Министърът на образованието свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата, съобщават от пресцентъра на ведомството. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.
Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.
12:55 21.10.2025
И във всеки дом..............
Изтърваха няколко поколение лапета без възпитание какво е човек.
Мерки и теглилки, след дъжд качулка.
12:55 21.10.2025
12:55 21.10.2025
12:56 21.10.2025
12:57 21.10.2025
12:59 21.10.2025
13:03 21.10.2025
13:14 21.10.2025
13:17 21.10.2025
13:19 21.10.2025
13:24 21.10.2025
13:28 21.10.2025
13:30 21.10.2025