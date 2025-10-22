Новини
Моловете нямат намерение да поставят металдетектори на входовете си

22 Октомври, 2025 09:55 625 14

Ако някой е решен да внесе оръжие, той знае от къде да мине

Моловете в София нямат намерение да поставят металдетектори на входовете си. В ефира на Нова телевизия Мая Маринова, представител на Българската асоциация на ритейл центровете и управител на търговски центрове в София и Пловдив, поясни, че детекторите няма да засекат парче стъкло или пластмасов нож.

Тя отбеляза, че посетителите на търговските центрове влизат от входовете за пешеходци или откъм паркингите. По думите ѝ моловете имат и аварийни изходи. Според нея ако някой е решен да внесе оръжие, той знае от къде да мине, посочи news.bg.

Маринова заяви, че се дискутира внедряването на функция в умните системи за видеонаблюдение в моловете, която да идентифицира струпване на много хора на едно място или да сигнализира, ако човек падне. Тя посочи, че сигурността е тема номер едно. "Работим с международни фирми. Държим персоналът да е опитен и обучен", уточни Маринова.

Припомняме, че 15-годишно момче бе смъртоносно ранено след спречкване с друг младеж в търговски център в София. Полицията задържа предполагаемият извършител. Прокуратурата повдигна обвинения на задържания младеж, който се оказа криминално проявен.


