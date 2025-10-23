Новини
Радостин Василев: Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши

23 Октомври, 2025

Действията на Доналд Тръмп засягат България в негативен план – и по отношение на националната сигурност, и по отношение на цените, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев:

"То вече се случва, цената на суровия петрол на борсите е вдигната, тоест, очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши. Второто, което ще се случи, ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия.

Тоест, с решението на Тръмп, наш партньор, се поставя под въпрос националната сигурност на България. По-притеснителното е, че може да се окаже контролиран новият собственик на рафинерията в България не от кой да е, а от Пеевски и от това управление".

От МЕЧ ще внесат отново своя законопроект за заделяне на финансов ресурс, с който държавата да си върне собствеността върху рафинерията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 6 Отговор
    Дай боже 15лв/литър бензин, че големи задръствания бе.

    Коментиран от #6, #7, #14

    15:08 23.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор
    стига сте плашили хората БЕ!!! популисти мазни!Япония от кой взема нафта да е с такъв стандарт?ами другите?

    15:10 23.10.2025

  • 3 И този против

    10 2 Отговор
    Тръмп - значи Тръмп ускорява революцията в Европа.

    15:10 23.10.2025

  • 4 Красимир Петров

    5 7 Отговор
    И този плещи пълни глупости

    Коментиран от #12

    15:12 23.10.2025

  • 5 Гелосания

    3 2 Отговор
    Тръмп ли подставя под въпрос националната сигурност на България?
    Този е от рома

    15:12 23.10.2025

  • 6 ГЛУПАВИЯ ПЛАЩА ДВОЙНО

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ДРУГИТЕ ДОГОВОРИХА ИЗКЛЮЧЕНИЕ , КАТО УНГАРИЯ , А НИЕ ВСЕ СМЕ ПО КАТОЛИЦИ ОТ ПАПАТА

    15:13 23.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    100 лева да го направят литъра , че ми писна от ревящи копеи! да си джиткам като оня лошия от Road House ,с Патрик филма(стария)

    Коментиран от #9, #16, #34

    15:13 23.10.2025

  • 8 Де бе левски

    6 0 Отговор
    Няма страшно-с левче надолу ако аз лапна лукойл, бях обещал

    15:13 23.10.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    лошия-Бен Газара

    15:15 23.10.2025

  • 10 1111

    14 0 Отговор
    Защо гласува "За" такса водомер, бе, тиквеник?

    15:15 23.10.2025

  • 11 Радостинчо

    5 1 Отговор
    Е осиновен , няма лошо
    Но генът винаги е предпоставка, особено когато е ромски

    15:15 23.10.2025

  • 12 ГЛУПОСТИ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    АМА ПЕТРОЛА С 4% НАГОРЕ.ПОЗНАЙ КОЙ ЩЕ ГИ ПЛАЩА

    15:15 23.10.2025

  • 13 Сталин

    10 2 Отговор
    Бензина 5 лева и колапс на всичко в България, цървулите ще ходят гладни ,хляба ще стане 5-10 лева

    15:16 23.10.2025

  • 14 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    15:17 23.10.2025

  • 15 ГЕРБ

    4 2 Отговор
    Гелосан идиот

    15:17 23.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като си траеш никой не знае колко си Т.Ъ.П.‼️
    Като напишеш два реда и всички разбират‼️
    Дори нямаш идея колко скъпи биха станали всички стоки и услуги при 40 пъти увеличени цени на горивата и транспортните разходи‼️

    Коментиран от #28

    15:19 23.10.2025

  • 17 Роксана

    4 3 Отговор
    ,,Василев включи в листите на партията си и популярната певица Роксана. Самата тя агитираше за него с думите: „Той е много умно момче, от нашата боя! Ето че ако човек има добро образование, може да направи кариера, без значение дали е ром, турчин или българин”.

    Коментиран от #19

    15:19 23.10.2025

  • 18 VЯ ми

    0 1 Отговор
    6а карати

    Коментиран от #20

    15:21 23.10.2025

  • 19 ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Роксана":

    От тяхната, ама само наполовина.

    Коментиран от #23

    15:22 23.10.2025

  • 20 Кво речи?

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "VЯ ми":

    Ми той умрял, ма?

