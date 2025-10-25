Владислав Панев: Свръхправомощията на Комисията за защита на конкуренцията овластиха новата свръхбухалка за тормоз

В сянката на ужким преформатирането на властта и санкциите срещу Лукойл, парламентът гласува нещо по-опасно през седмицата, което иде да покаже колко е вреден в този си състав. Свръхправомощията на Комисията за защита на конкуренцията овластиха новата свръхбухалка за тормоз. Която ще може да се размята далеч след приключването на мандата на парламент или правителство, доколкото регулаторът със 7 годишен мандат е прясно избран.

За това предупреди във "Фейсбук" Владислав Панев.

Та служителите на КЗК вече ще могат да влизат на място в предприятия дори, за да правят секторен анализ, както и да развалят сделки по сливания на компании 6 месеца след тяхното осъществяване. Смятайте какъв хаос може да настъпи. И по-важното, какъв рекет може да се развихри. Ако не си платиш, няма сделка. Ако не се слееш с "наша" фирма - разследваме.

И този закон е само част от попълзновенията на държавата Д. Целта е пълен контрол не само над държавния бюджет, но и над каквато и да било икономическа активност от едно ниво нагоре. Така инвестиции не може да се привличат, а парите ще напускат страната в търсене на по-сигурни дестинации. Това е вирус, срещу който трябва да намерим лекарство.