Жечо Станков: Държавата е гарантирала горивата до края на годината

24 Октомври, 2025 14:12 817 33

  • жечо станков-
  • горива-
  • резерв-
  • лукойл

Той помоли политическите им опоненти да не се заиграват със страховете на българските граждани, защото по думите му повод за паника няма

Жечо Станков: Държавата е гарантирала горивата до края на годината - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента правителството има ясен план за действие, свързан с доставката на нефт и нефтопродукти. Това обяви на брифинг в Министерски съвет министърът на енергетиката Жечо Станков.

“Първата фаза от него е свързана с проверка и мониторинг. Съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси, ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности, която ще ни позволи въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретния план”, добави той.

Станков отбеляза, че важното е, че количествата горива, задоволяващи консумацията на българите, са осигурени от държавата до края на тази година. Той помоли политическите им опоненти да не се заиграват със страховете на българските граждани, защото по думите му повод за паника няма.

По думите му, се гледа и към изграждането на общ европейски план за справянето със ситуацията.

Припомняме, че вчера (23-ти октомври 2025 г.) САЩ наложиха санкции върху най-големите руски нефтени компании, включително "Лукойл" и "Роснефт", като част от усилията за ограничаване на финансирането на войната в Украйна.

На свой ред, министърът на правосъдието - Георги Георгиев, припомни важността на рафинерията на “Лукойл” в Бургас като обект, важен за националната сигурност на България. “Именно заради това, МВР и службите за сигурност са предприели допълнителни мерки, включително осигуряване на капацитет и жива сила, както всякакви други мерки”, каза той.

Според него, повод за паника - няма, но трябва да бъде направена актуализация на оценката на риска.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 13 гласа.
  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    34 0 Отговор
    ВЯРА НА УПРАВЛЕНЦИТЕ - НИКОГА!!!!!!

    Коментиран от #16

    14:15 24.10.2025

  • 2 хммм

    43 0 Отговор
    А след края на годината хвърляте пешкира ли ?

    14:15 24.10.2025

  • 3 Дедо

    38 0 Отговор
    То два месеца до тогава бе младеж! После кво ще правим?

    14:15 24.10.2025

  • 4 Винкело

    38 0 Отговор
    До края на годината? Тия ще опоскат военно-временните резерви. А после - 10 лева литър нафта, внос от Тексас?

    14:16 24.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    5 лв литър бензин и всичко нагоре

    Коментиран от #20, #28

    14:17 24.10.2025

  • 6 бою мизерника

    18 0 Отговор
    гарантирам, че спестих над 10 млрд ойро

    14:21 24.10.2025

  • 7 оставка

    27 0 Отговор
    До края на годината? Та това са два месеца? А след това?

    14:23 24.10.2025

  • 8 Че то края на годината дойде

    24 0 Отговор
    Бе, балък! А за следващата? Ще минем на гориво от мазнините на баце, шопара и зафира!

    14:27 24.10.2025

  • 9 ШИШИ ЩЕ ЛАПНЕ И НЕФТОХИМА

    17 0 Отговор
    Мрежата бенциностанции ще е за тиквата той беше човек на Златев и Вагит Алекперов

    14:28 24.10.2025

  • 10 С € идват новите цени на горивата

    11 0 Отговор
    И оттам всичко ! КЗП смях смях ! А строителната мафия никой не пипа както и другите с,що

    14:31 24.10.2025

  • 11 Тоя министър

    13 0 Отговор
    На тоя баща му/ бройте него/ в Бургас има пет/5/
    Бензиностанции в Бургас.

    14:33 24.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не се заблуждавайте!

    9 0 Отговор
    Не се заблуждавайте, точно Тиквата – началника на тоя гнясав министър иска да прилапа Нефтохим. Затова и тоя го направиха министър на енергетиката. Но лъжат, че Шиши иска да го вземе.

    Коментиран от #15

    14:38 24.10.2025

  • 14 Питане

    9 0 Отговор
    "Края на годината след 13 месеца ли е, или след 2, нещ......ко ?

