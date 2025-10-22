Йончева: ЕП критикуваше България, че няма върховенство на закона по високите етажи на властта

Целта на дебата в ЕП днес беше да повдигнем темата за върховенството на правото. Евродепутатите трябва да знаят какво се случва в България и да реагират. Това заяви евродепутатът Никола Минчев в предаването „Още от деня“ по БНТ във връзка с ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

Върховенството на правото в ЕП се следи изключително внимателно. Това е един от основните приоритети в нашата работа. Години наред ЕП критикуваше България, че няма върховенство на закона по високите етажи на властта, коментира независимият евродепутат Елена Йончева.

Председателят на Комисията ЛИБЕ заяви, че е недопустимо политици да се намесват в делата. В България има много ясен механизъм за проследяване на върховенството на закона. Последният доклад за България, бе, че има напредък по делата, въпреки политическия хаос, подчерта тя.

Минчев добави, че в последния доклад за върховенството на правото е отчетено, че напредък липсва. Нашата демокрация има своите проблеми, изтъкна той.

Недопустимо е да се оказва политическо влияние върху съдебната система, посочи Йончева. Това е дебат без резолюция, тъй като е иницииран от една политическа група. Тя отчете, че в зала е имало много малък брой депутати.

Минчев поясни, че за да се инициира такъв дебат е нужно да има мнозинство, такова обаче няма. Той не се съгласи, че посещаемостта е някакъв знак, защото този проблем бил хроничен.

Елена Йончева поясни, че има значение доколко темата е обективна и ясно поставена. Според нея този дебат е бил партийно поставен.