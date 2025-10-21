Новини
Промяна в движението на „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради ремонти

21 Октомври, 2025 07:07

Трафикът ще преминава двупосочно

Промяна в движението на „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради ремонти - 1
Снимка: БГНЕС
Днес заради ремонт на настилката движението между 60-и и 61-ви км на АМ „Тракия“ в платното за София ще е в изпреварващата лента.

От 7 ч. до 18 ч. ще се ремонтира настилката в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на „Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, изброи nova.bg.

От 9 октомври се извършва превантивен ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора, при който е спряно движението по пътен възел „Стара Загора“ при 208-и км. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от АМ „Тракия“ към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от п. в. „Чирпан Изток“ при 184-и км по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

На 21 и 22 октомври, между 10 ч. и 16 ч., за ремонт на станция на мобилен оператор временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунела „Големо Бучино“ на автомагистрала „Струма“, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон и село Кулата, с ограничение на скоростта до 50 км/час. Шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, призоваха от АПИ и допълниха, че водачите на превозни средства трябва да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички пътуващи.

От днес започва и превантивен ремонт на 7-километров участък от автомагистрала „Хемус“. Той ще се извършва в платното за София между 23-ия и 30-ия км.

Трафикът в тази отсечка ще бъде напълно ограничен, за да бъдат изпълнение ремонтните дейности. Движението ще преминава двупосочно в платното за Варна.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
