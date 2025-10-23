Мъж е с тежки изгаряния след пожар в Бургас

Спасителна акция с въздушна линейка след пожар в частен дом в бургаския комплекс “Славейков” в ранния следобед. Обгорен мъж бе откаран с медицински хеликоптер към болнично заведение във Варна, съобщи Нова ТВ.
42-годишен мъж от Бургас е пострадал при пожар, възникнал в дома му. След потушаване на пламъците той е изведен навън и бързо прехвърлен с хеликоптер до Клиниката по изгаряния във Варна.
Пострадалият е с тежки изгаряния по крайниците и сериозно обгазяване след вдишан дим.
Според разследващите причина за пожара е цигара, паднала върху найлонова покривка след като мъжът е заспал.
1 Бойкот на О.Л.Хлъц
значи БОККЛУКЪТ е бил пиян.
А сега ще плащаме вертолета, за да го спасят...
15:51 23.10.2025