Мирчев за провокацията в НС: Хората не обръщат внимание на същността, а на шоуто

24 Октомври, 2025 11:41 826 16

По думите на Мирчев в пленарна зала е имало провокации от Пеевски и "тежка обида" към друг народен представител

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с коментар пред журналисти по актуални теми.

По думите на Мирчев в пленарна зала е имало провокации от Пеевски и "тежка обида" към друг народен представител. "Това, което се разглежда в момента в поправка, която обслужва Пеевски, тя няма никаква връзка с санкционния режим за "Лукойл". Хората не обръщат внимание на същността, а обръщат внимание на шоуто и затова беше и тази провокация", обясни Мирчев.

Те бяха запитани в какви отношения са с президента Румен Радев. "Не по-различни от каквито сме били в последните години", каза Мирчев. "Критикуваме го, когато позициите ни се разминават", каза Божанов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 1 Отговор
    диди фалита пак е в главната роля!!!

    11:43 24.10.2025

  • 2 ПРО СИА приклу4и

    5 0 Отговор
    схо гледа така тъпо тоа ДЕ МбИЛ ?

    11:44 24.10.2025

  • 3 риторика БРО

    4 0 Отговор
    тоа откаде ли е езлезна л на белио свет ???

    11:47 24.10.2025

  • 4 За боклука сте

    5 0 Отговор
    Хората въобще не ви обръщат внимание, вече ги е гнус от политици. Интересуват се от вас само тези, на които заплатите зависят от вас.

    11:48 24.10.2025

  • 5 Точно така

    5 0 Отговор
    Клоуни сте в парламента,затова всичко при вас е шоу. За сметка на народа,който ви плаща,но вече бе ви гледа

    Коментиран от #9

    11:48 24.10.2025

  • 6 Румен Чорапа

    4 3 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте.

    11:49 24.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    11:57 24.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    11:58 24.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Абе, този шоумен не трябваше ли да е доброволец на Източния фронт???

    Не трябваше ли да спасява евроатлантизЪмът от лошите руснаци???

    Що се крие вече четвърта година???

    🤣🤣🤣🤣🤣

    12:01 24.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    НЕ ОБИЖДАЙ КЛОУНИТЕ, ТЕ СА ЗАБАВНИ
    А ТЕЗИ СА:
    И!Д!И! О Т!И!
    О !ЛИ! Г!О! Ф!Р!Е! Н!И!
    М!АЛ!О! УМ!Н!И!
    И!З! М!Е!Т!

    ОСТАВКА!
    ...И ЩОМ ЗА САРКОЗИ МОЖЕ, ЗНАЧИ И ЗА НАШИТЕ МОЖЕ.......ДА ГИ НАТИКАТ НА ТОПЛО!

    12:02 24.10.2025

  • 14 Кит

    2 0 Отговор
    Мирчев, аватарът на Пеевски.
    Какво ли не прави един скут с хората....

    12:03 24.10.2025

  • 15 един БЪЛГАРИН

    1 1 Отговор
    Кога Европейската народна партия
    ще предприеме действия?
    Това попита председателят

    от трибуната на Европейския парламент днес.
    Причината е ясна. Партията на Борисов, която членува в нея, но слугува на санкционирания за корупция по закона "Магнитски" олигарх Делян Пеевски, няма нищо общо с европейските демократични ценности, правото и справедливостта. Политическият затворник Благо Коцев е последният ярък пример.

    12:08 24.10.2025

  • 16 Емигрант

    0 0 Отговор
    На България не и трябват никакви политици, нужни са само 8-10 "специалиста" по ксеро копия които да копират закони от другите държави, има толкова прекрасни закони създадени в полза на народа във всяка западна държава, копират се узаконяват се от Президент и са готови да влязат в сила ! От български политик става само прекрасен затворник, нищо друго ! Япония се развива прекрасно само с копиране на закони и купуване на лицензи и подобрява каквото може с времето, затова и скоро ще мине на 4-дневна работна седмица, а на България с тези политици-измамници и трябва 7-дневна работна седмица по 24 часа за ден, но едва ли и това е достатъчно ? Бг-политиците са за бесилка до един !

    12:11 24.10.2025

