Новини
България »
Сигнал за пукнатини в столично училище

Сигнал за пукнатини в столично училище

23 Октомври, 2025 08:34 596 5

  • 93 су „александър теодоров-балан“-
  • училище-
  • пукнатина

От втория етаж се вижда първият етаж през пукнатината. Децата нямат достъп до третия етаж, посочват родителите

Сигнал за пукнатини в столично училище - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От столичното 93 СУ „Александър Теодоров-Балан“ в квартал „Гео Милев“ родителите са силно притеснени от появилите се пукнатини по стените на сградата. Според тях проблемът е възникнал преди няколко месеца, но действия за обезопасяване не са предприети.

За това предупреди БНТ.

В 93-то СУ „Александър Теодоров-Балан“ родителите сигнализират за пукнатини в сградата, които според тях са се появили още през март.

„Децата ни уведомиха за пукнатините в началото на тази година. Искаме да разберем какво точно се случва, дали има реална опасност и какви мерки ще се предприемат“, каза Мирослава Стоянова, представител на родителите.

„От втория етаж се вижда първият етаж през пукнатината. Децата нямат достъп до третия етаж. Имаме заснети видеа, които показват големите пукнатини. Според нас трябва да се предприемат действия незабавно, допълни друг родител Мария Божилова.

Родителите припомниха, че още през 2014 година е направен доклад за техническото състояние на сградата, според който тя не отговаря на изискванията за безопасна експлоатация и не е обезопасена при земетръсни въздействия. „Въпросът е от 2014 до 2025 година дали предписанията са изпълнени и дали сградата е безопасна за деца“, заявиха родителите.

Директорът на училището Евдокия Гергова обясни:

Аз съм назначена през 2016 г. и за този документ разбрах едва вчера. През 2017 г. бяха извършени сериозни ремонтни дейности, обезопасени са стълбищата и основите. На 4 март тази година констатирахме напукване на третия етаж. Веднага уведомихме районната администрация и Столична община.“

По думите ѝ, от 17 октомври е предприето обезопасяване на третия етаж, а учебният процес не е нарушен. Взети мерки за безопасността на децата - отцепена е фугата, а децата имат достъп до класните стаи и учебният процес не е нарушен.

Специалистите следят процеса от самото начало. Последният съвместен оглед беше миналия петък. Предстои подробно конструктивно обследване, което трябва да бъде готово до края на месеца. Дилатационната фуга е проектирана да се движи, но причината за активирането ѝ ще се установи с обследването“, каза кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

От Метрополитен АД обясниха, че преди строителството на метростанциите са поставени геодезически маркери и наблюденията показват, че няма отклонения от първоначалните стойности. Столична община уточни, че пукнатините вероятно се дължат на недобре изпълнена дилатационна фуга и са в довършителните слоеве, без да засягат конструкцията.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кастроли

    1 2 Отговор
    Сигнал за пукнатини в столично кривителство.

    08:35 23.10.2025

  • 2 Новичок

    4 1 Отговор
    Значи фугата е виновна !?

    08:37 23.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Сеизмични оръжия на Путин.🦧😎🦧

    08:39 23.10.2025

  • 4 глоги

    3 0 Отговор
    каза Мирослава Стоянова-представителКА на родителите.

    08:43 23.10.2025

  • 5 то родителите какви компетенции имат

    1 0 Отговор
    правили метрото и се напукала цялата сграда . другата теза е лошо работена стена . един експерт винаги намира решение . да позамажат малко , да боядисат . винаги е имало нещо за зидане, течащ покрив при дъжд , а и недостиг на средства . многото училища увеличиха и нуждите . затова има и частни . даваш малко повече и няма строежи . или в германия да се учат . те материалите си остават добре до 5-6 години . после са остарели . боята потъмнява , шпакловката се напуква . и на тракия е така . вдлъбнатини . дупки . прави се едно и блести . кубетата не са правени всички . зеленеят .

    08:53 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове