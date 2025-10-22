Йончева: ЕП критикуваше България, че няма върховенство на закона по високите етажи на властта

Целта на дебата в ЕП днес беше да повдигнем темата за върховенството на правото. Евродепутатите трябва да знаят какво се случва в България и да реагират. Това заяви евродепутатът Никола Минчев в предаването „Още от деня“ по БНТ във връзка с ареста на варненския кмет Благомир Коцев.
Върховенството на правото в ЕП се следи изключително внимателно. Това е един от основните приоритети в нашата работа. Години наред ЕП критикуваше България, че няма върховенство на закона по високите етажи на властта, коментира независимият евродепутат Елена Йончева.
Председателят на Комисията ЛИБЕ заяви, че е недопустимо политици да се намесват в делата. В България има много ясен механизъм за проследяване на върховенството на закона. Последният доклад за България, бе, че има напредък по делата, въпреки политическия хаос, подчерта тя.
Минчев добави, че в последния доклад за върховенството на правото е отчетено, че напредък липсва. Нашата демокрация има своите проблеми, изтъкна той.
Недопустимо е да се оказва политическо влияние върху съдебната система, посочи Йончева. Това е дебат без резолюция, тъй като е иницииран от една политическа група. Тя отчете, че в зала е имало много малък брой депутати.
Минчев поясни, че за да се инициира такъв дебат е нужно да има мнозинство, такова обаче няма. Той не се съгласи, че посещаемостта е някакъв знак, защото този проблем бил хроничен.
Елена Йончева поясни, че има значение доколко темата е обективна и ясно поставена. Според нея този дебат е бил партийно поставен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:53 22.10.2025
2 1488
20:57 22.10.2025
3 1488
20:58 22.10.2025
4 Ми то си няма
20:58 22.10.2025
5 цветарката
21:00 22.10.2025
6 Елено
Дръж се здраво за него,та като почне да пада и ти да си с него
21:01 22.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
21:06 22.10.2025
9 Сергей
21:08 22.10.2025
10 Долу ЕС
21:08 22.10.2025
11 Т.КОЛЕВ
СТОПИХА МАЛКА БЪЛГАРИЯ ОТ 9 МИШИОНА НАСЕЛЕНИЕ ДО РЕАЛНО 5,5 МОЛИОНА.ДОСТА ХОРА НАПУСНАХА БЪЛГАРИЯ.И ОЩЕ ЩЕ БЯГАТ В ЧУЖБИНА ЗАРАДИ ТИЯ. СЕГА ВЗИМАТ ЗАЕМИ ДА ДАВАТ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ КОЙТО СА СВРЪХ МНОГО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ДО 2025г. ВЪНШЕН ДЪЛГ НАД 18 МИЛИАРДА ЛЕВА. ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА ВОДЕЩО ДО ФАЛИТ НА БЪЛГАРИЯ.БРЗ ПРЯК ВЪНШЕН КОНТРОЛ ТИЯ СА НЕПОПРАВИМИ. И НЯКАКВИ СТРАННИ ЗАКОНИ ИЗМИСЛЯТ С ТЯХ ДА НАЛАГАТ ГЕНОЦИД И ЗЛООПУТРЕБА С ВЛАСТ. ФАКТИ
21:18 22.10.2025
12 Йончева и Станишев
21:29 22.10.2025
13 ленче ленче, платена мисирка си
21:31 22.10.2025
14 До До
КАКъв напредък? Погледни изборите в Пазарджик и статистиката за уважението към нелигитимния парламент
21:33 22.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 вери найс
В Бг прогресът е видим, и е навсякъде !
21:38 22.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 диагноза
21:39 22.10.2025
19 Една от кочината
Никола Минчев е една от издънките, както и ония Хазарта, да ти припомня, че и теб те купи Свинята!
Повръща ми се от Вас.
22:01 22.10.2025
20 питам
За онова в началото на века
и защо предаде партията си.
22:11 22.10.2025
21 Тити
22:16 22.10.2025
22 Един
Тази гнусна булка трябва да бъде изхвърлена и да и се отнеме гражданството! Точно тази мръсна платена труженичка ако обича да не дава мнение и да не се обажда!
22:21 22.10.2025