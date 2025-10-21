Новини
Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години

21 Октомври, 2025 08:52 560 16

В този случай се събират и рефлектират всички недостатъци - на всички системи

Криминалният психолог проф. Калин Гайдаров коментира случая с убитото в мол 15-годишно момче в "Денят започва" по БНТ. Според него той е показателен за това, че всички институции, които трябва да са ангажирани, не работят. Трябват и промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година и философията му е напълно остаряла. Координацията между различните звена трябва да се подобри, за да бъде по-добра сигурността в моловете, каза още проф. Гайдаров.

В този случай се събират и рефлектират всички недостатъци - на всички системи. Това е проблем, който съществува от много години, и имам предвид това, че не работят както трябва или въобще не работят практически всички институции, които трябва да възпитават децата или трябва по някакъв начин да намерят път към тяхната душа. Малко или много това са слабости, които съществуват от десетилетия”, каза проф. Калин Гайдаров.

Експертите говорят, обсъждат този проблем, но “другите хора, които трябва да взимат решение, винаги имат някакви други приоритети”, подчерта той и допълни:

Проблемът не може да бъде решен така просто - ще мине време, ще си затворим очите, и като се събудим вече всичко ще е както трябва. Но така се получава, така се получава във всички сфери на обществения живот в България.”

“Основният закон, който трябва да се занимава с тези неща, е от 1957 година - Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните. Той е допълван и т. н., но философията е от 1957 година.

И всичко е подредено върху тази философия. Еми, как да станат нещата тогава? Просто по абсолютно различен начин трябва да бъде подредено всичко. Имайте предвид, че в цял свят има достатъчно много опит и не е никакъв проблем, ако българските институции решат, че не могат сега или нямат достатъчно сили, могат да се обърнат към когото искат от цял свят.

Всички хора са отворени да им предложат готови модели и да ги обучат и да започнат да работят. Но явно няма това желание или няма този капацитет.”


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    "Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
    на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
    целият свят. Незабелязано ще подменим
    човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
    единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
    грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
    изтръгнем социалната същност на литературата, ще
    насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
    към секса, насилието, садизма, предателството -
    тоест безнравствеността. Нужни са писания,
    осмиващи естествеността и почтеността като
    архаични отживелици. Простащината, наглостта,
    лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
    животинския страх сред хората, безсрамието,
    доносничеството и още много пороци заложени в
    човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
    поколение след поколение, ще предизвикваме
    ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
    човек с консумативна психика на елементарен
    потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"

    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
    Фостър Дълес 1956

    Коментиран от #16

    08:53 21.10.2025

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    ГЕРБ закри институцията ТВУ, за да има кадри за МГЕРБ.

    08:54 21.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Учениците не пускат по цял ден вейповете и на 16 години са вече развалини.

    Коментиран от #5

    08:55 21.10.2025

  • 4 Факт

    0 0 Отговор
    Петър използва деца да му вършат мръсната работа!

    08:57 21.10.2025

  • 5 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Айде, айде, ние пафкахме Мелник на по 12 и не ни хвана после Ковид.

    Коментиран от #11

    08:57 21.10.2025

  • 6 Ахах

    1 2 Отговор
    Гербаджийските родители вече институции ли станаха?

    08:59 21.10.2025

  • 7 по статистика има по 7-8 убииства от

    0 0 Отговор
    малолетни годишно . тук не говорим за закоравели престъпници или рецидивисти . правят , ако си малък може да си много лош . вреден . наркоман . крадец . лъжец . все едно да ходят в шератон. ще ги пуснат ли . много странят от малцинствата . все по рядко ги взимат на работа в полицията, пожарната, армията , за доктори знам само чирков . не е приятно да им слушаш езика . а тях не ги е срам да говорят на чужд език .

    09:02 21.10.2025

  • 8 защо

    2 1 Отговор
    "защото е от 1957 година и философията му е напълно остаряла"
    И чия философия да вземем? От Брюксел? От Лондон, Париж, Ню йорк? А може би от Сао Пауло?
    Кой сектор в държавата работи?
    Да ви имам и философиите, и ценностите!
    Лили Иванова пееше - Не всичко е пари, приятелю!!!

    09:03 21.10.2025

  • 9 Пропадане!

    4 1 Отговор
    Престъпниците дали са променили философията си?
    Нищоправци!
    Свободията и обезценяването на човешкия живот са основният проблем.
    Самопочистването е основен природен закон, на който вече разчита и обществото.

    09:10 21.10.2025

  • 10 в институциите работят хора дето кат

    1 0 Отговор
    деца за тях никой не е полагал грижи . нищо не е правил . проверяваха майката на детето дето падна от парашут . деца дето се женят не е законно . има и наредби . много просещи . крадат . обиждат . ходят мръсни .

    09:20 21.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    В училището до заведението ми всеки ден идват линейки за някой наркоман.Половината ученици бяха лятото на поправителен защото от наркотиците не знаят какво правят.

    09:21 21.10.2025

  • 12 Копейка от новото броене

    1 1 Отговор
    Известно е, че в България официално има 610 000 Рос дебила.
    Техните деца какво възпитание получават?
    Част от тях със сигурност стават Рос дебили.

    Коментиран от #15

    09:23 21.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тъй ли

    0 0 Отговор
    нали това ви изнася? Пр0ст0ват0 поколение, примитивна нация, лесен контрол и пълна манипулация.

    09:48 21.10.2025

  • 15 тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Копейка от новото броене":

    а теб, възпитаха ли те да береш тютюн, Мюмюне?

    09:49 21.10.2025

  • 16 Добър ден

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    "Бяла, спретната къщурка, с две липи отпред.
    Тука майчина милувка сетих най-напред.

    Тука, под липите стари не веднъж играх;
    тука с весели другари скачах и се смях...

    Къщичке на дните злати, кът свиден и мил!
    И за царските палати не бих те сменил!"

    09:51 21.10.2025

