Новини
България »
Тодор Тагарев: Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност

Тодор Тагарев: Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност

25 Октомври, 2025 14:22 507 36

  • тодор тагарев-
  • русия-
  • украйна-
  • руска агресия

В Европа винаги е имало две тенденции

Тодор Тагарев: Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, а не само морален ангажимент. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в интервю за БНР днес.

"В Европа винаги е имало две тенденции. Едната, която призовава за повече автономност в европейската сигурност, а в последните години и отбрана, а другата, която залага на НАТО за отбранителните усилия на Европа и отбраната на континента", обясни Тагарев.

Бившият министър подчерта, че тези две тенденции продължават да съществуват и днес, което се вижда и от последния документ на Европейската комисия. Според него особено важно е позиционирането на Украйна в новия европейски документ.

"Аз лично от няколко години говоря, че помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, тоест това не е само помощ или морален ангажимент, който ние се стремим да изпълняваме, а индиректно подпомага нашата собствена сигурност. Този документ на Комисията отива още по-натам. Той казва - Украйна е първата линия на отбрана на Европа", посочи Тагарев.

Бившият министър изрази мнение, че в близко бъдеще не можем да очакваме цялостно мирно споразумение, но има надежди за постигане на споразумение за прекратяване на огъня.

"Когато има такова споразумение за прекратяване на огъня, да започнат едни сериозни преговори и да се търси по-трайно мирно споразумение. Това може да отнеме месеци, може да отнеме години", завърши Тодор Тагарев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фори

    4 20 Отговор
    Прав е Тагарев!

    14:23 25.10.2025

  • 3 Ангеларий

    23 1 Отговор
    Кретен.

    14:23 25.10.2025

  • 4 Сталин

    26 1 Отговор
    Миналата година на срещата на ООН в Ню Йорк,където участва и Зеленски,та жената на Зеленски е похарчила 1,1 милиона долара за бижута в магазин на Cartier ,и където е направила скандал с една от продавачките в магазина ,заради което момичето е било уволнено и докато си е събирало багажа е успяло да снима касовите бележки на Олена Зеленска за 1,1 милиона долара похарчени в магазина и след което тези снимки на касовите бележки са пуснати в социалните мрежи.
    А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.

    Коментиран от #9

    14:24 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Затова имаме

    21 0 Отговор
    Бюджетен дефицит.

    14:26 25.10.2025

  • 7 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    2 23 Отговор
    Тагарев бърка надълбоко в копейките 🤪🤡 с боксова ръкавица. 😂😂😂
    Недоволни са, че това е единствения министър поел курс към модернизиране и повишавана на способностите на армията ни да спре рашибозука ако реши пак да ни "освобождава".
    Квиченето им е по мелодично от пеене на Мара-отварачката. 😂

    Коментиран от #25

    14:26 25.10.2025

  • 8 Давай си пенсията

    22 1 Отговор
    Не пипай моята. Обирджия на възрастни хора пенсионери.

    14:26 25.10.2025

  • 9 ГРУ гайтанжиева

    1 18 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Жалко, че не си успял да си намериш почтена работа, а си принуден да разпространяваш лъжите на фашисткия режим на Кремъл за да можеш да ядеш.
    Жалко.

    Коментиран от #18

    14:27 25.10.2025

  • 10 Лост

    18 1 Отговор
    А догодина когато лятото пак има пожари да те псуваме ли за БТР -те които даде на Украйна?

    Коментиран от #35

    14:27 25.10.2025

  • 11 Пак

    12 0 Отговор
    Ли ще ни облъчвате с идиоти ? В предишна статия искат да замразяват заплати , а Това нещо каза че трябва да си даваме парите на Украйна !? Кои са идиотите ?!

    14:29 25.10.2025

  • 12 То голяма

    6 0 Отговор
    сигурност цари в България , че и на международен план .

    14:29 25.10.2025

  • 13 само питам

    6 0 Отговор
    г-н тагаренко налага ли се още да превеждаме по една месечна пенсия на тия терористи които подъжамв от осррайна? че вече едмва издържам вталил съм се от глад

    14:29 25.10.2025

  • 14 Или с две думи

    11 0 Отговор
    Ужким Путин е виновен, че сте голтаци и ще се теглят невъзвръщаеми заеми. Всъщност мафията ще ги открадне, а вие ще ги връщате.

    14:30 25.10.2025

  • 15 Нафталинка

    6 0 Отговор
    На тази изкуфясъла дърта продажна глава кой му даде и за какво званието та не му отнеме главата

    14:30 25.10.2025

  • 16 Ядосан

    2 0 Отговор
    Хайде ходи да ловиш жаби на Марица бе!

