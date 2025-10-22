Новини
Йончева: ЕП критикуваше България, че няма върховенство на закона по високите етажи на властта

22 Октомври, 2025 20:50

Последният доклад за България, бе, че има напредък по делата, въпреки политическия хаос

Целта на дебата в ЕП днес беше да повдигнем темата за върховенството на правото. Евродепутатите трябва да знаят какво се случва в България и да реагират. Това заяви евродепутатът Никола Минчев в предаването „Още от деня“ по БНТ във връзка с ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

Върховенството на правото в ЕП се следи изключително внимателно. Това е един от основните приоритети в нашата работа. Години наред ЕП критикуваше България, че няма върховенство на закона по високите етажи на властта, коментира независимият евродепутат Елена Йончева.

Председателят на Комисията ЛИБЕ заяви, че е недопустимо политици да се намесват в делата. В България има много ясен механизъм за проследяване на върховенството на закона. Последният доклад за България, бе, че има напредък по делата, въпреки политическия хаос, подчерта тя.

Минчев добави, че в последния доклад за върховенството на правото е отчетено, че напредък липсва. Нашата демокрация има своите проблеми, изтъкна той.

Недопустимо е да се оказва политическо влияние върху съдебната система, посочи Йончева. Това е дебат без резолюция, тъй като е иницииран от една политическа група. Тя отчете, че в зала е имало много малък брой депутати.

Минчев поясни, че за да се инициира такъв дебат е нужно да има мнозинство, такова обаче няма. Той не се съгласи, че посещаемостта е някакъв знак, защото този проблем бил хроничен.

Елена Йончева поясни, че има значение доколко темата е обективна и ясно поставена. Според нея този дебат е бил партийно поставен.


България
  • 1 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    В Брюксел са учителите по кражби на нашата Мафия.

    20:53 22.10.2025

  • 2 1488

    14 1 Отговор
    разбойко пък казуваше че няма корупция по високите етажи на властта

    20:57 22.10.2025

  • 3 1488

    14 1 Отговор
    щото при вас има затуй мьрсулана е на свобода ?

    20:58 22.10.2025

  • 4 Ми то си няма

    12 2 Отговор
    От всички най-неприятно и безсрамно лъготеха Ковачев от Герб, Волгин от Възраждане и тази писклива руса журналистка от Новото началство.

    20:58 22.10.2025

  • 5 цветарката

    15 1 Отговор
    ханъ мата на шиши

    21:00 22.10.2025

  • 6 Елено

    18 0 Отговор
    Ти нали си човек на шиши
    Дръж се здраво за него,та като почне да пада и ти да си с него

    21:01 22.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    13 1 Отговор
    Йончева плямпа много глупости. Ако беше така ни еврозоната щяхме да видим, ни евросъюз. На повърхността всичко е много принципно, ама на еп му е през дедовия за върховенството на закона на територията. Важното е да вървят вноските

    21:06 22.10.2025

  • 9 Сергей

    13 1 Отговор
    Е това е вижте я най големия боклук

    21:08 22.10.2025

  • 10 Долу ЕС

    8 0 Отговор
    урсула скри смс и мейли, явно там няма проблем със закона там

    21:08 22.10.2025

  • 11 Т.КОЛЕВ

    4 0 Отговор
    ТИЯ УПРАВЛЯВАЩИ ВЛАСТ ИМАЩИ В БЪЛГАРИЯ НЕ УПРАВЛЯВАТ МАЙ ДОБРЕ
    СТОПИХА МАЛКА БЪЛГАРИЯ ОТ 9 МИШИОНА НАСЕЛЕНИЕ ДО РЕАЛНО 5,5 МОЛИОНА.ДОСТА ХОРА НАПУСНАХА БЪЛГАРИЯ.И ОЩЕ ЩЕ БЯГАТ В ЧУЖБИНА ЗАРАДИ ТИЯ. СЕГА ВЗИМАТ ЗАЕМИ ДА ДАВАТ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ КОЙТО СА СВРЪХ МНОГО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ДО 2025г. ВЪНШЕН ДЪЛГ НАД 18 МИЛИАРДА ЛЕВА. ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА ВОДЕЩО ДО ФАЛИТ НА БЪЛГАРИЯ.БРЗ ПРЯК ВЪНШЕН КОНТРОЛ ТИЯ СА НЕПОПРАВИМИ. И НЯКАКВИ СТРАННИ ЗАКОНИ ИЗМИСЛЯТ С ТЯХ ДА НАЛАГАТ ГЕНОЦИД И ЗЛООПУТРЕБА С ВЛАСТ. ФАКТИ

    21:18 22.10.2025

  • 12 Йончева и Станишев

    8 0 Отговор
    Върхът на корупцията.

    21:29 22.10.2025

  • 13 ленче ленче, платена мисирка си

    7 0 Отговор
    Йончева, не се обаждай повече - нали Шиши ти плаща масрафа там!

    21:31 22.10.2025

  • 14 До До

    4 0 Отговор
    ЦИТАТ:няма върховенство на закона по високите етажи на властта.

    КАКъв напредък? Погледни изборите в Пазарджик и статистиката за уважението към нелигитимния парламент

    21:33 22.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 вери найс

    3 0 Отговор
    Години наред ЕП критикуваше България, че няма върховенство на закона по високите етажи на властта, коментира 😁зависимият 😁 евродепутат Елена Йончева.
    В Бг прогресът е видим, и е навсякъде !

    21:38 22.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 диагноза

    3 1 Отговор
    Разследваният Минчев да говори за правосъдие е цинизъм.Но липсата на срам е партийно качество на ПП ДБ.

    21:39 22.10.2025

  • 19 Една от кочината

    3 0 Отговор
    Елено, за какво върховенство на закона бръщолевиш, като др теб стои един престъпник, разледван в Брюксел?
    Никола Минчев е една от издънките, както и ония Хазарта, да ти припомня, че и теб те купи Свинята!
    Повръща ми се от Вас.

    22:01 22.10.2025

  • 20 питам

    0 0 Отговор
    да отговори на 2 въпроса

    За онова в началото на века
    и защо предаде партията си.

    22:11 22.10.2025

  • 21 Тити

    0 0 Отговор
    Са ще излезнат Боко и Шиши и ще изкарат някой заек от ръкава че европейците не разбират от чекмеджета.

    22:16 22.10.2025

  • 22 Един

    0 0 Отговор
    Йончева излезе една продажна простакеса въртяща кючеци в скута на един мазен Д-ебелак!!!
    Тази гнусна булка трябва да бъде изхвърлена и да и се отнеме гражданството! Точно тази мръсна платена труженичка ако обича да не дава мнение и да не се обажда!

    22:21 22.10.2025

