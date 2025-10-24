Костадин Костадинов: Правителството да защити „Лукойл“, а не да се меси в бизнеса му

На брифинг в Народното събрание Костадин Костадинов отправи остра критика към управляващите по повод разискванията около „Лукойл“ и евентуалните последици от наложените от САЩ санкции срещу руски петролни компании. На него той призова държавата да не предприема действия, които биха могли да доведат до сериозни финансови претенции срещу страната.

Костадинов предупреди, че принудително или очевидно вмешателство под формата мерки срещу собствеността на „Лукойл“ в България могло да предизвика „контрадействия, дела и други подобни акции“ от страна на собственика.

Брифингът се състоя по времето, когато Министерски съвет заседаваше по темата, поради което Костадинов добави:

„Тъй като разбрахме, че в момента има заседание на Министерския съвет, посветено на казуса с „Лукойл“, ще си позволим да отправим един съвет към българския формален министър-председател Желязков. На първо място - да спре да слуша тези около него, които му говорят, че трябва да се продаде бизнеса на „Лукойл“ в България, защото това представлява директна намеса в една частна фирма, при това една от най-сериозните в света. И това може да предизвика съответни контрадействия, дела и други подобни акции от страна на собственика, който, между другото, е една огромна транснационална компания, с бази в Нидерландия и в Швейцария.“, каза Костадинов и предупреди: „Да не стане така, че България после да плаща десетки милиарди за щети, причинени от хора, които трудно могат да разделят на две магарета три купи сено“.

Като позитивен пример Костадинов посочи реакцията на Германия спрямо санкциите, като заяви, че Берлин вече е поискал освобождаване на германското подразделение на „Роснефт“ (Deutschland Rosneft) от действието на санкциите и ще води разговори с американските власти. „Сега германските дипломати ще разговарят със своите американски колеги, за да поискат санкциите да не важат за „Роснефт“ в Германия. Следователно, най-елементарното нещо, което може да направи в момента българското правителство, е не да мисли как да открадне бизнеса на „Лукойл“, за да го даде на Пеевски или да угоди на Ивайло Мирчев, а да направи така, че да запази функционирането на рафинерията в нашата страна. Механизмът е налице - европейската практика, за която нашите управляващи толкова често говорят като мантра, също е налице“, обобщи председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Той изрази увереност, че и други европейски държави ще се опитат да ограничат въздействието на американските санкции върху дейността на големите енергийни фирми на своя територия, като спомена централни бази на „Лукойл“ в Ротердам и присъствие в Антверпен.

„В един момент ще се окаже, че всички държави ще се опитват по някакъв начин в Европейския съюз да излязат от прякото въздействие на санкциите“, каза Костадинов, добавяйки, че „Лукойл“ си е измислил начин как да ги заобиколи.

От „Възраждане“ призоваха правителството да предприеме мерки, насочени към запазване на функционирането на рафинерията у нас, вместо действия, които биха могли да уплашат чуждите инвеститори или да засилят усещането, че държавата може да конфискува или разпределя частни активи. „Ако нашата държава реши да се намесва, давайки изключително ужасяващи сигнали към всички останали инвеститори, че във всеки един момент може да им открадне бизнеса, това ще предизвика много сериозен проблем“, заяви Костадинов.

Освен тези аргументи, Костадинов изказа и политически критики. Той обвини председателя на Народното събрание Наталия Киселова в прилагане на „двоен стандарт“ при администрирането на дебати и изказвания в пленарната зала. Описа остри вербални сблъсъци между депутати от ДПС и народни представители от „Възраждане“, включително инцидент с опит за „физическа саморазправа“ и заяви, че подобно поведение деградира институцията парламент.

„Ставаме свидетели на изтърване на нерви. Когато Даниел Проданов се изказваше по темата за „Лукойл“, Станислав Анастасов от ДПС му подвикваше нецензурни думи от място, което предизвика реплика от страна на Проданов към него. По-рано през деня заместник-председателят на “Възраждане” и на Народното събрание - Цончо Ганев, беше нападнат от Радостин Василев от МЕЧ, след което техните „батковци“ и собственици от ДПС, да не останат по-назад, също скочиха. И всъщност това се случва в ден, в който ние коментираме един наистина сериозен казус, свързан с „Лукойл“, каза Костадинов.

„В момента, в който някой стане да се изказва, особено аз, Киселова се чувства длъжна на 15-та секунда да ме поправи, да ме прекъсне или да се намеси. В другия случай няма проблем да псуваш представител на „Възраждане“, няма проблем да го обиждаш просташки, както направи Радостин Василев към господин Ганев сутринта - тогава Киселова мълчи. С поведението си председателят на парламента не просто деградира ролята на собствената си личност, но и на самата институция. И, честно казано, ние изпитваме срам заради това, че такива хора са в парламента“, заяви още председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.