    14:30 25.10.2025

  • 17 само питам

    10 0 Отговор
    тагаренкоБОКЛУКА защо не е на фронта да подпомага зеления накорман?

    14:30 25.10.2025

  • 18 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГРУ гайтанжиева":

    А ти бегай да си прибереш банана от посолството ,днес съм заработил 284 лв

    14:31 25.10.2025

  • 19 дядото

    11 0 Отговор
    няма ли кой да "убеди" тази май му на,че най-добрата инвестиция за нашата сигурност е в националната ни икономика и в решаване на демографския проблем,вместо наливане пари за укро фашистите

    14:31 25.10.2025

  • 20 Перо

    6 0 Отговор
    Дърт унтерменш с мозък на пиле!

    14:31 25.10.2025

  • 21 Стига повтаряйте тия лъжи

    6 0 Отговор
    Украинците нищо добро не са постигнали нито за себе си нито за другите ла или за нас .Всичко което да постигнали е благодарение на Русия и едва в последните трийсе години с лицемерната помощ на запада .

    14:32 25.10.2025

  • 22 Гост

    6 0 Отговор
    тагарЕФ ,е пълно ку-ку ,ако беше оставено на него,сега да сме във война!
    Затвор за тоя!

    14:33 25.10.2025

  • 23 Стига повтаряйте тия лъжи

    5 0 Отговор
    Украинците нищо добро не са постигнали нито за себе си нито за другите камоли за нас .Всичко което са постигнали е благодарение на Русия и едва в последните трийсе години с лицемерната помощ на запада .

    14:34 25.10.2025

  • 24 Никого не можеш да заблудиш...

    5 0 Отговор
    Никой в НАТО и ЕС не уважава и не вярва на Тагарев. Знаят всичко за психическото му състояние, за произхода му и политическото му минало.

    14:34 25.10.2025

  • 25 Стеф

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Пръщиш от интелект!

    14:34 25.10.2025

  • 26 Попов

    0 6 Отговор
    Рашистите започнаха войната! Започнаха СВО на фюрера Путлер! На фашиста Путлер! На комплексара Путлер!
    Към края на ВСВ Хитлер воюва САМ срещу целия свят.Така ще стане и с любимия на рашафилите УБИЕЦ на деца и старци иZpoда Путлер.
    Той си мисли, че ще остане в историята. Останаха ли в историята Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи, диктаторите ,които намериха кучешка смъpт?
    Всеки незначителен кървав диктатор си мисли, че е велик, докато не умре като кyче в бункера си !

    14:35 25.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дон Кихот

    5 0 Отговор
    Бих те разстрелял без угризения, военолюбец мръсен.

    14:38 25.10.2025

  • 29 Ивелин Михайлов

    0 1 Отговор
    Тоя с украинското гражданство що не е мобилизиран

    14:41 25.10.2025

  • 30 Георгиев

    0 1 Отговор
    Като е инвестиция, що не откриеш сметка, най добре застрахователна, в твое ООД. И да даваш дивидент всеки месец. Ама най напред да внесеш комисионните от Киев. Три пъти ходи там и се връща с полагащото ти се, в куфарчета.
    Аз не ти ща инвестицията. Тя е пагубна за държавата и народа ни. Подари им бронираните машини, които можехме да ползваме при пожарите. Дадохме им ракетите ни от системите С300 и се правим на осигурени, но без ПВО в София и АЕЦ Козлодуй. Да изброявам ли още? Само да се обърне палачинката и ти да си в България. Бай Ставри ще те приеме с предимство. И ще му помогнем.

    14:41 25.10.2025

  • 31 Психично болния фен на Урко фашистите е

    1 0 Отговор
    На линия с нови лъжи

    14:41 25.10.2025

  • 32 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Тагарефф кефи, как дразни оркобугарите.

    Коментиран от #36

    14:41 25.10.2025

  • 33 ТОВА НЯКОЙ МУ ГО Е НАПИСАЛ НА ТОЯ

    1 0 Отговор
    Кревата глава сама не може да измисли подобна глупост.

    14:41 25.10.2025

  • 34 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Ти колко инвестира от джоба си бе укр00

    14:41 25.10.2025

  • 35 да де

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    пожарите ги правят нарочно и даже хванаха двама.За да има висока инфлация като си хвърляме парите по горите и за да не вземем еврото.Защото валутата ни изнасят руснаците с 300 000 регистрирани фирми които не плащат данъци но изкупуват евра и долари от банките

    14:42 25.10.2025

  • 36 ЕХОО

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха ха":

    Като колко те кефи поемаш ли му го?

    14:42 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове