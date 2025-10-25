Новини
България »
Владислав Панев: Свръхправомощията на Комисията за защита на конкуренцията овластиха новата свръхбухалка за тормоз

Владислав Панев: Свръхправомощията на Комисията за защита на конкуренцията овластиха новата свръхбухалка за тормоз

25 Октомври, 2025 16:02 351 1

  • владислав панев-
  • кзк-
  • правомощия

И по-важното, какъв рекет може да се развихри. Ако не си платиш, няма сделка. Ако не се слееш с "наша" фирма - разследваме

Владислав Панев: Свръхправомощията на Комисията за защита на конкуренцията овластиха новата свръхбухалка за тормоз - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В сянката на ужким преформатирането на властта и санкциите срещу Лукойл, парламентът гласува нещо по-опасно през седмицата, което иде да покаже колко е вреден в този си състав. Свръхправомощията на Комисията за защита на конкуренцията овластиха новата свръхбухалка за тормоз. Която ще може да се размята далеч след приключването на мандата на парламент или правителство, доколкото регулаторът със 7 годишен мандат е прясно избран.

За това предупреди във "Фейсбук" Владислав Панев.

Та служителите на КЗК вече ще могат да влизат на място в предприятия дори, за да правят секторен анализ, както и да развалят сделки по сливания на компании 6 месеца след тяхното осъществяване. Смятайте какъв хаос може да настъпи. И по-важното, какъв рекет може да се развихри. Ако не си платиш, няма сделка. Ако не се слееш с "наша" фирма - разследваме.

И този закон е само част от попълзновенията на държавата Д. Целта е пълен контрол не само над държавния бюджет, но и над каквато и да било икономическа активност от едно ниво нагоре. Така инвестиции не може да се привличат, а парите ще напускат страната в търсене на по-сигурни дестинации. Това е вирус, срещу който трябва да намерим лекарство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ддд

    1 0 Отговор
    Защо всички реват когато държавата стане малко по силна? В момента с тази мантра, че сме били в "пазарна икономика", всеки бизнесмен" прави луди пари на гърбът ни, без контрол. И излизат в медиите всякакви икономисти и бизнесмени, да се самозащитават.
    Но в случая, не дават примери как е в другите държави, както за други случаи обичат да правят това. Този път ми се струва че в България сме единствените без контрол на тази българска " пазарната икономика", и ощетяване на хората в държавата!

    16:08 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове