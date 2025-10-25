Новини
България »
Корнелия Нинова: Управляват ни скандално неграмотни хора

Корнелия Нинова: Управляват ни скандално неграмотни хора

25 Октомври, 2025 12:07 1 029 45

  • корнелия нинова-
  • лукойл-
  • санкции

Управляващите не са управлявали нищо от реалната икономика, дори будка за вестници или пуканки

Корнелия Нинова: Управляват ни скандално неграмотни хора - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Корнелия Нинова е шокирана от реакцията на властта за санкциите срещу Лукойл. Управляват ни скандално неграмотни хора, сподели тя пред БНТ.

Нинова изтъкна, че ако беше главен прокурор още вчера е щяла да извика енергийния министър Жечо Станков на разпит, защото е нарушил Закона за запасите от петрол. Има задължителен резерв от 90 дни, който трябва да поддържаме, посочи news.bg.

Според нея управляващите не са управлявали нищо от реалната икономика, дори будка за вестници или пуканки. Управляващите са по-голяма заплаха за националната сигурност от санкциите срещу Лукойл, заяви лидерът на "Непокорна България".

По мнението ѝ трябва да следваме примера на Германия, която поиска отлагане. Тя предупреди, че Лукойл е сред петте най-големи данъкоплатци в България. Трябва да има ясен план, по думите ѝ.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    9 6 Отговор
    Курнелия да каже ще правим ли партия на синчето Рафаелчо нали е банкер на Ротшилд в САЩ ,може да е полезен на Ротшилд в България

    12:12 25.10.2025

  • 4 дедо

    20 4 Отговор
    Корнела е права, нищо, че и нея не я бива.

    12:12 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоя политически труп

    10 15 Отговор
    Плаща ли ви, че я показвате всяка седмица. Каква ви е тарифата за политически трупове

    Коментиран от #28

    12:15 25.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Тази сутрин в Разград Бойко Борисов каза че на 21 ви ноември влизаме във войната.

    Коментиран от #15, #34

    12:16 25.10.2025

  • 8 Кака

    13 9 Отговор
    Вече е безмислена като китайски вентилатор! Ни върти, ни духа, само бучи!

    12:17 25.10.2025

  • 9 Oня с коня

    11 8 Отговор
    Уж Нинова и Партията й са "Непокорни",пък се оплаква че някой ги управлява?Е затова й казват Госпожа Лъжа.

    12:17 25.10.2025

  • 10 ПО ТОЧНО

    11 1 Отговор
    ТО ТОВА СЕ ВИЖДА ВСЕКИ ДЕН, ВЪВ ВСИЧКО И НАВСЯКЪДЕ

    Коментиран от #13

    12:19 25.10.2025

  • 11 Гост

    7 9 Отговор
    Ти пък беше една грамотна....

    12:20 25.10.2025

  • 12 Така е но те са родоотстъпници

    11 2 Отговор
    Заявили са помощ за Украйна което всъщност не е помощ а плащане на сметките им , въпреки че самите те са награбили огромно количество заеми 17-18 млрд.

    12:20 25.10.2025

  • 13 Награбили са огромни дългове

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПО ТОЧНО":

    А са заявили помощ за украйна въпреки че много други страни са се въздържали.

    12:25 25.10.2025

  • 14 А дудук на путин да предложим ли?

    2 2 Отговор
    Или няма нужда?

    12:27 25.10.2025

  • 15 Еуементарен си, последния

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Изявлението му е във Фейсбук. Няма такова нещо.

    Коментиран от #22

    12:29 25.10.2025

  • 16 Много добро беше

    5 3 Отговор
    Участието на Корнелия Нинова сутринта. Всяка дума и беше статус

    12:29 25.10.2025

  • 17 ха ха

    3 6 Отговор
    голямо самочувстие има, може и за президент да се самоиздигне и пробва - като най-умния човек в държавата - нещо,което го иа само в нейвата глава,щото другите изобщо не го виждат, а виждат само как си провали партията

    Коментиран от #20

    12:31 25.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нинова изтъкна, ... Според нея....

    2 1 Отговор
    А трудно ли е просто да я цитирате едно към едно? А? Или трябва преразказите по картинка да ви четем?

    12:32 25.10.2025

  • 20 На какво основание пишеш мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ха ха":

    След като си започваш изречението с малка буква.

    12:33 25.10.2025

  • 21 ЧИЧО

    3 2 Отговор
    Важното е на избори да минем единия процент,все пак със субсидии се живее по спокойно.

    12:34 25.10.2025

  • 22 Няма няма и това го няма

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Еуементарен си, последния":

    Ама замемят американските военни с турски

    12:35 25.10.2025

  • 23 Факт е, че

    5 2 Отговор
    Лукойл е сред петте най-големи данъкоплатци в България. Факт е и също че вече заплати, осигуровки на служителите си , парични преводи, продажба по бензиностанциите си, и плащане на данъци няма да може да осъществява. Не е ли истина? Не е ли права Нинова за всичко? Права е естествено ....

