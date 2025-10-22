Моловете нямат намерение да поставят металдетектори на входовете си

Моловете в София нямат намерение да поставят металдетектори на входовете си. В ефира на Нова телевизия Мая Маринова, представител на Българската асоциация на ритейл центровете и управител на търговски центрове в София и Пловдив, поясни, че детекторите няма да засекат парче стъкло или пластмасов нож.
Тя отбеляза, че посетителите на търговските центрове влизат от входовете за пешеходци или откъм паркингите. По думите ѝ моловете имат и аварийни изходи. Според нея ако някой е решен да внесе оръжие, той знае от къде да мине, посочи news.bg.
Маринова заяви, че се дискутира внедряването на функция в умните системи за видеонаблюдение в моловете, която да идентифицира струпване на много хора на едно място или да сигнализира, ако човек падне. Тя посочи, че сигурността е тема номер едно. "Работим с международни фирми. Държим персоналът да е опитен и обучен", уточни Маринова.
Припомняме, че 15-годишно момче бе смъртоносно ранено след спречкване с друг младеж в търговски център в София. Полицията задържа предполагаемият извършител. Прокуратурата повдигна обвинения на задържания младеж, който се оказа криминално проявен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Турбодизел
09:58 22.10.2025
2 007 лиценз ту кил
09:59 22.10.2025
3 1488
ще послушиш палко
10:02 22.10.2025
4 търговските центрове у нас са безопасни
10:03 22.10.2025
5 Естествено
Коментиран от #7
10:03 22.10.2025
6 ООрана държава
Коментиран от #9
10:05 22.10.2025
7 Абе
До коментар #5 от "Естествено":Е къ да ти вдъхне респект като охранката е на МРЗ.
10:07 22.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 007 лиценз ту кил
До коментар #6 от "ООрана държава":Това също е вариант. Даже няма нужда да се проверяват лични карти. Визуално. А пък който иска да покаже, че е 18+ да си показва личната карта.
10:10 22.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами
Коментиран от #12
10:24 22.10.2025
12 007 лиценз ту кил
До коментар #11 от "Ами":В Турция има сериозна терористична заплаха. У нас проблемите са битови.
10:29 22.10.2025
13 Козият рог,
10:35 22.10.2025
14 Трол
10:38 22.10.2025