. Вучков. По повод трагичния инцидент с убито дете в столичен мол проф. Вучков заяви, че поставянето на металдетектори не е решение. Проблемът според него е в недостатъчната подготовка на охранителите.

"Това наистина е много тъжен инцидент. Дано не се повтарят такива неща, защото има смърт на дете. Но поставянето на металдетектори на входовете на моловете, според мен, също е прекалена мярка. Охраната трябва да е много по-добре обучена и да реагира по-адекватно. Според мен грешката тук е в охранителната фирма, която не е изпълнила своите задължения", отбеляза проф. Вучков.


