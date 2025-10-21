Новини
България »
Маскиран нападна с чук прокурор до дома му в София

Маскиран нападна с чук прокурор до дома му в София

21 Октомври, 2025 11:04 1 549 34

  • чук-
  • прокурор-
  • нападение

Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град”

Маскиран нападна с чук прокурор до дома му в София - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Маскиран мъж с чук е нападнал прокурор от Софийската градска прокуратура, научи NOVA. Случаят е от около 20.30 часа в понеделник вечер.

Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град”.

Той е настанен в реанимацията на болница „Токуда”. По първоначална информация няма опасност за живота му. Иво Илиев е бивш заместник градски прокурор на София.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    44 1 Отговор
    Само с чук се набива акъл

    11:05 21.10.2025

  • 2 ФАКТ

    43 1 Отговор
    Похвално

    11:06 21.10.2025

  • 3 Добра новина

    43 1 Отговор
    Повече такива добри новини!

    11:07 21.10.2025

  • 4 добре де

    42 1 Отговор
    Те всички прокурори, които са чадър на разбойниците, трябва това да очакват.

    Коментиран от #14

    11:07 21.10.2025

  • 5 Идвам да

    28 1 Отговор
    помагам с трион, дийте адреса на прокурорчето!

    11:07 21.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да беше го утрепал,

    30 0 Отговор
    никой не напада никого без причина, този прокурор е корумпиран, ощетил е в полза на мутри и мафия редица свободни и невинни граждани, това е сигурно, както е сигурно и защо лекарите редовно ги пердашат ! В България да си съдия, прокурор,лекар и депутат означава само едно - ИЗМАМНИК И КРАДЕЦ !

    11:14 21.10.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    20 1 Отговор
    НАРОДА СЕ СЪБУДИ!

    11:15 21.10.2025

  • 10 Съгласен

    24 0 Отговор
    Чудесно! Натам вървят нещата. Тия пишман прокурори трябва да разберат, че не са недосегаеми.

    11:15 21.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    23 1 Отговор
    КАТО НЯМА ЗАКОНИ, ЩЕ ИМА САМОРАЗПРАВА!

    11:16 21.10.2025

  • 12 бпаво

    18 0 Отговор
    Кпайно време е прокурори и съдии на мафията да преследвани и нападани от обикновенните пострадали хора.Само тогава може нещо да се промени когато не се чувстват недосегаеми

    11:17 21.10.2025

  • 13 Стамота

    4 15 Отговор
    А не ви ли хрумна, че може да е обратното. Може да е сплашване, за да се спре дело. Всички коментари по-горе са само на хора без капка акъл без ясна представа какво се случва в момента в съдебната система, а именно вижда се лъч надежда за промяна. ЗАМИСЛЕТЕ СЕ!

    Коментиран от #21, #23, #24, #25, #29

    11:18 21.10.2025

  • 14 са чадър на разбойниците

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "добре де":

    бая по опасни от политиците
    страхливи бръмбари и калинки

    сега ще ровят по присъди издадени да се сетят кой може да е
    кой не се е сетил да кихне
    дано проверят също банкови сметки и преводи за офшорки
    и чекмеджета

    11:18 21.10.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    13 0 Отговор
    Няма случайни прокурори😏😉

    11:19 21.10.2025

  • 16 Баш Батка

    8 0 Отговор
    Чука как е?

    11:20 21.10.2025

  • 17 истина ти казвам

    13 0 Отговор
    БРАВО!!!! Малко му е!

    11:20 21.10.2025

  • 18 Исторически парк

    15 0 Отговор
    Разстрел за всички прокурори от окръжен нагоре! Всичките са пеевци!

    11:20 21.10.2025

  • 19 Така някой

    15 0 Отговор
    ден ще започне промяната. Като поемем правдата в собствените си ръце за известно време. Колкото и грозно, и болезнено да е експресното прилагане!

    11:20 21.10.2025

  • 20 провинциалист

    6 0 Отговор
    Всяването на страх стана държавна политика. В ход е поредната серия на сценария "намери 5 еднотипни случая някъде из страната и ги разтръбявай докато започне да изглежда, че само това се случва навсякъде и по много"

    11:21 21.10.2025

  • 21 има кихане адвокати уговаряне та едва ли

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стамота":

    Може да е сплашване, за да се спре дело

    11:21 21.10.2025

  • 22 замалко да убие човека

    0 3 Отговор
    сигурно е взел наркотици . да нанася телесни повреди с чук . това е популярен бандитски приом . нож , бокс , бухалка , отверка , лост . защо точно с чук . 10 години затвор дават за подобно нападение . много вероятно е човека който е на възраст да не оживее . в русе имаше тежка телесна повреда от 15 г с ръце . в каратето има какво ли не : тояга , сърп , нунджако , железни ръкавици , нож , а как не са се сетили за чукчета . с тях се кове или зачуква пирон . пирон има в плуването . вид скок във водата . Намек : ей непрофесионалист . ама какво му е виновен . да ходи да го чука по главата . паркинга е опасно място .

    11:21 21.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стамота":

    БИВШ прокурор!

    11:27 21.10.2025

  • 25 бай Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стамота":

    Ти къде живееш? Всичко тъне в корупция, виждало се светлина

    11:30 21.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не, не може да е

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стамота":

    обратното, това само на теб може да хрумне ! Ти да не си от съдебната система в почивка и да драскаш тук глупости каквито ги вършиш и през работно време ? Само човек обвинен неправилно е способен на такава саморазправа след като вече животът му е "погребан" ! Убеден съм, че прокурорът е престъпник както САЩ ни показаха, че Пеевски е корумпиран пък ние го пазим с имунитет от правосъдието и никой прокурор не иска да му повдигне обвинение !

    11:36 21.10.2025

  • 30 Ти имаш ли орган

    3 0 Отговор
    за мислене бе N 13 - "стамота", какъв лъч надежда в прокуратурата бе миззерник след като ортак на мутри и мафиоти стана главен прокурор - Сарафов, каква надежда виждаш в купената от Пеевски прокуратура ? Думи нямам да обясня простотията която си демонстрирал ! Дразниш с маллоумие нормалните хора !

    11:40 21.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 лссах

    0 0 Отговор
    Кво триеш, бе, Μρш0?! Най-обичам да Mp.aτ колеги, че се отварят места да се набутам на хранилката!

    11:47 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове