Жечо Станков: Държавата е гарантирала горивата до края на годината

Към момента правителството има ясен план за действие, свързан с доставката на нефт и нефтопродукти. Това обяви на брифинг в Министерски съвет министърът на енергетиката Жечо Станков.

“Първата фаза от него е свързана с проверка и мониторинг. Съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси, ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности, която ще ни позволи въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретния план”, добави той.

Станков отбеляза, че важното е, че количествата горива, задоволяващи консумацията на българите, са осигурени от държавата до края на тази година. Той помоли политическите им опоненти да не се заиграват със страховете на българските граждани, защото по думите му повод за паника няма.

По думите му, се гледа и към изграждането на общ европейски план за справянето със ситуацията.

Припомняме, че вчера (23-ти октомври 2025 г.) САЩ наложиха санкции върху най-големите руски нефтени компании, включително "Лукойл" и "Роснефт", като част от усилията за ограничаване на финансирането на войната в Украйна.

На свой ред, министърът на правосъдието - Георги Георгиев, припомни важността на рафинерията на “Лукойл” в Бургас като обект, важен за националната сигурност на България. “Именно заради това, МВР и службите за сигурност са предприели допълнителни мерки, включително осигуряване на капацитет и жива сила, както всякакви други мерки”, каза той.

Според него, повод за паника - няма, но трябва да бъде направена актуализация на оценката на риска.