Първият интердисциплинарен хакатон събира млади изследователи в търсене на иновативни решения за по-добър живот в София

Центърът за обучение към Българската академия на науките (БАН) организира интердисциплинарен хакатон. От днес, 21 октомври, до четвъртък, 23 октомври, София ще бъде домакин на първото издание на форума „Млади изследователи на мисия: иновации за по-добър живот в София“, съобщават за БТА организаторите.

Събитието ще обедини млади учени от различни специалности в търсене на идеи за по-добър живот. Основна цел на инициативата е да съчетае науката, иновациите и активното участие на младите хора в развитието на столицата.

При динамичните икономически, технологични и социални трансформации е необходима по-голяма приложимост на научните знания в реалния живот. Младите учени трябва да се подготвят за тази роля още от ранния етап на своята кариера – като придобиват предприемачески, лидерски и екипни умения. Именно затова, Българската академия на науките използва хакатон формата като съвременен инструмент за модернизиране на обучението на своите докторанти и млади учени, отбелязват организаторите.

Предимствата на хакатон подхода са многобройни – стимулира творческото мислене и създаването на практически приложими решения, изгражда умения за работа в мултидисциплинарни екипи, развива лидерски и предприемачески качества и насърчава активната ангажираност с обществени каузи. Така обучението се превръща в динамичен процес, който обединява наука, иновации и реални практики в полза на обществото според организаторите от Центъра за обучение към БАН.

Събитието ще даде възможност на младите изследователи да излязат извън рамките на стандартното, да мислят интердисциплинарно и да покажат, че иновациите започват от смелите идеи. В него ще се включат лектори и ментори от света на науката и практиката, сред които преподаватели, учени, обучители в ключови компетенции, комуникатори на наука, така и представители на акселераторски програми и експерти в областта на креативността и иновативните идеи от Институт по предприемачество – УНСС, Founder Institute Central & Eastern Europe, Институт за изследване на населението и човека – БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ и др., допълват организаторите.

Хакатонът се реализира от Центъра за обучение към Българската академия на науките в изпълнение на проект „Млади изследователи на мисия: иновации за по-добър живот в София“, финансиран по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община.