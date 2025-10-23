Новини
България »
Проф. Светослав Малинов: Докато Борисов и Пеевски са заедно, избори няма да има

23 Октомври, 2025 10:11 650 14

  • проф. светослав малинов-
  • борисов-
  • пеевски-
  • избори

Никой не печели от тази коалиция и е естествено лидерът на най-голямата партия да е недоволен и изнервен

Проф. Светослав Малинов: Докато Борисов и Пеевски са заедно, избори няма да има - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Борисов и Пеевски управляват в момента. Те гарантират мнозинството и докато са заедно, предсрочни избори няма да има."

Това каза пред БНР политологът проф. Светослав Малинов, бивш евродепутат.

"Пеевски постъпи много умно, като освободи от своето присъствие поне състава на Министерския съвет. Защото не е популярен този тандем, дори сред избирателите на ГЕРБ."

Със сигурност до президентските избори няма да има предсрочни парламентарни, прогнозира той.

Никой не печели от тази коалиция и е естествено лидерът на най-голямата партия да е недоволен и изнервен, отчита Малинов.

Според него от тази ситуация печелят както президентът Радев, както и цялата опозиция.

"Радев изглежда все по-солидно и необходим в българската политика като партиен лидер."

Печели и антиевропейски настроената опозиция, тъй като правителството е проевропейско и пронатовско, но е отблъскващо, обясни политологът.

Новият пакет санкции срещу Русия ще бъде одобрен. Скритото вето на словашкия премиер изглежда е вдигнато, смята той.

Запитан дали очаква решение по блокираните руски активи, Малинов отбеляза, че има много сериозни възражения, и то не от политици и държави, известни с по-мекото си отношение към Русия, а поради поредица усложнения, ако този прецедент се осъществи. По думите му, става дума за невидими последствия, за които банкери и финансисти предупреждават.

В предаването "Преди всички" политологът коментира поисканата промяна в курса на ЕС, за която апелират ръководителите на 19 държави в обща позиция.

Брюксел е обща мишена, но и инструмент, който може да помогне за определени неща, посочи той и обвърза поисканите промени с политическия контекст в някои от държавите, в които има възход на крайната десница.

Проф. Малинов даде примери за теми, по които може да има ревизия – миграцията и амбициозните зелени политики на ЕС.

Според него въпросът за прекалено тежките правила в Европа е перманентен и ще остане и след войната. Европейската икономика се нуждае от реформи, за да бъде конкурентноспособна, подчерта той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    4 2 Отговор
    Докато кики, мики, денков и мирчев са наоколо опозиция няма да има...

    10:16 23.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Хазната е празна и няма пари за Мафията.Скоро ще им връчат Черният знак.

    10:17 23.10.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 3 Отговор
    БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ НЯМАТ МЯСТО В ПОЛИТИКАТА НА СТРАНАТА!!!
    ТЕ СА СРАМ И ПОЗОР!!
    ....И ЩОМ ЗА САРКОЗИ МОЖЕ, ЗНАЧИ И ЗА ТЕЗИ МОЖЕ......ДА ГИ НАТИКАТ НА ТОПЛО!!!

    10:28 23.10.2025

  • 4 ГЕРБ

    2 4 Отговор
    И какво лошо има в това .А ако има какво ще се промени нищо

    10:35 23.10.2025

  • 5 нннн

    5 2 Отговор
    Докато българите ходят за гъби, индийцитe ще избират Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #10

    10:37 23.10.2025

  • 6 НЕЕЕЕЕЕ

    2 2 Отговор
    ДОКАТО ПЛЕМЕТО НИ Е ТОЛКОВА ТЪПО ЩЕ ТРАЕМ.

    10:41 23.10.2025

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    Е , СВЕТЛЬО ТОВА Е РЕАЛНОСТТА ЗА СЕГА ,..................... СЛЕД ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЩЕ Е СЪЩАТА .................... ФАКТ !

    10:44 23.10.2025

  • 8 Дориана

    2 1 Отговор
    Това не е така, защото Борисов вече е унищожен политически и заедно със себе си срива надолу ГЕРБ/ СДС. Така, че корумпирания кабинет Желязков пада и това ще се случи. Негативите на това управление ще отнесат ГЕРБ/ СДС , ИТН и БСП ОЛ.. Така, че последни Ние ще се смеем и радваме на техния провал, защото си го заслужават.

    10:48 23.10.2025

  • 9 Напротив!

    2 1 Отговор
    Избори ще има, защото Борисов и Пеевски са малцинство!

    10:50 23.10.2025

  • 10 1111

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "нннн":

    А докато вие сваляте редовните кабинети с Борисов, ще ви наричам предатели!

    Коментиран от #13

    10:51 23.10.2025

  • 11 Явно социолога

    1 1 Отговор
    е платен и не коментира най важният фактор НАРОДА .

    10:57 23.10.2025

  • 12 Мнение

    0 1 Отговор
    Те не са заедно. Правят си мръсотии един на друг от поне десет години. Пеевски беше санкциониран лично от показанията на страхливия Борисов, а Пеевски сменя втори "главен прокурор" заради отказ да арестува компрометирани герберски крадци

    11:01 23.10.2025

  • 13 нннн

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "1111":

    Че какъв редовен кабинет след доказано фалшиви избори е този?

    11:04 23.10.2025

  • 14 българка

    0 0 Отговор
    Злото в България набира сили! Но има надежда и тя е, когато Пеевски започне да се препъва в Борисов.

    11:08 23.10.2025

