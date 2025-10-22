Новини
България »
Всички градове »
Борисов: За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. Ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян

Борисов: За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. Ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян

22 Октомври, 2025 11:13 1 145 66

  • бойко борисов-
  • ротация-
  • председател на народното събрание-
  • рая назарян

"Не съм бил кандидат за премиер като условие при преговорите с "ДПС-Ново начало". Щеше да е по-добре, но не съм. Не искаме да напрягаме другите партии. Аз съм осигурил мнозинство на правителството без да има никаква щета. Да седнат и да се разберат за бюджета", коментира лидерът на ГЕРБ

Борисов: За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. Ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. На една година трите партии ще се сменят. Ние ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, цитиран от Нова телевизия.

"Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От "ДПС-Ново начало" дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега. Отговорността за управлението си остава на ГЕРБ и на другите две партии в коалицията. Ще имаме поглед във всички министерства - всяка партия ще може да контролира и другите ведомства. Искаме механизмът на правителството да работи по-добре. Отново гарантирах стабилност на кабинета и поех отговорност за управлението. Не съм бил кандидат за премиер като условие при преговорите с "ДПС-Ново начало". Щеше да е по-добре, но не съм. Не искаме да напрягаме другите партии. Аз съм осигурил мнозинство на правителството без да има никаква щета. Да седнат и да се разберат за бюджета", коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и критиките на президента към блокажа на парламента и правителството: "За мен Радев не е президент, а партиен лидер. Вече съм казвал да се осигурят пари на Президентството, както на всяка институция. Прозрачно да си проведат конкурси и да си купят коли".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Излагации

    51 0 Отговор
    Този ако харесва кокошка, кокошка ще заеме най-висшата длъжност в Републиката. Мисленето му е брутално ниско под пояса.

    Коментиран от #5

    11:16 22.10.2025

  • 2 БСП оттече у канала

    33 1 Отговор
    Джефира трепери за поста си. Забелва газ и към ГЕРБ и към ДПС.

    11:17 22.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    28 0 Отговор
    "Гласувайте, от Вашия глас зависи...."
    Абе някой да е гласувал за Председател на НС🤔❓

    11:17 22.10.2025

  • 4 БОЦ - ко

    13 0 Отговор
    На всеки както му отърва, -
    Един похапва дъгова пъстърва,
    Друг на шаранчета разчита,
    Трети партии в мрежите оплита...

    11:18 22.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    32 0 Отговор

    До коментар #1 от "Излагации":

    Чудно как не предложи МИС ПРАШКИ за този пост😉😉🤣🤣

    11:19 22.10.2025

  • 6 ккк

    26 0 Отговор
    аз ли не мога да смятам , мандата е 4г 3 партии по 1 г са 3г , ида да разбираме че пеевската назарянка ще е последните 2г една за Боката и една за Шиши

    Коментиран от #9

    11:19 22.10.2025

  • 7 Симеон Иванов

    44 1 Отговор
    Ето го - мутрата, превърнала България в страна от третия свят ...

    11:20 22.10.2025

  • 8 бай Иван

    30 2 Отговор
    Някой да каже най-накрая кой лупка Назарян та я бутат все да и подарят короната на ТС.За Киселова е направо смелост някаква да се върши това свещенодействие от лице от м.пол.

    11:20 22.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "ккк":

    Как ги сметна ТРИ , като ОФИЦИАЛНО са ПЕТ 🤔

    11:20 22.10.2025

  • 10 Дориана

    32 2 Отговор
    С Борисов е свършено- нито може да управлява самостоятелно, нито може да се противопостави на Пеевски. Толкова много се е снишил до Земята пред него, че вече няма и гръб , на който да се опрат дори неговите съмишленици . Образно казано е бита карта , вече става смешен с цирковете , които народа трябва да търпи . Що се отнася до Пеевски и ДПС Ново начало освен Борисов и предателските партии ИТН и БСП никой друг не ги иска в управлението включително и ние Рептилите. Така, че купуването на гласове, превземането на институции, диктатурата,, репресиите , политическите затворници, рекетите ще им носят само негативи . От тях зависи дали наистина ще работят за народа или само формално като Борисов и ГЕРБ/ СДС. Те трябва да се разграничат от тях.

    Коментиран от #52

    11:21 22.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    35 0 Отговор
    Иска да сложи метресата си начело на държавата. Тиквата съвсем откачи. Очаквам да номинира мис гащи за Премиер.

    11:21 22.10.2025

  • 12 Трол

    11 1 Отговор
    Въпросът е как да бъде извършена ротацията, без това да предизвика протести и контрапротести в защита на Наталия и на Рая.

