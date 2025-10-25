Жена е с опасност за живота след катастрофа във Врачанско

68-годишна жена е с опасност за живота след тежка катастрофа, причинена от пиян шофьор във врачанското село Градешница. Инцидентът е станал снощи, малко преди 19:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

47-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Хонда ФРВ" с несъобразена с пътните условия скорост. В един момент той е изгубил контрол над превозното средство, излязъл е вляво по посока на движението си и се е ударил челно в крайпътно дърво.

Вследствие на силния удар, пътничката на предната дясна седалка, жена на 68 години, е получила изключително тежки наранявания. Тя е с черепно-мозъчна травма, фрактура на гръдна кост, счупено ребро и фрактури на първи и седми прешлен. Пострадалата е незабавно транспортирана и настанена в Хирургичното отделение на болницата във Враца, като лекарите се борят за живота ѝ.

Водачът на автомобила също е пострадал и е хоспитализиран. Той е с фрактури на пет ребра, открита рана на коляното и хематом на главата.

Пристигналите на мястото полицейски екипи са тествали 47-годишния шофьор за употреба на алкохол. Уредът е отчел 2.50 промила в издишания от него въздух.

По случая е образувано досъдебно производство.