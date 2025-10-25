Тодор Тагарев: Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност

Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, а не само морален ангажимент. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в интервю за БНР днес.
"В Европа винаги е имало две тенденции. Едната, която призовава за повече автономност в европейската сигурност, а в последните години и отбрана, а другата, която залага на НАТО за отбранителните усилия на Европа и отбраната на континента", обясни Тагарев.
Бившият министър подчерта, че тези две тенденции продължават да съществуват и днес, което се вижда и от последния документ на Европейската комисия. Според него особено важно е позиционирането на Украйна в новия европейски документ.
"Аз лично от няколко години говоря, че помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, тоест това не е само помощ или морален ангажимент, който ние се стремим да изпълняваме, а индиректно подпомага нашата собствена сигурност. Този документ на Комисията отива още по-натам. Той казва - Украйна е първата линия на отбрана на Европа", посочи Тагарев.
Бившият министър изрази мнение, че в близко бъдеще не можем да очакваме цялостно мирно споразумение, но има надежди за постигане на споразумение за прекратяване на огъня.
"Когато има такова споразумение за прекратяване на огъня, да започнат едни сериозни преговори и да се търси по-трайно мирно споразумение. Това може да отнеме месеци, може да отнеме години", завърши Тодор Тагарев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фори
14:23 25.10.2025
3 Ангеларий
14:23 25.10.2025
4 Сталин
А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.
Коментиран от #9
14:24 25.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Затова имаме
14:26 25.10.2025
7 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Недоволни са, че това е единствения министър поел курс към модернизиране и повишавана на способностите на армията ни да спре рашибозука ако реши пак да ни "освобождава".
Квиченето им е по мелодично от пеене на Мара-отварачката. 😂
Коментиран от #25
14:26 25.10.2025
8 Давай си пенсията
14:26 25.10.2025
9 ГРУ гайтанжиева
До коментар #4 от "Сталин":Жалко, че не си успял да си намериш почтена работа, а си принуден да разпространяваш лъжите на фашисткия режим на Кремъл за да можеш да ядеш.
Жалко.
Коментиран от #18
14:27 25.10.2025
10 Лост
Коментиран от #35
14:27 25.10.2025
11 Пак
14:29 25.10.2025
12 То голяма
14:29 25.10.2025
13 само питам
14:29 25.10.2025
14 Или с две думи
14:30 25.10.2025
15 Нафталинка
14:30 25.10.2025
16 Ядосан
14:30 25.10.2025
17 само питам
14:30 25.10.2025
18 Сталин
До коментар #9 от "ГРУ гайтанжиева":А ти бегай да си прибереш банана от посолството ,днес съм заработил 284 лв
14:31 25.10.2025
19 дядото
14:31 25.10.2025
20 Перо
14:31 25.10.2025
21 Стига повтаряйте тия лъжи
14:32 25.10.2025
22 Гост
Затвор за тоя!
14:33 25.10.2025
23 Стига повтаряйте тия лъжи
14:34 25.10.2025
24 Никого не можеш да заблудиш...
14:34 25.10.2025
25 Стеф
До коментар #7 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Пръщиш от интелект!
14:34 25.10.2025
26 Попов
Към края на ВСВ Хитлер воюва САМ срещу целия свят.Така ще стане и с любимия на рашафилите УБИЕЦ на деца и старци иZpoда Путлер.
Той си мисли, че ще остане в историята. Останаха ли в историята Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи, диктаторите ,които намериха кучешка смъpт?
Всеки незначителен кървав диктатор си мисли, че е велик, докато не умре като кyче в бункера си !
14:35 25.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дон Кихот
14:38 25.10.2025
29 Ивелин Михайлов
14:41 25.10.2025
30 Георгиев
Аз не ти ща инвестицията. Тя е пагубна за държавата и народа ни. Подари им бронираните машини, които можехме да ползваме при пожарите. Дадохме им ракетите ни от системите С300 и се правим на осигурени, но без ПВО в София и АЕЦ Козлодуй. Да изброявам ли още? Само да се обърне палачинката и ти да си в България. Бай Ставри ще те приеме с предимство. И ще му помогнем.
14:41 25.10.2025
31 Психично болния фен на Урко фашистите е
14:41 25.10.2025
32 Ха ха ха ха
Коментиран от #36
14:41 25.10.2025
33 ТОВА НЯКОЙ МУ ГО Е НАПИСАЛ НА ТОЯ
14:41 25.10.2025
34 Исторически парк
14:41 25.10.2025
35 да де
До коментар #10 от "Лост":пожарите ги правят нарочно и даже хванаха двама.За да има висока инфлация като си хвърляме парите по горите и за да не вземем еврото.Защото валутата ни изнасят руснаците с 300 000 регистрирани фирми които не плащат данъци но изкупуват евра и долари от банките
14:42 25.10.2025
36 ЕХОО
До коментар #32 от "Ха ха ха ха":Като колко те кефи поемаш ли му го?
14:42 25.10.2025