Корнелия Нинова: Управляват ни скандално неграмотни хора

Корнелия Нинова е шокирана от реакцията на властта за санкциите срещу Лукойл. Управляват ни скандално неграмотни хора, сподели тя пред БНТ.
Нинова изтъкна, че ако беше главен прокурор още вчера е щяла да извика енергийния министър Жечо Станков на разпит, защото е нарушил Закона за запасите от петрол. Има задължителен резерв от 90 дни, който трябва да поддържаме, посочи news.bg.
Според нея управляващите не са управлявали нищо от реалната икономика, дори будка за вестници или пуканки. Управляващите са по-голяма заплаха за националната сигурност от санкциите срещу Лукойл, заяви лидерът на "Непокорна България".
По мнението ѝ трябва да следваме примера на Германия, която поиска отлагане. Тя предупреди, че Лукойл е сред петте най-големи данъкоплатци в България. Трябва да има ясен план, по думите ѝ.
3 Сталин
12:12 25.10.2025
4 дедо
12:12 25.10.2025
6 Тоя политически труп
Коментиран от #28
12:15 25.10.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #34
12:16 25.10.2025
8 Кака
12:17 25.10.2025
9 Oня с коня
12:17 25.10.2025
10 ПО ТОЧНО
Коментиран от #13
12:19 25.10.2025
11 Гост
12:20 25.10.2025
12 Така е но те са родоотстъпници
12:20 25.10.2025
13 Награбили са огромни дългове
До коментар #10 от "ПО ТОЧНО":А са заявили помощ за украйна въпреки че много други страни са се въздържали.
12:25 25.10.2025
14 А дудук на путин да предложим ли?
12:27 25.10.2025
15 Еуементарен си, последния
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Изявлението му е във Фейсбук. Няма такова нещо.
Коментиран от #22
12:29 25.10.2025
16 Много добро беше
12:29 25.10.2025
17 ха ха
Коментиран от #20
12:31 25.10.2025
19 Нинова изтъкна, ... Според нея....
12:32 25.10.2025
20 На какво основание пишеш мнение
До коментар #17 от "ха ха":След като си започваш изречението с малка буква.
12:33 25.10.2025
21 ЧИЧО
12:34 25.10.2025
22 Няма няма и това го няма
До коментар #15 от "Еуементарен си, последния":Ама замемят американските военни с турски
12:35 25.10.2025
23 Факт е, че
12:36 25.10.2025
24 Няма няма и това го няма ама
Коментиран от #42
12:37 25.10.2025
25 Човек от народа
Коментиран от #27, #37
12:37 25.10.2025
26 Не "Закона за запасите от петрол"
12:39 25.10.2025
27 Аре бре верно ли
До коментар #25 от "Човек от народа":Че и ДДС не е плащал Лукойл в България? И заплати и осигуровки също нали? Майко мила....
12:41 25.10.2025
29 На всички е ясно, (на почити всички)
12:45 25.10.2025
30 Румен Петков
Коментиран от #38
12:45 25.10.2025
31 Ти па
12:47 25.10.2025
32 Фибата
12:47 25.10.2025
33 Така е
12:48 25.10.2025
34 С тиквите ли?
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Излизайте ВСИЧКИ навън и не се прибирайте, докато не подадат оставка!
ТАКА СЕ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ УЗУРПАТОРИТЕ НА ВЛАСТТА!!
12:48 25.10.2025
37 Глупости пишеш, ама тотални
До коментар #25 от "Човек от народа":Лукойл" е платил над 1,33 млрд. лева данъци за 2022 г. и 2023 г.....(През 2022 година руската компания "Лукойл" е платила данъци в България в размер на 685 млн. лева, от които 90 млн. лева корпоративен данък, а останалото - временна солидарна вноска, тоест т.нар. данък върху свръхпечалбата, въведен с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и отнасящ се за компаниите, работещи с изкопаеми горива. Към края на октомври 2023 година компанията е внесла и 647 млн. лева, от които 153 млн. лева са авансово платен данък върху печалбата.)...... Трудно ли е да си го провериш?
12:50 25.10.2025
38 хе хе
До коментар #30 от "Румен Петков":Румен Петков не може да напише такъв елементарен пост. Но пък е вярно,... че и ЕГН-то не прощава...
12:51 25.10.2025
39 Георгиев
12:51 25.10.2025
41 РУТЕ
Коментиран от #44
12:52 25.10.2025
42 1111
До коментар #24 от "Няма няма и това го няма ама":ЕТО ТОВА АКО Е ВЯРНО, НАИСТИНА ТРЯБВА ДА ИМА О-С-Т-А-В-К-А!
ВРЕМЕ Е ДА ПРАТИМ АСФАЛТ ПАША У ДОМА - В ТУРЦИЯ!
12:53 25.10.2025
43 ФАКТИ
12:54 25.10.2025
44 Споко, ще му поискаме оставката!
До коментар #41 от "РУТЕ":Спомням си как бягаше и се хилеше, когато Борисов раздаваше целувки наред.
12:55 25.10.2025
