Мотоциклетист се блъсна челно в бус и загина в Габровско

Катастрофа между мотоциклет и бус ограничава движението в едната лента по пътя Царева ливада-Дряново.
Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Габрово. Сигналът е подаден около 15:00 часа.
64-годишен мотоциклетист е навлязъл в насрещносто и се е блъснал челно в бус.
Водачът на мотоциклета е загинал. Извършва се оглед. Причините за инцидента са в процес на изясняване.
Mими Кучева🐕🦺
16:57 23.10.2025
Исторически парк
17:29 23.10.2025
Бойко Българоубиец
17:30 23.10.2025
6 Германец
До коментар #2 от "майна":То всичките българи сте си същите, градът няма значение 😉
17:31 23.10.2025
Чорбара
17:31 23.10.2025
Сигурно
17:36 23.10.2025
извод
Коментиран от #12
17:38 23.10.2025
12 Ивелин Михайлов
До коментар #10 от "извод":А те кога ще почнат да пазят себе си?!
17:53 23.10.2025
Бай Данчо
17:53 23.10.2025
Анджо
18:11 23.10.2025