    11:22 22.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    30 0 Отговор
    БОЙКО, ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАШ ДА СЕ НАПЪВАШ !
    НЕ РАЗБРА ЛИ,ЧЕ ТИ И ДРУГИЯ ШОПАР НЯМАТЕ МЯСТО В ПОЛИТИКАТА НА ДЪРЖАВАТА!
    МЯСТОТО ВИ Е В ЦСЗ!!
    НАРОДА ВИ МРАЗИ!!!!!

    11:23 22.10.2025

  • 14 Мошенници

    25 0 Отговор
    Народе, за кого сте гласували.
    За какво.
    Като постояноо ви връткат и мамят.

    11:25 22.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Борисов каза още

    6 10 Отговор
    За нас ротацията на председателя на Народното събрание е задължителна и се надявам колегите да се съобразят с това - на 1 година трите партии да се ротират. Ние ще посочим човека, който събираше най-много гласове на първите гласувания - Рая Назарян.

    Радев за мен не е президент, а партиен лидер. Казал ли е откъде да вземем 1 млн. и 50 хил. за “Боташ” с който ощети България на ден? Или, че ме имитира с “Шкода”-та? Минах го по този път отдавна. Радев е вече никой.

    11:27 22.10.2025

  • 17 Борисов

    14 0 Отговор
    Ти честен арменец, виждал ли си? И тая ще те изклеца.
    С годините имаш някакво развитие, но то става бавно, за това по- младото биче те омачка, като стар вестник.

    11:28 22.10.2025

  • 18 Само да добавя

    18 0 Отговор
    БСП да напусне коалицията. Настоявам!

    Коментиран от #34

    11:29 22.10.2025

  • 19 ьрефт

    17 1 Отговор
    ГЕРБ лъжлив и крадлив циганин, сега вече познаваш ли свинята ДПС -Шишко, или не го познаваш??? Щото до сега лъжеше че не го познаваш, но пък от 20 години си изпълнявал всичко което ти е искал. Сега вече си официално прооост циганин лъжец, и чакаме да видим още какво ще лъжеш. Окрадохте 2 та каквото можахте от България и накрая направихте и сватба. Лошата новина за теб е че си прооост циганин, и се ожени за наМагнитен партньор, и чичо Дони ще ти вземе скалпа. Забравил си че досието ти на крадец го има не само Шишко а и цирей ю и ще те оправят много бързо. Слава на Господ Иисус Христос ако до дни не те блъсне валяк, може да стягаш четка за зъби и сапун за централния софийски. И 8то жуже няма да ви помогне. Винету, смърдиш и миришеш.

    Коментиран от #26

    11:31 22.10.2025

  • 20 Даа!

    13 0 Отговор
    Бойко си прави тънката сметка отсега,при предсрочни избори ( а те ще дойдат скоро, буквално след Нова година) Назарян да се превърне от Шеф,във Голям шеф- Премиер на служебен кабинет.Което означава,че така ще влачат държавата до Октомври,когато са изборите за Президент.А другия тънък замисъл,че при Служебен кабинет, няма върху кого да се стовари гнева на народа,когато го притисне недоимък от еврозоната,защото цените ще луднат,а доходите и пенсиите ще са почти наполовина като номинал.Тези ще доразкостят държавата.А тошко къдрицата и зафирчо кебапчията само ще им пригласят.Иначе заминават завинаги в отходния канал,за политически отпадъци.Тошковия министър- грозданчо ще подари на частници- концесионери БДЖ- това им стига ,да си оправят живота за сто години напред.Зафирчо ще уреди някое лоби по Плана,все пак става въпрос за няколко милиарда евро.Те и затова подкрепиха еврозоната.Когато е тук евро и навън е евро,,врътките стават много по лесно и незабелязано.

    11:33 22.10.2025

  • 21 Бъдещите служебни премиери

    16 0 Отговор
    Трябва да бъдат доказани бооклуци до един нали? По домовата книга ....

    11:36 22.10.2025

  • 22 Истината

    15 1 Отговор
    Целунахте ли се с шопаров...бял ден да не видите

    Народа не ви понася вече...

    11:36 22.10.2025

  • 23 ООрана държава

    14 0 Отговор
    А преди как се тръшкаше бойко на тия ротации че били екзотика, а сега взе да му харесва, както му харесва и коалиция с шиши

    11:37 22.10.2025

  • 24 Лена Бориславова с публикация

    6 1 Отговор
    Интересна и точна

    Коментиран от #54

    11:37 22.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Вече се запознали скоро със шопара

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "ьрефт":

    2011 Борисов: Не познавам Пеевски и никога не сме се срещали

    2013 Борисов: Пеевски ме е поръчал и иска да ме убие в килията

    2016 Борисов се обяснява дали сутрин в огледалото си не вижда Пеевски

    2017: Борисов: Пеевски го няма. Пеевски напусна и отиде в Дубай

    2020: Борисов гони министрите Младен Маринов и Влади Горанов за връзки с Пеевски

    2021: Борисов след санкциите по Магнитски: Не познавам Влади Горанов и Певвски. Горанов никога не е бил член ГЕРБ

    2025: Борисов пред Влади Горанов и цялото ръководство на ГЕРБ: Познаваме се с Пеевски от 20 години (тоест, от 2005) и каквото ми е казал, всичко съм изпълнявал!

    2013:

    “Това е краят на столетницата днес.

    Толкова съм сащисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложиха, БСП вече не съществува като партия, честитя на г-н Пеевски новия пост.

    На БСП им честитя края на тази партия. Тя днес приключи. Днес България има една партия, която управлява - това е ДПС.

    БСП не съществува като партия вече.”

    Бойко Борисов

    14 юни 2013

    “След като тези три партии (БСП, ДПС и Атака) признаха изборите, и в тази криза отново ГЕРБ е първа политическа сила, те казаха, че с ръководството на ГЕРБ трябва да се разправят по нестандартен начин и само г-н Пеевски се бил съгласил да извърши всичко това. Те са подготвили сценарий - да ме задържат и в ареста да ме убият. Затова Станишев казва - нестандартно, само този човек, с риск за живота си, пое този ангажимент.”

    Бойко

    Коментиран от #36

    11:39 22.10.2025

  • 27 Да има да взема

    12 0 Отговор
    Борисов не е осигурил мнозинство на правителството, а е мандатоносител посещ друг да му осигури мнозинството. Съвсем го удари шизофренията

    11:40 22.10.2025

  • 28 Точно

    11 0 Отговор

    До коментар #25 от "жаецд":

    А най прясната новина е че свинята си купува на безценица и веригата "Фантастико"

    Коментиран от #42

    11:40 22.10.2025

  • 29 И кое и е ценото на тая пуйка

    14 0 Отговор
    Рая Назарян ?

    Коментиран от #32, #41

    11:41 22.10.2025

  • 30 българка

    12 1 Отговор
    Пеевски искал Рая да командва парада, докато той опече работата с пълното овладяване на ГЕРБ. Иска всичко, не някакви споделени порции. Спете българи, спете спокойно, има КОЙ да мисли за вас или за вашите пари?

    11:42 22.10.2025

  • 31 Никой

    12 0 Отговор
    Все тая - но тази женица - няма качествата - Рая Назарян - това са амбициозни момичета - но не могат.

    Сложни са задачите - за съжаление - ни подмятат някакви - манекенки.

    Имаше и преди - кандидат за кметица - едан манекенка - дето се вика. Юлияна Дончева - ако е така. Тя - също беше - манекенка.

    11:43 22.10.2025

  • 32 Ами кое

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "И кое и е ценото на тая пуйка":

    Вратите към нагона!

    11:44 22.10.2025

  • 33 Сега да видим как

    12 1 Отговор
    Отново БСП-ОЛ ще свали гащи и ще се подложи на поредното унижение

    11:44 22.10.2025

  • 34 Задгробни

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само да добавя":

    Какво БСП, това е клуб на интересчиите безсрамници, наречен някаква си лява коалиция или обединение. Там е всичкото вампир на прехода и един велик вожд Флинтстоун.

    Коментиран от #65

    11:46 22.10.2025

  • 35 Рая Назарян

    10 0 Отговор
    Стана ли "доктор" а? Я да я направите веднага доктор че по авторитетно да изглежда пуйката

    11:46 22.10.2025

  • 36 българка

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Вече се запознали скоро със шопара":

    Това, което Бойко е казал на 14 юни 2013, може и да се случи. А след това ще се случи и нещо друго. Да изчакаме.

    11:46 22.10.2025

  • 37 Няма да ми се ротирате

    9 0 Отговор
    Щото съвсем свят ни се зави от ротации. Ще изчезвате

    11:48 22.10.2025

  • 38 да ти кажа

    5 1 Отговор
    Рая много хубаво свири на банкяска флейта!

    11:48 22.10.2025

  • 39 И на Шиши ли сега

    6 0 Отговор
    Ще я пуснат тая Рая Назарян? На кой парапет ще е?

