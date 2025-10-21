Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години

Криминалният психолог проф. Калин Гайдаров коментира случая с убитото в мол 15-годишно момче в "Денят започва" по БНТ. Според него той е показателен за това, че всички институции, които трябва да са ангажирани, не работят. Трябват и промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година и философията му е напълно остаряла. Координацията между различните звена трябва да се подобри, за да бъде по-добра сигурността в моловете, каза още проф. Гайдаров.
“В този случай се събират и рефлектират всички недостатъци - на всички системи. Това е проблем, който съществува от много години, и имам предвид това, че не работят както трябва или въобще не работят практически всички институции, които трябва да възпитават децата или трябва по някакъв начин да намерят път към тяхната душа. Малко или много това са слабости, които съществуват от десетилетия”, каза проф. Калин Гайдаров.
Експертите говорят, обсъждат този проблем, но “другите хора, които трябва да взимат решение, винаги имат някакви други приоритети”, подчерта той и допълни:
“Проблемът не може да бъде решен така просто - ще мине време, ще си затворим очите, и като се събудим вече всичко ще е както трябва. Но така се получава, така се получава във всички сфери на обществения живот в България.”
“Основният закон, който трябва да се занимава с тези неща, е от 1957 година - Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните. Той е допълван и т. н., но философията е от 1957 година.
И всичко е подредено върху тази философия. Еми, как да станат нещата тогава? Просто по абсолютно различен начин трябва да бъде подредено всичко. Имайте предвид, че в цял свят има достатъчно много опит и не е никакъв проблем, ако българските институции решат, че не могат сега или нямат достатъчно сили, могат да се обърнат към когото искат от цял свят.
Всички хора са отворени да им предложат готови модели и да ги обучат и да започнат да работят. Но явно няма това желание или няма този капацитет.”
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
целият свят. Незабелязано ще подменим
човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
изтръгнем социалната същност на литературата, ще
насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
към секса, насилието, садизма, предателството -
тоест безнравствеността. Нужни са писания,
осмиващи естествеността и почтеността като
архаични отживелици. Простащината, наглостта,
лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
животинския страх сред хората, безсрамието,
доносничеството и още много пороци заложени в
човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
поколение след поколение, ще предизвикваме
ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
човек с консумативна психика на елементарен
потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
Фостър Дълес 1956
Коментиран от #16
08:53 21.10.2025
2 честен ционист
08:54 21.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
08:55 21.10.2025
4 Факт
08:57 21.10.2025
5 честен ционист
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Айде, айде, ние пафкахме Мелник на по 12 и не ни хвана после Ковид.
Коментиран от #11
08:57 21.10.2025
6 Ахах
08:59 21.10.2025
7 по статистика има по 7-8 убииства от
09:02 21.10.2025
8 защо
И чия философия да вземем? От Брюксел? От Лондон, Париж, Ню йорк? А може би от Сао Пауло?
Кой сектор в държавата работи?
Да ви имам и философиите, и ценностите!
Лили Иванова пееше - Не всичко е пари, приятелю!!!
09:03 21.10.2025
9 Пропадане!
Нищоправци!
Свободията и обезценяването на човешкия живот са основният проблем.
Самопочистването е основен природен закон, на който вече разчита и обществото.
09:10 21.10.2025
10 в институциите работят хора дето кат
09:20 21.10.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "честен ционист":В училището до заведението ми всеки ден идват линейки за някой наркоман.Половината ученици бяха лятото на поправителен защото от наркотиците не знаят какво правят.
09:21 21.10.2025
12 Копейка от новото броене
Техните деца какво възпитание получават?
Част от тях със сигурност стават Рос дебили.
Коментиран от #15
09:23 21.10.2025
14 тъй ли
09:48 21.10.2025
15 тъй ли
До коментар #12 от "Копейка от новото броене":а теб, възпитаха ли те да береш тютюн, Мюмюне?
09:49 21.10.2025
16 Добър ден
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":"Бяла, спретната къщурка, с две липи отпред.
Тука майчина милувка сетих най-напред.
Тука, под липите стари не веднъж играх;
тука с весели другари скачах и се смях...
Къщичке на дните злати, кът свиден и мил!
И за царските палати не бих те сменил!"
09:51 21.10.2025