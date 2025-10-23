Радостин Василев: Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши

Действията на Доналд Тръмп засягат България в негативен план – и по отношение на националната сигурност, и по отношение на цените, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев:
"То вече се случва, цената на суровия петрол на борсите е вдигната, тоест, очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши. Второто, което ще се случи, ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия.
Тоест, с решението на Тръмп, наш партньор, се поставя под въпрос националната сигурност на България. По-притеснителното е, че може да се окаже контролиран новият собственик на рафинерията в България не от кой да е, а от Пеевски и от това управление".
От МЕЧ ще внесат отново своя законопроект за заделяне на финансов ресурс, с който държавата да си върне собствеността върху рафинерията.
1 си дзън
Коментиран от #6, #7, #14
15:08 23.10.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:10 23.10.2025
3 И този против
15:10 23.10.2025
4 Красимир Петров
Коментиран от #12
15:12 23.10.2025
5 Гелосания
Този е от рома
15:12 23.10.2025
6 ГЛУПАВИЯ ПЛАЩА ДВОЙНО
До коментар #1 от "си дзън":ДРУГИТЕ ДОГОВОРИХА ИЗКЛЮЧЕНИЕ , КАТО УНГАРИЯ , А НИЕ ВСЕ СМЕ ПО КАТОЛИЦИ ОТ ПАПАТА
15:13 23.10.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "си дзън":100 лева да го направят литъра , че ми писна от ревящи копеи! да си джиткам като оня лошия от Road House ,с Патрик филма(стария)
Коментиран от #9, #16, #34
15:13 23.10.2025
8 Де бе левски
15:13 23.10.2025
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":лошия-Бен Газара
15:15 23.10.2025
10 1111
15:15 23.10.2025
11 Радостинчо
Но генът винаги е предпоставка, особено когато е ромски
15:15 23.10.2025
12 ГЛУПОСТИ
До коментар #4 от "Красимир Петров":АМА ПЕТРОЛА С 4% НАГОРЕ.ПОЗНАЙ КОЙ ЩЕ ГИ ПЛАЩА
15:15 23.10.2025
13 Сталин
15:16 23.10.2025
14 Сталин
До коментар #1 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
15:17 23.10.2025
15 ГЕРБ
15:17 23.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като си траеш никой не знае колко си Т.Ъ.П.‼️
Като напишеш два реда и всички разбират‼️
Дори нямаш идея колко скъпи биха станали всички стоки и услуги при 40 пъти увеличени цени на горивата и транспортните разходи‼️
Коментиран от #28
15:19 23.10.2025
17 Роксана
Коментиран от #19
15:19 23.10.2025
18 VЯ ми
Коментиран от #20
15:21 23.10.2025
19 ъхъ
До коментар #17 от "Роксана":От тяхната, ама само наполовина.
Коментиран от #23
15:22 23.10.2025
20 Кво речи?
До коментар #18 от "VЯ ми":Ми той умрял, ма?
15:23 23.10.2025
21 Емигрант
Коментиран от #22
15:23 23.10.2025
22 х0ди се пЕри и ти
До коментар #21 от "Емигрант":Намагнитения лично вие го изпрахте!
Коментиран от #24
15:26 23.10.2025
23 Целият
До коментар #19 от "ъхъ":Ама що се крие
Коментиран от #25
15:27 23.10.2025
24 Емигрант
До коментар #22 от "х0ди се пЕри и ти":Ти умееш ли да мислиш ? Тази "гимнастика" на мозъкът тренирал ли си я ? На Запад Пеевски няма нито един глас в урните, изпрахте го вие от овчето стадо в България и му закачихте медал "имунитет" ! Както казах за вас винаги друг е виновен за простотията ви, а така никога няма да поумнеете !
Коментиран от #27
15:31 23.10.2025
25 Не,
До коментар #23 от "Целият":Моето око не греши!
Коментиран от #26
15:32 23.10.2025
26 Какво око, индианско ли
До коментар #25 от "Не,":То си има документи
Осиновен - ромски родители от плевенските села
Коментиран от #29
15:34 23.10.2025
27 Разправяй ги на баба си!
До коментар #24 от "Емигрант":Правите списъци с корупционерите, но самите вие сте проядени от корупция!
Кой мислиш, че е архитектът на Сглобка 1?
Какво означава "анализираме резултатите от списъка"?
15:35 23.10.2025
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":абе копей презрян!!! 100 лева да стане и хляба , да ни ,,освободите,, от присъствието си физически , или да забегнете най-накрая в РФ!!!!!
15:36 23.10.2025
29 Орлово, не индианско
До коментар #26 от "Какво око, индианско ли":Бащинство се доказва само с тест! Ти правил ли си им?
Коментиран от #31
15:42 23.10.2025
30 Тогава
15:46 23.10.2025
31 Аз го казах- Роксана
До коментар #29 от "Орлово, не индианско":От нашите е, всички го знаем , не помниш ли, че го изпращахме с ромски оркестър, ей!
15:50 23.10.2025
32 ЦИРК
За някакво трайно решение в момента е трудно да се говори, всичко е много динамично, но най-добре е да се направи една банка която да си попада под санкции но да обслужва стратегически важните отрасли и предприятия за интересите на България (съвсем спойно може да е частна). Да тази банка няма да може да прави транзакции със САЩ, но какво от това нейната цел не е това. По същият сценарии го играят германците с райфайзен в Русия.
15:53 23.10.2025
33 Никой
15:53 23.10.2025
34 Българин
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пиши на български че не ти се разбира,пуси.
15:55 23.10.2025
35 Даката
Русия си отива спете спокойно деца.
Коментиран от #36
16:11 23.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.