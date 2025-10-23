Новини
Мотоциклетист се блъсна челно в бус и загина в Габровско

23 Октомври, 2025 16:51 897 14

  • загинал-
  • мотоциклетист-
  • габровско

Катастрофата ограничава движението в едната лента по пътя Царева ливада-Дряново

Мотоциклетист се блъсна челно в бус и загина в Габровско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между мотоциклет и бус ограничава движението в едната лента по пътя Царева ливада-Дряново.

Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Габрово. Сигналът е подаден около 15:00 часа.

64-годишен мотоциклетист е навлязъл в насрещносто и се е блъснал челно в бус.

Водачът на мотоциклета е загинал. Извършва се оглед. Причините за инцидента са в процес на изясняване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 0 Отговор
    Повярвал е в ново начало?🦧🕌🦧

    16:57 23.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Дърт джигит

    17:29 23.10.2025

  • 5 Бойко Българоубиец

    11 2 Отговор
    Хехе тамън сега на тоя 40 години плащаш пенсионни осигуровки и ще отидат в джоба ми Хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    17:30 23.10.2025

  • 6 Германец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "майна":

    То всичките българи сте си същите, градът няма значение 😉

    17:31 23.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чорбара

    9 1 Отговор
    Жалко,амортизиран е ,не става за части.

    17:31 23.10.2025

  • 9 Сигурно

    4 2 Отговор
    е бил с летни гуми !

    17:36 23.10.2025

  • 10 извод

    3 4 Отговор
    Не пазите мотористите ,и това е.

    Коментиран от #12

    17:38 23.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "извод":

    А те кога ще почнат да пазят себе си?!

    17:53 23.10.2025

  • 13 Бай Данчо

    2 0 Отговор
    Така е като си на тези години и си на 3 водки. Пък си се метнал на Suzuki Hayabusa 1350 кубика 190 коня дето от 0 до 100 ги прави за около 3.2 секунди ....

    17:53 23.10.2025

  • 14 Анджо

    1 0 Отговор
    Само се оплакват и искат да ги пази ме, а те сами не могат да се пазят. Вчера един такъв майстор от лява лента в дясна за да отиде на бензиностанцията. Нямам думи, но ми се струва че не са с всичкият си акъл. Крайно време да забранят шумът който вдигат моторите, нарочно форсират за да вдигат повече шум.

    18:11 23.10.2025

