Мирчев за провокацията в НС: Хората не обръщат внимание на същността, а на шоуто

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с коментар пред журналисти по актуални теми.
По думите на Мирчев в пленарна зала е имало провокации от Пеевски и "тежка обида" към друг народен представител. "Това, което се разглежда в момента в поправка, която обслужва Пеевски, тя няма никаква връзка с санкционния режим за "Лукойл". Хората не обръщат внимание на същността, а обръщат внимание на шоуто и затова беше и тази провокация", обясни Мирчев.
Те бяха запитани в какви отношения са с президента Румен Радев. "Не по-различни от каквито сме били в последните години", каза Мирчев. "Критикуваме го, когато позициите ни се разминават", каза Божанов.
1 Гост
11:43 24.10.2025
2 ПРО СИА приклу4и
11:44 24.10.2025
3 риторика БРО
11:47 24.10.2025
4 За боклука сте
11:48 24.10.2025
5 Точно така
Коментиран от #9
11:48 24.10.2025
6 Румен Чорапа
11:49 24.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оня с коня
11:57 24.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Оня с коня
11:58 24.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 az СВО Победа 80
Не трябваше ли да спасява евроатлантизЪмът от лошите руснаци???
Що се крие вече четвърта година???
🤣🤣🤣🤣🤣
12:01 24.10.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
А ТЕЗИ СА:
И!Д!И! О Т!И!
О !ЛИ! Г!О! Ф!Р!Е! Н!И!
М!АЛ!О! УМ!Н!И!
И!З! М!Е!Т!
ОСТАВКА!
...И ЩОМ ЗА САРКОЗИ МОЖЕ, ЗНАЧИ И ЗА НАШИТЕ МОЖЕ.......ДА ГИ НАТИКАТ НА ТОПЛО!
12:02 24.10.2025
14 Кит
Какво ли не прави един скут с хората....
12:03 24.10.2025
15 един БЪЛГАРИН
ще предприеме действия?
Това попита председателят
от трибуната на Европейския парламент днес.
Причината е ясна. Партията на Борисов, която членува в нея, но слугува на санкционирания за корупция по закона "Магнитски" олигарх Делян Пеевски, няма нищо общо с европейските демократични ценности, правото и справедливостта. Политическият затворник Благо Коцев е последният ярък пример.
12:08 24.10.2025
16 Емигрант
12:11 24.10.2025