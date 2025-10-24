Новини
Нов ремонт на магистрала "Тракия" затруднява движението в посока София

24 Октомври, 2025 07:16 959 7

Ще бъде ограничено движението в активната и аварийната ленти, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов ремонт на магистрала "Тракия" ще затрудни движението при 63-ия километър в посока София, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 8 до 18 ч. заради ремонт на асфалта ще бъде ограничено движението в активната и аварийната ленти, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

От АПИ напомнят, че ремонтът е необходим, за да се гарантира безопасността на движението и отново призовават шофьорите да спазват правилата и ограничението на скоростта.


  • 1 Тити

    10 0 Отговор
    Защо и казват магистрала като това селски път с две ленти

    07:24 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 щъркел

    4 0 Отговор
    Движението из НС. Сядайте си по столовете и си цъкайте из лилифоните! Яаааа!

    07:31 24.10.2025

  • 4 арлингтън

    3 0 Отговор
    Ремонт на спуканото и нацепено училище няма.

    07:32 24.10.2025

  • 5 ЗРИТЕЛ

    5 0 Отговор
    САМО В БГ ФИРМИТЕ КОМАНДВАТ РЕМОНТИТЕ И КОГА ДА ГИ ПРАВЯТ В УЩЪРБ НА ВОДАЧИТЕ ЗАЩОТО СИ ПЛАЩАТ...

    07:58 24.10.2025

  • 6 Брата

    3 0 Отговор
    Защо обявяват часове за реверсионно движение като не се спазват

    08:01 24.10.2025

  • 7 Преди всичко

    2 0 Отговор
    Това вече отдавна не е магистрало а второкласен път. За да се гарантира безопасното движение преди всичко е необходимо да имаш добре направени пътища и чаааак след това да говориш за ограничения на скоростта. При това в нашата мила родина навсякъде са нахвърляли безмисленни ограничителни знаци повечето от които са в храсти или клони на дървета. Докога народът ще плаща за пътища а такива пак няма да има. Много висок праг на търпимост стимулиращ кражбите за ремонти.

    08:24 24.10.2025

