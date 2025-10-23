Сигнал за пукнатини в столично училище

От столичното 93 СУ „Александър Теодоров-Балан“ в квартал „Гео Милев“ родителите са силно притеснени от появилите се пукнатини по стените на сградата. Според тях проблемът е възникнал преди няколко месеца, но действия за обезопасяване не са предприети.

За това предупреди БНТ.

В 93-то СУ „Александър Теодоров-Балан“ родителите сигнализират за пукнатини в сградата, които според тях са се появили още през март.

„Децата ни уведомиха за пукнатините в началото на тази година. Искаме да разберем какво точно се случва, дали има реална опасност и какви мерки ще се предприемат“, каза Мирослава Стоянова, представител на родителите.

„От втория етаж се вижда първият етаж през пукнатината. Децата нямат достъп до третия етаж. Имаме заснети видеа, които показват големите пукнатини. Според нас трябва да се предприемат действия незабавно, допълни друг родител Мария Божилова.

Родителите припомниха, че още през 2014 година е направен доклад за техническото състояние на сградата, според който тя не отговаря на изискванията за безопасна експлоатация и не е обезопасена при земетръсни въздействия. „Въпросът е от 2014 до 2025 година дали предписанията са изпълнени и дали сградата е безопасна за деца“, заявиха родителите.

Директорът на училището Евдокия Гергова обясни:

„Аз съм назначена през 2016 г. и за този документ разбрах едва вчера. През 2017 г. бяха извършени сериозни ремонтни дейности, обезопасени са стълбищата и основите. На 4 март тази година констатирахме напукване на третия етаж. Веднага уведомихме районната администрация и Столична община.“

По думите ѝ, от 17 октомври е предприето обезопасяване на третия етаж, а учебният процес не е нарушен. Взети мерки за безопасността на децата - отцепена е фугата, а децата имат достъп до класните стаи и учебният процес не е нарушен.

„Специалистите следят процеса от самото начало. Последният съвместен оглед беше миналия петък. Предстои подробно конструктивно обследване, което трябва да бъде готово до края на месеца. Дилатационната фуга е проектирана да се движи, но причината за активирането ѝ ще се установи с обследването“, каза кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

От Метрополитен АД обясниха, че преди строителството на метростанциите са поставени геодезически маркери и наблюденията показват, че няма отклонения от първоначалните стойности. Столична община уточни, че пукнатините вероятно се дължат на недобре изпълнена дилатационна фуга и са в довършителните слоеве, без да засягат конструкцията.