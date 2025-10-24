Жечо Станков: Държавата е гарантирала горивата до края на годината

Към момента правителството има ясен план за действие, свързан с доставката на нефт и нефтопродукти. Това обяви на брифинг в Министерски съвет министърът на енергетиката Жечо Станков.
“Първата фаза от него е свързана с проверка и мониторинг. Съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси, ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности, която ще ни позволи въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретния план”, добави той.
Станков отбеляза, че важното е, че количествата горива, задоволяващи консумацията на българите, са осигурени от държавата до края на тази година. Той помоли политическите им опоненти да не се заиграват със страховете на българските граждани, защото по думите му повод за паника няма.
По думите му, се гледа и към изграждането на общ европейски план за справянето със ситуацията.
Припомняме, че вчера (23-ти октомври 2025 г.) САЩ наложиха санкции върху най-големите руски нефтени компании, включително "Лукойл" и "Роснефт", като част от усилията за ограничаване на финансирането на войната в Украйна.
На свой ред, министърът на правосъдието - Георги Георгиев, припомни важността на рафинерията на “Лукойл” в Бургас като обект, важен за националната сигурност на България. “Именно заради това, МВР и службите за сигурност са предприели допълнителни мерки, включително осигуряване на капацитет и жива сила, както всякакви други мерки”, каза той.
Според него, повод за паника - няма, но трябва да бъде направена актуализация на оценката на риска.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #16
14:15 24.10.2025
2 хммм
14:15 24.10.2025
3 Дедо
14:15 24.10.2025
4 Винкело
14:16 24.10.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #28
14:17 24.10.2025
6 бою мизерника
14:21 24.10.2025
7 оставка
14:23 24.10.2025
8 Че то края на годината дойде
14:27 24.10.2025
9 ШИШИ ЩЕ ЛАПНЕ И НЕФТОХИМА
14:28 24.10.2025
10 С € идват новите цени на горивата
14:31 24.10.2025
11 Тоя министър
Бензиностанции в Бургас.
14:33 24.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Не се заблуждавайте!
Коментиран от #15
14:38 24.10.2025
14 Питане
14:39 24.10.2025
15 И ти не се заблуждавай
До коментар #13 от "Не се заблуждавайте!":Две трети за Шишо,една трета за Баце.
Коментиран от #19
14:41 24.10.2025
16 Тоя министър
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Дружеството победител „Еми“ ООД е с двама управители с равен дял – Дончо Жеков Станков и съпругата му Емилия Станкова. Двамата са родители на министъра на енергетиката Жечо Станков.
Основна дейност на дружеството „Еми“ е търговия с горива.
14:41 24.10.2025
17 Ииииииййй
14:44 24.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И ти си депесарско аки
До коментар #15 от "И ти не се заблуждавай":Рафинерията е за Тиквата. За Шиши шланга...
Коментиран от #26
14:44 24.10.2025
20 Колко
До коментар #5 от "Последния Софиянец":"нагоре" ще е билетчето за "заведението" ти и в него ще включиш ли цената на хартииките ?
14:45 24.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 123456
14:51 24.10.2025
23 Ех Жечо...!
14:55 24.10.2025
24 Много , бе
14:55 24.10.2025
25 Гошо
Коментиран от #27
15:00 24.10.2025
26 Има да вземаш...!
До коментар #19 от "И ти си депесарско аки":Шиши,вече командва парада...!
Бай-Тиквун,го вижда и осъзнава много добре и затова е в прединфарктно състояние,видимо от държанието му,като на дете,в детската градина,на което са му взели ,,играчката"...!
15:01 24.10.2025
27 Звучи грозно,ама...
До коментар #25 от "Гошо":...май по-добре беше стрелеца да не бе уцелил ухото,а по-...натам...?!
15:04 24.10.2025
28 Ти си лесен
До коментар #5 от "Последния Софиянец":"заведението" ти произвежда метан. Направи от пред една колонка и всички бакшиши ще те наричат бащица
15:07 24.10.2025
29 До края на годината!?
Коментиран от #30
15:10 24.10.2025
30 Ами я се постави на негово място...!
До коментар #29 от "До края на годината!?":Какво да ни каже Жечо,като и на него не му е ясно какво ще стане след НГ,макар да е министър...?!
15:26 24.10.2025
31 Гръч
15:30 24.10.2025
32 ФАКТ
15:38 24.10.2025
33 Антон
Виждате ли колко сте жалки колективни западнали. Рафинерията е от бай тошово време. И вече 36 год. демокрация тя продължава да осигурява гориво. Какво смислено направиха колективните запАднали? Нищо
15:42 24.10.2025