    11:50 22.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "И кое и е ценото на тая пуйка":

    Замени "Й" с "Т" ... и ще разбереш🥿

    11:54 22.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бюджет още няма внесен

    2 0 Отговор
    За обсъждане, Тея ще ми се ротират

    11:55 22.10.2025

  • 44 За нас е задължителна ротацията

    2 0 Отговор
    За кой НАС? А?

    11:59 22.10.2025

  • 45 Карлос Друсар

    2 0 Отговор
    За да я бутат толкова много тази Рая Нарязан, представете си колко много сFирки е извъртяла

    11:59 22.10.2025

  • 46 Стоянов

    4 0 Отговор
    Рая НаДелян

    11:59 22.10.2025

  • 47 Севда на Боко каза

    4 0 Отговор
    Що не кажете нещо за отвратителното му поведение към журналистите (мисирките) ?

    11:59 22.10.2025

  • 48 Промяна

    0 0 Отговор
    Държавник дипломат политик Останалите съществуват само прибират само лъжат само саботират само Ако не е Борисов вие какво ще лъжете измамниците но като има невежи

    12:01 22.10.2025

  • 49 предложение

    3 0 Отговор
    А защо не онази с големите гърди от Видин?Защо тази безлична "бозава"Рая която има вид на анемична .Кой и защо ни я пробутва настойчиво?Коя е тя всъщност?

    12:01 22.10.2025

  • 50 Та тя

    3 0 Отговор
    е повече от неподходяща и дори идеята за това е тотална лудост , безотговорност и вреда както за държавата ни , така и за българските граждани !

    12:01 22.10.2025

  • 51 А Кой ще

    2 0 Отговор
    ръководи космическата агенция ?

    12:01 22.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ГЕРБ-ДПС

    2 1 Отговор
    Вече са една партия !

    12:03 22.10.2025

  • 54 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Лена Бориславова с публикация":

    Лена при едни нови избори и при промяна на изборните правила вие къде се виждате Пеевски има 300 хиляди Лена а ти къде си тръгнала ВИЖТЕ се какви саботажници сте на държавата ни

    Коментиран от #60

    12:07 22.10.2025

  • 55 Мнение

    2 1 Отговор
    Да е жив и здрав за дългата присъда . Ще разбере колко тежи България, не е лека както неговото "приятелство" - предателство. Г-н Пеевски няма да получи и един глас в Турция, а избирателите му ще бъдат гонени като фундаменталисти от Ердоган, ако Борисов не влезе в следствието. Борисов лично постави Пеевски в забранителните списъци на САЩ и Великобритания със своите показания и си мисли, че сега ще каже обратното и готово

    12:07 22.10.2025

  • 56 хахаха

    2 0 Отговор
    бб предлага личната бибитка-майсторка на дидо за председател на мс. как да го вземат хората насериозно

    12:12 22.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Синя София

    0 0 Отговор
    Разбира се че ще е човек на Пеевски

    12:15 22.10.2025

  • 59 Хаха

    0 0 Отговор
    Безкнижникът проумяна ли, че е въпрос на време да бъде сдъвкан и изпл.т от 190 килограмовото безформено т.ловище, подобно на доган! Въпрос на време е всичките му "верни" рая, теменужка, ковид доктора с нетрадиционна ориентация, сламения премиер, дончев, къдравата сю, георгевците, деница и т.н. първо да седнат на коленце, после да се снимат под знамето със 190-те килограма!?
    Очаквам последна серия на "вдигнал кръвно, прегърнал 2-та внуци" в Банкя, преди да поеме към бай Ставри по нареждане на 190-те килограма...

    12:16 22.10.2025

  • 60 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Промяна":

    Купените гласове от Пеевски за ДПС Ново начало не могат да му помогнат. Тази партия се срива надолу , за Пеевски е ясно.- мераците му ще бъдат охладени.

    12:17 22.10.2025

  • 61 Гост

    0 0 Отговор
    Марш при доган бе, мазен дебелако

    12:18 22.10.2025

  • 62 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    Сиганката Рая Наделян, много ясно. Имаш ли друг избор, Тикво?

    12:19 22.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мнение

    0 0 Отговор
    Такива съкращения предстоят на калинките му заради раздутия бюджет в евро, че и БСП ще задмине ГЕРББ на изборите през март

    12:21 22.10.2025

  • 65 погром

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Задгробни":

    Барни Ръбъл е покрусен.

    12:23 22.10.2025

  • 66 Връткова

    0 0 Отговор
    За задължителното въртене на председателя на НС - добре. А, някаква реална работа "за хората" /казваше се "в името на Народа" по бай Тошово време/ 😁 кога ще свършите ?

    12:27 22.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол