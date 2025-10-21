Новини
България »
Всички градове »
Министърът на образованието свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата

Министърът на образованието свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата

21 Октомври, 2025 12:51 514 15

  • красимир вълчев-
  • извънредно съвещание-
  • сигурност-
  • училища

Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво

Министърът на образованието свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата, съобщават от пресцентъра на ведомството. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Децата по цял ден пушат вейпове и не знаят какво правят.

    12:55 21.10.2025

  • 2 бай Бай

    6 1 Отговор
    Полицай във всяка класна стая.
    И във всеки дом..............
    Изтърваха няколко поколение лапета без възпитание какво е човек.
    Мерки и теглилки, след дъжд качулка.

    12:55 21.10.2025

  • 3 честен ционист

    1 7 Отговор
    Най-добре е децата въобще да не напускат училище. Така и така от родителите си не могат да научат нищо полезно. Да преобразуват училищата за военни кадети като в РФ и от 15 да се учат как се сглабя и разглабя АКМ, за да си осигурят безопаен живот.

    12:55 21.10.2025

  • 4 флип

    8 0 Отговор
    Поредната порция празни приказки от поредните назначени безполезни идиоти

    12:56 21.10.2025

  • 5 Пич

    8 0 Отговор
    Освен родителите които се мутреят , тези са основните виновници за дебилизирането на подрастващите !!! Защото ги разглеждат само като парични линии !

    12:57 21.10.2025

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Ке искат пари за бодигард, като едно време 😁

    12:59 21.10.2025

  • 7 000

    5 0 Отговор
    България вече е същото гето кото западна европа и сащ.

    Коментиран от #10

    13:03 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МИШКА

    1 0 Отговор
    Няма такъв министър -

    13:14 21.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Циркаджии

    3 0 Отговор
    Ама големи

    13:17 21.10.2025

  • 12 Ножовете

    2 0 Отговор
    ли ще разрешава ?

    13:19 21.10.2025

  • 13 погром

    0 0 Отговор
    Поколенията са обречени.ДНес нищо не е в състояние да върне дисциплината в учебните часове.Учителите изпитват страх от заканващи родители и саморазправа.Разговори се водят у дома пред децата.Е,как да се въведе дисциплина и от кого.Учителя и принуден да им пише по една тройка за да се отърве от тях.А виновни са политиците и борбата им за гласове.Учителя Тео по математика,беше стигнал до уволнение защото искал учениците да знаят материала.Писал и двойка на дъщерята на влиятелна личност.Стигна се до телевизии,репортажи.Направиха човека на нищо.

    13:24 21.10.2025

  • 14 Гръч

    0 0 Отговор
    Фалшивите министри загробили държавата няма да променят нищ.Клането е започнало като СВО

    13:28 21.10.2025

  • 15 Пловдив

    0 0 Отговор
    Демек - нищо!

    13:30 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол