Радостин Василев: Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши

Действията на Доналд Тръмп засягат България в негативен план – и по отношение на националната сигурност, и по отношение на цените, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев:

"То вече се случва, цената на суровия петрол на борсите е вдигната, тоест, очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши. Второто, което ще се случи, ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия.

Тоест, с решението на Тръмп, наш партньор, се поставя под въпрос националната сигурност на България. По-притеснителното е, че може да се окаже контролиран новият собственик на рафинерията в България не от кой да е, а от Пеевски и от това управление".

От МЕЧ ще внесат отново своя законопроект за заделяне на финансов ресурс, с който държавата да си върне собствеността върху рафинерията.