    15:23 23.10.2025

  • 21 Емигрант

    5 1 Отговор
    Сега Тръмп ви стана виновен за хаосът в който сами се вкарахте, какви Божи светици сте бе, обаче пък Бог нещо ви е забравил та затова съществувате ли, живуркате ли и вие не знаете ? Как ще ликвидирате корупцията като САЩ ви посочват кои са корумпираните пък вие обвинявате Тръмп за пречка ? Изобщо целият народ обитаващ тази овча кошара наречена България и производните му политици сте умствен брак ! А "утре" кой ще ви е виновен за следващите простащини които ще извършите ?

    Коментиран от #22

    15:23 23.10.2025

  • 22 х0ди се пЕри и ти

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Емигрант":

    Намагнитения лично вие го изпрахте!

    Коментиран от #24

    15:26 23.10.2025

  • 23 Целият

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "ъхъ":

    Ама що се крие

    Коментиран от #25

    15:27 23.10.2025

  • 24 Емигрант

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "х0ди се пЕри и ти":

    Ти умееш ли да мислиш ? Тази "гимнастика" на мозъкът тренирал ли си я ? На Запад Пеевски няма нито един глас в урните, изпрахте го вие от овчето стадо в България и му закачихте медал "имунитет" ! Както казах за вас винаги друг е виновен за простотията ви, а така никога няма да поумнеете !

    Коментиран от #27

    15:31 23.10.2025

  • 25 Не,

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Целият":

    Моето око не греши!

    Коментиран от #26

    15:32 23.10.2025

  • 26 Какво око, индианско ли

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Не,":

    То си има документи
    Осиновен - ромски родители от плевенските села

    Коментиран от #29

    15:34 23.10.2025

  • 27 Разправяй ги на баба си!

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Емигрант":

    Правите списъци с корупционерите, но самите вие сте проядени от корупция!
    Кой мислиш, че е архитектът на Сглобка 1?
    Какво означава "анализираме резултатите от списъка"?

    15:35 23.10.2025

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    абе копей презрян!!! 100 лева да стане и хляба , да ни ,,освободите,, от присъствието си физически , или да забегнете най-накрая в РФ!!!!!

    15:36 23.10.2025

  • 29 Орлово, не индианско

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Какво око, индианско ли":

    Бащинство се доказва само с тест! Ти правил ли си им?

    Коментиран от #31

    15:42 23.10.2025

  • 30 Тогава

    1 0 Отговор
    Да му мисли работодателят на тоя с БМВ 04 64КВ сега носи по 2 туби нафта в сака като вдигнат цената по 4

    15:46 23.10.2025

  • 31 Аз го казах- Роксана

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Орлово, не индианско":

    От нашите е, всички го знаем , не помниш ли, че го изпращахме с ромски оркестър, ей!

    15:50 23.10.2025

  • 32 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Идеята държавата да си върне контрола над рафинерията не е чак толкова лоша. Но нито има от къде да дойдат пари за това начинание, нито ще реши проблема с опитите (сегашни и бъдещи), някой да я заграби. Все пак в България най-честата схема е държавата дава пари за нещо и после някой (шепа хора) купува на без ценица това нещо.

    За някакво трайно решение в момента е трудно да се говори, всичко е много динамично, но най-добре е да се направи една банка която да си попада под санкции но да обслужва стратегически важните отрасли и предприятия за интересите на България (съвсем спойно може да е частна). Да тази банка няма да може да прави транзакции със САЩ, но какво от това нейната цел не е това. По същият сценарии го играят германците с райфайзен в Русия.

    15:53 23.10.2025

  • 33 Никой

    0 0 Отговор
    Този дето работи на държавна работа не го събаря повишението на бензина . Редовно си гива заплатката, докато частника може и да резне от тук ,там, да компенсира . По статистика в малките градове държавата е най големия работодател и определя равнището на заплатите .

    15:53 23.10.2025

  • 34 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пиши на български че не ти се разбира,пуси.

    15:55 23.10.2025

  • 35 Даката

    0 0 Отговор
    Русофилският боклук от "Меч" ни обяснява че горивата ще се увеличат.... от началото на руската война в Украйна ни заплашват с това... че ще ни спрат горивата и какво се получи... заради нападенията на дронове от украинска страна срещу руските системи за преработка на горива... в "бензиностанцията с ракети" Русия, бензина се оказа по-скъп от този в България...
    Русия си отива спете спокойно деца.

    Коментиран от #36

    16:11 23.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