    14:39 24.10.2025

  • 15 И ти не се заблуждавай

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не се заблуждавайте!":

    Две трети за Шишо,една трета за Баце.

    Коментиран от #19

    14:41 24.10.2025

  • 16 Тоя министър

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Дружеството победител „Еми“ ООД е с двама управители с равен дял – Дончо Жеков Станков и съпругата му Емилия Станкова. Двамата са родители на министъра на енергетиката Жечо Станков.

    Основна дейност на дружеството „Еми“ е търговия с горива.

    14:41 24.10.2025

  • 17 Ииииииййй

    12 0 Отговор
    То, много бе. Зави ми се свят. Чак до края на годината?! Жечо, верно ли? Да се смееш ли, да плачеш ли? Сигурен съм, че Жечо е бил обещаващо дете в детската градина, но сега ... Човеко говори сериозно, авторитетно. Вярва си. Ха да замълча, че ... А, де!

    14:44 24.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И ти си депесарско аки

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "И ти не се заблуждавай":

    Рафинерията е за Тиквата. За Шиши шланга...

    Коментиран от #26

    14:44 24.10.2025

  • 20 Колко

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    "нагоре" ще е билетчето за "заведението" ти и в него ще включиш ли цената на хартииките ?

    14:45 24.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 123456

    8 0 Отговор
    Ами , бай Жечко - то до края на годината остана много - две-три седмици ! Много сме се запасили !

    14:51 24.10.2025

  • 23 Ех Жечо...!

    6 0 Отговор
    Ок,ама след НГ- Ко ПраЙм...?!

    14:55 24.10.2025

  • 24 Много , бе

    7 0 Отговор
    Цели два месеца !

    14:55 24.10.2025

  • 25 Гошо

    3 0 Отговор
    Те първа ще видим ние кон боб яде ли Бензина с капкомер ще мерим А бе доста зор ни чака докато ни уврат главите ,съвсем на украинците сме заприличали в това отношение Сега най добре рафинерията да я прекръстим на Доналд Тръмп Евоатлантичести, та белким угодим и на САЩ и на ЕС

    Коментиран от #27

    15:00 24.10.2025

  • 26 Има да вземаш...!

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "И ти си депесарско аки":

    Шиши,вече командва парада...!
    Бай-Тиквун,го вижда и осъзнава много добре и затова е в прединфарктно състояние,видимо от държанието му,като на дете,в детската градина,на което са му взели ,,играчката"...!

    15:01 24.10.2025

  • 27 Звучи грозно,ама...

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гошо":

    ...май по-добре беше стрелеца да не бе уцелил ухото,а по-...натам...?!

    15:04 24.10.2025

  • 28 Ти си лесен

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    "заведението" ти произвежда метан. Направи от пред една колонка и всички бакшиши ще те наричат бащица

    15:07 24.10.2025

  • 29 До края на годината!?

    3 0 Отговор
    А после? Така ли се успокоява една нация? Герберастка калинка!

    Коментиран от #30

    15:10 24.10.2025

  • 30 Ами я се постави на негово място...!

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "До края на годината!?":

    Какво да ни каже Жечо,като и на него не му е ясно какво ще стане след НГ,макар да е министър...?!

    15:26 24.10.2025

  • 31 Гръч

    2 0 Отговор
    Тия лъжат повече от своя господар.Вчера казаха,че нямало проблем с горивата а днес до края на годината по средата на зимата...То и в Украйна е същото

    15:30 24.10.2025

  • 32 ФАКТ

    1 0 Отговор
    юА СЛЕД 2 МЕСЕЦА ЗАКРИВААЙ БГ

    15:38 24.10.2025

  • 33 Антон

    1 0 Отговор
    А от началото на 2026 какво правим с горивата?
    Виждате ли колко сте жалки колективни западнали. Рафинерията е от бай тошово време. И вече 36 год. демокрация тя продължава да осигурява гориво. Какво смислено направиха колективните запАднали? Нищо

    15:42 24.10.2025

