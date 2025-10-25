Тодор Тагарев: Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност

Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, а не само морален ангажимент. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в интервю за БНР днес.

"В Европа винаги е имало две тенденции. Едната, която призовава за повече автономност в европейската сигурност, а в последните години и отбрана, а другата, която залага на НАТО за отбранителните усилия на Европа и отбраната на континента", обясни Тагарев.

Бившият министър подчерта, че тези две тенденции продължават да съществуват и днес, което се вижда и от последния документ на Европейската комисия. Според него особено важно е позиционирането на Украйна в новия европейски документ.

"Аз лично от няколко години говоря, че помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, тоест това не е само помощ или морален ангажимент, който ние се стремим да изпълняваме, а индиректно подпомага нашата собствена сигурност. Този документ на Комисията отива още по-натам. Той казва - Украйна е първата линия на отбрана на Европа", посочи Тагарев.

Бившият министър изрази мнение, че в близко бъдеще не можем да очакваме цялостно мирно споразумение, но има надежди за постигане на споразумение за прекратяване на огъня.

"Когато има такова споразумение за прекратяване на огъня, да започнат едни сериозни преговори и да се търси по-трайно мирно споразумение. Това може да отнеме месеци, може да отнеме години", завърши Тодор Тагарев.