    12:36 25.10.2025

  • 24 Няма няма и това го няма ама

    2 1 Отговор
    заменят американските военни с турски

    Коментиран от #42

    12:37 25.10.2025

  • 25 Човек от народа

    4 2 Отговор
    Корнелия греши, може и да не е умишлено. Лукойл не е данъкоплатец в България. При филмите на Борисов 1, 2 и 3 от 2009 руската фирма Лукойл винаги е била на "загуба" и не е плащали данъци в България. Купувала е единствено къща в Барселона и други имоти на Винету и неговите жени.

    Коментиран от #27, #37

    12:37 25.10.2025

  • 26 Не "Закона за запасите от петрол"

    3 1 Отговор
    Въпроса е има ли въобще национален, държавен резерв на каквото и да е ?

    12:39 25.10.2025

  • 27 Аре бре верно ли

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Човек от народа":

    Че и ДДС не е плащал Лукойл в България? И заплати и осигуровки също нали? Майко мила....

    12:41 25.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 На всички е ясно, (на почити всички)

    7 0 Отговор
    Че действително Управляващите са най-голяма заплаха за националната ни сигурност. Не е нужно това някой да го заявява. Това е просто припомняне на факти

    12:45 25.10.2025

  • 30 Румен Петков

    2 5 Отговор
    Нинова, не случайно съпартийците ти те изхвърлиха от БСП, само лъжи и страхове насаждаш на хората и с това загуби пълното им доверие. Ти си провалена за политиката, като Румен Радев.

    Коментиран от #38

    12:45 25.10.2025

  • 31 Ти па

    2 1 Отговор
    що си сколасала с букьовското си образование

    12:47 25.10.2025

  • 32 Фибата

    1 1 Отговор
    Слушах я! Нинова не се чува какви ги говори, понеже я води едната яка злоба! Каза как тя е ръководила голямо предприятие, но не каза кое! Сещам се за Техноимпекс, приватизиран за жълти стотинки от нея и Пловдивски панаир, заради който я изгониха от правителството на Станишев като корумпирана!

    12:47 25.10.2025

  • 33 Така е

    1 0 Отговор
    Истина е!

    12:48 25.10.2025

  • 34 С тиквите ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Излизайте ВСИЧКИ навън и не се прибирайте, докато не подадат оставка!
    ТАКА СЕ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ УЗУРПАТОРИТЕ НА ВЛАСТТА!!

    12:48 25.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Глупости пишеш, ама тотални

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Човек от народа":

    Лукойл" е платил над 1,33 млрд. лева данъци за 2022 г. и 2023 г.....(През 2022 година руската компания "Лукойл" е платила данъци в България в размер на 685 млн. лева, от които 90 млн. лева корпоративен данък, а останалото - временна солидарна вноска, тоест т.нар. данък върху свръхпечалбата, въведен с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и отнасящ се за компаниите, работещи с изкопаеми горива. Към края на октомври 2023 година компанията е внесла и 647 млн. лева, от които 153 млн. лева са авансово платен данък върху печалбата.)...... Трудно ли е да си го провериш?

    12:50 25.10.2025

  • 38 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Румен Петков":

    Румен Петков не може да напише такъв елементарен пост. Но пък е вярно,... че и ЕГН-то не прощава...

    12:51 25.10.2025

  • 39 Георгиев

    0 0 Отговор
    А пишат, че през 1945 г властта е взета от неграмотни хора? Което реално е така, а сегашните уж грамотни вече са вредители. Да подскажа на Нинова - сегашните активисти в изпълнителната и законодателната власти по случая Лукойл са комисионери. Даже и ДАНС може би е такъв, но там много внимателно. Съдебната власт, в случая прокуратурата сигурно и тя е купена. Какъв е изхода? ДАНС да осигури инфото и да даде гласност с половин страничка. Да се предизвикат масите за действия, падане на властите, нови власти, които да приемат закон за чуждестранния агент, бързо производство и на стадиона. Както при Пиночет, а сега - в Китай. Без демокрация, хуманизъм и тинтири минтири. Трябва такъв старт и тогава ще се оправим.

    12:51 25.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 РУТЕ

    0 1 Отговор
    Триябва да ви бомбардирам .

    Коментиран от #44

    12:52 25.10.2025

  • 42 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма няма и това го няма ама":

    ЕТО ТОВА АКО Е ВЯРНО, НАИСТИНА ТРЯБВА ДА ИМА О-С-Т-А-В-К-А!
    ВРЕМЕ Е ДА ПРАТИМ АСФАЛТ ПАША У ДОМА - В ТУРЦИЯ!

    12:53 25.10.2025

  • 43 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ ГРАМОТЕН ПОЛИТИК В ЖАЛКАТА НИ МУТРАФОНИЯ.

    12:54 25.10.2025

  • 44 Споко, ще му поискаме оставката!

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "РУТЕ":

    Спомням си как бягаше и се хилеше, когато Борисов раздаваше целувки наред.

    12:55 25.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове