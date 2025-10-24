Новини
Митов открива Международна конференция „България в Шенген“

24 Октомври, 2025 07:48 520 15

Тя ще събере на едно място ключови национални и международни участници

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международна конференция "България в Шенген" ще се проведе на 24 октомври в София. Събитието е част от поредица инициативи в рамките на Европейския съюз (ЕС), посветени на отбелязването на 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение.

Конференцията ще бъде открита от министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Тя ще събере на едно място ключови национални и международни участници – представители на различни български правоохранителни органи, партньори от съседните държави – членки на Шенген, агенции на ЕС в областта на вътрешните работи, както и международни и неправителствени организации.

Те ще обменят опит и добри практики по време на панелните дискусии, посветени на компенсаторните мерки на национално и двустранно ниво, сътрудничеството с агенциите на ЕС и трети държави, използването на иновативни решения и предизвикателствата в ерата на дигитализацията и изкуствения интелект, както и съвместните усилия за противодействие на различни форми на трансгранична престъпност.

Конференцията се провежда с безвъзмездната финансова подкрепа на Европейската комисия, чрез Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027.


  • 1 1488

    14 0 Отговор
    от тоя Шмекер някой ползи да е видял ?
    цените намаляха ли ?

    07:50 24.10.2025

  • 2 Трол

    6 0 Отговор
    Обезателно трябва да звучи онази песен на Кали за Шенген.

    07:50 24.10.2025

  • 3 в кратце

    6 0 Отговор
    Международна конференция „България в Копенхаген“.

    07:55 24.10.2025

  • 4 волан

    7 0 Отговор
    Шен ген да стане с български ген.

    07:56 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ОТКРИВА С БЛАГИТЕ ДУМИ...,, ДОБРЕ ДОШЛИ,,ИНЖЕНЕРИ И ДОКТОРИ,, В БЪЛГАРИЯ! ПУУУ

    07:57 24.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 танкист

    9 0 Отговор
    Този както се е ухилил, подсказва,че се е уредил с място някъде по чужбините,ако България залезе финансово.

    08:00 24.10.2025

  • 9 Водомер

    5 0 Отговор
    Ще обсъждат таксата ми

    08:11 24.10.2025

  • 10 НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

    4 0 Отговор
    ЩЕ ХАПНЕМ ЩЕ ПИИНЕМ---ТЕ ТИЯ ТРИ НЕЩА

    08:13 24.10.2025

  • 11 бай Митко

    4 0 Отговор
    Ловеца на руски шпиони!

    08:26 24.10.2025

  • 12 Сзо

    2 0 Отговор
    Митов може да открие конференция "България в Шишинген"

    08:26 24.10.2025

  • 13 Фен

    1 0 Отговор
    В средносрочна перспектива, Шенген ще доведе у нас мигрантите, които Германия вече няма да иска и може да храни. Тежко ни.

    08:31 24.10.2025

  • 14 Фигаро

    0 0 Отговор
    Някой да помогне: тоя брадясва ли или го мързи да се бръсне? Има вид на тийнейджър с мъх по бузите, който иска да представи за брада! А може и Дани да иска да прилича на мъж?

    08:33 24.10.2025

  • 15 Чочо

    0 0 Отговор
    Опит на какво.....корупция и безхаберие от органите на МВР.
    Или...."как да пазим,политици"?

    08:34 24.10.2025

