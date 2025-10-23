Новини
Караджов: Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за поддръжка на новите влакове

23 Октомври, 2025 16:09 385 3

  • гроздан караджов-
  • бдж-
  • железопътни депа

Той напомни, че депата на БДЖ са изградени преди повече от 60 години и оттогава не са модернизирани

Караджов: Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за поддръжка на новите влакове - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за ежедневна поддръжка и съхранение на новите 60 мотрисни влака на „Шкода“ и „Алстом“, които се очаква да пристигнат в България през следващата година. Това заяви заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на посещение в депата на БДЖ–Пътнически превози в Русе, Горна Оряховица и Мездра.

„До доставката на новите влакове трябва да сме осигурили надеждни места за тяхното съхранение и поддръжка. Без модерни експлоатационни бази новият подвижен състав ще бъде изложен на риск от по-бързо амортизиране и вандализъм“, подчерта Караджов.

Той напомни, че депата на БДЖ са изградени преди повече от 60 години и оттогава не са модернизирани. В сегашния си вид те не отговарят на изискванията за обслужване на новите електрически мотриси. „Въпреки остарялата инфраструктура, в предприятията са натрупани ценен опит и умения от персонала на БДЖ–Пътнически превози, които ще станат основа за новия модел на експлоатационна поддръжка. Грохнали са сградите и машините, но железничарският дух е жив в сърцата и душите на железничарите от БДЖ”, допълни той.

„Наличните халета са твърде къси, не разполагаме с машини за измиване на влаковете, нито с вакуумни системи за почистване на тоалетните, а остават по-малко от шест месеца до началото на доставките на новите мотрисни влакове. Затова трябва спешно да започнем ремонтите и разширяването на халетата, съобразени с габаритите и технологичните изисквания на новите влакове“, посочи вицепремиерът.

Караджов отбеляза, че ще настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат осигурени средства не само за трите основни депа – София, Пловдив и Горна Оряховица, но и за още пет спомагателни експлоатационни точки за обслужване на пътническите влакове в крайни точки от маршрутите им – във Видин, Русе, Варна, Бургас и София.

„Без адекватни условия за поддръжка и опазване на новия подвижен състав ще похабим инвестиция от почти два милиарда лева. Трябва да действаме незабавно“, категоричен бе Караджов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шиши на бою шефа

    1 0 Отговор
    през новата година тръгват моите влакове които ще доубият БДЖ

    16:11 23.10.2025

  • 2 Тия

    0 0 Отговор
    само се размотават , играят някаква дейност , трошат големи пари на държавата и си пълнят яко гушите ! Дреме им за железничарите и за българските граждани ! А ЖП линиите са буквално животоопасни .

    16:17 23.10.2025

  • 3 БМВ Р 04 64 КВ

    1 0 Отговор
    Ще има ли нафта за гепане

    16:17 23.10.2025

