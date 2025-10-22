Борисов: За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. Ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян

За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. На една година трите партии ще се сменят. Ние ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, цитиран от Нова телевизия.
"Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От "ДПС-Ново начало" дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега. Отговорността за управлението си остава на ГЕРБ и на другите две партии в коалицията. Ще имаме поглед във всички министерства - всяка партия ще може да контролира и другите ведомства. Искаме механизмът на правителството да работи по-добре. Отново гарантирах стабилност на кабинета и поех отговорност за управлението. Не съм бил кандидат за премиер като условие при преговорите с "ДПС-Ново начало". Щеше да е по-добре, но не съм. Не искаме да напрягаме другите партии. Аз съм осигурил мнозинство на правителството без да има никаква щета. Да седнат и да се разберат за бюджета", коментира Борисов.
Лидерът на ГЕРБ коментира и критиките на президента към блокажа на парламента и правителството: "За мен Радев не е президент, а партиен лидер. Вече съм казвал да се осигурят пари на Президентството, както на всяка институция. Прозрачно да си проведат конкурси и да си купят коли".
26 Вече се запознали скоро със шопара
До коментар #19 от "ьрефт":2011 Борисов: Не познавам Пеевски и никога не сме се срещали
2013 Борисов: Пеевски ме е поръчал и иска да ме убие в килията
2016 Борисов се обяснява дали сутрин в огледалото си не вижда Пеевски
2017: Борисов: Пеевски го няма. Пеевски напусна и отиде в Дубай
2020: Борисов гони министрите Младен Маринов и Влади Горанов за връзки с Пеевски
2021: Борисов след санкциите по Магнитски: Не познавам Влади Горанов и Певвски. Горанов никога не е бил член ГЕРБ
2025: Борисов пред Влади Горанов и цялото ръководство на ГЕРБ: Познаваме се с Пеевски от 20 години (тоест, от 2005) и каквото ми е казал, всичко съм изпълнявал!
2013:
“Това е краят на столетницата днес.
Толкова съм сащисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложиха, БСП вече не съществува като партия, честитя на г-н Пеевски новия пост.
На БСП им честитя края на тази партия. Тя днес приключи. Днес България има една партия, която управлява - това е ДПС.
БСП не съществува като партия вече.”
Бойко Борисов
14 юни 2013
“След като тези три партии (БСП, ДПС и Атака) признаха изборите, и в тази криза отново ГЕРБ е първа политическа сила, те казаха, че с ръководството на ГЕРБ трябва да се разправят по нестандартен начин и само г-н Пеевски се бил съгласил да извърши всичко това. Те са подготвили сценарий - да ме задържат и в ареста да ме убият. Затова Станишев казва - нестандартно, само този човек, с риск за живота си, пое този ангажимент.”
Бойко
Коментиран от #36
11:39 22.10.2025
