Има ли схема за злоупотреба с евросредства за ремонта на "Чистота" в Пловдив?

21 Октомври, 2025 09:11 614 9

  • европейска прокуратура-
  • пловдив-
  • проверка-
  • мерки-
  • почистване

И кой стои зад нея?

Има ли схема за злоупотреба с евросредства за ремонта на "Чистота" в Пловдив? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската прокуратура разследва община Пловдив по подозрение в измама при обществена поръчка, свързана с подобряване на градските зелени и публични пространства. Обект на проверката е ремонтът на сградата на общинско предприятие “Чистота” през миналия мандат, когато кмет бе Здравко Димитров, припомня БНТ.

Обществената поръчка е била на стойност почти 3 млн. лева. 59% от сумата е била съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. В изявления от Европейската прокуратура посочиха още, че по случая има твърдение за злоупотреба със служебно положение в периода 2022-2023 година от бивши длъжностни лица на общината, но имена не се посочват. Вчера часове наред разследващите със съдействието на Главна дирекция “Национална полиция" извършваха претърсвания в сградата на Община Пловдив, в бившия партиен дом, където също се помещават общински дирекции.

“От медиите разбрах, на мен още никой не се е обаждал. И аз не съм наясно за какво става въпрос, знам, че проверяват поръчките на “Чистота”, каза за БНТ бившият кмет Здравко Димитров и допълни, че не е притеснен: “Не, ние превехме много поръчки, много проекти се започнаха, много проекти се завършиха от мандата.”

Коментар пред камера за разследването на Европейската прокуратура отказаха както представители на сегашното, така и на предходното управление на общината.

Кметът Костадин Димитров вчера заяви, че не знае какво се случва, а бившият управител на фирма “Чистота” Димитър Георгиев заяви по телефона, че финансиране през общинската фирма за чистота не е минавало и не е осъществяван контрол от тяхна страна. Според разследването управителят и законният представител на фирмата-изпълнител са заподозрени, че са представили фалшива документация със завишени количества и цени.

В началото на юли 2024 година общински съветници от Пловдив са подали сигнал до прокуратурата и до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като поводът е съмнение, че с пари от заеми, общински средства е направен “ремонт на хартия” в сградата на фирма “Чистота”. Общинските съветници обаче нямат информация, доколко вчерашната акция в Община Пловдив на Европейската прокуратура е свързана с техните сигнали.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Скоро кметът на Пловдив от ГЕРБ ще мине в Новото начало.

    09:12 21.10.2025

  • 2 Пловдив си е гербаджийски град

    8 0 Отговор
    А при ГЕРБ всичко е схеми.

    09:14 21.10.2025

  • 3 Гост

    7 0 Отговор
    Няма как да няма схема. България е една голяма схема. Схемата е издигната в култ по тоя територия

    09:17 21.10.2025

  • 4 всичко е схема

    5 0 Отговор
    на територията

    09:19 21.10.2025

  • 5 Хе!

    6 0 Отговор
    Родната прокуртура никога не би нападнала Пловдив! Всички споменати би трябвало да са задържани под стража, за да не извършат ново престапление и окажат натиск на свидетелите! С тази мотивация Коцев е в ареста, като видимо не може да окаже натиск на никого, за разлика от многолостовия Герб!

    09:27 21.10.2025

  • 6 Мухахаха

    3 0 Отговор
    Сичко е водопади

    09:36 21.10.2025

  • 7 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Започват да гърмят гербари

    09:36 21.10.2025

  • 8 Ясно е за всички

    1 0 Отговор
    Няма как да има поръчка, ако няма схема за злоупотреба.
    Така се работи тук.

    09:45 21.10.2025

  • 9 Селянин

    1 0 Отговор
    Няма нещо в което да няма схема. Където и да ровнеш е някаква схема.

    09:50 21.10.2025

Новини по градове:
