Каримански: За година дефицитът е нараснал с 210%

22 Октомври, 2025 18:49 598 25

  • любомир каримански-
  • дефицит-
  • икономика

Не е нормално при растяща икономика дефицитът да се увеличава. Към края на август дефицитът е около 4% от БВП или с 5,215 млрд.лева повече от миналия август

Мария Атанасова

Публичните финанси са под натиск от гледна точка на разходната част. Трябва да почнем да намаляваме дефицита, когато имаме растяща икономика. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански.

Не е нормално при растяща икономика дефицитът да се увеличава. Към края на август дефицитът е около 4% от БВП или с 5,215 млрд.лева повече от миналия август. За този период дефицитът е нараснал с 210%, заяви Каримански, като добави, че към края на август вече са направени над 80% от предвидените в бюджета за годината разходи.

Тепърва има да се направят още много разходи и ако към осмия месец сме направили 81% от предвидените, към края на годината със сигурност ще бъдат над 100%. Тези разходи идват от т.нар. снежна топка – разходите, които са извън бюджета, от отделните специализирани бюджети, например нарастването на разходите за заплати в МВР повече, отколкото е нормално, посочи членът на ръководството на БНБ.

Приходите не вървят така както беше предвидено в консолидираната фискална програма. Приходите от ДДС като изпълнение тази година са по-малко към август месец тази година от август миналата година. Приходите от помощи и дарения са още по-малко. Тази година имаме и по-висока инфлация, особено след юни месец. Когато инфлацията се засилва, тя има само положително въздействие към приходите от ДДС, т.е. особено за последните два месеца инфлацията е помогнала за приходите от ДДС, отбеляза Любомир Каримански.

Ако изключим капиталовата програма, в този бюджет не са предвидени и други буфери. Трябва да имаме нарастване на буферите, когато имаме растяща икономика, а не да увеличаваме разходите. Не трябва винаги да се вглеждаме в бюджета, а в това какви са политиките, които ще изпълнява едно правителство, за да натрупва блага и те да бъдат разпределени правилно между отделните сектори в държавата и между социалните групи. Това не виждам. Трябва да кажем какви са политиките, върху които ще стъпи този бюджет, каква е философията – аз не ги виждам. Бюджетът не може самоцелно да изпълнява някаква техническа функция, важно е какво изпълняваме като трансформационни политики, ако ще се реформира даден сектор, какво правим с демографския сектор, какво става с детската болница. Проблемът не е в бюджета сам по себе си, проблемът е в политиките, които липсват, каза Каримански.

Той коментира и влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.

Не е проблем преминаването от една валута в друга, а преминаването в икономика с по-висока добавена стойност, която да можем да изнасяме и извън България. Това е основният проблем, който трябва да бъде заложен, заяви членът на УС на БНБ.

По думите му няма разлика между изтеглените дългове от правителствата с министър на финансите Асен Василев и сегашното, с финансов министър Теменужка Петкова, тъй като, според Любомир Каримански, заемите не са използвани за инвестиции в икономиката на България, както би трябвало да бъде.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    Никой не е бил дефицита по време на Гечката Хиперинфлацията, но никога не е и късно с атомното счети начело на Министерство на финансите.

    18:51 22.10.2025

  • 2 Коста

    6 0 Отговор
    Икономиката е нормална, колкото държавата!

    18:52 22.10.2025

  • 3 Свалете си заплатите с 2/3

    9 0 Отговор
    И дефицитът по малко ще нарасне

    18:52 22.10.2025

  • 4 бгполитик

    6 0 Отговор
    КРАДНЕНЕ КРАДНЕНЕ КРАДНЕНЕ!!!

    18:52 22.10.2025

  • 5 Пенсионер

    5 1 Отговор
    Връщайте Асен Василев да им оправи бакиите на тези бандити от ГЕРБ Ново начало !
    Видно е, че хем не могат, хем много крадат.

    18:53 22.10.2025

  • 6 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    8 2 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    18:54 22.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Каримански: За година дефицитът е нараснал с 210%.

    Нал сме в клуба на "богатите" .

    Като Франкия.

    18:55 22.10.2025

  • 8 Пич

    6 0 Отговор
    Как така бе ?! Аа..... сетих се !!! Половината крадете , половината подарявате на Украйна и Козяк !!!

    18:55 22.10.2025

  • 9 Българин

    2 2 Отговор
    Това са бюджетите на кокорчо, който обра парите на хората и разсипа държавата!

    18:55 22.10.2025

  • 10 Кой

    2 1 Отговор
    раздаде милиарди на шапките, кой

    18:55 22.10.2025

  • 11 И как си го обяснява тогава

    1 1 Отговор
    Че Приходите от ДДС като изпълнение тази година са по-малко към август месец тази година от август миналата година. ? ....

