Коалиционните партньори в управлението се събират на Съвет

Коалиционните партньори в управлението се събират на Съвет

21 Октомври, 2025 05:06, обновена 21 Октомври, 2025 05:10 449 7

Радикално преформатиране не се очаква

Снимка: БНР
БНР БНР

Коалиционните партньори в управлението се събират на Съвет днес, предаде БНР.

Преди ден очакванията бяха, че коалиционните партньори на ГЕРБ във властта БСП и ИТН трябва да се произнесат по предложението на Бойко Борисов за включване в управленската формула на "ДПС-Ново начало".

Вече е ясно, че радикално преформатиране не се очаква.

В съобщение до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски информира, че е разговарял с министър-председателя Росен Желязков и пред него е потвърдил пълната си подкрепа за правителството, докато работи за хората.

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки", написа Пеевски.
Това на практика потвърди неофициалната информация, че той няма да получи министерски кресла и постове в НС.

От БСП вече декларираха, че са склонни на отстъпки, но от ИТН запазиха мълчание. А тяхната подкрепа е ключова, тъй като без 17-те им депутати, правителството може да разчита едва на 118 гласа, които макар и близо, не надскачат прага от 121, необходими за мнозинство. Така на преден план излизат разговорите за бюджета. Очаква се темата да бъде обсъдена на коалиционния съвет.

Разговорите за смяна на председателя на НС Наталия Киселова – друго искане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, засега се отлагат.


