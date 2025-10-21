Има ли схема за злоупотреба с евросредства за ремонта на "Чистота" в Пловдив?

Европейската прокуратура разследва община Пловдив по подозрение в измама при обществена поръчка, свързана с подобряване на градските зелени и публични пространства. Обект на проверката е ремонтът на сградата на общинско предприятие “Чистота” през миналия мандат, когато кмет бе Здравко Димитров, припомня БНТ.

Обществената поръчка е била на стойност почти 3 млн. лева. 59% от сумата е била съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. В изявления от Европейската прокуратура посочиха още, че по случая има твърдение за злоупотреба със служебно положение в периода 2022-2023 година от бивши длъжностни лица на общината, но имена не се посочват. Вчера часове наред разследващите със съдействието на Главна дирекция “Национална полиция" извършваха претърсвания в сградата на Община Пловдив, в бившия партиен дом, където също се помещават общински дирекции.

“От медиите разбрах, на мен още никой не се е обаждал. И аз не съм наясно за какво става въпрос, знам, че проверяват поръчките на “Чистота”, каза за БНТ бившият кмет Здравко Димитров и допълни, че не е притеснен: “Не, ние превехме много поръчки, много проекти се започнаха, много проекти се завършиха от мандата.”

Коментар пред камера за разследването на Европейската прокуратура отказаха както представители на сегашното, така и на предходното управление на общината.

Кметът Костадин Димитров вчера заяви, че не знае какво се случва, а бившият управител на фирма “Чистота” Димитър Георгиев заяви по телефона, че финансиране през общинската фирма за чистота не е минавало и не е осъществяван контрол от тяхна страна. Според разследването управителят и законният представител на фирмата-изпълнител са заподозрени, че са представили фалшива документация със завишени количества и цени.

В началото на юли 2024 година общински съветници от Пловдив са подали сигнал до прокуратурата и до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като поводът е съмнение, че с пари от заеми, общински средства е направен “ремонт на хартия” в сградата на фирма “Чистота”. Общинските съветници обаче нямат информация, доколко вчерашната акция в Община Пловдив на Европейската прокуратура е свързана с техните сигнали.