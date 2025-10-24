Новини
Край на ремонтите по „Тракия“, започват тези по „Хемус“

Край на ремонтите по „Тракия“, започват тези по „Хемус“

24 Октомври, 2025

Днес над 700 полицейски екипа обезпечават безопасността по пътищата в страната

Край на ремонтите по „Тракия“, започват тези по „Хемус“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес над 700 полицейски екипа обезпечават безопасността по пътищата в страната. Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция" към Главна дирекция „Национална полиция" пред журналисти в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата.

Днес приключват ремонтите по автомагистрала (АМ) „Тракия", посочи Близнаков и допълни, че от днес започват ремонти по АМ „Хемус", които ще продължат около месец.

На 20 километър от АМ „Хемус" движението ще се осъществява двупосочно в едното пътно платно, като има и организирано реверсивно движение там, поясни главният инспектор.

За по-натоварените дни, като петък, събота и неделя, са организирани допълнителни пътни екипи, каза също Лъчезар Близнаков.

Той призова шофьорите да следят маркировката и сигнализацията и припомни, че минаването в лентата за принудително спиране е разрешено само в районите с временна организация. Като акцент в полицейските акции, той Близнаков открои възпрепятстването от страна на контролните органи на нарушения, които водят най-често до пътнотранспортни произшествия.


България
