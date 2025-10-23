Новини
България »
Столичният общински съвет обсъжда поскъпване на такситата

23 Октомври, 2025 07:33 550 5

  • таксита-
  • цени-
  • столичен общински съвет-
  • сос

Очаква се цените да се увеличат с малко над 18%

Столичният общински съвет обсъжда поскъпване на такситата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столичният общински съвет ще обсъди нови цени на таксиметровите услуги.

Очаква се цените да се увеличат с малко над 18%. Това означава, че дневната минимална тарифа ще стане от 1,20 лв. на 1,43 лв, а минималната нощна – от 1,39 лв на 1,65 лв на км, информира БНТ.

Новата методика за изчисляване на тарифите включва инфлацията, цената на горивата и размера на минималната работна заплата. Ако бъдат приети, новите тарифи ще влязат в сила от началото на следващата година.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе!

    2 0 Отговор
    Двама души ако пътувате с мотрисата, ще дадете колкото да вземете едно такси! Въобще не е за обсъждане! Дори е малко! Изловете нелегалните и контролирайте легалните, че те плащат данъците!

    07:40 23.10.2025

  • 2 Оня с коня

    0 0 Отговор
    малко е , още трябва да поскъпнат

    08:21 23.10.2025

  • 3 Оня с коня

    1 0 Отговор
    дано всичко поскъпне че да вдигнем стандарта на живот и ние

    08:22 23.10.2025

  • 4 Максим

    0 1 Отговор
    Хора ползвайте приложението Максим и ги зарежете тези алчняри.

    08:41 23.10.2025

  • 5 Сами се цакат

    0 1 Отговор
    Искат увеличение, а шефовете на таксиметровите компании, точно това чакат, да им вдигнат таксита, ЦДП, карти и други. Накрая шофьорите ще изкарвате по-малко от сега, а шефовете повече.

    08:45 23.10.2025