    Коментиран от #16

    18:56 22.10.2025

  • 12 Реалност

    0 2 Отговор
    Отново сме в 2015 година, опряхме до линията на допустима промяна, която ГЕРБ и ДПС начертаха. Нормално - идеята за "промяна" на ББ и ДП не включва нищо значимо, по същество запазване на контрола на Борисов и Пеевски върху служби, съдебна система и върху всички значими обществени лостове за влияние. Това, което се случи в БФС е същото, което се случва в държавата - подмяна, в държавата се търси новия Гонзо, който да бъде кукла. Така ще бъде и в Българската православна църква.
    Иначе общият знаменател - евроатлантизма е фетиш. Вариантът на евроатлантизъм на ГЕРБ и ДПС го няма никъде по света, може би само в Унгария Той е несъвместим със стандартите на Европа. Не може да бъдеш в Магнитски, след кражбата КТБ и пораженията върху всичко до което си се докоснал, или да си направил Турски поток и да проповядваш, че си против Путин. Още по-малко да съдиш от позициите на евроатлантизъм.
    Няма вариант за български атлантизъм - с много корупция, с много феодализъм, без никакви опори в западния модел, най-малкото защото предполага запазване на възможностите на Русия да ни пробива през зависимости и лични свързаност на политическия елит.

    18:57 22.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Икономиката уж расте заради голямата инфлация.Всъщност намалява.

    18:58 22.10.2025

  • 14 Леле майкоооо....

    1 0 Отговор
    Приходите в бюджета от помощи и дарения били още по-малко....

    18:58 22.10.2025

  • 15 бою циганина

    1 1 Отговор
    търкам са в крачола на делян като кварталната мачка

    18:58 22.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "И как си го обяснява тогава":

    И това при огромна инфлация

    18:59 22.10.2025

  • 17 РуZко-българска мафия !

    0 2 Отговор
    Известно е, че инсталираната по руски образец олигархия у нас не е просто сливане на политическа и икономическа власт.
    Тя е симбиоза на политици с едрия бизнес, нуждаещ се от протекции на вътрешния пазар, профсъюзи с вечни ръководства, медии, финансирани от същия едър бизнес и държавата.
    Сферите с най-силно руско влияние са лост за постигане на интересите. Фирмите, които се конкурират на международните пазари не търсят нищо от държавата и няма за какво да протестират.
    Потенциал за натиск върху държавата имат тези, които съществуват чрез бюджета: субсидии, субсидирана продукция, задължително изкупуване на продукцията - т.е които съществуват извън пазара и благодарение на нашите и европейски данъци.
    И търсят политическо представителство, което да поддържа това статукво и удължава тази агония.
    А поддържащите медии получават реклама от бизнеси, разчитащи на държавата или от самата държава срещу ангажимент да осигуряват имидж и трибуна на говорителите на това политическо представителство.
    Най-мощните гласове са политически организирани мощни лобита на латкопееифундисти, енергийни олигарси, строителни босове и медийни тайкуни, всички на бюджетната софра.
    Трябва да добавим и ръководствата на службите и армията, които осигуряват комфорта на модела и блокират политически опити той да бъде променен.
    Спомнете си бунта срещу неруската военна техника или политическите изявления на шефове на служби.
    Всичко това се контролира от Борисов и Пеевски

    18:59 22.10.2025

  • 18 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Остават броени дни до 1 януари,а тоя се затръшкал ,че има дефицит?

    19:01 22.10.2025

  • 19 Много му е объркано

    2 0 Отговор
    В кратуната обаче. Съмнения имам дали въобще нещо от финанси разбира този човек. И защо събираемостта от ДДС е по малка а?

    19:01 22.10.2025

  • 20 Спирате субсидиите за партиите

    3 0 Отговор
    И после за НАТЮ и Украйна. Елементарно е...

    19:04 22.10.2025

  • 22 Един

    1 0 Отговор
    Не забравяйте, че този блажи от същата баница, която уж лошите управляващи раздават!
    Много нагъл! Много двуличен! И не забравяйте, че е пълен привърженик на европроказата, която ще ви окраде!

    19:05 22.10.2025

  • 23 Потресаващо

    2 0 Отговор
    Приходите в бюджета от помощи и дарения..)....

    19:05 22.10.2025

  • 24 Бат Венце Сикаджията

    0 1 Отговор
    Такива "гений" като тези в БНБ докарват Жан Виденовите зими. Задава се следващата.

    19:10 22.10.2025

  • 25 И продължава

    1 0 Отговор
    От 2009г откакто Герб са на власт 75 милиарда лева дълг. Браво Борисов унищожи я тая държава.

    19:11 22.10.2025

