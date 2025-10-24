Нов ремонт на магистрала "Тракия" затруднява движението в посока София

Нов ремонт на магистрала "Тракия" ще затрудни движението при 63-ия километър в посока София, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".
От 8 до 18 ч. заради ремонт на асфалта ще бъде ограничено движението в активната и аварийната ленти, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.
От АПИ напомнят, че ремонтът е необходим, за да се гарантира безопасността на движението и отново призовават шофьорите да спазват правилата и ограничението на скоростта.
