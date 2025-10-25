Новини
Жена е с опасност за живота след катастрофа във Врачанско

25 Октомври, 2025 13:54 528 3

47-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Хонда ФРВ" с несъобразена с пътните условия скорост

Жена е с опасност за живота след катастрофа във Врачанско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

68-годишна жена е с опасност за живота след тежка катастрофа, причинена от пиян шофьор във врачанското село Градешница. Инцидентът е станал снощи, малко преди 19:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

47-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Хонда ФРВ" с несъобразена с пътните условия скорост. В един момент той е изгубил контрол над превозното средство, излязъл е вляво по посока на движението си и се е ударил челно в крайпътно дърво.

Вследствие на силния удар, пътничката на предната дясна седалка, жена на 68 години, е получила изключително тежки наранявания. Тя е с черепно-мозъчна травма, фрактура на гръдна кост, счупено ребро и фрактури на първи и седми прешлен. Пострадалата е незабавно транспортирана и настанена в Хирургичното отделение на болницата във Враца, като лекарите се борят за живота ѝ.

Водачът на автомобила също е пострадал и е хоспитализиран. Той е с фрактури на пет ребра, открита рана на коляното и хематом на главата.

Пристигналите на мястото полицейски екипи са тествали 47-годишния шофьор за употреба на алкохол. Уредът е отчел 2.50 промила в издишания от него въздух.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😌😌😌

    5 0 Отговор
    Ганьо масово кара дърти БМВ 3-ки, Ауди А3-ки и Мерцедес Е 3-ки и мисли, че е най-големия на пътя.

    13:56 25.10.2025

  • 2 Зорка

    1 0 Отговор
    А на бас,че са нямали предпазни колани.Възможно е и тя да е насмукана с ракия.Там жените пият по-вече от мъжете.

    14:12 25.10.2025

  • 3 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Да му беше казала да намали

    14:28 25.10.2025

