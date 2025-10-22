Каримански: За година дефицитът е нараснал с 210%.

Публичните финанси са под натиск от гледна точка на разходната част. Трябва да почнем да намаляваме дефицита, когато имаме растяща икономика. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански.
Не е нормално при растяща икономика дефицитът да се увеличава. Към края на август дефицитът е около 4% от БВП или с 5,215 млрд.лева повече от миналия август. За този период дефицитът е нараснал с 210%, заяви Каримански, като добави, че към края на август вече са направени над 80% от предвидените в бюджета за годината разходи.
Тепърва има да се направят още много разходи и ако към осмия месец сме направили 81% от предвидените, към края на годината със сигурност ще бъдат над 100%. Тези разходи идват от т.нар. снежна топка – разходите, които са извън бюджета, от отделните специализирани бюджети, например нарастването на разходите за заплати в МВР повече, отколкото е нормално, посочи членът на ръководството на БНБ.
Приходите не вървят така както беше предвидено в консолидираната фискална програма. Приходите от ДДС като изпълнение тази година са по-малко към август месец тази година от август миналата година. Приходите от помощи и дарения са още по-малко. Тази година имаме и по-висока инфлация, особено след юни месец. Когато инфлацията се засилва, тя има само положително въздействие към приходите от ДДС, т.е. особено за последните два месеца инфлацията е помогнала за приходите от ДДС, отбеляза Любомир Каримански.
Ако изключим капиталовата програма, в този бюджет не са предвидени и други буфери. Трябва да имаме нарастване на буферите, когато имаме растяща икономика, а не да увеличаваме разходите. Не трябва винаги да се вглеждаме в бюджета, а в това какви са политиките, които ще изпълнява едно правителство, за да натрупва блага и те да бъдат разпределени правилно между отделните сектори в държавата и между социалните групи. Това не виждам. Трябва да кажем какви са политиките, върху които ще стъпи този бюджет, каква е философията – аз не ги виждам. Бюджетът не може самоцелно да изпълнява някаква техническа функция, важно е какво изпълняваме като трансформационни политики, ако ще се реформира даден сектор, какво правим с демографския сектор, какво става с детската болница. Проблемът не е в бюджета сам по себе си, проблемът е в политиките, които липсват, каза Каримански.
Той коментира и влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.
Не е проблем преминаването от една валута в друга, а преминаването в икономика с по-висока добавена стойност, която да можем да изнасяме и извън България. Това е основният проблем, който трябва да бъде заложен, заяви членът на УС на БНБ.
По думите му няма разлика между изтеглените дългове от правителствата с министър на финансите Асен Василев и сегашното, с финансов министър Теменужка Петкова, тъй като, според Любомир Каримански, заемите не са използвани за инвестиции в икономиката на България, както би трябвало да бъде.
1 честен ционист
18:51 22.10.2025
2 Коста
18:52 22.10.2025
3 Свалете си заплатите с 2/3
18:52 22.10.2025
4 бгполитик
18:52 22.10.2025
5 Пенсионер
Видно е, че хем не могат, хем много крадат.
18:53 22.10.2025
6 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
18:54 22.10.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Нал сме в клуба на "богатите" .
Като Франкия.
18:55 22.10.2025
8 Пич
18:55 22.10.2025
9 Българин
18:55 22.10.2025
10 Кой
18:55 22.10.2025
11 И как си го обяснява тогава
Коментиран от #16
18:56 22.10.2025
12 Реалност
Иначе общият знаменател - евроатлантизма е фетиш. Вариантът на евроатлантизъм на ГЕРБ и ДПС го няма никъде по света, може би само в Унгария Той е несъвместим със стандартите на Европа. Не може да бъдеш в Магнитски, след кражбата КТБ и пораженията върху всичко до което си се докоснал, или да си направил Турски поток и да проповядваш, че си против Путин. Още по-малко да съдиш от позициите на евроатлантизъм.
Няма вариант за български атлантизъм - с много корупция, с много феодализъм, без никакви опори в западния модел, най-малкото защото предполага запазване на възможностите на Русия да ни пробива през зависимости и лични свързаност на политическия елит.
18:57 22.10.2025
13 Последния Софиянец
18:58 22.10.2025
14 Леле майкоооо....
18:58 22.10.2025
15 бою циганина
18:58 22.10.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #11 от "И как си го обяснява тогава":И това при огромна инфлация
18:59 22.10.2025
17 РуZко-българска мафия !
Тя е симбиоза на политици с едрия бизнес, нуждаещ се от протекции на вътрешния пазар, профсъюзи с вечни ръководства, медии, финансирани от същия едър бизнес и държавата.
Сферите с най-силно руско влияние са лост за постигане на интересите. Фирмите, които се конкурират на международните пазари не търсят нищо от държавата и няма за какво да протестират.
Потенциал за натиск върху държавата имат тези, които съществуват чрез бюджета: субсидии, субсидирана продукция, задължително изкупуване на продукцията - т.е които съществуват извън пазара и благодарение на нашите и европейски данъци.
И търсят политическо представителство, което да поддържа това статукво и удължава тази агония.
А поддържащите медии получават реклама от бизнеси, разчитащи на държавата или от самата държава срещу ангажимент да осигуряват имидж и трибуна на говорителите на това политическо представителство.
Най-мощните гласове са политически организирани мощни лобита на латкопееифундисти, енергийни олигарси, строителни босове и медийни тайкуни, всички на бюджетната софра.
Трябва да добавим и ръководствата на службите и армията, които осигуряват комфорта на модела и блокират политически опити той да бъде променен.
Спомнете си бунта срещу неруската военна техника или политическите изявления на шефове на служби.
Всичко това се контролира от Борисов и Пеевски
18:59 22.10.2025
18 Сатана Z
19:01 22.10.2025
19 Много му е объркано
19:01 22.10.2025
20 Спирате субсидиите за партиите
19:04 22.10.2025
22 Един
Много нагъл! Много двуличен! И не забравяйте, че е пълен привърженик на европроказата, която ще ви окраде!
19:05 22.10.2025
23 Потресаващо
19:05 22.10.2025
24 Бат Венце Сикаджията
19:10 22.10.2025
25 И продължава
19:11 22.10.2025